Илиян Василев: Пред демократичната общност стоят две ключови задачи

12 Март, 2026 11:02 1 041 29

  • илиян василиев-
  • избори-
  • парламент

Ето защо предизборната битка трябва да започне с възможно най-малко скандали и с истински „А“ отбор – хора, които вече са се доказали в политически битки и могат да излъчват доверие

Илиян Василев: Пред демократичната общност стоят две ключови задачи - 1
Снимка: БГНЕС
Илиян Василев Илиян Василев бивш посланик и експерт по енергийните въпроси
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Завършва реденето на листите и очакванията са в тях да бъдат включени истинските „А“ отбори – не само доказани хора, но и нови лица, които могат да спечелят доверието на избирателите.

В среда на остра конкуренция и политическа конфронтация е важно всички дрязги и разногласия да бъдат оставени на заден план. Не партиийните интереси, а интересите на демокрацията и на България трябва да стоят над всичко.

Усилията трябва да бъдат подчинени на една цел – победата, определена като максимално висок резултат - всеки резултат под 17-18 процента би трябвало да се смята за не достатъчно добър.

За това ничия лична или партийна амбиция или страст не бива да взема превес над общия интерес.

Пред демократичната общност стоят две ключови задачи.

Първата е повишаването на избирателната активност. Демократичната общност има потенциал да мобилизира до 700 хиляди избиратели. Правила го е и преди – може да го направи и сега. Именно затова е важно както листите, така и посланията да бъдат максимално инклузивни и да предизвикат мобилизиращ ефект както на национално, така и особено на местно равнище. Най-големият враг на демократичните партии винаги е бил ниската избирателна активност и слабата мобилизация на техния вот.

Социологическите данни показват, че активността се покачва, но напоследък очакваните нива от около 60 процента започват да се понижават. Част от причината са скандалите, които се генерират основно от ИТН. Те вече са загубили реални шансове за силно представяне и затова се опитват да „кешират“ остатъчната си политическа стойност, като същевременно позволяват на ГЕРБ и „Ново начало“ да останат в сянка.

Втората ключова тема е колебаещият се вот. Границите на резултата на ПП–ДБ в момента варират значително – между 11 и 18 процента. Това означава, че съществува много голяма група потенциални избиратели, които ще вземат решение в последния момент. Именно тези хора ще определят крайния резултат и тежестта на коалицията след изборите.

Затова е изключително важно да се затворят зоните на уязвимост – конфликтите и вътрешните интриги. Те неизбежно ще бъдат раздувани, извън пропорция, от политическите конкуренти.

В сегашната парламентарна група има и хора, които останаха почти неизвестни за обществото, макар да се разбират с лидерите. Това трябва ясно да се осъзнае – подобни фигури се превръщат в пасив, а не в актив за общата кауза на българската демокрация.

Ето защо предизборната битка трябва да започне с възможно най-малко скандали и с истински „А“ отбор – хора, които вече са се доказали в политически битки и могат да излъчват доверие.

При около три милиона души, заявили готовност да гласуват, разлика от 5–6 процента означава близо 200 хиляди гласа. Именно тази разлика ще определи не само изборния резултат, но и политическата тежест на ПП–ДБ след изборите – и способността им да влияят върху развитието на процесите в страната. Тези хора са особено чувствителни към посланията, които ще бъдат отправени през листите и поведението на лидерите.

Пазете биткаджиите, защото няма да има предизборна битка, ще има предизборна война. Не е за слабохарактерни играчи. На война е добре до теб да има човек, който може да стреля и да се бие, дори и да не харесваш. Защото ти пази живота.

Оптимист съм.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хасковски каунь

    8 12 Отговор
    ВЪЗРАЖДАНЕ и шут на УСА базите и чуждия аскер от България

    11:06 12.03.2026

  • 2 Трол

    9 14 Отговор
    Основна задача пред демократичната общност е да неутрализират хибридните заплахи от Русия и Иран.

    Коментиран от #6

    11:08 12.03.2026

  • 3 Роден в НРБ

    11 7 Отговор
    Задача 1: Какво да направим след като вече всички знаят, че спонсорираме PDFили? Задача 2: Как самонареклата се "демократична общност" която е може би 3% от цялото население да изглежда, че е 5%. Задача 3: Как да се задържиш за колесника на американски самолет цистерна когато бягаш от България, за да не се озовеш в Белене понеже си служил на евреите и тяхното прокси САЩ

    11:08 12.03.2026

  • 4 саЛама Ивао Калушев

    10 5 Отговор
    Оооо, бай Иляне, как си дрът пепераст? Аз от теб съм се учил едно време когато с татко бяхте колеги в Държавна сигурност

    11:10 12.03.2026

  • 5 Суха съчка

    15 5 Отговор
    Не забравяйте това е агент Сашо.

    11:10 12.03.2026

  • 6 провинциалист

    14 6 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    Ами тя самата "демократична общност" у нас е една хибридна заплаха!

    11:11 12.03.2026

  • 7 Сталин

    12 2 Отговор
    Добре че дойде "демокрацията" и всички мутри,чалги,лузъри и пропаднали типове да изплуват,утайката на утайката в България,и българския цървул ги има тези бандити, негодници и нехранимайковци за " лидери" и " елит"

    11:13 12.03.2026

  • 8 провинциалист

    11 4 Отговор
    И не забравяйте, че с гласа си на изборите не участвате в управлението на държавата, а подписвате трудовия договор и гарантирате 4 актуализации годишно на заплатите на тия, дето ни натресоха деноминацията наред с всичко останало!

