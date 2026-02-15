Новини
Мнения »
Как да запълним недостига на работна ръка без да внасяме гастарбайтери от Третия свят?

Как да запълним недостига на работна ръка без да внасяме гастарбайтери от Третия свят?

15 Февруари, 2026 10:00 716 24

  • мигранти-
  • работна ръка-
  • икономика-
  • инфлация-
  • евро-
  • еврозона

Дефицитът на трудовия ни пазар датира още от преди COVID-пандемията, а сега вече заплашва да "спъне" по-нататъшното икономическо развитие

Как да запълним недостига на работна ръка без да внасяме гастарбайтери от Третия свят? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Димитър Петров Димитър Петров
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Вече близо десетилетие българската икономика изпитва остра, а в някои сектори отчаяна нужда от работна ръка - от ниско- до висококвалифицирана.

Дефицитът на трудовия ни пазар датира още от преди COVID-пандемията, а сега вече заплашва да "спъне" по-нататъшното икономическо развитие.

И няма как да е иначе, след като през последния четвърт век икономиката ни преживя истински бум (БВП скача от 12-13 милиарда евро годишно в края на миналия век до над 100 милиарда евро през 2024 година), докато демографията не само че не я последва, а напротив - свива се (от 8,1 милиона души население през 2000-а до 6,4 милиона през 2024-а).

Респективно, населението в трудоспособна възраст намалява драстично, а безработицата практически изчезва (при 16.2% през 2000 г., през 2024 г. официалната безработица според НСИ е 4.2%, но в действителност в България няма човек, който активно да търси работа и да не може да си намери).

В последно време този проблем се решава чрез внос на работна ръка от трети страни (извън ЕС), като държавата планира дори облекчаване на режима за достъп до трудовия ни пазар. Това, което се прави в момента, очевидно е най-лесното решение, но дали е най-доброто?

Да внасяме работници от страни, където има най-голямо желание да дойдат у нас, може да е временно решение, макар и не изцяло положително, защото включва и риск от дъмпинг на работните заплати.

Още повече, то със сигурност носи рискове в дългосрочен план. Опитът на редица западноевропейски страни сочи, че това води до подмяна на населението и цивилизационната основа, а примери като социалното напрежение, проявило се наскоро в Полски Тръмбеш покрай наличието на пакистански имигранти са само началото...

Затова вместо да си внасяме "бомба със закъснител", нека да разгледаме възможностите за подобряване на ситуацията:

Технологии. Автоматизация, компютризация, роботизация, изкуствен интелект. Въвеждането им навсякъде, където е възможно, не само ще облекчи трудовия пазар, но и ще увеличи производителността.

И по примера на Япония, ще си спестим "мултикултурните" главоболия на Западна Европа от последните няколко десетилетия. Прочее, нашето "изоставане" от повечето западноевропейски страни по отношение на нуждата от работна ръка сега се явява предимство - все по-достъпните високи технологии могат да ни спестят периода на масов прием на гастарбайтери.

Разбира се, това няма как да се случи "от днес за утре". Необходими са сериозни инвестиции и също толкова сериозна държавна политика - субсидии за технологични иновации, данъчни облекчения и т.н. (вместо сегашното залитане по ВЕИ и електромобили, например). Трябва да се търсят и решения с по-краткосрочен ефект.

Такова би могло да бъде дуалното образование. Обучението в последните два гимназиални класа може да се провежда по-малко в класните стаи, за сметка на задължително-избираеми стажове (избираеми според професионалната ориентация на учениците).

От една страна, законодателството посочва навършването на 16 години като навлизане в трудоспособна възраст, но в общия случай българските тийнейджъри не започват работа преди завършване на средното си образование (т.е. на 18-19 години). От друга страна, тези стажове могат да бъдат както "изучаване на занаят от А и Б", така и подготовка за висшето им образование.

Като стана дума за висшето образование: следването в продължение на 4 години за бакалавър и още една за магистър е отживелица от времената преди интернет и изкуствения интелект.

В ускорения ритъм на съвремието, с изключение на медицина, право, инженерни специалности, в повечето случаи следването в продължение на 4 години е напълно ненужно - необходимите знания могат да се усвоят за година и половина-две.

