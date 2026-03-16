Кабинетът оспорва в КС решението на парламента за Съвета за мир на Тръмп

Очаква се правителството да внесе жалба до КС заради решението на парламента да задължи Министерския съвет да внесе проект на Закон за ратифициране на споразумението за присъединяване на България към Съвета за мир на Доналд Тръмп. Решението беше взето от депутатите в петък.
Премиерът Андрей Гюров заяви, че парламентът не може да вменява действия на служебното правителство, тъй като внасянето на такова предложение за ратификация е изцяло в правомощията на служебната власт. Затова ще сезира Конституционния съд.
Външният министър Надежда Нейнски уточни, че кабинетът подкрепя всеобхватния план за мир на американския президент в Газа, но споделя резервите на повечето държави в ЕС относно правния статут на разширената версия на Съвета. Споразумението за присъединяване на България беше подписано от правителството на Росен Желязков.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Д-р Ментал
06:35 16.03.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Шопо
Това не е съвета за мир, това е заговор за война.
06:41 16.03.2026
9 Дапитам
До коментар #1 от "Д-р Ментал":Да,и като надвисне заплаха над България,ти ще ни спасяваш с неутралитета си,нали?
07:08 16.03.2026
12 анализиращ
Коментиран от #16
07:24 16.03.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 миме
До коментар #12 от "анализиращ":много жалко,че калушев не гръмна и тебе в ПеПедУхан
07:51 16.03.2026
