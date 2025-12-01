Новини
Корнелия Нинова пред ФАКТИ: Управляващите се самозабравиха, протести до падане на правителството

Корнелия Нинова пред ФАКТИ: Управляващите се самозабравиха, протести до падане на правителството

1 Декември, 2025

Този бюджет ни загробва с убийствени дългове и пречупва гръбнака на икономиката – малкия и среден бизнес, казва тя

Корнелия Нинова пред ФАКТИ: Управляващите се самозабравиха, протести до падане на правителството - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Защо управляващите, всичките тия герои не дойдоха там на протеста? Защото ги е страх. Седят вътре, крият се като мишки по кабинетите и дават определения. Това сподели пред ФАКТИ Корнелия Нинова, лидер на „Непокорна България“, но и какво още…

- Г-жо Нинова, видяхме веднъж „единствен бюджет“, а сега ще видим явно втори път „единствен бюджет“. Защо чухме, че бюджетът е единствен?
- Излъгаха, че бюджетът е единственият възможен. Оказа се, че не е така. Лъжат безогледно, защото нямат никакви други аргументи, с които да го оправдаят. Този бюджет ни загробва с убийствени дългове и пречупва гръбнака на икономиката – малкия и среден бизнес. Той намалява заплатите на работещите, като им вдига осигуровките. Това е бюджет на кражбите – никъде по света 8 км път не могат да струват 2 млрд. лева. И като капак на всичко, увеличава привилегиите на една политико-административна каста. Е, няма как да е единственият при тези параметри. Той е неприемливият и невъзможният бюджет и трябва да бъде отхвърлен. Алтернатива има. Няма никакъв проблем да се намали бюрократичната и административна тежест. Да се премахнат наполовина наредби, методики, постановления, които задушават бизнеса и гражданите. Да се дигитализират услугите. С помощта на изкуствен интелект обслужването може да стане евтино и за минути. Да се отрежат привилегии, коли, охрани, заплати на политиците. Реинвестициите в производство да се освободят от данъци. Да се обложат свръхпечалбите на банките и увеличат концесионните такси и т.н. Изисква се минимално умствено усилие, за да се разбере следното, че икономиката стои на 4 крака:
-- промишленото производство трета година върви надолу
-- инвестициите и износът ни също
-- единствено потреблението крепи икономиката
-- ако при това увеличение на цените не се вдигнат доходите, и потреблението ще спадне
А сгъне ли се и този четвърти крак, положението става мнооооооого лошо. Но за всичко това трябва воля и акъл, каквито явно управляващите нямат.

- Чак, когато се бръкне в джоба на хората, тогава ли се събужда гражданското общество?
- Това може да е едната причина. Народният гняв ще се излее през социални бунтове. Не се търпи вече.

Всички цени излетяха нагоре и изядоха доходите. Вихри се спекула.

Нищо от обещаните от правителството мерки не се изпълни. Нито се овладяха надценки, нито има магазини за хората. Само се увеличиха бройките и заплатите в контролните органи. Краде се безогледно!

Но има и втора причина за натрупания гняв – няма справедливост.

В обществото ни има глад за справедливост и отвращение от арогантното, безпардонно и нагло поведение на властта. Управляващите се самозабравиха, протести до падане на правителството.

Време е народът да приложи Третия закон на Нютон, който гласи, че за всяко действие винаги има равно по сила и противоположно по посока противодействие.

Призовавам всички, които искат справедливост, сигурност, ред и правила, да се включват в протестите. Те не са партийни. Вече бях там и го видях. Те са национални и трябва да продължат до падането на това вредно правителство.

- Видяхме голям протест в София, а Борисов „дръпна“ бюджета. Пак ли се тестваха хората?
- Сигурно и вие – като журналист, сте се чудили какво точно направи Борисов, та използвате думата "дръпна". Замрази ли, изтегли ли, спря ли бюджета? Не се знае какво точно направи този човек. Едно каза, второ направи, трето стана. Обръщам внимание, че бюджетите на НЗОК и ДОО са приети на второ четене в комисия. Големият бюджет отразява двата малки. Говорят за някакъв допълнителен доклад.