Отделен въпрос, доколко университетското ни образование има връзка с нуждите на пазара на труда. При всички положения, една реформа във висшето образование може да помогне много.

И, разбира се, съкращаване на държавния апарат - това едва ли се нуждае от обосновка. По-важното е, че колкото и хора да бъдат съкратени, частният сектор ще ги поеме веднага без проблеми.

И ако всички тези мерки се окажат недостатъчни, евентуален внос на работна ръка би следвало да се извършва приоритетно от Европейския съюз.

В крайна сметка, основополагащата идея на ЕС е такава - свободно придвижване на хора, стоки и капитали. И тук не става дума само да си връщаме български граждани, емигрирали по-рано.

Спокойно можем да таргетираме и коренни жители на други държави от ЕС, рекламирайки едно огромно конкурентно предимство на България: безопасният живот в нашата страна.

Да, България може да няма жизнения стандарт на Франция, Германия, Белгия, Швеция, но в момента е значително по-безопасно място за живеене от посочените страни. Най-вече, защото не е допуснала масова миграция от Третия свят.

Задължително, обект на целева политика трябва да бъдат и българските етнически малцинства от държави извън ЕС - Сърбия, Северна Македония, Молдова, Украйна, Албания, Косово.

В днешните реалности е немислимо България да се обедини в рамките на етническите си територии, но едно обединение на населението е напълно постижимо. Особено като се има предвид, че икономически България изпреварва всички посочени държави. А ако етническият ресурс се окаже недостатъчен, можем да каним и сърби и украинци, които за едно-две поколения биха се асимилирали.

Що се отнася до Молдова и Албания, в момента те сякаш са най-напреднали в присъединяването си към ЕС, следователно навлизането на молдовци и албанци също е въпрос на време.

Да не забравяме и един друг етнос, който макар и географски далеч от нас, би се вписал много добре в нашата реалност - белите фермери от ЮАР.

Видно е, че вносът на работна ръка от далечни и чужди нам в цивилизационно отношение държави има алтернативи. Просто трябва да се работи целенасочено по тях.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Икономист

    1 3 Отговор
    Роботи и аи

    10:01 15.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    17 0 Отговор
    1 млн фалшиви телкаджии да се пратят в трудовите лагери.

    Коментиран от #4

    10:03 15.02.2026

  • 3 Решението

    13 0 Отговор
    Катуните са пълни с безделници лентяи,просяци и телкаджии. Време е да ги упрегнем да работят.

    Коментиран от #12

    10:04 15.02.2026

  • 4 Любопитен

    1 7 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    А с тебе дето по цял ден безделничиш, къде да те ишиим?

    10:05 15.02.2026

  • 5 Дайте

    11 0 Отговор
    по-високо заплащане и проблемът ви ще се реши!

    10:06 15.02.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 0 Отговор
    КЕЧ + ТЕХНИКУМ
    = БЪДЕЩЕ ЗА БЪЛГАРИЯ:)

    10:06 15.02.2026

  • 7 Жиголо

    10 0 Отговор
    Работим колкото можем, дори и извънредни! Вчера например, бях ангажиран от Киселова. Малко е извънгабаритен товар, та строшихме спалнята в хотела, но пък е ларж и плати яко и на мен, и на хотела! Така допринесохме и за развитието на мебелния отрасъл.

    10:07 15.02.2026

  • 8 Костя Копанарски

    4 7 Отговор
    Копейките да започват работа.

    Коментиран от #16

    10:09 15.02.2026

  • 9 Вова Епилирания

    2 9 Отговор
    Вземайте Пример .

    Внасям 3 Милиона Индуси РАБОТЯГИ

    И проблема е решен.

    Хем ще има работна ръка
    Хем ще има кой да обгрижва
    Руските Вдовици

    Мисля и за Демографската криза в Мускалието.

    10:09 15.02.2026

  • 10 анонимен

    9 0 Отговор
    Като работодателите увеличат заплатите!

    10:10 15.02.2026

  • 11 Нали

    10 0 Отговор
    пристигнаха индийци на морето , след има няма месец , си биха камшика , дори и мини заплатите не си взеха .

