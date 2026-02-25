Спасителят, месията, лъжецът

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Като човек, забелязващ маркетинговите стратегии, няма как да не обърна внимание на устрема, който е подет срещу съществуването на още несъществуващата партия на бившия президент.

Точка едно – За да се потисне менталната шизофрения (признайте – да си срещу нещо, което не съществува, не е лесна задача), атаката се измества от фактите към емоциите.

Разбира се, ако бившият президент беше обявил своя отбор, нещата щяха да са далеч по-лесни. Дори и името на партията му щеше да е някакъв бонус за нападателите, за да могат трол отборите да съчиняват мръсни рими. Компроматната машина щеше да се задейства и нещата щяха да тръгнат по обичайния сценарий. Но днес и сега такава атака няма субстрат да е конкретна, затова е емоционална. Тезата е: „Към вас идва нещо, което ще ви излъже! Не се поддавайте. Вие сте лъгани от кого ли не – Костов, Сакскобурготски, Борисов, Петков, Трифонов…“ (Като се замисля, само от Пеевски не сме лъгани, защото там като че ли нищо не ви е обещавано.) Но да, вие сте лъгани и ще продължавате да бъдете лъгани. Разбира се, сега няма да бъдете излъгани, защото ние ви предупреждаваме. Нали така?

Тук пропагандната машина млъква и не дава отговор какво да правите по-натам. Вие, защото сте предупредени, решавате да не поддържате един предполагаем бъдещ лъжец.

И какво получавате? Питам – какво получавате?

Парадоксалното е, че при доста хора обвинението на някого в бъдеща лъжа, отправено от доказани лъжци, ще подейства.

Точка две – „Лъжец“ е определение за човек, който е излъгал. Замислете се, с какво досега сте излъгани?

Само че как да се нарича човек, когото вие предполагате и от когото се страхувате, че ще ви излъже, но досега не ви е излъгал?

Как да наречем човека, когото вие мислите, че дори и твърдите, че ще ви излъже, защото някой друг по друго време ви е лъгал?

Как да го наречем при положение, че тези, които досега доказано са ви лъгали, твърдят, че той ще ви излъже? Помислете.

Точка три – Има един въпрос, който стои незададен. Замисляли ли сте се как се печели битка срещу враг, който 35 години се е окопавал? Враг, който притежава всичките властови – икономически и правни лостове? Притежава машината за гласуване. Замисляли ли сте се как можеш да НЕ загубиш такава битка? Трябва да имаш въображение за това.

Изводи – Умни сте! Действайте!