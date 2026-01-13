Илиян Василев: Няма да се уморя да го повтарям: текущата социология е изключително условна и често подвеждаща

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Няма да се уморя да го повтарям: текущата социология е изключително условна и често подвеждаща. Първо, тя е напълно безсмислена без ясна прогноза за избирателната активност.

За това предупреди във "Фейсбук" Илиян Василев.

Ако активността надхвърли 50%, за да се запазят сегашните проценти на ГЕРБ, трябва да приемем, че новите гласуващи ще изберат статуквото – което е абсурдно. Коректният подход изисква социолозите да заявят ясно: „мерим при 38%, 40% или 45% активност“. А ако е 60 % имаме друга игра.

Второ, напълно се пренебрегва „факторът Радев“. Евентуална негова партия би пренаредила картата из основи: БСП практически изчезва, а „Възраждане“ тръгва надолу. Радев може да отнеме гласове дори от ГЕРБ – ако конюнктурните гласуващи припознаят в него новия „силен генерал“ и сменят лоялността си към Банкя. Той е заплаха и за ПП-ДБ, привличайки периферията, която търси не „дясно“, а умереност и „силна ръка“. Ако там продължават да се правят на дясна партия от паветата на София няма да постигнат голям резултат. Слава богу, има движения извън тази щампа.

При такъв сценарий малките формации като „Величие“ и МЕЧ просто отиват в небитието. Неявяването на Радев също променя картината, но в политиката нищо не е линейно, когато основният фаворит изчезне. По-скоро е състезание, в което най-бързия, гъвкавия и активния печели.