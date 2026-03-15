Унгария: как Путин помага на Орбан да спечели изборите

Проруската ориентация на Виктор Орбан има дълга традиция. Сега Кремъл очевидно помага на Орбан за преизбирането му. Парламентарните избори в Унгария са и вот за посоката на страната - към ЕС към Русия.
Малката черна паметна плоча върху фасадата на къща с номер 99 на величествения булевард "Андраши" в Будапеща напомня за един епизод от историята, разиграл се на това място през ноември 1956 година. Тогава съветските войски нахлуват в Унгария и брутално смазват антикомунистическата революция. Някои съветски войници обаче отказват да участват в кръвопролитието срещу унгарските борци за свобода и биват разстреляни.
Паметната плоча вероятно не се харесва никак на съседите в двореца, намиращ се точно отсреща. Именно там се е помещавало навремето посолството на Съветския съюз - там са се състояли и екзекуциите. Днес в този дворец се намира посолството на Руската федерация в Унгария. Някои руски официални лица все още разглеждат унгарската революция от 1956 като "фашистки бунт". Русия, която в много отношения се счита за наследник на Съветския съюз, никога не се е извинила за събитията от 1956 година.
Близо седемдесет години по-късно изглежда сякаш сградата на посолството отново играе тъжна роля. Руското дипломатическо представителство в Будапеща в момента се смята за нещо като команден център на Москва в унгарската предизборна кампания. В унисон с унгарския премиер Виктор Орбан, неговото правителство и партията му "Фидес", оттук се организират клеветнически кампании срещу опозиционния кандидат Петер Магяр. За това говорят информациите на различни разследващи журналисти, както и изтеклите данни от заседание в унгарския парламент.
"Политически технолози" в Будапеща?
Още от месеци е ясно, че парламентарните избори на 12 април ще бъдат и референдум за по-нататъшната ориентация на Унгария към Изтока или към Запада. Но с последните събития ситуацията се изостри още повече: публичните изявления на руския президент Владимир Путин относно Унгария, както и скритото влияние на Русия, показват, че унгарските избори окончателно се превърнаха в европейски и геополитически въпрос. Става въпрос за принадлежността на Унгария към Европа и Запада или към Русия.
Миналата седмица унгарският разследващ журналист Саболч Пани от портала Vsquare, позовавайки се на източници от европейските разузнавателни служби, съобщи, че екип от трима "политически технолози" е пристигнал в Унгария, за да помогне на Орбан да спечели отново парламентарните избори на 12 април. "Политически технолози" се наричат в Русия онези политически съветници, които от десетилетия организират изборните победи на Путин.
Армия от тролове, манипулирани алгоритми
Пани е известен със своите надеждни разследващи репортажи. Пред ДВ той споделя, че е получил информацията по случая от три независими един от друг източници от европейски разузнавателни служби. Пани казва, че руският екип се ръководи от Сергей Кириенко, заместник-ръководител на администрацията на руския президент. А задачата му е да организира кампания в социалните медии срещу Петер Магяр и неговата партия "Тиса".
"Досега наративите на правителството на Орбан в социалните медии бяха слаби и неуспешни", обяснява унгарският журналист. "Руснаците искат да помогнат на Орбан с армията си от тролове, манипулирани алгоритми и съдържания, всяващи страх, да издигнат кампанията на ново ниво."
Западните разузнавателни служби предупреждават
Малко след публикацията на Пани унгарските медии съобщиха, че в Комисията по национална сигурност в унгарския парламент е било обсъдено предупреждението на западните разузнавателни служби относно руските политически технолози, изпратени в Будапеща. Правителството пък уверява, че не може да се установи такова присъствие.
Тази седмица вестник "Файненшъл таймс" съобщи, че Кремъл е възложил на московската ай ти фирма "Агенция за социален дизайн" (ASP) да подкрепи Орбан в предизборната му кампания. Агенцията е известна в Русия с дезинформационните си кампании и е обект на санкции от страна на ЕС, САЩ и други международни организации.
Руският посланик влиза в полемика с Магяр
След като информацията стана известна, руското посолство в Будапеща допълнително подхрани спекулациите. От там заявиха, че добре познават журналиста Пани, както и че "той съвсем открито разпространява дезинформация". В посолството не работела никаква делегация под ръководството на Кириенко.
Освен това пресслужбата на посолството, а също и руският посланик в Будапеща Евгений Станиславов лично влязоха в полемика срещу унгарския опозиционен лидер – той беше обвинен в разпространяване на невярна информация.
