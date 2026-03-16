Кабинетът оспорва в КС решението на парламента за Съвета за мир на Тръмп

16 Март, 2026 07:28, обновена 16 Март, 2026 06:30 996 17

Премиерът Андрей Гюров заяви, че депутатите не може да вменяват действия на служебното правителство

Очаква се правителството да внесе жалба до КС заради решението на парламента да задължи Министерския съвет да внесе проект на Закон за ратифициране на споразумението за присъединяване на България към Съвета за мир на Доналд Тръмп. Решението беше взето от депутатите в петък.

Премиерът Андрей Гюров заяви, че парламентът не може да вменява действия на служебното правителство, тъй като внасянето на такова предложение за ратификация е изцяло в правомощията на служебната власт. Затова ще сезира Конституционния съд.

Външният министър Надежда Нейнски уточни, че кабинетът подкрепя всеобхватния план за мир на американския президент в Газа, но споделя резервите на повечето държави в ЕС относно правния статут на разширената версия на Съвета. Споразумението за присъединяване на България беше подписано от правителството на Росен Желязков.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Д-р Ментал

    29 2 Отговор
    В този съвет не трябва да участваме. България трябва да стои неутрално и не компроментирано пред останалия свят

    Коментиран от #9

    06:35 16.03.2026

  • 2 Гориил

    19 3 Отговор
    Или си луд, или си самоубиец.

    06:35 16.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Шопо

    32 3 Отговор
    Тръмп миротворец, ха ха
    Това не е съвета за мир, това е заговор за война.

    06:41 16.03.2026

  • 5 Хайде всички

    8 4 Отговор
    Хрантутници и олигофрени да се стягате, че скоро ще трябва да хвърлите за ГЕРБ!

    06:44 16.03.2026

  • 6 Артилерист

    27 0 Отговор
    Оказа се, че този съвет за мир на Тръмп е по същество колективен орган, зад който американците да прикриват агресията си и поредната си война срещу независима държава...

    06:55 16.03.2026

  • 7 А как

    11 0 Отговор
    Целувачът с тотална преданост към Банкянския си началник се хвърляше в Парламента с рводопад от думи без стойност да защитава безумието . Дъртия перхидролен лисугер , патравата червена баба от началото на Шиши , с мазни думи се престара да осъжда комунизма и да прави опити да манипулира , че бъдещето било Америка , ръка за ръка и само . Същата , от червено котило и завършила , не другаде , а в СССР . Дежурния Анастасов клатещ се с походка на Шиши и глуповата ирония без стойност и други такива позорни субекти .

    07:00 16.03.2026

  • 8 Тръмп

    14 0 Отговор
    търси подкрепа от съюзниците си в "Съюза му за мир " , хотелиера , Целувачът , Бою и Шиши да се отправят ! На тяхна сметка ?

    07:03 16.03.2026

  • 9 Дапитам

    0 7 Отговор

    До коментар #1 от "Д-р Ментал":

    Да,и като надвисне заплаха над България,ти ще ни спасяваш с неутралитета си,нали?

    07:08 16.03.2026

  • 10 Зъл пес

    1 6 Отговор
    Вие гюрювци сте невменяеми,така че не казваш нищо ново.

    07:12 16.03.2026

  • 11 Търсят участници

    5 0 Отговор
    Няма ли участваме в и патрулите Тръмп за охрана на Ормузският проток само с участие в Съвета за мир ще ни се смее целия свят.

    07:12 16.03.2026

  • 12 анализиращ

    0 9 Отговор
    Основна грижа, "Светая светих" на всеки народ, е неговото Оцеляване и за тази цел, всички търсят най добрият начин, за да си го осигурят! За нас българите, най сигурният начин в това отношение е, да сме под закрилата на държава, с доказана военна мощ и това в случая са САЩ, които ни поканиха, да участваме във формираният от тях "Съвет за мир". Една латинска поговорка гласи, че "молбата на началника, е заповед за подчиненият"! И тъй като с това ни се отваря възможност да подсигурим, още по добре Оцеляването си, решението на премиера Р. Желязков е съвсем държавническо! А след като страната ни е Парламентарна република, решенията на парламента са по важни! А тия, които се противопоставят на това решение, или са лишени от държавническо мислене или го правят, за да обслужват други интереси.

    Коментиран от #16

    07:24 16.03.2026

  • 13 Защо бе?

    7 0 Отговор
    Да пратим флагмана Дръзки и един МиГ в помощ на бай Дончо ,а той едно танкерче с нефт.Бартер.

    07:26 16.03.2026

  • 14 ООрана държава

    7 0 Отговор
    Няма нито една държава от ес в тоя съвет. Какво дирим ние там и кой даде разрешение на лукчо в оставка да подписва? Напънали са го иначе Дони трябваше да седи сам на празна маса и да си подписва папки

    07:33 16.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 миме

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "анализиращ":

    много жалко,че калушев не гръмна и тебе в ПеПедУхан

    07:51 16.03.2026

  • 17 Абе

    1 0 Отговор
    Защо не казват цялата истина - каква е цената колко ще се плаща за тоя - съвет за мир - или цената на ваксината срещу магнитският с-и-чуг и горанов - крадеца

    08:15 16.03.2026

