Пускат втория транш от хранителните продукти към 530 хиляди души

От днес започва поетапното раздаване на втория транш пакети с хранителни продукти за най-нуждаещите се, които по различни критерии попадат в обхвата на системата за социално подпомагане.
Помощта е осигурена по европейската програма "Храни и основно материално подпомагане". Тя ще достигне до над 530 хиляди души и членовете на техните семейства.
Пакетите се раздават от Българския червен кръст в 317 пункта в цялата страна.
11 вида са хранителните продукти от първа необходимост: брашно, ориз, лютеница, олио, консервирани храни, както и месни консерви.
Едночленните и двучленните семейства ще получат по един пакет, а тези с трима и повече членове - по два пакета.
Служебният социален министър Хасан Адемов ще се включи при раздаването на помощта в един от пунктовете в София.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Ей черпак
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Само ти ще ни научиш. Като почнем като теб да се навеждаме на всеки политик дето ни посещава закусвалнята "ша са упраим".
Коментиран от #7
06:45 16.03.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Пич
06:54 16.03.2026
6 ма ДУРО
07:08 16.03.2026
7 @@@
До коментар #3 от "Ей черпак":Той и в къщи си няма чирпак. В "заведението" му сам влизаш, а понякога дава и хартиики...
07:11 16.03.2026
8 Факти
07:18 16.03.2026
9 За изборите
07:27 16.03.2026
10 Много удобно е избран момента
Картинката е ясна.
07:29 16.03.2026
11 Феномена
07:41 16.03.2026
12 ТАКА ЛИ Е В КЛУБА НА БОГАТИТЕ
07:43 16.03.2026
13 Това е много неудобна акция
08:04 16.03.2026
14 Гошо
08:10 16.03.2026