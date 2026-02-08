Новини
Зловещото убийство в "Петрохан" и предизборният "Туин Пийкс"

8 Февруари, 2026

Сведенията по казуса "Петрохан" са толкова противоречиви, че първоначалните версии започнаха да отпадат или да се изменят, което прави странна бързата институционална реакция в ущърб на жертвите

Зловещото убийство в "Петрохан" и предизборният "Туин Пийкс" - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

През последните седем дни в България се случиха три важни неща. Румен Радев даде първото си партийно интервю, в което беше достатъчно енигматичен, така че да не отблъсне нито един потенциален избирател. Пиар експертите определиха това поведение като стратегически триумф, а целокупният избирател остана в приятно чудене каква всъщност ще е новата партия на Радев, с коя мафия и как ще се бори, с кого ще се коалира и чий в крайна сметка е Крим.

Бойко Борисов, за да не остане по-назад, също даде пространно интервю в голяма телевизия, което накара дори опитната журналистка Цветанка Ризова да се стряска на моменти. Освен назидателната и караща се незнайно на кого (но най-вече на ПП-ДБ) патетика, интервюто на Борисов се оказа също толкова енигматично, колкото това на Радев. Докато Радев създава стратегическа неяснота с липса на съдържателни отговори, Борисов постига същия ефект с противоречия и липса на логика. Например: Съветът за мир на Доналд Тръмп е хубаво нещо и затова България го е подписала, но няма да го ратифицира, защото Пеевски пръв поискал ратификацията. Или пък ГЕРБ гласували за ограничаване на секциите в чужбина, защото - абсолютно неясно по какви причини - били обещали на "Възраждане" да гласуват така. (А пък всъщност най-вероятно са обещали да гласуват така на "Новото начало".) В меандрите на тези мисли и избирателят, и зрителят, и водещата в студиото често се облещваха - някои със задоволство от представлението, други с истинска изненада. За капак Борисов внесе яснота и по още един въпрос, по който никой не е имал и съмнение: че според него Борислав Сарафов е легитимен. Тази му позиция е всеизвестна, защото ако Борисов-Пеевски не смяташе така, Сарафов отдавна нямаше да е на поста си (където е вече половин година нелегално).

Политико-криминална мистерия

Третото важно нещо от седмицата беше зловещото тройно убийство в "Петрохан". Споменатият вече Сарафов излезе от своеобразната си нелегалност, нахвърля пред камерите обвинения към жертвите в педофилия и парамилитаризъм и подсказа, че нещата в тяхната хижа са били по-ужасни, отколкото в сериала на Дейвид Линч "Туин Пийкс". Това в някакъв смисъл сигурно е вярно, защото в този сериал поне главният разследващ си беше съвсем легитимен от правна гледна точка, а при нас не е съвсем така. Но не само главната сова в случая не е това, което е. Информацията по казуса към момента е толкова противоречива, че първоначалните версии започнаха да отпадат или да се видоизменят, което все пак прави странна бързата и категорична институционална реакция в посока създаване на силно негативен имидж на жертвите.

Трите събития на седмицата забъркаха една политико-криминална мистерия, която поставя електората в позицията на Еркюл Поаро: много версии по много въпроси и само най-умните ще стигнат до верния отговор. Затова и телевизионните студия заприличаха на финални сцени от романите на Агата Кристи и далеч засенчиха иначе похвалните напъни на местната киноиндустрия да създаде първия български мистичен хорър филм.

Политическите наблюдатели няма много какво да правят в тази ситуация, освен и те да се включат в спекулациите. И наистина мнозина го правят по формулата "така ми изглеждат нещата към момента". Това всъщност е застраховка, защото във всеки добър криминален филм това, което изглежда към един момент, е различно от следващото и съвсем различно от крайния резултат.

Затова е добре да се говори за фактите, а не за това на кого как му изглеждат нещата. А политическите факти са следните.

Пакт за ненападение

От една страна, Румен Радев и Бойко Борисов сключиха публичен пакт за ненападение по време на кампанията. Към всеки пакт на Борисов по подразбиране е присъединен и Пеевски. Пактът за ненападение се състои в това Радев да не персонализира атаките си към "олигархията" и "мафията", а да твърди, че всички знаят кои са нейните имена. Борисов пък няма да напада директно Радев, а ще продължи традиционната си (удобна) линия, че за всичко са виновни други и най-вече ПП-ДБ. Засега пактът за ненападение не включва нападението на трета страна (Полша или ПП-ДБ), но апетитът идва с яденето, а всеки пакт има и явни, и тайни клаузи.

