Швеция беше категорично против еврото, но после дойдоха Тръмп и кризите

Швеция беше категорично против еврото, но после дойдоха Тръмп и кризите

7 Февруари, 2026

Шведската икономика досега е устоявала на подобна несигурност, отбелязва централната банка, но нагласите сред домакинствата и бизнеса могат да се влошат много бързо

Швеция беше категорично против еврото, но после дойдоха Тръмп и кризите - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Politico Politico списание за политически анализи
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Заплахата от война има способността да променя нагласите - дори сред онези държави, които дълго време са се противопоставяли на еврото.

Управляващият елит в Швеция започва да флиртува с идеята за приемане на единната европейска валута, търсейки повече сигурност и защита срещу нарастващото геополитическо напрежение както от Изток, така и от Запад, пише Politico в коментар за променящото се отношение на Стокхолм към еврозоната.

Отказът от собствената валута би бил рязък завой спрямо отстояваната с десетилетия позиция на шведите, че националният контрол върху кроната е ключов инструмент за управление на икономиката.

Швеция никога не си е извоювала официално изключение от еврозоната, каквото имат датските ѝ съседи. Но след референдума от 2003 г., на който ясно мнозинство гласува против присъединяването към еврозоната, нито Брюксел, нито Франкфурт някога са оказвали натиск по темата.

Подобно на това как руската инвазия в Украйна подтикна традиционно неутралната Швеция да се присъедини към НАТО, сега непредсказуемата търговска политика на президента на САЩ Доналд Тръмп променя активно дебата за паричния суверенитет в скандинавската държава.

Във вторник министърът на финансите на страната Елизабет Свантесон заяви пред парламента, че нейната Умерена партия ще създаде експертна комисия, която да оцени плюсовете и минусите от присъединяването към еврозоната - ако партията остане на власт след парламентарните избори през септември.

"Политиците може да се опасяват, че при тежка криза - например военна ескалация в Балтийския регион или сериозни сътресения другаде по света - кроната може да се обезцени много рязко, с тежки последици за икономиката", коментира пред Politico главният икономист на EFG Bank Стефан Герлах.

През последното десетилетие шведската крона загуби над 20% от стойността си спрямо еврото, преди да възстанови част от позициите си през последните месеци.

Внезапен срив, предизвикан от геополитическо напрежение, би могъл да принуди централната банка - Риксбанк - да вдигне рязко лихвите, за да предотврати скок на цените. Това, на свой ред, би могло да тласне икономиката към рецесия.

След редовното си заседание в четвъртък Риксбанк заяви, че макар общата ѝ оценка за икономическите перспективи да не се е променила от декември, "последните развития, включително свързани с търговската и външната политика на САЩ, разшириха диапазона от възможни сценарии за бъдещето".

Шведската икономика досега е устоявала на подобна несигурност, отбелязва централната банка, "но нагласите сред домакинствата и бизнеса могат да се влошат много бързо".

Дали тези фактори ще са достатъчни, за да променят позицията на Швеция спрямо еврото, предстои да се види, посочва Герлах, напомняйки за дълбокото недоверие към управлението на единната валута и опасенията страната да бъде въвлечена в бъдещи спасителни операции за задлъжнели държави.

"Политиците ще претеглят риска от външна криза срещу риска от нова криза в еврозоната", казва шведският икономист, който е бил и заместник-управител на централната банка на Ирландия.

Общественото мнение остава предпазливо. Проучване на Евробарометър от миналата година показва, че едва 39% от шведите смятат страната за готова да приеме еврото.

Това обаче е със 7 процентни пункта повече спрямо преди десетилетие и делът може да нарасне допълнително, ако международното напрежение застраши стабилността на кроната.

След неотдавнашното присъединяване на България към "евроклуба", Чехия, Унгария, Полша, Румъния и Швеция остават последните държави извън еврозоната. По закон те са задължени да приемат еврото, след като изпълнят и поддържат определени икономически критерии за определен период. Избягването на тези прагове е стратегия, която страни като Полша използват, за да държат евробанкнотите далеч от портфейлите на гражданите си.

"Нашата икономика се представя значително по-добре от повечето икономики в еврозоната", заяви полският финансов министър Анджей Домански пред Financial Times, като посочи стабилен растеж, ниска безработица и растящи заплати. Този аргумент обаче не важи в същата степен за Швеция, чиято икономика е по-малка и по-уязвима на глобални сътресения.

Продължаващият интерес на Тръмп към Гренландия, която е под контрола на съседна Дания, може вече да е изместил обществените нагласи в Швеция още повече в полза на еврото, коментира пред POLITICO шведският икономист Ларс Калмфорс.

Калмфорс оглавяваше последната експертна комисия, която разглеждаше въпроса за приемането на еврото още през 1996 г., три години преди въвеждането на единната валута.

Това обаче беше преди 30 години. През декември той публикува доклад, в който твърди, че днес ползите от еврото — като по-добра търговска интеграция, икономическа стабилност и геополитическо позициониране - надвишават разходите, дори и това да означава загуба на независима парична политика. Новата оценка е продиктувана както от политически, така и от икономически съображения, уточнява той.

