Илиян Василев: Няма да се уморя да го повтарям: текущата социология е изключително условна и често подвеждаща

13 Януари, 2026 10:00 1 240 19

  • илиян василев-
  • избори-
  • партии-
  • парламент

Ако активността надхвърли 50%, за да се запазят сегашните проценти на ГЕРБ, трябва да приемем, че новите гласуващи ще изберат статуквото – което е абсурдно

Илиян Василев: Няма да се уморя да го повтарям: текущата социология е изключително условна и често подвеждаща - 1
Снимка: бТВ
Илиян Василев Илиян Василев бивш посланик и експерт по енергийните въпроси
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Няма да се уморя да го повтарям: текущата социология е изключително условна и често подвеждаща. Първо, тя е напълно безсмислена без ясна прогноза за избирателната активност.

За това предупреди във "Фейсбук" Илиян Василев.

Ако активността надхвърли 50%, за да се запазят сегашните проценти на ГЕРБ, трябва да приемем, че новите гласуващи ще изберат статуквото – което е абсурдно. Коректният подход изисква социолозите да заявят ясно: „мерим при 38%, 40% или 45% активност“. А ако е 60 % имаме друга игра.

Второ, напълно се пренебрегва „факторът Радев“. Евентуална негова партия би пренаредила картата из основи: БСП практически изчезва, а „Възраждане“ тръгва надолу. Радев може да отнеме гласове дори от ГЕРБ – ако конюнктурните гласуващи припознаят в него новия „силен генерал“ и сменят лоялността си към Банкя. Той е заплаха и за ПП-ДБ, привличайки периферията, която търси не „дясно“, а умереност и „силна ръка“. Ако там продължават да се правят на дясна партия от паветата на София няма да постигнат голям резултат. Слава богу, има движения извън тази щампа.

При такъв сценарий малките формации като „Величие“ и МЕЧ просто отиват в небитието. Неявяването на Радев също променя картината, но в политиката нищо не е линейно, когато основният фаворит изчезне. По-скоро е състезание, в което най-бързия, гъвкавия и активния печели.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    13 1 Отговор
    и на бебетата е ясно, че който плаща той поръчва музиката.

    Коментиран от #10

    10:01 13.01.2026

  • 2 Трол

    10 2 Отговор
    Текущата социология винаги предсказва изборите, още от 1990-а година.

    10:05 13.01.2026

  • 3 стара схема винаги прилагана

    16 0 Отговор
    Задачата на социологията е да ви убеди в електоралната нагласа за бъдещата фалшификация на изборите.Неизменен процес от следизборното узаконяване на вота и потушаване на недоволство и проблеми.

    10:07 13.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ура,,Ура

    13 5 Отговор
    Няма смисъл тулупа да печели изборите. Няма как да управлява. Трябват му патерици. Но едва ли някой ще се съгласи да управлява с него. Така че ГЕРБ си отива. И няма да е никакъв фактор вече.

    10:10 13.01.2026

  • 6 ООрана държава

    9 5 Отговор
    Ще им покажем, че можем да гласуваме 70 % ще е на тези избори бойко и шиши ще са с празни портфейли след изборите

    10:11 13.01.2026

  • 7 Трифонов

    8 3 Отговор
    Не разбрахте ли, че няма никаква вероятност Радев да тръгне да прави нещо преди да му изтече мандата. За тая работа се иска смелост. Да се метнеш в едни води, за които знаеш със сигурност единствено, че са дълбоки и опасни и нищо повече. От 2020 насам това, което прави е "да плюе от амвона", като някоя лама. Един път направи опит да предложи някаква алтернатива и видяхме какво стана - месеци по-късно започна да плюе и по нея. Човекът не е кадровик, няма ясни цели и имаме повече и по-сериозни доказателства за това, че би сбъркал в подбора си на хора за евентуален политически проект, отколкото, че би подбрал мъдро. Първото вече го е правил, докато второто е само надежда... необоснована и нереалистична при това!

    Коментиран от #12

    10:13 13.01.2026

  • 8 факт

    7 0 Отговор
    Ние вече сме натрупали достатъчно опит в изборния процес, че да вярваме на социолозите. Истината е простичка - на няколко социологически агенции се плащат едни пари, за да посочат точно определен резултат. След това ЦИК обявява резултати близки до прогнозите на агенциите, с което утвърждава авторитета им и създава обществено доверие в тях. Изобщо не гледайте прогнозите на социологическите агенции, техните собственици отдавна са милионери, но не защото си вършат работата професионално. Гласувайте за тази партия, която най-много е спечелила доверието и то такава, която вече не е доказала, че говори едно, а върши друго. Този критерий е достатъчен, за да успеем мирно да променим картинката в страната си. И най-важното - трябва мощна организация на цялото общество за опазване честността на вота. Който и да е спечелил, трябва да сме сигурни, че ние сме си го избрали, а не е назначен от Брюксел или някое посолство.