Това е законодателна вакханалия и интелектуална нищета.

Ако е искал пак да си играе на тестове и „тука има, тука няма“ – греши. Тези номера минават до време. Това време изтече. И страната, и хората имат нужда от умни и некрадливи водачи начело, за да ни преведат през кризата и да дадат хоризонт за развитие.

- Какво вие видяхте в бюджета. Какво, според вас, раздразни най-много хората?
- Бих го обобщила в четири думи: кражби, несигурност, привилегии, несправедливост. В самия бюджет е записана възможност за корупция и така тя става ненаказуема, защото е законна: 50 млн. лева за един километър магистрала и 2 млрд. лева за 8 километра околовръстно… Как ви изглеждат? Не се вижда перспектива за развитие в бюджета. Няма предвидимост и сигурност, за да си планираш живота и бизнеса. Всичко е на парче и писано на коляно. Сутринта е едно, на обяд друго. На трето място: привилегиите на привилегированите растат и в този бюджет за сметка на тези, които изработват брутния вътрешен продукт. Намаляват заплатите на работещите с новата осигуровка, но си залагат автоматично увеличение на заплатите на депутатите и още 400 души на всеки три месеца. И накрая – навсякъде се вихри несправедливост. Престъпници се разхождат на свобода. Сивата икономика не се пипа, а честният предприемач е подложен на ежедневен рекет. Умните и образовани хора се изхвърлят, дава се път на неграмотни, но послушни калинки и т.н.

- Вървим все към бюджети, в които се залага дефицит. Започна ли да ни харесва да живеем на кредит?
- На тези, които ползват тези кредити, сигурно им харесва, но тези, които ще ги плащаме и три поколения след нас – не ни харесва. Властта взима кредити по две причини.

Първата е, че са неграмотни и неспособни да осигурят икономически растеж, който да налее пари в бюджета.

И втората – с тези пари си захранват свой кръг от фирми и си осигуряват гласове и електорат, който не се интересува от идеология и принципи в политиката. За мнозинството българи обаче затъването в кредити е неприемливо и пагубно.

- България влиза в еврозоната с най-малкия външен дълг. Това ли прави управляващите „спокойни“, когато залагат да се взима нов дълг?

- Не им пука. Искат сега и веднага да вземат каквото могат. Много умни хора предупредиха, че влизаме в дългова спирала.

Управляващите залагат нови дългове не само за догодина.

В тригодишната прогнозна рамка са заложени следните числа: 2026 г. дългът става 37 млрд. евро, 2027 – 43 млрд., 2028 – 49 млрд. Тоест, ще расте всяка следваща година. Не случайно ЕК им показа жълт картон. За мислещите хора е ясно какво ни чака. Ако ни вкарат в свръхдефицит, следва рязане на заплати, пенсии, социални придобивки. Ако при тези факти управляващите са спокойни, значи са безумци.

- Чуваме от Делян Пеевски, че работи за хората, а в бюджета се залага увеличение на осигуровките. Това ли е грижа за хората?
- Този бюджет е анти хората и за една малобройна висша каста облагодетелствани.

- Много работодателски организации дадоха опции как да се намалят разходите, за да има пари, но без да се вдигат осигуровките. Ще има ли чуваемост преди второ четене?
- Има алтернативни варианти за бюджет. Правила съм през годините изцяло алтернативен бюджет на тези на ГЕРБ. И сега виждам други възможности. Може и да отстъпят за нещо, но това няма да промени кардинално нещата. Сбъркана е философията на бюджета. Той е израз на страха на мнозинството в НС. Страх от промени на цели модели. Ще продължават да се наливат пари в пробити системи. Този бюджет е регресивен. Ние имаме нужда от смел, модерен, прогресивен, перспективен бюджет, който залага на нов модел в здравеопазването, където здравето не е търговска стока. Нов модел на образование, където не парите следват бройката ученици, а следват качеството и възпитанието. Стимулиране през бюджета на високи технологии, изкуствен интелект и модерна икономика. Преструктуриране на земеделието с акцент върху българско производство и т.н.

