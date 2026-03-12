Илиян Василев: Пред демократичната общност стоят две ключови задачи

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Завършва реденето на листите и очакванията са в тях да бъдат включени истинските „А“ отбори – не само доказани хора, но и нови лица, които могат да спечелят доверието на избирателите.

В среда на остра конкуренция и политическа конфронтация е важно всички дрязги и разногласия да бъдат оставени на заден план. Не партиийните интереси, а интересите на демокрацията и на България трябва да стоят над всичко.

Усилията трябва да бъдат подчинени на една цел – победата, определена като максимално висок резултат - всеки резултат под 17-18 процента би трябвало да се смята за не достатъчно добър.

За това ничия лична или партийна амбиция или страст не бива да взема превес над общия интерес.

Пред демократичната общност стоят две ключови задачи.

Първата е повишаването на избирателната активност. Демократичната общност има потенциал да мобилизира до 700 хиляди избиратели. Правила го е и преди – може да го направи и сега. Именно затова е важно както листите, така и посланията да бъдат максимално инклузивни и да предизвикат мобилизиращ ефект както на национално, така и особено на местно равнище. Най-големият враг на демократичните партии винаги е бил ниската избирателна активност и слабата мобилизация на техния вот.

Социологическите данни показват, че активността се покачва, но напоследък очакваните нива от около 60 процента започват да се понижават. Част от причината са скандалите, които се генерират основно от ИТН. Те вече са загубили реални шансове за силно представяне и затова се опитват да „кешират“ остатъчната си политическа стойност, като същевременно позволяват на ГЕРБ и „Ново начало“ да останат в сянка.

Втората ключова тема е колебаещият се вот. Границите на резултата на ПП–ДБ в момента варират значително – между 11 и 18 процента. Това означава, че съществува много голяма група потенциални избиратели, които ще вземат решение в последния момент. Именно тези хора ще определят крайния резултат и тежестта на коалицията след изборите.

Затова е изключително важно да се затворят зоните на уязвимост – конфликтите и вътрешните интриги. Те неизбежно ще бъдат раздувани, извън пропорция, от политическите конкуренти.

В сегашната парламентарна група има и хора, които останаха почти неизвестни за обществото, макар да се разбират с лидерите. Това трябва ясно да се осъзнае – подобни фигури се превръщат в пасив, а не в актив за общата кауза на българската демокрация.

Ето защо предизборната битка трябва да започне с възможно най-малко скандали и с истински „А“ отбор – хора, които вече са се доказали в политически битки и могат да излъчват доверие.

При около три милиона души, заявили готовност да гласуват, разлика от 5–6 процента означава близо 200 хиляди гласа. Именно тази разлика ще определи не само изборния резултат, но и политическата тежест на ПП–ДБ след изборите – и способността им да влияят върху развитието на процесите в страната. Тези хора са особено чувствителни към посланията, които ще бъдат отправени през листите и поведението на лидерите.

Пазете биткаджиите, защото няма да има предизборна битка, ще има предизборна война. Не е за слабохарактерни играчи. На война е добре до теб да има човек, който може да стреля и да се бие, дори и да не харесваш. Защото ти пази живота.

Оптимист съм.