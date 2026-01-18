Тихото унищожение на българското земеделие

Няма ли да се намери поне един управленец, който да удари по масата и да каже НЕ, когато се унищожава родното и българския интерес?А в случая и общоевропейския. Няма ли кой да спре тази жена Урсула фон дер Лайен да не съсипва повече Европа? У нас кой, кога и къде взе решение да се доубие българското земеделие? Защо българското правителство подкрепя споразумението ЕС–Меркосур? Защо никой не чува гласа на българските производители? Разговарях с редица браншови организации. Никой не искал да ги изслуша – нито министри, нито депутати, каза лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова и допълни: Всички земеделци до един, са против споразумението с много разумни аргументи:
1. То премахва митата на 92% от вноса (в това число на храни) за срок от 10 г. от Аржентина, Бразилия, Уругвай и Парагвай. Българските и европейските производители ще бъдат пометени.
2. Стоките, произведени в държавите от Меркосур, не отговарят на високите европейски стандарти, на които са длъжни да отговарят нашите и за които влагат пари.
3. Част от тях се произвеждат с пестициди, тоест опасни са за здравето.
4. Широко се отваря вратата за ГМО.
5. Приказките какви големи пазари се откриват пред България са за наивници. Ние имаме крещящо отрицателно салдо с тези държави: износ за 7 млн. евро и внос за 344 млн. евро. Тоест парите ще излизат от страната, а няма да влизат.
6. Франция, Полша, Австрия и Унгария по-глупави ли са от нас и по-малко европейци ли са, че не подкрепят споразумението?
7. Защо десетки хиляди земеделски стопани в цяла Европа са против и са окупирали улиците на Брюксел и Страсбург?
8. От това споразумение печелят големите корпорации и загиват малките и средни фермери. Пак олигарси ще си напълнят джобовете, а дребните земеделци и европейските граждани ще платят сметката.
Десетки пъти съм говорила, че въпросът за водата и храната стават стратегически въпрос за Европа. Продоволствената сигурност на
населението е задача номер 1. Трябват ни извънредни грижи за възстановяване на българското земеделие, а не поредния унищожителен
удар.
Когато икономиките отслабват, унищожаването на селското стопанство прави Европа още по-уязвима. Нужно е стратегическо мислене и собствено българско производство, а не външна зависимост и за храната ни. Призовавам българското правителство да оттегли подкрепата си. Българските евродепутати да гласуват против. Българските земеделци да се включат в протестите. Още има шанс да защитим българската, родна и чиста храна. Освен всичко друго, тя е ключова за здравето, качеството и продължителността на живота ни.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #17
10:41 18.01.2026
2 Сисо
"Част от тях се произвеждат с пестициди, тоест опасни са за здравето."
Коментиран от #5, #60
10:44 18.01.2026
3 Госあ
10:46 18.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Последния Софиянец
До коментар #2 от "Сисо":Прочети за корпорация ,, Монсанто,,
10:47 18.01.2026
6 Искам
Който иска да копа по нивите!
Коментиран от #25, #31
10:48 18.01.2026
7 Последния Софиянец
До коментар #4 от "един БЪЛГАРИН":ЕЦБ препоръчва да внесем 1 500 000 чужди работници.
Коментиран от #15, #18
10:48 18.01.2026
8 До като
10:49 18.01.2026
9 Госあ
Коментиран от #27
10:49 18.01.2026
10 койдазнай
Коментиран от #13, #41, #63
10:49 18.01.2026
11 ШЕФА
Коментиран от #51
10:52 18.01.2026
12 Такава или онакава,
10:54 18.01.2026
13 Май знаеш
До коментар #10 от "койдазнай":много неща ала трябва да се напече връшника и те сложат под него! ?
10:55 18.01.2026
14 аха,най-после
Коментиран от #65
10:56 18.01.2026
15 един БЪЛГАРИН
До коментар #7 от "Последния Софиянец":това беше тест за триещия,доказа се
10:56 18.01.2026
16 Пътуващ човек
10:58 18.01.2026
17 Дапитам
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ами ти бе,що имаш кръчма,а не земя която да обработваш и вадиш качествена продукция?
10:59 18.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 селяк
Коментиран от #35
11:02 18.01.2026
20 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #24, #45
11:03 18.01.2026
21 Хмм
11:08 18.01.2026
22 Ами
11:10 18.01.2026
23 Ей,кво нещо!