- ГЕРБ–СДС и „ДПС – Ново начало“ говорят много за бюджета. БСП и ИТН къде са…
- В миманса. Обслужващ персонал. Не заслужават внимание, освен като лош пример в учебниците по история и мерна единица за аморал.

- Изведнъж синдикатите се съгласиха с бюджета. Каква е тяхната роля…
- И тях не можах да ги разбера. Съгласиха се да се вдигат осигуровките, тоест да се ощетят работещите, които те уж защитават. После излязоха на протест срещу бюджета. Работодателите пък, защитавайки себе си, защитиха работниците. Вдигането на осигуровките удря и двете страни. Хаос.

Но едно е ясно – за пръв път имаме бюджет, който не е одобрен от тристранния съвет.

За пръв път имаме бюджет, за който всички телевизии търсеха говорител да го защити и не намериха нито един. За пръв път имаме бюджет, който не се харесва на никого.

- Цената на водата се увеличава в много области с 13% от 1 януари. Това „европодарък“ за Честита нова година ли е…
- Ако това стане, вече трябва да падат глави. Ако дотогава не е паднало правителството, най-малкото – на Иванов, министъра на регионалното развитие. ВиК холдингът е в неговия ресор. Държавните ВиК дружества също, а те са поискали това увеличение. И да не хвърляме камъни само по КЕВР. Търсете виновника и проблема в министерството, в безхаберието, кражбите и неграмотността им. Абсолютен цинизъм е при това състояние на водния сектор, да вдигаш цената на хората. Половин България е под вода, другата половина се мие от легени. Водата тече по улиците, чешмите – сухи. Там, където текат, се лее кал. Онзи измислен безресорен отговорник по водите Зафиров се превърнал в световен екскурзиант. Чак в Таджикистан ходи да топи ледници. Отвратително. Алтернатива има. ВиК дружествата да си изтеглят от КЕВР плановете за увеличение на цената. От половин година говоря по темата вода. Това е една от темите на бъдещето. Не само като елемент от климатичните промени. Заплашени сме от загуба на основно човешко право – достъп до питейна вода. Без поливане няма земеделие. Без вода няма храна. С напредването на петата технологична революция (изкуствен интелект) ще има все по-голяма нужда от вода за охлаждане на сървъри. Големите центрове за данни използват водноохлаждани чилъри. При CRAC устройствата се ползва охладена вода (chilled water). Имаме два субекта, които ще се конкурират за ценен природен ресурс – човекът и машината. Темата става ключова за бъдещето на човечеството и една от най-важните за решаване сега и веднага.


  • 1 1488

    32 31 Отговор
    по жалко существо от туй на снимката нема
    проверих в огледалото, и там няма

    09:11 01.12.2025

  • 2 Маг Минчо

    31 26 Отговор
    Излишна си в политиката.Ти свърши главното - приключи БСП! Наближава Коледа,отивай да правиш баница,Бтв ще те снима както всеки път.

    09:12 01.12.2025

  • 3 Вашето мнение

    33 24 Отговор
    Никога и по никакъв начин, няма да отида на протест редом с жълтопаветни. Жълтопаветните, делят хората, не искат да събарят тази власт, а да я консумират, не искат да се борят с корупцията, а да се корумпират. Довечера ще бъдат пряко сили 500, хилави, опулени, с раничка на гърба шебека.

    Коментиран от #9

    09:12 01.12.2025

  • 4 критики има поправки няма

    15 6 Отговор
    иде нова година . заприлича режима на киевския . корупция . окрадване . дебелеене .