От друга страна, Радев и Борисов също така благородно ще се състезават за това кой да е повече човек на Тръмп и Орбан в България, като същевременно все пак и двамата състезатели остават "европейци" в някакъв смисъл. Засега състезанието е 0:0. Радев получи покана за Съвета за мир на Тръмп и я отказа, а Борисов я прие и Желязков подписа устава на новата организация, но голът не се зачита, защото договорът няма да бъде ратифициран. Междувременно Борисов ходи на среща на ЕНП, където всички му се дивяха (както обикновено), а Радев каза нещо в смисъл, че сме "европейци" и ще си останем в Европа (има си хас). Игра, ангажираща емоционално публиката, без в нея да се случва нещо значимо

Докато всичко това тече, България просто губи време и инкасира малки и средни щети като намаляването на секциите за гласуване в чужбина например. Гореописаните политически маневри всъщност не дават отговор на нито един значим за страната въпрос. Те дори не са и важни по отношение на бъдещи коалиции, защото пактът за ненападение не е ангажимент за съвместно управление. Напротив, по този начин и двете страни (правилно или не) просто калкулират, че ще съберат най-много гласове на изборите.

Междувременно Сарафов си стои на поста без широк политически фронт за неговото отстраняване. Влизането на Радев се очакваше да доведе до такъв фронт, но, уви, пактът за ненападение и неперсонализиране явно покрива и и.ф. главен прокурор.

Предателство спрямо дневния ред, очертан от хилядите по площадите

Още по-важно е, че България не обсъжда решаването на два големи проблема пред своето бъдеще. Единият е, че външните стабилизатори - ЕС и НАТО, на които досега сме разчитали, самите са в криза и на кръстопът. За да оцелее, ЕС трябва да е далеч по-интегриран и с по-голям фискален, външнополитически и военен капацитет. Националният интерес на България в епоха на завръщане на агресивни империи е да сме заедно с другите европейски народи и да сме достатъчно мощни, за да запазим нациите, суверенитета си и мястото си в света. Още Мао Дзъдун беше казал, че Италия няма значение и може да не оцелее при нови конфликти. Какво ли е мислил за България? Но задължението на италианци, германци, французи, българи и другите европейци е да покажат на останалите, че заедно не само можем да оцелеем, но и имаме потенциал да сме велика сила. В крайна сметка ЕС е втората или най-много третата по големина световна икономика, сравнима с тези на САЩ и Китай. ЕС е най-големият търговски съюз и мястото с най-невероятно натрупване на многопластова и многолика култура и история. И ЕС е инструментът за гарантиране на просперитета и сигурността на съставните си държави, всяка една от които би била в положението на Италия (или по-зле) спрямо амбициите на имперски центрове като Китай, Русия, Турция, а напоследък и САЩ.

В тази голяма картина изключително безотговорно е да се опитваме да се позиционираме като Орбан или Унгария в ЕС - хитрецът, който гледа към Китай, Русия и САЩ, но иска да взима фондове и от ЕС. Дори и да спечели нещо краткосрочно, една такава стратегия е контрапродуктивна за България и реже клона, на който седим в глобалната джунгла.

И накрая: нещото, което спъва България и икономически, и политически и не ѝ позволява да реализира пълния си потенциал, е лошата репутация като корумпирана страна. Протестите от края на 2025 г. дадоха ясна диагноза и назоваха имената, които не бива да управляват една европейска България. Предизборният "Туин Пийкс", който се разиграва в момента, както и пактовете за ненападение са всъщност предателство спрямо дневния ред, който стотици хиляди по площадите очертаха. Ще е много жалко, ако изборите замажат този дневен ред и го заменят с някаква мистериозна полу-надпревара между архетипични балкански мачовци.

Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 кой му дреме

    13 8 Отговор
    кой уби лаура палмър ?
    кой не сложи колан на сияна ?
    кой загуби сашко ?

    огьн следвай ме ...

