Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Мнения »
Спасителят, месията, лъжецът

Спасителят, месията, лъжецът

25 Февруари, 2026 11:39 1 614 17

  • румен радев-
  • партия-
  • избори-
  • емил йотовски

Парадоксалното е, че при доста хора обвинението на някого в бъдеща лъжа, отправено от доказани лъжци, ще подейства

Спасителят, месията, лъжецът - 1
Емил Йотовски Емил Йотовски
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Като човек, забелязващ маркетинговите стратегии, няма как да не обърна внимание на устрема, който е подет срещу съществуването на още несъществуващата партия на бившия президент.

Точка едно – За да се потисне менталната шизофрения (признайте – да си срещу нещо, което не съществува, не е лесна задача), атаката се измества от фактите към емоциите.

Разбира се, ако бившият президент беше обявил своя отбор, нещата щяха да са далеч по-лесни. Дори и името на партията му щеше да е някакъв бонус за нападателите, за да могат трол отборите да съчиняват мръсни рими. Компроматната машина щеше да се задейства и нещата щяха да тръгнат по обичайния сценарий. Но днес и сега такава атака няма субстрат да е конкретна, затова е емоционална. Тезата е: „Към вас идва нещо, което ще ви излъже! Не се поддавайте. Вие сте лъгани от кого ли не – Костов, Сакскобурготски, Борисов, Петков, Трифонов…“ (Като се замисля, само от Пеевски не сме лъгани, защото там като че ли нищо не ви е обещавано.) Но да, вие сте лъгани и ще продължавате да бъдете лъгани. Разбира се, сега няма да бъдете излъгани, защото ние ви предупреждаваме. Нали така?

Тук пропагандната машина млъква и не дава отговор какво да правите по-натам. Вие, защото сте предупредени, решавате да не поддържате един предполагаем бъдещ лъжец.

И какво получавате? Питам – какво получавате?

Парадоксалното е, че при доста хора обвинението на някого в бъдеща лъжа, отправено от доказани лъжци, ще подейства.

Точка две – „Лъжец“ е определение за човек, който е излъгал. Замислете се, с какво досега сте излъгани?

Само че как да се нарича човек, когото вие предполагате и от когото се страхувате, че ще ви излъже, но досега не ви е излъгал?

Как да наречем човека, когото вие мислите, че дори и твърдите, че ще ви излъже, защото някой друг по друго време ви е лъгал?

Как да го наречем при положение, че тези, които досега доказано са ви лъгали, твърдят, че той ще ви излъже? Помислете.

Точка три – Има един въпрос, който стои незададен. Замисляли ли сте се как се печели битка срещу враг, който 35 години се е окопавал? Враг, който притежава всичките властови – икономически и правни лостове? Притежава машината за гласуване. Замисляли ли сте се как можеш да НЕ загубиш такава битка? Трябва да имаш въображение за това.

Изводи – Умни сте! Действайте!


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 48 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 имил гьотоф

    9 14 Отговор
    пак тече

    11:41 25.02.2026

  • 2 Разбирач

    17 15 Отговор
    Сега и зеленият чорап ще ни оправи, ама мъжката

    Коментиран от #5

    11:42 25.02.2026

  • 3 Лама Гюро Кюмюро

    13 2 Отговор
    В момента правим преврат с кадифени ръкавици и смятаме да ви оправяме с 300 до пълна федерализация в ЕС!

    Коментиран от #14

    11:49 25.02.2026

  • 4 Пак този

    11 17 Отговор
    Имилье, мама,

    Ам стига си говорил глупости вье.
    Радев Зеленочорапи, не идва от нищото. Той вече доста години стои като въшка на челото на тая държава.
    И да се опитваш да го изкараш мома непоръбена, е малко късно Гатьоф, късно е.
    И целият му произход, и решетников, който постоянно наднича зад рамото му, и копринката и Боташ, това показва, че булчето е д.у.п.е.н.о. При това не с зор, а с кеф. Ама имилчо е спал всичките тия години. Особено ме умили името на трифонов в поредното пасквилче. Скромно някак си гатьоф отбеляза своя бивш работодател, ама нейсе. Ние не сме от тия, како Сийке - както казваше Чудомир.

    11:50 25.02.2026

  • 5 Сила

    10 9 Отговор

    До коментар #2 от "Разбирач":

    Ооооо , полуидиотите гласували за Сименчо , Бойко , Шкембе войвода , оня Валерко дето го забравихме отдавна , Волен , Бареков , Яне кой беше забравих , Копейкин , ИвИлин , подполковника - полковник забравих му името , Марешки , Руди Гела и т.н . да готови да "поемат " и Чорапа Гадеффф....само глей кво става , шъ нъ упрай и той !!!