    09:15 01.12.2025

  • 5 Боруна Лом

    23 6 Отговор
    НО ТИ ПАРЛАМЕНТА,ПРЕЗ КРИВ МАКАРОН

    09:16 01.12.2025

  • 6 Нинова

    21 5 Отговор
    Права си, но отдавна съм свалила доверието си в теб!
    Не ти е чиста съветта!
    От СДС през БСП в политиката!
    Ти драга, заедно с още две твои колежни разбихе Следствието!
    И това за едни пари които попаднаха във ваще сметки! Заедно с такива червени като Румен Овч.
    Засегнат съм!
    По- добре се върни в кантората си!

    09:18 01.12.2025

  • 7 Гост

    14 17 Отговор
    Права е Корнела, обедняхме много. Съсипани сме.

    09:20 01.12.2025

  • 8 Коко

    21 8 Отговор
    Кофри е, когато нямаш кокал в устата, нали?

    09:20 01.12.2025

  • 9 Твоето мнение

    10 13 Отговор

    До коментар #3 от "Вашето мнение":

    Не струва пукната пара. Шиши и Боко довечера да купуват памперси.

    09:25 01.12.2025

  • 10 Питане

    17 8 Отговор
    Добре Корнелия,но после?Какво ще се случи след като падне правителството?Ти твоя син си го уреди в кравария.Учно е момчето,ок.Но кажи за нас.

    09:27 01.12.2025

  • 11 Факт

    6 3 Отговор
    Тези тенденции са Европейски! Нищо не направиха да ги пресекат!

    09:30 01.12.2025

  • 12 КОРНИ

    16 7 Отговор
    Говориш за протести - , ЧЕ КОЙ ТЕ Е ВИДЯЛ ТЕБ ДА СЕ БУНТУВАШ СРЕД ХОРАТА ! Само с приказки не става

    Коментиран от #17

    09:31 01.12.2025

  • 13 Много е просто!

    16 9 Отговор
    От 600 000 държавни чантаджии, съкращавате 500 000 и бюджета си идва на мястото!

    Коментиран от #26, #32

    09:33 01.12.2025

  • 14 Управляващите не само се крият

    12 11 Отговор
    като Мишки, Управляващите се Изнесоха в Чужбина за Протестите Днес?
    Желязков в Италия, за откриване на Джиро Италия?
    Запрянов в Брюксел?
    Къде са Борисов и Пеевски, да слязат довечера при протестиращите?

    Коментиран от #42

    09:33 01.12.2025

  • 15 Реалист

    16 6 Отговор
    Корнела чвого е загладняла! Щом е тръгнала да се отъждествява с Променкаджиите на Фатмака, положението е сериозно. Глад мори добитъка...

    09:34 01.12.2025

  • 16 Наглост

    10 4 Отговор
    И кво пак ще е същото даже ще е по-лошо щото ще ни натрапват п.....ки ценности. Тия само трябва да спрат с раздаването на пари на държавните хрантутници и нормалните хора ще го оценят.

    09:37 01.12.2025

  • 17 Добър

    8 9 Отговор

    До коментар #12 от "КОРНИ":

    На миналия протест беше. Просто не си я видял. Може би защото не си бил там.

    Коментиран от #21

    09:37 01.12.2025

  • 18 ЕДГАР КЕЙСИ

    14 7 Отговор
    ВЛАШКАТА РОМКА (ЦИГАНКА) ИСКА ..................... КРАЖБИ и ХАОС ...................... ТИПИЧНО ZA TOZИ ЕТНОС ....................... ФАКТ !

    09:37 01.12.2025

  • 19 Гладна

    16 4 Отговор
    е Нинова, иска да е пак в парламента и да облажва. Няма търпение да дойдат следващите избори. Но кой нормален би гласувал за нея?

