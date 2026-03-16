Пускат втория транш от хранителните продукти към 530 хиляди души

От днес започва поетапното раздаване на втория транш пакети с хранителни продукти за най-нуждаещите се, които по различни критерии попадат в обхвата на системата за социално подпомагане.

Помощта е осигурена по европейската програма "Храни и основно материално подпомагане". Тя ще достигне до над 530 хиляди души и членовете на техните семейства.

Пакетите се раздават от Българския червен кръст в 317 пункта в цялата страна.

11 вида са хранителните продукти от първа необходимост: брашно, ориз, лютеница, олио, консервирани храни, както и месни консерви.

Едночленните и двучленните семейства ще получат по един пакет, а тези с трима и повече членове - по два пакета.

Служебният социален министър Хасан Адемов ще се включи при раздаването на помощта в един от пунктовете в София.