    11:50 25.02.2026

  • 6 Какви

    8 17 Отговор
    са тия слово блудства! Разбира се, че Радев лъже от първия си ден: 1. Излъга, че е Натовски генерал, но той е къртицата на Решетников и Путин в НАТО и ЕС; 2. Излъга избирателите си, като наруши клетвата и
    и доверието им. 3.Абдикацията му е национално предателство. 4. Лъже ни за Боташ. 5. Наруши конституцията няколко пъти, като последното е референдумът за евро. 5. Сега лъже за ЕС, но подготвя излизането на България. Ще има и още лъжи! Просто е един много фалшив герой!!!

    11:52 25.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Перо

    8 1 Отговор
    Има задкулисни игри и политика, скрита зад чужди лица /пример, подставката Йотова/. Дърпащият конците се крие като мишка, да не засегне определени групи лица като гласоподаватели и залагайки на овчедушието, което гласува само по име и физиономия, без да гледа политическата и професионална същност на това лице! А това лице, на практика няма лице, то не казва нищо и не се появява, пълна анонимност! И това овцете смятат за висша тактика и дипломация. За 36 г. нямаме нищо не преживяно!

    12:02 25.02.2026

  • 9 Нагъл си, Йотовски фатмако!

    6 5 Отговор
    При това - много нагъл! Че ти правиш цял един народ на олигофрени бе, нищожество, дето лъскаш КГБ-ейските ботуши на пРезидента на Решетников! Значи, нищожество Йотовско, според теб е "шизофрения" да се обявяваш против партия, която не съществува! А не е ли по-голяма и по-опасна шизофрения да поадкрепяш, че и да възнасяш до небесата партия, която не съществува?! Я понапъни малко двете гънки в мозъчето си и ми отговори! Имаш много здраве от Копринков!

    Коментиран от #11

    12:05 25.02.2026

  • 10 Не искате да бъдете лъгани?

    2 7 Отговор
    Гласувайте за "Непокорна България"! Те показаха, че са праволинейни, не са седяли и няма да седят по скутове!

    12:08 25.02.2026

  • 11 Боклук

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Нагъл си, Йотовски фатмако!":

    110 %

    12:17 25.02.2026

  • 12 Лошата реклама

    0 0 Отговор
    също е реклама.

    12:34 25.02.2026

  • 13 Кое от всичките

    0 0 Отговор
    Емил Цветанов Йотовски e български лекар, писател, драматург и сценарист. Емил Йотовски. български писател (публицист, драматург и сценарист)

    12:36 25.02.2026

  • 14 Медуня

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Лама Гюро Кюмюро":

    где моча копейки???

    12:38 25.02.2026

  • 15 А ти сега

    1 1 Отговор
    какво правиш - от пропагандната машина на педофила,наркотрафиканта и трафиканта на емигранти румен радев си.Убеждаваш ни какъв хубав човек е.Двамата дебели и той са заедно - ще ни водят в сесесерето.Но нема да стане!

    12:40 25.02.2026

  • 16 АКО В ПИЕСАТА ИМА ГЕЕНЕРАЛСКИ МУНДИР

    0 0 Отговор
    ЗНАЧИ ДО КРАЯ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕТО
    ЩЕ СЕ ПОЯВИ...ГЕЕНЕРАЛ...☝

    12:44 25.02.2026

  • 17 11 - и съселянин от Славяново

    0 0 Отговор
    И ти си същият фатмашки боклук като автора на горния пасквил! Я бягай да лъснеш КГБ-ейските ботуши на фатмака от Славяново, личен избор на кремълсия злодей и масов убиец! Да, Небългарският перзидент е личен избор на кремълския злодей, който изпрати тук ординареца си генерал Решетников, той "наби кранчето" на червената и в червата Нинова, която преди това беше на контрес на партията на злодея от Кремъл, после Решетников "си поговори" с агент Сава и Путин спечели изборите в България! Да, чиста проба шизофрения е да плюеш срешу несъществуваща партия, но още по-голяма шизофрения е да възнасяш до небесата несъществуваща партия и лидера й! Впрочем, нищожество фатмашко номер11, я бягай да питаш фатмака чий е Крим?! Питай го и колко хиляди етнически българи бяха убити в Украйна от ордите и агресорите на кремълския злодей?! Никакви 35% подкрепа за Зеления чорап, българи, това е отвратителна лъжа на руските шпиони-убийци, които са наводнили страната ни благодарение преди всичко на престъпника от подземния свят - СИКаджията Боко тиквата! Че на какво друго са го "образовали" в школите на СИК и ВИС, освен да е двуличник, крадец на стотици милиони, да съсипва, да граби и да руши България?! И да убива! Нали руски шпиони-убийци отровиха с Новичок Гебрев и сина му и взривиха складовете му?! И още много престъпления извършиха, ама СИКаджийската мутра ги прикрива, което, разбира се, не пречи на потресаващата му наглост и двуличие да го играе "евроатлантик"!

    12:54 25.02.2026