    09:43 01.12.2025

  • 20 жълтопаветник

    4 4 Отговор
    Ама асан каза протести само против бюджета.

    09:44 01.12.2025

  • 21 И аз не я видях.

    8 4 Отговор

    До коментар #17 от "Добър":

    Ама как пък един журналист не я засече, както снимаха черепа?
    Айде стига!

    Коментиран от #29

    09:45 01.12.2025

  • 22 Ник

    9 3 Отговор
    Тая пък.

    09:45 01.12.2025

  • 23 Дзън-дзън

    6 4 Отговор
    Я да видим компанията върху седлото на протестърския кон - там са се нагушкали ППДС, зад тях е Коце от Възраждане / на Асена й е драго, за другите не знам/ , след това е Курнела, зад нея някакъв Боец и т.н.
    Възродителите са основните организатори, но розовите понита скромно изтъкват, че са те. Писукат като славеи.
    А целта на всички е една.
    Да се докопат до ония милиарди от гаранционния фонд на Валутния борд, които ще се излеят след влизането ни в еврозоната. Целта си заслужава прегръдките между ония, които иначе редовно се оплюват взаимно.
    Целта оправдава гушкането, дето има дума😂😂😂

    09:45 01.12.2025

  • 24 Жена

    7 2 Отговор
    Не ви ли омръзна едни и същи д а се връткат и да ви връткат? Честно, как издържате? Ще свалим тия и ще дойде пак тази да мучи от екраните? Това ли искате? Ще го позволите ли?
    И

    09:54 01.12.2025

  • 25 Ами сега ? 😟

    5 9 Отговор
    Пак е права за некадърните управници от сглобката . Но има истина и че сме повлечени от общоевропейския провал на антируската истерия , която оряза руските енергоносители и ги заменя с оскъпени от американските .

    09:55 01.12.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 всичко или нищо

    8 4 Отговор
    Самото съществуване на русофилията в България е заложена на карта!

    36 години комунистите ни лъжат, че не ни управляват и руснаците са си тръгнали от България, а продължаваме да живеем по-зле от руснаците.

    09:57 01.12.2025

  • 28 Боже Господи

    9 3 Отговор
    Вчера ЦЯЛ ден с ТАЗИ...с НЕЯ замръкнахме...ДНЕС пак ТЯ ...с НЕЯ. осъмваме
    ..
    АМАН БРЕ...

    Коментиран от #30

    09:59 01.12.2025

  • 29 Добър

    6 3 Отговор

    До коментар #21 от "И аз не я видях.":

    Абе хора, беше на протеста заедно с бившия мъж на жената на президента. Аз лично я видях.

    10:00 01.12.2025

  • 30 ами

    2 4 Отговор

    До коментар #28 от "Боже Господи":

    Направи си сайт и си го чети него. Защо четеш на Корнелия и Копейкин сайтовете?

    10:00 01.12.2025

  • 31 Тоя с минуса

    5 4 Отговор

    До коментар #26 от "Да семспрат всякакви помощи":

    Е някои идиот с деБело Д, който е засегнатьот предложението!
    Искам да допълня, че тия пожизнени превилегии за бивши президенти, министри председатели, председатели на НС, конституционни съдии и други подобни- също трябва да отпаднат!!!
    Щлезеш ли от коня си обикновен пешаходец!
    За три месеца зловредан
    Та Киселова ще й пълним гушата докато е жива. Защо? Това е един пример, но важи за всички предходни господин овци и госпожи за един ден!

    10:07 01.12.2025

  • 32 ама

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Много е просто!":

    изглежда си много про ст. Като съкратиш 500 000 чантаджии и ти легнат на помощи, кой ще им ги плаща?

