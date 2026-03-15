Новини
Мнения »
Съдия Цариградска: От италианската мафия ни отдалечава само, че убийствата не са толкова много

Съдия Цариградска: От италианската мафия ни отдалечава само, че убийствата не са толкова много

15 Март, 2026 17:12

  • владислава цариградска-
  • италианска мафия-
  • компромати

Съществува структура за произвеждане на компромати и дискредитиране на хора

Съдия Цариградска: От италианската мафия ни отдалечава само, че убийствата не са толкова много - 1
Снимка: БГНЕС
БНР БНР
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Може би дори е по-тежка ситуацията у нас в съдебната система в сравнение с италианската мафия. Единственото което ни отдалечава все пак е, че убийствата не са толкова много, а не е и да не присъстват в нашата история и последните няколко години. Така съдия Владислава Цариградска отговори на въпроса: Как изглежда ситуацията в съдебната система, след като премиерът направи аналогия с италианската мафия, в предаването "Неделя 150".

В интервю за БНР съдията от Окръжен съд - Плевен и член на УС на Съюза на съдиите уточни, че в последните няколко години са характерни с промени, прегрупиране на двата клана на Иван Гешев и Борислав Сарафов:

"Да се върнем назад – убийството на прокурор Николай Колев от Върховна прокуратура, за което има съмнение, че тогавашният главен прокурор Никола Филчев е намесен в организацията на убийството, намесен е и Алексей Петров. И Европейският съд по правата на човека ще осъди държавата, че у нас не е разследвано убийството на прокурор. След разстрела на Алексей Петров до днес убиецът не е разкрит. Беше разстрелян и Мартин Божанов-Нотариуса, сочен като лице на паралелната мрежа за правосъдие. Изчезна другият аферист – Пепи Еврото, бивш следовател и бивш шеф на Столичното следствие. Иво Илиев, бивш зам.-градски прокурор беше нападнат с чукове и това може да бъде оценено само и единствено като мафиотско посегателство. Майката на Теодора Георгиева загина при странни обстоятелства, може да бъде и убийство".

Съдия Цариградска заяви:

"Аз не бих казала, че сме далеч от италианския модел. Реално прокурори от Европа и от Италия – Европейската организация, която обединява съдии и прокурори, не еднократно взима отношение по случващото се в България. Аз бях защитена от тези прокурори, когато аз и моето семейство получавахме смъртни заплахи".

Според съдията от Окръжен съд – Плевен, неин анализ показва, че само човек отвътре може да разкаже как точно функционират тези семейства. И коментира, че за убийството на Нотариуса през 2024 г. е имало анкетна парламентарна комисия, за да се занимава с разкрития за магистрати, намесени в тези мрежи за паралелно правосъдие.

"Тогава Елена Зартова, районният прокурор на София, най-голямата прокуратура в България, наред с друго направи публичен разказ в НС как функционира семейството на Пепи Еврото и че тя е канена да стане част от това семейство, към което се числят множество магистрати. За мен тези кланове функционират на принципа на групировките ВИС и СИК с преразпределение на пазар. И към момента има опит и вероятно е постигнато окрупняване на тази престъпна мрежа. Важно е обществото да знае как функционира и какъв инструментариум използва, как постига престъпните си цели, валидирани с прокурорски актове или съдебни решения", каза още съдия Цариградска.

И посочи, че основен ресурс на този механизъм е медийното заплашване на хора. А с подкрепата на чуждо посолство Съюзът на съдиите е направил анализ за периода от 2017 до 2019 г., който показва, че над 100 съдии са били мишена на позорна кампания в жълто-кафяви медии, които причиняват буквално морална смърт.

Преди това се появявали емисари, които предупреждават какво ще се случи преди публикациите:

"Ако не са се подчинили на предварителния етап, както Сарафов разказа на 6 юли 2023 г. пред пленума на ВСС. В основата на кампания прокуратурата се самосезира, образува проверки и започва институционален натиск върху мишената. И това са неудобни хора или такива, на които може да се посегне на бизнеса им. За мен това е самопризнание на Сарафов пред Пленума. Той разказа това, за да обясни собственото си присъствие на снимки в медийното пространство – дружески се ръкува с афериста Пепи Еврото пред заведението "Осемте джуджета" и там е и Емилия Русинова. Притиснат от общественото доверие, Сарафов изнесе неща от кухнята на прокуратурата. И тя получи потвърждение от хора, ангажирани с тези престъпни поръчки. На един от тези хората са показанията на Стефчо Банков, директор бивш на Вътрешна сигурност в МВР, по-късно назначен за помощник на Сотир Цацаров. Разказва как е принуждаван от Гешев и пиарки да произвежда компромати и намиране на кошаревски свидетели, които да уличават Бойко Борисов, твърди се, че той е бил такава мишена, както и служители на МВР и ДАНС. Вашият бивш колега от БНР Веселин Иванов, сега директор ПР на главния прокурор, от януари и 2020 досега, поиска от мен да се кротна, когато разказах пред обществото какво се случва с мен. В своите обяснение пред ад хок прокурора Даниела Талева той без свян разказва как са произвеждани такива компромати. Обясненията му целят да обяснят необяснимото му поведение. Той първи подава сигнал срещу Сарафов за необяснимото му богатство и се отрича - подал под натиска на Гешев".