    19:01 08.02.2026

  • 2 Някой много нависоко

    51 2 Отговор
    знае защо са убити шестимата от Петрохан, но гарван гарвану око не вади...

    19:03 08.02.2026

  • 3 Майна

    31 6 Отговор
    Това е глобална мрежа, картели, които влизат под формата на НПо и заработват милиарди , свързана с глобални банкови ..картели, които перат пари, финансират тероризъм.. Това е " мрежата".. Не очаквайте да ви..кажат, какво да ви кажат..?

    19:03 08.02.2026

  • 4 Здрасти

    29 22 Отговор
    На мен не ми пука за тези мутри. Интересно ми е обаче, кой в България през последните 4 години направи Държава в Държавата и как затвори очите на службите? Това ли е Дълбоката Държава за която всички говорят? Ще има ли все още някой неумен да гласува за ППДБ след тези разкрития?

    19:04 08.02.2026

  • 5 Хипотетично

    2 17 Отговор
    Няма да има ратификация в този парламент на Съвета за мир, тъй като ПП са против, както и останалите радеви колаборационалисти, затова в този парламент няма мнозинство за това.

    19:07 08.02.2026

  • 6 Майна

    17 6 Отговор
    Изкачат доказателства сега с " Епщайн" - канали, педофилия,органи , наркотици.." Всички тези са били свързани.. Под шапка.. Айде, Тръмп. Давай!
    Ще излезнат и как са финансирани терористични организации- ЧЕЗ заработваме с детска плът, парите , отвратително, сатанизъм.. В световен план..

    Коментиран от #15, #43

    19:07 08.02.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    21 6 Отговор
    След дузина общо неща .... накрая и убиецът от този случай се оказа ПЕ ДО ФИЛ, също като убиецът в Нови Искър❗

    19:08 08.02.2026

  • 8 Красимир Петров

    41 11 Отговор
    Трябва да се забранят всички НПО та.Нищо добро недопринася за България.

    Коментиран от #41

    19:09 08.02.2026

  • 9 Удря ме яко тока

    10 14 Отговор
    Секта на силно комплексирани българи-юнаци.

    Коментиран от #26

    19:10 08.02.2026

  • 10 Майна

    10 8 Отговор
    Тези двамата са от тази политика
    И другите ,, всички, които ръгаха българската плът
    Никаква прошка!
    Никаква- до един в затвора, да пият долнокачествено кафе, да не ядат вкусни ястия,да не чуват детски смях, птиците! Това искам!

    19:11 08.02.2026

  • 11 Росен

    42 10 Отговор
    Цялата държава е впрегната да заличава следите за наркоканалите на Тиквата и Сви ня та. И нищо чудно - и Полицията и Прокуратурата са техни. Не случайно им увеличиха заплатите.

    Коментиран от #13

    19:13 08.02.2026

  • 12 Майна

    21 4 Отговор
    Тези двамата издевателствата над българите с " ваксите"
    Те!
    Колко си заминаха, добре, че българинът не беше лековерен.
    Помнете!

    19:15 08.02.2026

  • 13 да ве

    13 12 Отговор

    До коментар #11 от "Росен":

    Чух че и Асен Василев и Бойко Рашков, и кмета на София били впрегнати да заличават следите на мутрите. Само не уточниха кои са мутрите.

    19:18 08.02.2026

  • 14 Ирони Янков

    29 6 Отговор
    Кадрите на другаря Борисов от ГЕРБ, като се започне от Къдравата Сю и надолу се справиха блестящо и гениално със случая Петрохан и спечелиха сърцата на гласоподавателите!

    19:21 08.02.2026

  • 15 И като Тръмп дава...

    12 5 Отговор

    До коментар #6 от "Майна":

    Покрай всички чудесии дето ще излязат, ще се разбере ли кой уби Кенеди, кой предаде Левски и кой открадна велосипеда на съседа Спиро.

    19:31 08.02.2026

  • 16 Васил

    17 0 Отговор
    То във България всичко е зловещо.

    19:31 08.02.2026

  • 18 Тити на Кака

    17 12 Отговор
    Странно ...говорейки за "фактите", анализаторът спокойно подминава фактите по възникването на "Националната агенция" на рейнджърите, които в нарушение на действащото законодателство в продължение на четири години осъществяват паравоенен контрол върху 1% от горския фонд на България. И всичко това с очевидната протекция на почитателите на законността от ПП и ДС.
    Забавно!

