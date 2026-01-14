Новини
Жулиен Арно пред ФАКТИ: Нито машинното гласуване, нито хартиените бюлетини са по-ефективни срещу измами или корупция

14 Януари, 2026 13:21 1 890 27

Мисля, че електронното гласуване само по себе си не е лошо, но хартиените бюлетини са за предпочитане, казва международният наблюдател

Жулиен Арно пред ФАКТИ: Нито машинното гласуване, нито хартиените бюлетини са по-ефективни срещу измами или корупция - 1
Снимка: Личен архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Как изглеждат изборите в България през погледа на един международен наблюдател. Какви странности има, какви нередности, какво може да се подобри… Пред ФАКТИ говори Жулиен Арно, който е доктор по политически науки и дългосрочен наблюдател на изборния процес в България.

- Г-н Арнo, от много години следите изборния процес в България. Гласуване с хартия, с машини, смесено… Каква еволюция виждате в начина на гласуване в България?
- Разнообразието от методи за гласуване повдига въпроса за равенството пред закона, независимо от държавата. Методите са разнообразни: хартиени бюлетини, гласуване по пощата, електронно гласуване, гласуване по интернет и мобилни урни за хора с увреждания или възрастни хора, които упражняват правото си на глас от дома си. На практика съществуването на множество методи за гласуване позволява да се достигне до възможно най-голям брой граждани чрез премахване на социалните и географските бариери. Това е, което прави системата приемлива и легитимна за населението. В България промените в избирателния кодекс от 2021 г. насам не успяват да отговорят на нито една от тези характеристики.

- Според вас какво се опитва да се направи с въвеждането на машинния вот. Какви качества има машината пред хартията?
- Съществуват много погрешни схващания относно методите на гласуване. Нито машинното гласуване, нито хартиените бюлетини са по-ефективни срещу измами или корупция. Простотата на процедурата за гласуване определя гладкото протичане на изборите: ефикасност, предотвратяване на нередности поради грешка или неразбиране, предотвратяване на измами и контрол върху процеса. Въз основа на моите наблюдения и тези, споделени с мен, избирателният процес в България наистина не е излишно усложнен. Българите може би се самоосъждат по-строго, отколкото трябва. Сложността се крие повече в избирателната система за парламентарни избори и представянето на бюлетините. Защо тогава да се променят нещата чрез въвеждане на машини за гласуване?

Защото има недоверие между населението и политическите партии. Не виждам никакво решаващо предимство на машинното гласуване пред гласуването на хартия.

Виждам обаче два недостатъка. Първият е, че на хората, особено на възрастните хора, трябва да се обяснява как да боравят с машините. Това не е непреодолимо. Членовете на избирателните комисии помагат на тези хора, докато регионалните избирателни комисии и общините организират разяснителни сесии. Вторият е, че машината може да се повреди, така че са необходими технически и човешки ресурси, за да се справи с това, както и... хартиени бюлетини, за всеки случай!

- Колко е важно броенето на бюлетините. Какво е вашето наблюдение върху процеса, при който се броят бюлетините в България?
- В България наблюдавах само избирателни секции с машини за гласуване.

- Основният проблем, който се посочва в България, е в попълването на протоколите. Как може да се изчистят грешките, да се изчистят манипулациите?
- Първо, грешките са нормални, защото изборният ден е много дълъг, понякога много интензивен и настъпва умора. Дори аз, във Франция, където работя (доброволно, както всички останали) в избирателна комисия в Париж, съм ги правил, въпреки че познавам добре материята! Най-добрият начин да ги предотвратим е по-задълбочено обучение, със симулации, в допълнение към групови сесии. Парадоксално, но увеличената честота на изборите от 2021 г. насам би трябвало да подготви избирателните комисии как да се справят с тези процедури и да намали грешките.

Що се отнася до манипулациите, България е избрала да оборудва избирателните секции с видеокамери, които излъчват на живо в интернет (какъвто не съществува във Франция), което е още един знак, ако е необходим такъв, за липса на доверие в системата.