11:13 18.01.2026
24 Пецо
До коментар #20 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Докато ви говори истините, а вие блеете ли блеете :Д ама важно а СЛАВА НА УКРАЙНА СЛАВА НА ЕС СЛАВА НА НАТО , НО НЕ И СЛАВА НА БЪЛГАРИЯ :Д ретарди
11:13 18.01.2026
25 знаеш ли
До коментар #6 от "Искам":с твоето ЩЕ ЩЕ ЩЕ доста години ЩЕ караш на самозадоволяване,ръкоблудство му казват!Истинските Е@чи не говорят,а действат!Не стоят голи пред определени списания!
11:17 18.01.2026
26 Иван
Коментиран от #28
11:18 18.01.2026
27 Тоя Ганчо
До коментар #9 от "Госあ":явно е баща ти. Горкият...
11:18 18.01.2026
28 аде
До коментар #26 от "Иван":А демократите до къде я докараха? Я сподели как ни е икономиката, енергетиката, здравеопазването, образованието, животновъдството? Изглеждаш ми много вещ по темата. Научи ме
Коментиран от #36
11:19 18.01.2026
29 Факти
Коментиран от #30, #42, #47, #50
11:20 18.01.2026
30 Хахахихи
До коментар #29 от "Факти":А така СМЪРТ ЗА ФЕРМЕРИТЕ И ЗЕМЕДЕЛИЕТО НИ!
11:22 18.01.2026
31 Искаш,
До коментар #6 от "Искам":ама няма. Щял да ги изблъска... И защо ще ги блъскаш, бе?? Истинските мъже не блъскат жените, а се съвкупляват с тях.
11:29 18.01.2026
32 ?????
11:29 18.01.2026
33 Цвете
Коментиран от #40
11:35 18.01.2026
34 Хмм
11:39 18.01.2026
35 Факти
До коментар #19 от "селяк":ЕС е 450 милиона. България е 6 милиона. Идеята, че 444 милиона богаташи имат нужда да продават стоката си на 6 милиона бедняци е нелепа, не мислиш ли? Никой няма нужда от нас. Ние внесохме кандидатурата си за членство в ЕС през 1995 г. и ни приеха чак през 2007 г. Цели 12 години ни бавиха и не искаха да ни пуснат. Не ми изглежда да са били на зор. Ето, Англия пожела да излезе и я пуснаха, защото ЕС е доброволен съюз. Какво стана? Английската икономика катастрофира и сега 2/3 от хората искат да се връщат обратно. А това е Англия - втората икономика в Европа. Смятай някоя малка държава ако излезе какво ще последва. Затова и див русофил като Орбан не обелва дума за излизане от ЕС. В момента 6 държави кандидатстват за членство и още 2 се натискат. ЕС само ще расте. Англия ще се върне.
11:40 18.01.2026
36 селяк
До коментар #28 от "аде":Ша ти отговори на 36ти в шестък баце :Д Толко му стига акъя на Ванката не видиш ли
11:42 18.01.2026
37 Какво производство
Коментиран от #48
11:44 18.01.2026
38 Пико
11:50 18.01.2026
39 МДАМ
Коментиран от #64
11:52 18.01.2026
40 Хайде
До коментар #33 от "Цвете":Цвете, разклати ми пак м@@ете. Ти...МОЖЕШ!😜🤪🤗
11:55 18.01.2026
41 Чичо от село
До коментар #10 от "койдазнай":Абе колко века са ви необходими да се оправдавате с други.Когато Турция свали руския самолет и Русия им спря вноса ,турците как се оправиха.Чрез преговори с Путин,а не с евроатлантическа солидарност.Само че тя не става за ядене,производство трябва.
11:56 18.01.2026
42 Мутата
До коментар #29 от "Факти":После кога спре вноса щеМиЯдешУят
12:15 18.01.2026
43 Сандо
12:20 18.01.2026
44 Оракула от Делфи
И въпреки всичко ревте , като мечки???
Проблема на българския фермер е желанието ,той да е всичко и най-богатия на село и първи в града!
Разхищението на субсидий е баснословно в България от там и проблемите
като корупция и изкривени пазарни механизми, и объркано производство
тук стана на мода всеки да си има организция и министър за кураж и натиск в полза на бизнеса си!
Та дори наблюдаваме и такива с лични полицаи , Прокурори и съдии!
Колко от тези земеделци , не са един вид силови структори в Общините и Държавата???