    Коментиран от #23

    19:35 08.02.2026

  • 19 Заведох ви в сърцето на "Туин Пийкс"

    12 5 Отговор
    Ту-тууууу ....

    19:36 08.02.2026

  • 21 Смилянов не го смила

    11 5 Отговор
    а гомели така както на него му е изгодно. Дойче веле ни прави на овце о ние не сме толкова прости.

    19:42 08.02.2026

  • 22 Смърфиета

    14 8 Отговор
    Даниел Смилов е мизерен, извъртен чфут щпаклажия.

    19:43 08.02.2026

  • 23 Смърфиета

    8 8 Отговор

    До коментар #18 от "Тити на Кака":

    Факт. Това с обийствата бърка много на дълбоко в тъканта на софийското добро общество, и политиците от ППДБ са във фазата на отрицанието, чакаме да преминат във фаза на осъзнаване и приемане, т.е. да се скрият, но са не по-малко нагли от ГРОБ и ще се борят със зъби и нокти. А останалите какво, депесари ли да станем? Ресто, не струва.

    19:47 08.02.2026

  • 24 да видим

    21 4 Отговор
    С натрупването на все по-притеснителна информация за лицата, замесени в Петрохан, започна и спешна ревизия на позицията на ППДБ. След първоначалното координирано хвърляне на амбразурата в защита на въпросното НПО, днес вече се наблюдава отчетливо и ускорено разграничаване. Току виж след още седмица ще се окаже, че демократичният ни елит винаги е предупреждавал, че лицата в Петрохан са спящи клетки на КГБ.

    Коментиран от #27

    19:51 08.02.2026

  • 25 Смешки ​

    17 2 Отговор
    Пак ли това лапацало Смилов?

    19:51 08.02.2026

  • 26 Смърфиета

    12 3 Отговор

    До коментар #9 от "Удря ме яко тока":

    Факт са комплексите. И παιдалството е факт, наркотиците ги пропускаме, и то е факт, но не е грях. Грях обаче е да даваш децата си на ламата Иво, срещу това да ти "даде" трева. И пак, цялото муфтене за пари настрана, щото не знаеме от кой колко пари е изкрънкал.

    19:52 08.02.2026

  • 27 Смърфиета

    14 1 Отговор

    До коментар #24 от "да видим":

    Мисля, че ще отричат, манипулират и омаловажават докрай.

    Коментиран от #39

    19:54 08.02.2026

  • 28 Рома ле

    7 1 Отговор
    "Кажи му Аго...да му стане драго."

    Тиквуций

    Коментиран от #37

    19:56 08.02.2026

  • 29 Мимч

    22 9 Отговор
    Много тъмна история.Като гледам тия изроди на снимките ще ти пазят природата,гората,а и границата.Смешна работа,а оня не нормалния баща,дето си дал детето да му го уучават какво ще каже сега.На това ли са го убучавали.На убийства и ненормални неща вместо да е на училище...

    Коментиран от #48

    20:01 08.02.2026

  • 30 долу сащ

    7 4 Отговор
    без аналог е защото трябва да разследвате Посолството, Америка срещу България, ППДБ,, кмета, безуханова, цру и мосад, американски бази .... затова е без аналог!!! според вас как в ранките на 6 месеца с министерски подписи се регистрира училище Космос извън всякакви учебни планове, а хижата и земята имат особен частен статут! и години наред всикчки си траят! отговор е в първото изречение!!

    20:17 08.02.2026

  • 31 Да,бе

    17 3 Отговор
    Няма никакъв Туинг Пийкс,а милиционер пикчърс с пожарникарска режисира...С една дума автоджамбаз ръководи контрабандни канали.Ама те толкова си могат,даже като се стараят...

    20:22 08.02.2026

  • 32 Ддд

    11 2 Отговор
    Мдаа и другаря Смилов стана топ криминалист, и знае всички стъпки на разследването, и доказателствата които са събрани. И си прави изводи, от по няколко изречения казани от гл.прокурор.

    20:41 08.02.2026

  • 34 Този

    8 3 Отговор
    Не беше ли от партията на джендърите?