Това намалява възможностите за манипулиране на резултатите в избирателните секции, но по моя опит, когато се случват манипулации, те обикновено се случват преди или след гласуването.

- В момента България отново е поставена пред избори и отново политиците се „надлъгват“ да има машинен вот, да няма хартиен. Тезата пък срещу машините е, че може да бъде пипан софтуерът, който брои. Вие как гледате на това?
- За съжаление, българските политици никога не пропускат възможност да разпалят противоречия и допълнително да дискредитират политическата система. Мисля, че електронното гласуване само по себе си не е лошо, но хартиените бюлетини са за предпочитане: те са осезаеми за гражданите, както буквално, така и преносно, и позволяват по-голямо гражданско участие. Като се има предвид проблемите по отношение на доверието на българите в политиката, това е от съществено значение.

- Били сте наблюдател в България. Как се купуват гласове?
- По време на моите наблюдения купуването на гласове беше широко обсъждана тема, изобщо не е табу, дори сред корумпирани лица. Корупцията се проявява чрез раздаването на хранителни кошници или пари в брой, в размери от 25 до 50 евро.

Според моите наблюдения това явление засяга предимно ромската общност,

а основните причини са социалните условия, неграмотността и социалният контрол, упражняван от частни организации, по-специално пастори, които нямат дори основни богословски познания.

- Във Франция купуват ли се гласове?
- Нулев риск не съществува никъде. Следователно, определено ниво на риск, колкото и ниско да е то, е неизбежно във всички страни. Според френски публични източници този риск е рядък. Кристиан Шарпи, президент на Националната комисия за счетоводство на изборите и политическо финансиране, обаче беше интервюиран на 19 септември 2025 г. от вестник Le Monde.

Той изрази загрижеността си относно евентуални опити за купуване на гласове от мрежи за трафик на наркотици по време на общинските избори през март 2026 г.

Във Франция, както и в България, и другаде, основната опасност, дори повече от купуването на гласове, се крие в натиска, упражняван от представители на публичните власти или бизнеса, за да се повлияе на вота. За щастие, в ерата на смартфоните и социалните медии става все по-трудно да се упражнява натиск, без да бъдеш разкрит.

- С 50 или 100 лева се купува глас в България. Това един европеец може ли да го проумее?
- Абсолютно не! Това е нищожна сума, дори за България.

- Купеният вот осигурява власт в парламента, която след това се мултиплицира във влияние по места. Къде е демокрацията?
- Купуването на гласове и корупцията съществуват и в авторитарните режими и диктатурите…

- Винаги след избори в България чуждите наблюдатели определят протичането им като нормално, но с „малки изключения“. Колко е честен вотът в България?
- Споделям това мнение. Българската избирателна система е честна и прозрачна на всички нива. Срещнах всеотдайни и грижовни хора в избирателните секции. Това отношение е от съществено значение за възстановяване на доверието на гражданите. Членовете на районните избирателни комисии са отдадени доброволци, водени от дълбоко чувство за обществена служба. Районните и общинските администрации, както и полицейските сили, са напълно мобилизирани. Това е работа, която изисква много време и ресурси. Всички тези хора заслужават признание. „Незначителни изключения“ не бива да петнят репутацията на честните хора.

- Защо във Франция няма машинен вот?
- И все пак, машинното гласуване съществува! През 2025 г. то е било използвано в 63 общини (от общо 34 874), представляващи приблизително 1500 избирателни секции и 3% от електората, или 1,5 милиона избиратели. Машините за гласуване са разрешени от френското законодателство от 1969 г., а електронните модели от 2003 г.

Хартиените бюлетини и ръчното гласуване може да изглеждат архаични, но са много ефективни.

Гражданите са запознати със системата и ѝ се доверяват. Гласуването има и ритуално измерение: семейства, обхващащи две или дори три поколения, се събират, младите хора, които гласуват за първи път, правят снимки, някои родители поставят бюлетината пред децата си, за да ги насърчат да гласуват и т.н. Това е част от по-широк ритуал - изразяване на благодарност към доброволците в избирателните секции, среща със съседи или избрани длъжностни лица и усещане за принадлежност към гражданска общност. Може да изглежда наивно, но е много силно.

