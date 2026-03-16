Пускат втория транш от хранителните продукти към 530 хиляди души

16 Март, 2026 07:39, обновена 16 Март, 2026 06:41 901 14

Помощта е осигурена  по европейската програма "Храни и основно материално подпомагане"

От днес започва поетапното раздаване на втория транш пакети с хранителни продукти за най-нуждаещите се, които по различни критерии попадат в обхвата на системата за социално подпомагане.

Помощта е осигурена по европейската програма "Храни и основно материално подпомагане". Тя ще достигне до над 530 хиляди души и членовете на техните семейства.

Пакетите се раздават от Българския червен кръст в 317 пункта в цялата страна.

11 вида са хранителните продукти от първа необходимост: брашно, ориз, лютеница, олио, консервирани храни, както и месни консерви.

Едночленните и двучленните семейства ще получат по един пакет, а тези с трима и повече членове - по два пакета.

Служебният социален министър Хасан Адемов ще се включи при раздаването на помощта в един от пунктовете в София.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ей черпак

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Само ти ще ни научиш. Като почнем като теб да се навеждаме на всеки политик дето ни посещава закусвалнята "ша са упраим".

    Коментиран от #7

    06:45 16.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пич

    17 0 Отговор
    Това не е за хвалба!!! Това е чутовен срам за всички, управлявали досега!!! В 21 век, в страна членка на ЕС, да има хора, които гладуват!!! Крадци и некадърници са всички в политиката!!!

    06:54 16.03.2026

  • 6 ма ДУРО

    4 1 Отговор
    Пак ще блажат безработните богати от маалите

    07:08 16.03.2026

  • 7 @@@

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ей черпак":

    Той и в къщи си няма чирпак. В "заведението" му сам влизаш, а понякога дава и хартиики...

    07:11 16.03.2026

  • 8 Факти

    5 0 Отговор
    Пускат втория транш от хранителните продукти към 530 хиляди души в "клуба на богатите"

    07:18 16.03.2026

  • 9 За изборите

    2 1 Отговор
    Всички аркадаши на авантата и после да не забравят за кого да гласуват!

    07:27 16.03.2026

  • 10 Много удобно е избран момента

    5 1 Отговор
    Преди избори и само кой го организира, Асан…
    Картинката е ясна.

    07:29 16.03.2026

  • 11 Феномена

    2 1 Отговор
    Разврърза кисията.

    07:41 16.03.2026

  • 12 ТАКА ЛИ Е В КЛУБА НА БОГАТИТЕ

    6 0 Отговор
    Раздават храна като помощи?? Да не сме във война?

    07:43 16.03.2026

  • 13 Това е много неудобна акция

    4 1 Отговор
    Хората ги мъкнат тия храни като хамали. Ясно е че хората които наистина са бедни нямат коли. Ако платят на такси парите се обезмислят и изядат ползата. Да ги влачиш до в къщи е почти невъзможно физически. Съжалявам но това е много обидно. На урките и на всякакви мигранти дават пари и валчери а на бедните българи говежди консерви. Повечето българи не ядат говеждо. Ромите може би.

    08:04 16.03.2026

  • 14 Гошо

    2 0 Отговор
    Да пирам: какво стана с "магазините за народа", на един намагнитен депутат???

    08:10 16.03.2026