Коментиран от #55
12:20 18.01.2026
45 55 от Козлодуй
До коментар #20 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Кейси, почивен ден е . Стига до чч. Като пишеш ѝ правиш реклама .
12:21 18.01.2026
46 наблюдател
12:22 18.01.2026
47 Сандо
До коментар #29 от "Факти":Такива като теб мислят не с главата си,а с тумбака си,който един ден ще остане гол и празен.Но какво да се прави,за тия 35 години дружба с хищния и алчен западен капитализъм дотам докараха интелектуалните способности на населението на една умираща държава.
12:24 18.01.2026
48 Ами те
До коментар #37 от "Какво производство":плодовете и зеленчуците не растат на жълтите павета! Как да ги видиш? Да не говорим че едно плодно дръвче трябва да го гледаш поне пет години до като започна да дава плод! За зеленчуците трябва денонощно да се грижиш не е като да купиш от магазина! За това трябват пари но те се дават на разни некадърници вредили се на високи постове за нищоправене!
Коментиран от #57, #69
12:26 18.01.2026
49 Фют
12:29 18.01.2026
50 Абсолютно сте прав
До коментар #29 от "Факти":Монополистите,в зърнодобива в ЕС и у нас са в ступор.Появява се огромен конкурент в областта на зърнопроизводството,а то е основата за всички останали производства- брашно,фуражи, маслодайни култури - царевица ,слънчоглед,рапица.Само Аржентина произвежда 35 милиона тона зърно.Повече от Незалежная.Само Аржентина отглежда първокласен едър рогат добитък - телета и говеда ,за месо, повече от цяла Европа.Зърнарите извадиха плашилката за ГМО и пестициди.Там земеделието е много по чисто от това,в Европа.А месото е висше качество.Да,със сигурност,ще има конкурентни цени,а от там цените на местни преработватели-за прясно месо, месни продукти, консерви,птици и яйца, олио,брашно и фуражище спаднат,заради вътрешната конкуренция между тях.До сега зърнарите си бяха жив картел.
12:44 18.01.2026
51 Ива
До коментар #11 от "ШЕФА":Докато беше министър отстояваше позиция в полза на България...тя беше тази ,която посочи вратата на представителка от ПЕС за налагане на ИК ,тя беше тази ,която се противопостави на помощта за Украйна
12:45 18.01.2026
52 Тая
12:46 18.01.2026
53 Град Симитли
... Виждаш ли, под твоята статия има коментари и троловете те плюят.
а под статията на "евродепутат" Вигенин няма нищо! :))
12:46 18.01.2026
54 Нинова
12:51 18.01.2026
55 Научи
До коментар #44 от "Оракула от Делфи":правописа и пунктуацията, бе! Стига си се излагал.
12:55 18.01.2026
56 Печалбата
12:56 18.01.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 кури
13:03 18.01.2026
59 поршетата на зърнарите
Единствения начин за справяне с тях е спиране на всякакви субсидии. селскостопански, икономически.
Обаче Разбирате ли къде е съботажа и злонамереността в цялата тая история на идейната Рускиня Курнела.Не иска увеличаване на субсидиите, а забрана на свободното движение на стоки, услуги и хора.
Лъжите за Монсанто на един интригант тука и другите нагли лъжи, не си струва да се коментират.
Коментиран от #71
13:12 18.01.2026
60 Анонимен
До коментар #2 от "Сисо":Приятел, за разлика от други!
Коментиран от #61
13:28 18.01.2026
61 Факт
До коментар #60 от "Анонимен":Виждали сме се десетки пъти. Винаги беше с приповдигнато настроение и с кръвно 200.
13:30 18.01.2026
62 Име
13:34 18.01.2026
63 Мъка...
До коментар #10 от "койдазнай":Значи руснаците ги хранят с пестицидни домати от 1991 г.
13:48 18.01.2026
64 вЕрвай ми
До коментар #39 от "МДАМ":Корнела ше хване голям процент, а вие ше се хванете за палците!
13:49 18.01.2026
65 Ами
До коментар #14 от "аха,най-после":Те са си за бой...
13:51 18.01.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Баба Гошка
14:49 18.01.2026
69 Козлодуйски
До коментар #48 от "Ами те":влах си, нали? Хайде пак докладвай🤣
15:00 18.01.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Сандо
До коментар #59 от "поршетата на зърнарите":Явно си човек,който понятие си няма нито от земеделие,нито от земеделска политика.
15:20 18.01.2026