- Сега в България се коментира идеята за създаването на преброителни центрове, за да не се преправят протоколите. Според вас това ще сработи ли?
- Колкото повече стъпки добавяте към една операция, толкова по-сложна става тя и толкова по-голям е рискът от грешки. Това е особено вярно, когато става въпрос за оборудване и персонал. Проблемът с процесите се крие не толкова в самата процедура, колкото в хората, които се опитват да фалшифицират резултата.
Жулиен Арно е доктор по политически науки от Университета Париж-Пантеон-Асас, където е водил месечен семинар за държавните реформи и Европейския съюз в посткомунистическа Европа от 2013 до 2017 г. Той е и експерт в Европейската комисия. От 2013 г. е наблюдател на избори в региона на ОССЕ и е бил дългосрочен наблюдател в България през септември-октомври 2022 г.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 9 Отговор
    Докато има избирателни комисии няма значение как се гласува.Изходът е електронно гласуване по телефона.

    Коментиран от #3, #17

    13:22 14.01.2026

  • 2 Студопор

    10 1 Отговор
    Който иска да си купи изборите, ще си ги купи.

    13:27 14.01.2026

  • 3 хахах

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    че то като е "по телефона" не може да се хакне нали....

    Коментиран от #4

    13:27 14.01.2026

  • 4 Последния Софиянец

    4 9 Отговор

    До коментар #3 от "хахах":

    С блокчейн няма начин.В Естония от 20 години гласуват по телефона и нямат проблеми със сигурността.

    Коментиран от #10, #27

    13:30 14.01.2026

  • 5 Мими Ралева

    5 0 Отговор
    Този,брадатият,сега ли се сети?!

    13:32 14.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Перо

    7 1 Отговор
    Никой вид гласуване не може да бъде ефективно и честно, при корпоративния или етническия вот! Икономическата престъпност /обществените поръчки/ определят до голяма степен вота, защото корупцията идва законно, от заплати и бонуси, чрез доходите на печелившите фирми, свързани с политиците!

    13:35 14.01.2026

  • 8 СЪС СТАРИ

    4 1 Отговор
    К.рви ,бар. дка си остава пак стар.
    Нищо ново няма да се случи,докато все едни и същи са наредени за кола.

    13:35 14.01.2026

  • 9 Факти

    9 2 Отговор
    Винаги някой “отвън” , трябва да ни каже откъде а к а магарето !

    13:37 14.01.2026

  • 10 хммм

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    тази некадърна технология се използва единствено за криптоизмами и спекулаций...

    13:38 14.01.2026

  • 11 Буден

    3 2 Отговор
    Кой ви вярва ?...

    13:42 14.01.2026

  • 12 Мда

    3 3 Отговор
    Коментари от хора, които не познават нито манталитета ни, нито ситуацията. Преди имаше един проекта за приватизация от свръхикономистите Ричард Ран и Стив Ханке. Пълна щуротия беше. Това можеше да стане във Франция по техния модел, но не и у нас. Пълно непознаване на тоталитарната система и особено ситуацията в България. Честни избори с хартиени бюлетини и броене от комисии. Чиста проба манипулиран вот. Ама нейсе, човека е експерт.