Дори ако нова експертна комисия препоръча присъединяване, самият процес ще отнеме години, предупреди министър Свантесон пред депутатите. Предпазливият подход е необходим, за да бъде запазена подкрепата на дяснопопулистката партия "Шведски демократи".

Тази подкрепа е ключова за оцеляването на сегашното правителство на малцинството, а партията е категорично против членство в еврозоната.

В настоящата крехка обстановка обаче може да не е нужно много, за да настъпи промяна в общественото мнение, смята Герлах.

"Един руски дрон, навлязъл в шведското въздушно пространство, може да се окаже достатъчен", казва той.


  • 1 кой му дреме

    19 14 Отговор
    медиите и учебниците може да не помнят, но бъдещите поколения българи винаги ще помнят, че Вкиселова и БСП им взеха националната идентичност и независимост (лева) в нарушение на закона

    Коментиран от #8

    10:03 07.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    23 17 Отговор
    Миналата година ЕЦБ е 208 000 000 000 евро на загуба.Загубите се покриват от златните резерви на новите членове.Жизнено важното е за еврозоната да излъжат още държави да се качат на Титаник.

    Коментиран от #9

    10:04 07.02.2026

  • 3 Майна

    10 14 Отговор
    На юдейската банкова кабала им пречи Тръмп
    Путин и Тръмп ще ги ..изчистят, ще отрежат токсичните им пипала!

    Коментиран от #4

    10:13 07.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Мдаа!🤔

    11 1 Отговор
    С коя ръка подписа Ньойският договор? - попита капитан Харлаков........

    10:25 07.02.2026

  • 7 глупусти

    11 9 Отговор
    Шефа каза, че шведите са си много добре. А ние ставаме зле като германците. Чудя се на къде да емигрирам, че с това Евро вече не се издържа.

    Коментиран от #10

    10:42 07.02.2026

  • 8 Жан Виденов

    17 9 Отговор

    До коментар #1 от "кой му дреме":

    при 3000 лв за 1 долар горд ли се чувстваше?

    10:46 07.02.2026

  • 9 хаха

    10 6 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Загубите на еврозоната не ги мисли. Спрямо външния дълг на страните в зоната 200 милиарда са капка в морето. Държавите дължат събрано десетки ТРИЛИОНИ.
    Целта на масовото влизане в еврозоната не е толкова финансова. Да, и това има значение, но малко. Основното е контрол. Урсула иска да прокара федерация и страните да са подчинени на Брюксел със статут на щати/административни области, парламенти и правителства да нямат повече сила от днес кмет и общински съвет у нас. Федерация няма как да има, ако няма единна валута и централно звено, което я управлява. 6 от 27 страни се дърпат още от идеята. Сега трябва да ги оправят.

    10:49 07.02.2026

  • 10 Не се чуди....

    15 7 Отговор

    До коментар #7 от "глупусти":

    В Русия и Северна Корея с радост ще те приемат, там лошото евро го няма.

    Коментиран от #11

    10:50 07.02.2026

  • 11 благодаря

    7 1 Отговор

    До коментар #10 от "Не се чуди....":

    Аз се триумях между Куба, Виетнам и Южна Африка.

    Коментиран от #17, #39

    10:51 07.02.2026

  • 12 Фен

    15 11 Отговор
    А ние бяхме против еврото, и след въвеждането му се убедихме, че сме били прави.

    Коментиран от #13, #14, #34

    11:05 07.02.2026

  • 13 всички държави приели Еврото

    13 10 Отговор

    До коментар #12 от "Фен":

    са имали подобни проблеми първите 6 месеца. После няма никой недоволен.

    Коментиран от #16

    11:07 07.02.2026

  • 14 Аз не искам 3600лв за долар

    9 9 Отговор

    До коментар #12 от "Фен":

    А вие искате ли?

    Коментиран от #30

    11:09 07.02.2026

  • 15 така е

    7 0 Отговор
    В момента в омразен Валутен борд са само Босна и Херцеговина, и Хонг Конг.

    11:15 07.02.2026

  • 16 Последния Софиянец

    10 9 Отговор

    До коментар #13 от "всички държави приели Еврото":

    Хърватия вече четвърта година е с най голямата инфлация в еврозоната а има таван на цените.Представи си без таван?

    Коментиран от #28

    11:17 07.02.2026

  • 17 Абв факти

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "благодаря":

    Виетнам е добре.

    Коментиран от #19

    11:21 07.02.2026

  • 18 Управляващият елит в Швеция

    4 6 Отговор
    Може скоро и да се промени.Никой нормален швед не иска евро и тарамбуки.Септември има избори в Швеция.А водещата партия на Магдалена Андерсон нещо губи поддръжници.

    11:27 07.02.2026

  • 19 благодаря

    3 6 Отговор

    До коментар #17 от "Абв факти":

    Виетнам е добре. Само дето е 40 години зад България. Но ще го преживея. Млад съм.

