Спасителят, месията, лъжецът

Като човек, забелязващ маркетинговите стратегии, няма как да не обърна внимание на устрема, който е подет срещу съществуването на още несъществуващата партия на бившия президент.
Точка едно – За да се потисне менталната шизофрения (признайте – да си срещу нещо, което не съществува, не е лесна задача), атаката се измества от фактите към емоциите.
Разбира се, ако бившият президент беше обявил своя отбор, нещата щяха да са далеч по-лесни. Дори и името на партията му щеше да е някакъв бонус за нападателите, за да могат трол отборите да съчиняват мръсни рими. Компроматната машина щеше да се задейства и нещата щяха да тръгнат по обичайния сценарий. Но днес и сега такава атака няма субстрат да е конкретна, затова е емоционална. Тезата е: „Към вас идва нещо, което ще ви излъже! Не се поддавайте. Вие сте лъгани от кого ли не – Костов, Сакскобурготски, Борисов, Петков, Трифонов…“ (Като се замисля, само от Пеевски не сме лъгани, защото там като че ли нищо не ви е обещавано.) Но да, вие сте лъгани и ще продължавате да бъдете лъгани. Разбира се, сега няма да бъдете излъгани, защото ние ви предупреждаваме. Нали така?
Тук пропагандната машина млъква и не дава отговор какво да правите по-натам. Вие, защото сте предупредени, решавате да не поддържате един предполагаем бъдещ лъжец.
И какво получавате? Питам – какво получавате?
Парадоксалното е, че при доста хора обвинението на някого в бъдеща лъжа, отправено от доказани лъжци, ще подейства.
Точка две – „Лъжец“ е определение за човек, който е излъгал. Замислете се, с какво досега сте излъгани?
Само че как да се нарича човек, когото вие предполагате и от когото се страхувате, че ще ви излъже, но досега не ви е излъгал?
Как да наречем човека, когото вие мислите, че дори и твърдите, че ще ви излъже, защото някой друг по друго време ви е лъгал?
Как да го наречем при положение, че тези, които досега доказано са ви лъгали, твърдят, че той ще ви излъже? Помислете.
Точка три – Има един въпрос, който стои незададен. Замисляли ли сте се как се печели битка срещу враг, който 35 години се е окопавал? Враг, който притежава всичките властови – икономически и правни лостове? Притежава машината за гласуване. Замисляли ли сте се как можеш да НЕ загубиш такава битка? Трябва да имаш въображение за това.
Изводи – Умни сте! Действайте!
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 имил гьотоф
11:41 25.02.2026
2 Разбирач
Коментиран от #5
11:42 25.02.2026
3 Лама Гюро Кюмюро
Коментиран от #14
11:49 25.02.2026
4 Пак този
Ам стига си говорил глупости вье.
Радев Зеленочорапи, не идва от нищото. Той вече доста години стои като въшка на челото на тая държава.
И да се опитваш да го изкараш мома непоръбена, е малко късно Гатьоф, късно е.
И целият му произход, и решетников, който постоянно наднича зад рамото му, и копринката и Боташ, това показва, че булчето е д.у.п.е.н.о. При това не с зор, а с кеф. Ама имилчо е спал всичките тия години. Особено ме умили името на трифонов в поредното пасквилче. Скромно някак си гатьоф отбеляза своя бивш работодател, ама нейсе. Ние не сме от тия, како Сийке - както казваше Чудомир.
11:50 25.02.2026
5 Сила
До коментар #2 от "Разбирач":Ооооо , полуидиотите гласували за Сименчо , Бойко , Шкембе войвода , оня Валерко дето го забравихме отдавна , Волен , Бареков , Яне кой беше забравих , Копейкин , ИвИлин , подполковника - полковник забравих му името , Марешки , Руди Гела и т.н . да готови да "поемат " и Чорапа Гадеффф....само глей кво става , шъ нъ упрай и той !!!
11:50 25.02.2026
6 Какви
и доверието им. 3.Абдикацията му е национално предателство. 4. Лъже ни за Боташ. 5. Наруши конституцията няколко пъти, като последното е референдумът за евро. 5. Сега лъже за ЕС, но подготвя излизането на България. Ще има и още лъжи! Просто е един много фалшив герой!!!
11:52 25.02.2026
8 Перо
12:02 25.02.2026
9 Нагъл си, Йотовски фатмако!
Коментиран от #11
12:05 25.02.2026
10 Не искате да бъдете лъгани?
12:08 25.02.2026
11 Боклук
До коментар #9 от "Нагъл си, Йотовски фатмако!":110 %
12:17 25.02.2026
12 Лошата реклама
12:34 25.02.2026
13 Кое от всичките
12:36 25.02.2026
14 Медуня
До коментар #3 от "Лама Гюро Кюмюро":где моча копейки???
12:38 25.02.2026
15 А ти сега
12:40 25.02.2026
16 АКО В ПИЕСАТА ИМА ГЕЕНЕРАЛСКИ МУНДИР
ЩЕ СЕ ПОЯВИ...ГЕЕНЕРАЛ...☝
12:44 25.02.2026
17 11 - и съселянин от Славяново
12:54 25.02.2026