    13:43 14.01.2026

  • 13 ЛОГИКА

    2 4 Отговор
    Възраждане се опитва да се хареса на Тръмп, като го подкрепя за Гренландия. С Бойко е свършено, щом излезе как е молел Тръмп младши, значи не го подкрепят. Кризата с изборите свърши, Тръмп е на власт. Тръмп направи това срещу Бойко 2020г. Сигурно вече се знае кои ще са министрите в кабинетът след изборите. Може би ПП-ДБ и коалиция ще имат 52% от парламентът, подкрепени от Възраждане и Величие с по 9% всеки. Но по-вероятно е ПП-ДБ да има 30% и ГЕРБ 25%. Вашингтон ще решат. Предполагам, че поне 2-милиона българи се готвят да гласуват за Величие, ако има толкова население изобщо. Но съм сигурен че 99% от харесващите Ивелин, не знаят, че той е твърд неолиберал като Тръмп. Той изобщо не мисли за работническата класа, не е против еврото, не е против вноса на работници, не е за високи пенсии и заплати. Корнелия казваше, ще заитим бизнеса и българите ще се върнат от чужбина. Но бизнесът изгони и гони българите. Но кой българин има капацитет да ме разбере? Тръмп нареди на ГЕРБ да приюти СДС. Цветанов не се вслуша и го компрометираха. Павел Стоименов има 70 000 декара, колкото за 1000 млади фермери, и субсидия от държавата за 30 милиона годишно. Ето защо селата са умрели. И заплатите ниски, масова безработица по селата, в Румъния не е така, имат много семейни ферми.

    Коментиран от #19, #26

    13:54 14.01.2026

  • 14 Файърфлай

    1 2 Отговор
    Правилно го е казал човекът.Самата измама е в гласуванато.Десет души да гласуват и измамите започват.Ако Никой не гласува,как може да се правят измами.За това-майката му е в Негласуването !

    14:04 14.01.2026

  • 15 Факти

    2 3 Отговор
    Решението е интернет гласуване. Така и избирателната активност ще се вдигне драстично. Мафията няма хакери, че да манипулира изборите. Тея хора не се занимават с мутри. Затова статуквото е твърдо против интернет глсуването. Естония го прави от 20 години и има 64% избирателна активност. Пред нея са само Белгия и Люксембург, където гласуването по закон е задължително.

    14:05 14.01.2026

  • 16 ООрана държава

    2 1 Отговор
    Кои е тоя травестюга

    14:07 14.01.2026

  • 17 Герп боклуци

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    По водомера нещеш ли бе зулус?

    14:08 14.01.2026

  • 18 Тома

    3 4 Отговор
    Този не знае че министър председател печаташе фалшиви бюлетини в полза шайката герб а полицаи носиха чувалите да помагат на бременни жени в комисиите

    14:14 14.01.2026

  • 19 Факти

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "ЛОГИКА":

    Възраждане е анти-европейска партия. Те бяха против САЩ с Байдън, а сега подкрепят САЩ с Тръмп. Искаха да отвържем лева от еврото и да го вържем за долара. Те са за всеки, който е срещу Европа - Путин, Тръмп... Възраждане не възприемат България като европейска държава. Те искат България да е подчинена на Азия или Америка. Аз не вярвам, че може да са толкова глупави. Единственото обяснение е, че им плащат отвън. Те са класически пример за национални предатели.

    Коментиран от #20

    14:14 14.01.2026

  • 20 ЛОГИКА

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Факти":

    Възраждане работеше за въвеждане на еврото. Куха опозиция, която кара народът да има надежда, докато вече е късно, сиренцето в капанът. Еврото е американска политика за покупка на американски дълг, в резервите на ЕЦБ.

