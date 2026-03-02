Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Ювентус обвърза звездния си полузащитник Уестън Маккени с нов дългосрочен договор

Ювентус обвърза звездния си полузащитник Уестън Маккени с нов дългосрочен договор

2 Март, 2026 22:53

През последните седмици американецът често се превръща в герой за тима

Ювентус обвърза звездния си полузащитник Уестън Маккени с нов дългосрочен договор - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Американският национал и безспорен лидер в средата на терена за Ювентус – Уестън Маккени официално преподписа с „бианконерите“, като новото споразумение ще го задържи на „Алианц Стейдиъм“ до края на юни 2030 година. Заплатата на 27-годишния полузащитник ще възлиза на внушителните 4,2 милиона евро на сезон, като към нея са предвидени и допълнителни бонуси, съобщиха от клуба.

Маккени, който пристигна в Торино от Шалке 04 през лятото на 2020 г., се утвърди като незаменим двигател в състава на „Старата госпожа“. През настоящата кампания той впечатли феновете и специалистите с 8 попадения и 7 асистенции в 38 срещи от всички турнири – постижение, което го превърна в най-резултатния халф на Ювентус за сезона.

Въпреки сериозния интерес от водещи европейски клубове като Интер, Рома, Милан, Астън Вила и Олимпик Марсилия, Маккени избра да остане верен на торинския гранд. Решението му да продължи кариерата си в Ювентус бе посрещнато с бурни овации от привържениците, които оценяват неговата отдаденост и борбен дух.

„След шест незабравими години в черно-бялата фланелка, връзката между Уестън Маккени и Ювентус става още по-здрава. Новият договор е признание за неговия професионализъм и ключова роля в отбора“, гласи официалното изявление на клуба.

Американецът вече има 220 мача за Ювентус, в които е записал общо 26 гола и асистенции. През декември, в двубоя за Купата на Италия срещу Удинезе, той отбеляза своя юбилеен 200-ти мач с екипа на „бианконерите“.