    10:14 13.01.2026

  • 9 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 8 Отговор
    ИЛКО , МИСТЪР КЕШ Е ЕДИН .................. МИРИZЛИВ ZEЛЕН ЧОРАП , КОЙТО Е ................... СПЕЧЕЛИЛ ПОДРЪЖКАТА САМО НА СЕЛИЯТА , ПРОСТОТИЯТА И МАФИЯТА ................... ФАКТ !

    10:15 13.01.2026

  • 10 Да бе

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    Плаща но с парите от моите данъци. Ще плаща и дългове с лихви. Скоро.

    10:16 13.01.2026

  • 11 Ти да видиш

    5 4 Отговор
    Мистър "Мраз", не забравяш ли, че и пРезидента е статукво?
    ;)
    А колкото повече избирателна активност, толкова по-малко ПП-растия и ДБ-илщина ще има в парламента. А може и да няма. ;)

    10:17 13.01.2026

  • 12 Има ни пак

    7 2 Отговор

    До коментар #7 от "Трифонов":

    Еми тогава да си изберем някой от старите мошеници, да зарежем протестите и всичко ще е наред. Не разбрахте ли че трябват нови хора?

    10:17 13.01.2026

  • 13 Марк

    3 8 Отговор
    За Величие - грешиш тотално!

    Ивелин Михайлов е единствения от тези политици, който наистина мисли за хората, за народа и действа, и не говори само прани приказки като останалите!

    Аз смятам, че Величие на тези избори ще имат поне двойно повече проценти, отколкото на предните(макар че не знаем колко точно са били ощетени на предните избори), но да кажем, че сега ще има около 10 %, и ще продължава да расте и да става сила!

    Резидентът за мен е хлъзгав и неясен, и въобще не го виждам като вероятен спасител. Освен това той няма да си напусне преждевременно поста, това са фантазии на някои хора.
    Но дори и в даден момент да се включи и да направи партия - ще бъде като царя ...

    Коментиран от #18

    10:18 13.01.2026

  • 14 007 лиценз ту кил

    4 3 Отговор
    Забравих какъв беше агентурния псевдоним на автора като доносник в ДС, може ли някой да го припомни.

    Коментиран от #17

    10:25 13.01.2026

  • 15 Уиийй

    5 1 Отговор
    Много стремглаво се сринал вота на ГЕРБ!

    10:31 13.01.2026

  • 16 илианчо,

    3 2 Отговор
    що се притесняваш, нали ще вземете 121 депутата?!?🤣🤣🤣

    10:34 13.01.2026

  • 17 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "007 лиценз ту кил":

    АГЕНТУРНОТО ИМЕ НА ИЛКО ВАСИЛЕВ Е ................... "САШО" (ДОНОСИКА) ..................... ФАКТ !

    10:35 13.01.2026

  • 18 Парадокс БГ

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Марк":

    Айде стига с тази фалшива мантра, че еди-кой си "мислел за хората"!
    Кои хора???
    Точно така, няма „всички хора“ – всяка партия или лидер винаги представлява конкретни интереси, а различните групи често имат противоположни нужди. Ето пример с трите категории, които посочи:
    Големият бизнес често иска данъчни облекчения, регулации, които улесняват печалбата, и стабилност на пазара.
    Малкият бизнес може да се интересува повече от субсидии, лесен достъп до кредити и по-малка бюрокрация, защото разходите и ограниченията им тежат повече.
    Работниците пък търсят високи заплати, защита на трудовите права и социални придобивки.
    В конкретен политически закон или програма често трите интереса се сблъскват – например големият бизнес и работниците могат да имат противоположни виждания за минимална заплата или данъци, а малкият бизнес може да е между двете, зависим от конкретни мерки.

    10:35 13.01.2026

  • 19 Саше,

    3 2 Отговор
    аз бях на протестите, но не заради вас, така че не чакай да гласувам за вас! Уточнявам за ППДБ, въпреки че светиш ярко като техен пропагандист!

    10:37 13.01.2026