    14:22 14.01.2026

  • 21 АНАЛИЗ

    1 3 Отговор
    Възраждане се опитва да се хареса на Тръмп, като го подкрепя за Гренландия. С Бойко е свършено, щом излезе как е молел Тръмп младши, значи не го подкрепят. Кризата с изборите свърши, Тръмп е на власт. Тръмп направи това срещу Бойко 2020г. Сигурно вече се знае кои ще са министрите в кабинетът след изборите. Може би ПП-ДБ и коалиция ще имат 52% от парламентът, подкрепени от Възраждане и Величие с по 9% всеки. Но по-вероятно е ПП-ДБ да има 30% и ГЕРБ 25%. Вашингтон ще решат. Предполагам, че поне 2-милиона българи се готвят да гласуват за Величие, ако има толкова население изобщо. Но съм сигурен че 99% от харесващите Ивелин, не знаят, че той е твърд неолиберал като Тръмп. Той изобщо не мисли за работническата класа, не е против еврото, не е против вноса на работници, не е за високи пенсии и заплати. Корнелия казваше "ще защитим бизнеса и българите ще се върнат от чужбина". Но бизнесът изгони и гони българите. Но кой българин има капацитет да ме разбере? Тръмп нареди на ГЕРБ да приюти СДС. Цветанов не се вслуша и го компрометираха. Павел Стоименов има 70 000 декара, колкото за 1000 млади фермери, и субсидия от държавата за 30 милиона годишно. Ето защо селата са умрели. И заплатите ниски, масова безработица по селата, в Румъния не е така, имат много семейни ферми. БСП няма да влязат в парламентът. ТРЪМП НЕ ДАВА. Възраждане работеше за въвеждане на еврото. Куха опозиция, която кара народът да има надежда, докато вече е късно, сиренцето в капанът. Еврото е америка

    14:23 14.01.2026

  • 22 дядото

    3 1 Отговор
    към ком.15.
    какво го дъвчете и усуквате.задължително гласуване и образователен и имуществен ценз,че да видим дебелите ще могат ли да пожертват толкова пари

    14:24 14.01.2026

  • 23 ЦИК - Мъртви души

    3 1 Отговор
    1 200 000 умрели участват в изборите в полза на ... кой-то трябва

    14:24 14.01.2026

  • 24 СИЕЛА ЗНАЯТ КАК СТАВА. МУНЧО СЪЩО

    4 0 Отговор
    КОЛКО РИМЛЯНИ МОЖЕ ДА КУПИШ И КОЛКО ГЛАСА ЩЕ СПЕЧЕЛИШ, СЛЕД КАТО ВСИЧКИ КУПУВАТ? ВИЖ С МАШИНИТЕ, КАКТО КАЗА КИРО - МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БГ," ЩЕ ВИ ДАМ КОДА И ЩЕ ВДИГНЕТЕ С 4 %"? 4% СА 120000 ГЛАСА ОТ РАЗ. ВЗЕМАШ ОТ ГЕРБ И ПРИБАВЯШ НА ПП-ДБ!

    14:49 14.01.2026

  • 25 Бандитска държава

    1 0 Отговор
    Прав е човекът.

    15:13 14.01.2026

  • 26 Логика ТУ-ТУУУУУУ

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "ЛОГИКА":

    Какви ППДБ ще подкрепял Тръмп, като тия олиг.френи са отходен продукт на Байдъните?!

    15:18 14.01.2026

  • 27 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    ДОКОГА разни наивници със осакатена мисловна дейност компенсирайки я обаче със Дебилско самочувствие за "Компетентност" ще вилнеете и съответно заразявате невинни Душици?Факт е че при манипулиране на Избори ОСНОВНАТА Тежест пада върху Купеният и Корпоранивен Вот и само незначителна част - върху повреждане на отделни бройки бюлетини в Секциите.Не ми е ясно за какъв "Блок чейндж" говориш с който може да се предпази Тела от хакване,но ще ти обясня че БАШ с Телефонното гласуване ще стават най-големите Мушенгии!Как ли ?Ето как:Получава Мургавият Дилър на гласове Парите от определена партия и КАНИ НА ГОСТИ в Дома си В ИЗБОРНИЯ ДЕН поотделно всички Мераклии да изкарат "некой лев",като Гласуването се извършва с телефона ПРЕД ОЧИТЕ МУ,следва и съответното плащане.А как е с Корпоративния вот?Абс. Същото- събира Шефа на фирмата Личния състав в някое помещение пак в деня на изборите и под вещото му ръководство Всички единодушно гласуват за "Правилните хора".Ама ДОКОГА ще ви наливам Акъл в Тиквите бе Гьотверени такива,пък вие накрая пак нищо няма да разберете?Ами поне го продайте да изкарате "некой лев"!:)

    15:30 14.01.2026