    Коментиран от #36, #40

    10:15 01.12.2025

  • 33 Някой

    6 1 Отговор
    Стига с това прехвърляне на отговорности на кметовете към държавата. ВиК сектора е отговорност на кметовете, ако не на 100%, то на 70%-80%, не на правителството. Цената на водата е отговорност на кмета и общинския съвет. Българите крайно време да се научат кое работа на държавата, кое на кмета и кое е лична работа.
    Крайто врему е за липсата на вода да почтат да вярят оставки на кметове. Хората да почнат да искат глави на кметове.

    Коментиран от #35

    10:15 01.12.2025

  • 34 Защо тзтрихте 26

    5 2 Отговор
    Защото е истина от край до край!
    Истината боли!
    Никакви заплати+ пенсии. Щом си придобил право на пения- чао.
    Никакви плащания за тези от бандата 240, за това че участват в комисии. Нали това им е работа??? Две плащания за едно и също! Къде го има?
    Тия с държавната охрана, за които плащаме милиони да им охраняват Дтата, защо е този разход? Има частни охранителни фирми- да си плащат!
    И още и ощеБез повесе да издържаме украинците!
    Отвам на пртеста!
    Това не се издържа!!!!

    10:16 01.12.2025

  • 35 наследство от социализЪма

    6 1 Отговор

    До коментар #33 от "Някой":

    Българина е научен да чака всичко от държавата и разбира се, някой друг да му свърши и неговата работа.

    10:17 01.12.2025

  • 36 Някой

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "ама":

    Да не може да съкратят 500 000 чантаджии, но може да съкратят 50 000 - 100 000. Може да съкратят до 10% - 20% най-вече началници и да закрият кухите структури. Може да намалят драстично дапратите в бордове на държавниге фирми и без това назначените там "калинки" получават и друга държавта чиновническа заплата. Могат да сложат таван от 100 000 лева на доходите на директори на болници и универсигети. Който иска да развива частен бизнес и да печели милиони, да освободи заеманата държавната работа и да печери саво на мастно.

    Първо, като махнат работещите пенсионери не трябва да им плащат помощи за безработица, защото получават пенсии. На съкратените пенсионери не трячна да им се плащат помощи за безработни. Второ на съкратените помощите за безработни са в пъти по-ниски от заплатите, особено на съсратените с големите държавни заплати.

    10:29 01.12.2025

  • 37 Аз Корни

    3 3 Отговор
    Искам пак да крада , нали знаете , че в мътна вода се лови риба .

    10:32 01.12.2025

  • 38 Питар

    1 3 Отговор
    И баба ви Корнелия се нареди на опашката за нови избори
    Смях в залата

    10:33 01.12.2025

  • 39 Национал

    0 3 Отговор
    Тази може да е всякаква и от котилото на БКП-ДС но много добре обяснява с прости думи какаво го чака народа.
    Поне да спрат да крадат щото то е за милиарди.Могат да дават за народа и част от трафика на веществата щото и от тук гълтат тези.Но не би.Европа ги подкрепя вече 15 години - това е проблема ЕНП и Меркел.така ще закара българите в лапите на източния завоевател.Онези само дебнат да използват.Имат и готови партии и хора.Но такива са тези от запад като нашите даже още по-големи...

    10:38 01.12.2025

  • 40 Ама ти си много умен бе

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "ама":

    По добре помощи да им плащаш, отколкото големи заплати! Те и без това нищо не произвеждат!

    10:43 01.12.2025

  • 41 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    НЕ ЗНАМ ЗА ПРОТЕСТИТЕ,
    АМА ФБР ТОЧИ СПИСЪЦИТЕ И ЕВРОПОЛ ИДВА ЗА
    СВИНЕТЕ
    ...
    СЛЕДЕТЕ МЕДИИТЕ

    10:48 01.12.2025

  • 42 Зъл пес

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Управляващите не само се крият":

    Защо не отидеш лично да ги питаш?Ние отде да знаем къде са,и защо няма да ти дойдат на протеста?Аз лично за шарлатани не излизам от къщи.Имам си ракийка,жената приготвя салатката и те така.

    10:49 01.12.2025