    10:10 15.02.2026

  • 12 Стенли

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "Решението":

    Да трябва да се обърне внимание на все повече увеличаващото се ромско население след време ще има доста проблеми с него

    10:11 15.02.2026

  • 13 анонимен

    7 0 Отговор
    Има работна ръка,но при тези заплати само някой от третия свят иска да работи.

    10:11 15.02.2026

  • 14 гост

    7 2 Отговор
    Резервите за задоволяване глада от работна сила:
    1. Образованието наистина да стане задължително.
    2. Огромното число неработещи да бъдат накарани да работят с икономически принуди.
    3. Рязко намаляване броя на общообразователните училища за сметка на професионалните, като се възвърнат техникумите, които дават средните кадри.
    4. Рязко намаляване броя на измислените университети и ограничаване броя на хуманитарните специалности за сметка на инженерните .
    5. Образованието наистина да образова, а не да раздава дипломи срещу съответната такса.
    6. Другите предложения са ваши:

    10:14 15.02.2026

  • 15 Анонимен

    4 1 Отговор
    Трябва да привлечем българите от чужбина и да се осигурят достойни заплати и за тях, и за българите, които в момента се намират и работят на територията на България. Това е решението.

    Вместо да затъваме в дългове за война, която не ни засяга и така или иначе вече е ясно как ще завърши, да вложим тези средства в развиването на сектори като туризъм и земеделие и да се вдигнат заплатите и пенсиите.

    Влязат ли гастарбайтерите от други държави, ще се подбият заплатите и на тукашното население. А и някои страни имат доста по-различни култури и не желаят да се интегрират и да участват в обществения живот на приемащата ги страна. (Справка - ситуацията в Германия.)

    10:19 15.02.2026

  • 16 Учуден

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Костя Копанарски":

    Аз съм на твърда минималка от пасолья.

    Коментиран от #24

    10:19 15.02.2026

  • 17 Край

    1 0 Отговор
    За всичко това трябва да има държава, която да управлява процесите. В България такава няма. Тук държавата има единствената функция да осигурява благополучието на няколко стотин олигархични фамилии, а територията е оставена на стихиното развитие или деградация. Хващам бас че изгорената хижа на Петрохан ще бъде оставена да се саморазпада в близките 20г.

    10:22 15.02.2026

  • 18 Факти

    4 1 Отговор
    Винаги става въпрос за пари ! Проблемът с кадрите в бг е , че чорбаджиите търсят балъци , които да им работят без пари ! Тези балъци са на изчезване ! Когато чорбаджиите започнат да плащат нормални заплати , няма да има никакъв проблем с кадрите !

    10:23 15.02.2026

  • 19 име

    2 0 Отговор
    12-13 милиарда евро годишно в края на миналия век до над 100 милиарда евро през 2024 година

    Не е сериозно да сравняваш парични стойност с минимум 25г разлика, без да вземеш предвид инфлация. До тук с претенцииите на драскача.

    10:23 15.02.2026

  • 20 Хи хи хи

    1 1 Отговор
    Ясно е, в Пловдив вече в градския транспорт работят индийци. Как са минали психо тестовете и всичките наредби не е ясно? Моля обяснете как става с разрешителните за работа?

    10:24 15.02.2026

  • 21 Новото нормално

    1 1 Отговор
    В България при демократичния капитализъм има 52 висши училища. Новата мода е да се завърши бакалавър и още 2 - 3 магистърски степени. Нормално за 80% от младежите ни е да "учат" до около 30 годишни. С толкова голям "мозък" трудно се захващат за ниско платена работа.

    10:24 15.02.2026

  • 22 Сталин

    1 0 Отговор
    Чакай малко значи изкуствения интелект вече оставя милиони без работа ,а от Синедриона ни обясняват че няма работна ръка,като в същото време милиони висят на помощи и никога не работят ,кабала от синагогата на дявола започна пропаганда в България да внасяме талибани и примати както в Европа преди ,това е хилядолетната мечта на ционистите да заменят бялото население на Европа с талибани и примати

    10:28 15.02.2026

  • 23 Младите болни

    0 0 Отговор
    Телкът опорочава много младежи.Никога повече няма да им се работи.

    10:28 15.02.2026

  • 24 Край

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Учуден":

    Ти да не си лама. Петроханска лама.

    10:33 15.02.2026