Петър Магяр от своя страна критикува остро руската намеса в изборите и написа на посланика: "Ние, унгарците, сме наследници на борците за свобода от 1956 година. Никой не може да ни заплашва и изнудва."
Според Магяр на 12 април мнозинството от унгарците ще покажат с гласа си, че мястото на Унгария е в Европейския съюз. Лидерът на опозицията призова премиера Орбан да свика Съвета за национална сигурност и да "разясни на хората в Унгария какво се случва".
Надеждните партньори на Путин
Орбан и неговото правителство, както и Кремъл, категорично отричат, че Русия оказва влияние върху унгарската предизборна кампания. От друга страна, правителството на Орбан поддържа много тесни политически отношения с Кремъл. Откакто Орбан дойде на власт през 2010, той и Путин се срещат почти всяка година. Въпреки всички санкции на ЕС и САЩ срещу Москва, унгарският премиер твърдо се придържа към доставките на руски нефт и газ и към сътрудничеството с Русия в областта на ядрената енергетика.
В края на миналата година Путин похвали Орбан като "лидер, който защитава националните интереси" и заяви, че с политици като него Европа ще "се роди наново". В началото на март унгарският външен министър Петер Сиярто беше на посещение в Москва, където Путин – в знак на приятелството – му предаде двама украински военнопленници от унгарски произход, които преди това в руски пропагандни видеоклипове, излъчени и в унгарските държавни медии, бяха изразили проруски настроения. Миналата седмица Путин заплаши да спре доставките на енергия за Европа, но уточни, че това не се отнасяло за надеждни партньори като Унгария и Словакия.
Разследващият журналист Саболч Пани вижда в тази заплаха предизборно рамо от Путин за Орбан. "Така той казва на унгарците, че бензиностанциите ще пресъхнат, а икономиката ще застине, ако не гласуват за неговия другар", казва Пани.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
8 РЕАЛИСТ
До коментар #1 от "Сталин":Боко е издигнат от генерали от ДС, а ДС са агентура на КГБ. Така че си прав - Борисов е кукла назначена по волята на Путин. И заради Путин Борисов има пълни чекмеджета. Без Путин Борисов щеше да си е пазач.
20:08 15.03.2026
10 Швейк
До коментар #3 от "зИленски":Другарят Путин Маринкин продължава да губи по всички линии от несломимия Зеленски
Коментиран от #14
20:09 15.03.2026
11 Сибирски
До коментар #7 от "Путин":Могат, но милиционери на власт не могат. Реално никога в историята Руси не е била добре и винаги е разчитала на чужденци да я вкарат в правия път, но винаги отново и отново е кривала и е продължавала по старому.
20:10 15.03.2026
12 КОТ.ар.АК 😼
До коментар #7 от "Путин":Мило небинарно коте 🙀 ,силата тие колкото дами пррррд неш на ....я .
20:10 15.03.2026
14 Хасковски каунь
До коментар #10 от "Швейк":Ем губи, ем го фкарва се по навътре.
Чудесия г-жа Питрова.
20:13 15.03.2026
18 Ген. Решетников
Ами както в България им сложихме Резидент!
20:22 15.03.2026
21 БАРС
До коментар #7 от "Путин":СИЛАТА Е ВЗЕМИ СИ КУФАРЧЕТО И ИДИ В УКРАИНА ДА УБИВАШ РУСНАЦИ.ХАЙДЕ ИДИ МНОГО ЩЕ СЕ РАДВАТ ЧЕ С ОЩЕ ЕДИН МАРИКОН СЕ Е ПОПЬЛНИЛА УКРАИНСКАТА АРМИЯ
20:26 15.03.2026
22 ТИР
1/3 население, унищожени села , училища, заводи, болници след като скъсахме отношенията с Русия и станахме демокрация,,,
20:27 15.03.2026
24 Ами
националните си интереси над всичко останало.
Това не се харесва на еврочиновниците и техните пудели.
Ей за това пуделите лаят, като гладно куче месечина :)
20:32 15.03.2026
26 Хе хе...
Онуй наркоманче зеле направо бетонира Орбан като победител на изборите в Унгария! Особено след малоумните заплахи срещу семейството му!
20:38 15.03.2026
30 а бе..
До коментар #2 от "....":Кво ти дреме,важното е масква да не закача бгбандерците,та они спокойничко да кушать с големите черпаци оджлътото напеефдьскио
20:59 15.03.2026