Съдия Царигардска е категорична, че в съдебната ни система "съществува структура за произвеждане на компромати и дискредитиране на хора".


България
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе, че има и

    6 0 Отговор
    убийства, има... но не ги свързват с вас... засега...

    17:14 15.03.2026

  • 2 Не е много сигорно

    11 2 Отговор
    А Петрохан и колко ли има които не се спомнават

    Коментиран от #11

    17:14 15.03.2026

  • 3 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    Убийствата са духовни и морални.

    17:15 15.03.2026

  • 4 Оня с рикията

    8 0 Отговор
    Да, убийства няма, има само самоубийства.

    17:16 15.03.2026

  • 5 Последния Софиянец

    14 1 Отговор
    Шефът на Фантастико не искаше да припише половината бизнес на Шиши и умря ,,неочаквано,,

    Коментиран от #17

    17:16 15.03.2026

  • 6 Дориана

    13 2 Отговор
    Разбира се, отдавна България е надминала италианската мафия и за това са отговорни нейните създатели и проводници Борисов и Пеевски, които неистово искат да продължат да тласкат България към мафиотско управление чрез рекети, пълзяща диктатура и полицейщина. Техните съюзници и защитници от ИТН и БСП ОЛ получават Наказателен вот и отпадат от Парламента.

    Коментиран от #15

    17:17 15.03.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    16 1 Отговор
    Разликата е , че
    в Италия държавата си има мафия,
    в България -мафията си има държава ❗

    17:20 15.03.2026

  • 8 очевидец

    12 0 Отговор
    „Паралелният износ на лекарства е класическо престъпление срещу националната сигурност. Докато болните деца стоят без инсулин или онкоболните без терапии, мафията печели милиони, изнасяйки тези лекарства обратно в Европа. И МВР, и прокуратурата знаят схемите!"

    17:20 15.03.2026

  • 9 @@@

    9 5 Отговор
    Герберската Мафия се отлечава от италианската мафия само по това,
    че убийствата не са толкова много, като изключим Петрохан !

    Коментиран от #12

    17:20 15.03.2026

  • 10 Исторически факти

    6 5 Отговор
    Тази жена е мъж.

    17:21 15.03.2026

  • 11 Дупедат

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Не е много сигорно":

    "Но не пипайте организираната престъпност. Ще настане хаос, ще настане хаос".

    17:23 15.03.2026

  • 12 Не бееее, на

    7 3 Отговор

    До коментар #9 от "@@@":

    Петрохан са самоубийства със сексуален будистки подтекст... от първите дни ни облъчват с тази информация... даже се чуда дали да не им повярвам на тия дето говорят, или да си знам мойто - това са инсценирани самоубийства...

    17:24 15.03.2026

  • 13 Ганя Путинофила

    3 5 Отговор
    Въпроса е,
    кой полезен идиот Брюксел взе това корумпирано,мафиотско и путинофилско племе в ЕС и НАТО?

    Коментиран от #18

    17:26 15.03.2026

  • 14 Абе

    5 2 Отговор
    С тия шест убийства от Петрохан сигурно вече се доближаваме !

    17:29 15.03.2026

  • 15 Къса памет

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Дориана":

    Преди Борисов и Пеевски нямаше ли други?

    Коментиран от #23

    17:30 15.03.2026

  • 16 благодарение на нас

    5 3 Отговор
    От италианската мафия ни отдалечава само,
    че тук чекмеджарите не ги наказват а величаят

    17:31 15.03.2026

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Едоардо Миролио успя да се измъкне жив и часове след катастрофата с двама убити напусна страната оставяйки адвокатката си тук с думите:
    "Дай му всичко каквото иска."❗
    /дялове в "Дунарит", "Техномаркет", "Булгартабак" /

    17:31 15.03.2026

  • 18 кой полезен идиот

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Ганя Путинофила":

    като Ганка Путенофилациовна
    продължава да цъка смешарки

    17:33 15.03.2026

  • 19 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    6 1 Отговор
    В България думата мафия е заменена с думата семейство. Членовете на "семейството" вземат официално по 2800 евро само за костюми. Как ще изпуснат Сарафов?

    17:37 15.03.2026

  • 20 Не е същото

    2 0 Отговор
    В италианската мафия има първо ред, а след това само един краде, като има и за народа. А в бг не е така, нали Борисов и Пеевски

    17:47 15.03.2026

  • 21 Кьор сурат

    1 0 Отговор
    Абе тази жена защо е слушате и четете изобщо. Компрометирана е колкото Теди Еврото и то по семейна линия. Първо р женена за мутра и, сестра и беше гадже на мутра във Варна който беше бос на силовата бригада дето биеше отвличаше който трябва и го има по делата това, Бащаби Сашо Цариградски е известен също като част от тези среди. Тярасла в тази среда говори за мафия. После някой ще се иненада като петрохан

    17:50 15.03.2026

  • 22 EЧЕВ

    1 0 Отговор
    Тази дама е откровен айдук до десето коляно. Самият факт , че е съдия е фарс

    17:51 15.03.2026

  • 23 Дориана

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Къса памет":

    Не, точно Борисов и Пеевски с техните партии са олицетворението на мафията и корупцията и за това народа излезе на революция в България и в чужбина с техните карикатури.

    17:52 15.03.2026