    11:13 12.03.2026

  • 10 Данко Харсъзина

    16 5 Отговор
    Този невеж педофил е дрънкал глупости. Няма да има никаква битка или война. Просто хората ще отидат да пуснат по една бюлетина. Някой няма да отидат. Други ще гласуват срещу парички, а трети защото така е казал шефа. Обичайното. Това е. Какви битки и какви войни го гонят този михлюзин?

    11:15 12.03.2026

  • 11 Сталин

    11 4 Отговор
    Демократия,ето строй при котором кучк@ мерзавцев управляет толпой идиотов

    -И.Сталин

    11:15 12.03.2026

  • 12 Ицо

    8 2 Отговор
    Има ли ръгани центаджии тука?

    11:21 12.03.2026

  • 13 хахаха

    12 3 Отговор
    "Демократичната общност има потенциал да мобилизира до 700 хиляди избиратели."
    Да бе:))) Петроханците са най много 20 000, разбира се с ала бала с машините може и 1 700 000 да стигнат.

    11:22 12.03.2026

  • 14 Атанасов

    10 3 Отговор
    хахаха евродебилите се стягат за бой ...

    11:24 12.03.2026

  • 16 ОФ с натовска лента

    8 1 Отговор
    Всичко за фронта – всичко за победата!

    11:31 12.03.2026

  • 18 Светльо

    11 3 Отговор
    не 700 000, а 300 000 е максимума на ППДБ, ако:
    -е наше МВР
    -наши областни управители
    -има ала бала с машините
    -всичкото НПО в България излезе да гласува
    -при 6% взети подкупи от Барбутов за медийнита им кампания
    -всички секти в България до изборите не са се самоубили, а са отишли да гласуват
    само при тези фактори могат да съберат максимум до 300 000 гласа

    11:32 12.03.2026

  • 19 БАНко

    11 2 Отговор
    ЖАЛЪК ЖЪЛТОПАВЕТЕН НАПЪН ДА СЕ СПАСИ УМРЯЛОТО........!!!!!

    11:32 12.03.2026

  • 20 Скапаната демокрация

    10 3 Отговор
    Ликвидира тъпата нация

    11:34 12.03.2026

  • 21 не може да бъде

    11 2 Отговор
    Струва ми се че основната задача на демократичната общност е да продължава да прави най-различни глупости чрез които хората /общо взето /да могат да разберат за какво става дума и да изпитат на собствен гръб направените грешки поради наивност или заблуждение ... ами това е ...някои неща се научават по трудния начин!?...но най-важното- че демократична общност не е нищо повече от куха фраза!?

    11:34 12.03.2026

  • 22 аааа

    11 2 Отговор
    Третата задача е, като се провалите на изборите, дружно да ревнете, че Пеевски ги е купил за да си сложи негов човек (Радев) на власт. Не ги ли спечелите вие, значи Певски и Борисов са ги купили. Честни ще бъдат само ако сте ги спечелили вие.

    11:34 12.03.2026

  • 23 В.В.П.

    3 5 Отговор
    Не мога да издрапам от калта и украинските дронове, за да дойда да ви помогна, оправяйте се сами, и пари нема, негодни копейки и хрантутници сте останали в България, само пари искате.

    Коментиран от #25

    11:35 12.03.2026

  • 24 Ха ХаХа

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "Костя Костадинович Копейкин":

    Изплюй полюциите на ток макар че се удави бе гьотверен

    11:35 12.03.2026

  • 25 Как си бе

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "В.В.П.":

    Засранец ?

    11:37 12.03.2026

  • 26 Перо

    9 3 Отговор
    За “демократичната общност” гласоподавателите са овце, или цифри, които трябва да гласуват за ПП/ДБ, защото унтерменшите трябва да имат 121 депутати, кадрово необезпечени и чужд слугинаж! Единствен съюзник им е Радев!

    Коментиран от #29

    11:42 12.03.2026

  • 27 РР глашатай

    9 1 Отговор
    Илиан Василевци са много и различни личности.
    Дали този не е онзи, дето през февруари 1988 година е вербуван за секретен сътрудник на Държавна сигурност? Та такива ли ще подбират партийци за борба с мафията на олигархията?

    11:47 12.03.2026

  • 28 Айде

    8 1 Отговор
    Поради доказаната политическа глупост на ППДБ, те ще постигнат незначителен резултат на изборите! Не искат демократични промени в политическата система, не искат предизборно обединяване на близки формации за противопоставяне на Герб и ДПСНН! Асен Василев се изживява като партиен диктатор, от които ни е писнало!Очертава се четвърто място!

    11:48 12.03.2026

  • 29 не може да бъде

    6 0 Отговор

    До коментар #26 от "Перо":

    Имам едно подозрение че една от най-важните истини за демократичната общност стана една стара поговорка -ако планината не е отишла при Мохамед значи...Моше е дал повече!?...Макар че такова нещо като демократична общност е нещо като крокодил -вегетарианец!?

    11:50 12.03.2026