    21:35 08.02.2026

  • 36 Този

    7 5 Отговор
    Смилов и смиловица са най големите подметки на ПП. Да не се забрава и онзи рошавия, некъпан от оффнюз.

    22:20 08.02.2026

  • 37 Евгени от Алфапласт

    4 2 Отговор

    До коментар #28 от "Рома ле":

    Абсолютно. Самороден неподправен простак. Така, де, "енигматик", според зелето.

    22:20 08.02.2026

  • 38 Факт

    5 0 Отговор
    Ала-Бала!

    22:23 08.02.2026

  • 39 Тити на Кака

    1 5 Отговор

    До коментар #27 от "Смърфиета":

    Нима има и ден, в който говорещите глави на ПП ДС да не са правили описаното от теб? От момента на създаването си, когато гуруто Киро бе закован с канадската си дебела лъжа, та до ден-днешен, когато избиват рибата със халюцинирани спомени за антибългарските им газови подвизи.
    Петроханската история е просто поредната брънка във веригата от тотални провали, генериращи поредно цунами от малоумни оправдания и лупинги. Универсалната спойка между брънките е Шиши. Резервен вариант - Буци. Предстои и "нашият" президент, льотчикът, да бъде удостоен с този статус. Путин и Копейкин са консуматив.
    Това е положението с тия мошеници.
    Скачат, за да не са дебели, нищо че са дебели като ококорени сфери от мастна тъкан...

    22:27 08.02.2026

  • 40 Забелезахте ли?

    1 4 Отговор
    Баце, Шиши и Руци дума не обелиха за петроханските събития. Слави Трифонов и той си затрая. Докато жълтопаветната дружина се скъса да обвинява или да се оправдава, в зависимост от положението на стрелките на часовника.

    Коментиран от #52

    23:21 08.02.2026

  • 41 Чинтулов

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Красимир Петров":

    Народното читалище е НПО.

    23:23 08.02.2026

  • 42 Професор

    5 2 Отговор
    Смилов, очевидци разказват, че си бил скаут в хижа Петрохан. Аз лично не вярвам, но други пък разправят, че си ходил на лагер в Мексико. Кажи ни, че не е верно, моля ти се!

    Коментиран от #44, #45, #46

    23:50 08.02.2026

  • 47 България 2026

    2 0 Отговор
    След 12 Maй 2021 в България има шест правителства, най-дълго управлава последното 1 година.
    В момента в изключително нестабилен свят:
    - Без правителсво
    - Без парламент
    - Начело неопитен вице президент
    - главен прокурор с изтекъл мандат
    - без изявена политическа сила
    - без ясна обществена визия

    02:36 09.02.2026

  • 48 ТЪМНА Е ЗА ДЪРВЕНАТА И МИГРАНТСКА

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Мимч":

    МАФИЯ НЕ МОЖЕЩАДА ПРИПАРИ В РАЙОНА.ШЕСТИМАТА СА НАЙ ЧИСТИТЕ ХОРА ИДЕАЛИСТИ КАКЪВТО НИВГА НЯМА ДА БЪДЕШ......

    03:41 09.02.2026

  • 49 хихи

    1 1 Отговор
    Бойко е вреден колкото Асен Василев и Делян Пеевски, а скоро ще разберем че и Радев е толлкова вреден..

    04:28 09.02.2026

  • 50 Тикви, зелки и франзелки

    0 0 Отговор
    Ако продължават в същия, всички големи балкански мафиотски босчета и роднините им, ще си изпатят много жестоко. Мафията в Италия има опит и съществува от стотици години, а тука вчерашни цървули си мислят, че могат да екзекутират свидетели на жалките им кокошкарско кражби и да се измъкнат безнаказано. Всички знаят за кого се отнася.

    05:58 09.02.2026

  • 51 Сесесере

    0 0 Отговор
    Най-вредни за България винаги са били руските подлизурки, живеещи в нея! Още Левски го е осъзнал !

    06:28 09.02.2026

  • 52 Хм...

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Забелезахте ли?":

    За сметка на това в медиите бяха активирани всички налични ресурси за внушаване, още преди дори да има официално разследване, че убитите били лоши и едва ли не само са си виновни.

    06:40 09.02.2026