    11:34 07.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Даката

    7 5 Отговор
    Когато сме заедно сме силни... има да чакат русофилските 60клуци разпада на Обединена Европа... по-скоро Русия и Америка ще се разпаднат, отколкото Европа да го стори...

    11:58 07.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Даката

    5 4 Отговор
    Б0клуka, старчето Путин не може да вдене, че всяка агресия, която проявява срещу своите съседи принуждава останалите да се присъеденят към Европа и НАТО... лилипутa не се наяде на земя, на оня свят ли ще си я носи, а можеше да си гледа старините и да бъде щастлив с някоя дърта тьотя.

    Коментиран от #24

    12:00 07.02.2026

  • 24 иска му се

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "Даката":

    Иска му се да влезе в историята като добър владетел. Ама влезе в онази срамната история на русия.

    12:08 07.02.2026

  • 25 000

    6 3 Отговор
    Разпада на ес реално е факт. Вече не се говори за икономика, а за война, в която никой няма да участва. Урсулите не могат да прокарат почти никакво решение. Европа няма никакви ресурси, а за всичко плаща двойно и тройно. Вече се оформят поне три съюза в памкитена ес. Еврозоната ще последва съдбата на ес. Ние ще си платим много скъпо, но това е съдбата на наведения глупак.

    Коментиран от #26, #32

    12:15 07.02.2026

  • 26 това е чудесно

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "000":

    Чудя се защо си губите времето да ни го разказвате, вместо да отворите шампанското?

    Коментиран от #27

    12:21 07.02.2026

  • 27 000

    6 0 Отговор

    До коментар #26 от "това е чудесно":

    Не се чудете, всичко е ясно!

    12:22 07.02.2026

  • 28 защо да ти вярвам

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Последния Софиянец":

    Хърватия в момента не е с най-висока инфлация в еврозоната, но остава на едно от по-високите места. През януари 2026 г., инфлацията в страната е била 3,4%, докато в еврозоната средният процент е само 1,7%. Само Словакия е с по-висока инфлация от Хърватия, 4,2%.

    12:33 07.02.2026

  • 29 Механик

    3 2 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    Коментиран от #36

    12:42 07.02.2026

  • 30 Кога през последните 30

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Аз не искам 3600лв за долар":

    години е било 3600 за долар?

    12:42 07.02.2026

  • 31 Факти

    0 2 Отговор
    Последни проучвания на нагласите на хората за приемане на еврото За - Против %
    Румъния 77 - 19
    Унгария 71 - 25
    Швеция 53 - 41
    Чехия 32 - 64
    Полша 29 - 68
    Дания 28 - 68
    Останаха само Полша, Дания и Чехия, които заедно са 12% от населението и 9% от икономиката на ЕС.

    Коментиран от #38

    12:43 07.02.2026

  • 32 Руската пропаганда

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "000":

    Има за цел глупаците.

    12:44 07.02.2026

  • 33 Омазана ватенка

    1 2 Отговор
    Абе нали копейките щяха да умиргат за лева?Гледам още мърдат.

    12:45 07.02.2026

  • 34 Пепи Волгата

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Фен":

    Аз избрах еврото от раз!

    12:46 07.02.2026

  • 35 Факти

    0 0 Отговор
    Според именника на българските владетели, открит в Русия, България я има от 165 г., тоест имаме поне 1861 години българска идентичност. Левът го имаше 145 години и през повечето време е бил зависим. Между освобождението и ПСВ е бил вързан за френския франк. Между 1933-44 г. е бил вързан за немската марка. По комунизма беше вързан за рублата. От 1997 г. беше вързан за марката/еврото. Когато беше независим ни докара две хиперинфлации и така се обезцени, че го деноминирахме с делене на хиляда. Всички, които ревнаха за независимостта на България, не искаха в никакъв случай да разваляме борда и да отвързваме лева от еврото. Това е пълно лицемерие. В момента сме точно толкова зависими от еврото, колкото бяхме през предните 25 години. Единствената разлика е, че нямаме разходи за превалутиране и се вдигна кредитният рейтинг, което ще понижи лихвата по дълга ни, защото старите държавни облигации постоянно се рефинансират с нови на по-ниска лихва.

    13:17 07.02.2026

  • 36 Боко

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Механик":

    Щом си механик , ако ти разкъртим ауспухо , че си го оправиш ли ?

    15:52 07.02.2026

  • 37 Гошо

    0 0 Отговор
    Еврото ще спре руските дронове да навлязат в Швеция ли ? Нещо не ми стана ясно с какво точно ще им помогне еврото за това...

    16:47 07.02.2026

  • 38 Гошо

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Факти":

    Откъде са тези данни? Живял съм в Швеция и силно се съмнявам някой да иска еврото. И без това заплатите им често са под немските в много професии ( а бяха значително по-добре от Германия). Еврото ще им увеличи цените яко. Немците го наричат не ойро ,а тойро ( от " teuer" - скъп). Всичко за 2-3 години според немците е станало двойно след като са въвели еврото.

    16:51 07.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.