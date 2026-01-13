Илиян Василев: Няма да се уморя да го повтарям: текущата социология е изключително условна и често подвеждаща

Няма да се уморя да го повтарям: текущата социология е изключително условна и често подвеждаща. Първо, тя е напълно безсмислена без ясна прогноза за избирателната активност.
За това предупреди във "Фейсбук" Илиян Василев.
Ако активността надхвърли 50%, за да се запазят сегашните проценти на ГЕРБ, трябва да приемем, че новите гласуващи ще изберат статуквото – което е абсурдно. Коректният подход изисква социолозите да заявят ясно: „мерим при 38%, 40% или 45% активност“. А ако е 60 % имаме друга игра.
Второ, напълно се пренебрегва „факторът Радев“. Евентуална негова партия би пренаредила картата из основи: БСП практически изчезва, а „Възраждане“ тръгва надолу. Радев може да отнеме гласове дори от ГЕРБ – ако конюнктурните гласуващи припознаят в него новия „силен генерал“ и сменят лоялността си към Банкя. Той е заплаха и за ПП-ДБ, привличайки периферията, която търси не „дясно“, а умереност и „силна ръка“. Ако там продължават да се правят на дясна партия от паветата на София няма да постигнат голям резултат. Слава богу, има движения извън тази щампа.
При такъв сценарий малките формации като „Величие“ и МЕЧ просто отиват в небитието. Неявяването на Радев също променя картината, но в политиката нищо не е линейно, когато основният фаворит изчезне. По-скоро е състезание, в което най-бързия, гъвкавия и активния печели.
1 хехе
Коментиран от #10
10:01 13.01.2026
2 Трол
10:05 13.01.2026
3 стара схема винаги прилагана
10:07 13.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ура,,Ура
10:10 13.01.2026
6 ООрана държава
10:11 13.01.2026
7 Трифонов
Коментиран от #12
10:13 13.01.2026
8 факт
10:14 13.01.2026
9 ЕДГАР КЕЙСИ
10:15 13.01.2026
10 Да бе
До коментар #1 от "хехе":Плаща но с парите от моите данъци. Ще плаща и дългове с лихви. Скоро.
10:16 13.01.2026
11 Ти да видиш
;)
А колкото повече избирателна активност, толкова по-малко ПП-растия и ДБ-илщина ще има в парламента. А може и да няма. ;)
10:17 13.01.2026
12 Има ни пак
До коментар #7 от "Трифонов":Еми тогава да си изберем някой от старите мошеници, да зарежем протестите и всичко ще е наред. Не разбрахте ли че трябват нови хора?
10:17 13.01.2026
13 Марк
Ивелин Михайлов е единствения от тези политици, който наистина мисли за хората, за народа и действа, и не говори само прани приказки като останалите!
Аз смятам, че Величие на тези избори ще имат поне двойно повече проценти, отколкото на предните(макар че не знаем колко точно са били ощетени на предните избори), но да кажем, че сега ще има около 10 %, и ще продължава да расте и да става сила!
Резидентът за мен е хлъзгав и неясен, и въобще не го виждам като вероятен спасител. Освен това той няма да си напусне преждевременно поста, това са фантазии на някои хора.
Но дори и в даден момент да се включи и да направи партия - ще бъде като царя ...
Коментиран от #18
10:18 13.01.2026
14 007 лиценз ту кил
Коментиран от #17
10:25 13.01.2026
15 Уиийй
10:31 13.01.2026
16 илианчо,
10:34 13.01.2026
17 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #14 от "007 лиценз ту кил":АГЕНТУРНОТО ИМЕ НА ИЛКО ВАСИЛЕВ Е ................... "САШО" (ДОНОСИКА) ..................... ФАКТ !
10:35 13.01.2026
18 Парадокс БГ
До коментар #13 от "Марк":Айде стига с тази фалшива мантра, че еди-кой си "мислел за хората"!
Кои хора???
Точно така, няма „всички хора“ – всяка партия или лидер винаги представлява конкретни интереси, а различните групи често имат противоположни нужди. Ето пример с трите категории, които посочи:
Големият бизнес често иска данъчни облекчения, регулации, които улесняват печалбата, и стабилност на пазара.
Малкият бизнес може да се интересува повече от субсидии, лесен достъп до кредити и по-малка бюрокрация, защото разходите и ограниченията им тежат повече.
Работниците пък търсят високи заплати, защита на трудовите права и социални придобивки.
В конкретен политически закон или програма често трите интереса се сблъскват – например големият бизнес и работниците могат да имат противоположни виждания за минимална заплата или данъци, а малкият бизнес може да е между двете, зависим от конкретни мерки.
10:35 13.01.2026
19 Саше,
10:37 13.01.2026