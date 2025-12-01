Корнелия Нинова пред ФАКТИ: Управляващите се самозабравиха, протести до падане на правителството

Защо управляващите, всичките тия герои не дойдоха там на протеста? Защото ги е страх. Седят вътре, крият се като мишки по кабинетите и дават определения. Това сподели пред ФАКТИ Корнелия Нинова, лидер на „Непокорна България“, но и какво още…
- Г-жо Нинова, видяхме веднъж „единствен бюджет“, а сега ще видим явно втори път „единствен бюджет“. Защо чухме, че бюджетът е единствен?
- Излъгаха, че бюджетът е единственият възможен. Оказа се, че не е така. Лъжат безогледно, защото нямат никакви други аргументи, с които да го оправдаят. Този бюджет ни загробва с убийствени дългове и пречупва гръбнака на икономиката – малкия и среден бизнес. Той намалява заплатите на работещите, като им вдига осигуровките. Това е бюджет на кражбите – никъде по света 8 км път не могат да струват 2 млрд. лева. И като капак на всичко, увеличава привилегиите на една политико-административна каста. Е, няма как да е единственият при тези параметри. Той е неприемливият и невъзможният бюджет и трябва да бъде отхвърлен. Алтернатива има. Няма никакъв проблем да се намали бюрократичната и административна тежест. Да се премахнат наполовина наредби, методики, постановления, които задушават бизнеса и гражданите. Да се дигитализират услугите. С помощта на изкуствен интелект обслужването може да стане евтино и за минути. Да се отрежат привилегии, коли, охрани, заплати на политиците. Реинвестициите в производство да се освободят от данъци. Да се обложат свръхпечалбите на банките и увеличат концесионните такси и т.н. Изисква се минимално умствено усилие, за да се разбере следното, че икономиката стои на 4 крака:
-- промишленото производство трета година върви надолу
-- инвестициите и износът ни също
-- единствено потреблението крепи икономиката
-- ако при това увеличение на цените не се вдигнат доходите, и потреблението ще спадне
А сгъне ли се и този четвърти крак, положението става мнооооооого лошо. Но за всичко това трябва воля и акъл, каквито явно управляващите нямат.
- Чак, когато се бръкне в джоба на хората, тогава ли се събужда гражданското общество?
- Това може да е едната причина. Народният гняв ще се излее през социални бунтове. Не се търпи вече.
Всички цени излетяха нагоре и изядоха доходите. Вихри се спекула.
Нищо от обещаните от правителството мерки не се изпълни. Нито се овладяха надценки, нито има магазини за хората. Само се увеличиха бройките и заплатите в контролните органи. Краде се безогледно!
Но има и втора причина за натрупания гняв – няма справедливост.
В обществото ни има глад за справедливост и отвращение от арогантното, безпардонно и нагло поведение на властта. Управляващите се самозабравиха, протести до падане на правителството.
Време е народът да приложи Третия закон на Нютон, който гласи, че за всяко действие винаги има равно по сила и противоположно по посока противодействие.
Призовавам всички, които искат справедливост, сигурност, ред и правила, да се включват в протестите. Те не са партийни. Вече бях там и го видях. Те са национални и трябва да продължат до падането на това вредно правителство.
- Видяхме голям протест в София, а Борисов „дръпна“ бюджета. Пак ли се тестваха хората?
- Сигурно и вие – като журналист, сте се чудили какво точно направи Борисов, та използвате думата "дръпна". Замрази ли, изтегли ли, спря ли бюджета? Не се знае какво точно направи този човек. Едно каза, второ направи, трето стана. Обръщам внимание, че бюджетите на НЗОК и ДОО са приети на второ четене в комисия. Големият бюджет отразява двата малки. Говорят за някакъв допълнителен доклад.
Това е законодателна вакханалия и интелектуална нищета.
Ако е искал пак да си играе на тестове и „тука има, тука няма“ – греши. Тези номера минават до време. Това време изтече. И страната, и хората имат нужда от умни и некрадливи водачи начело, за да ни преведат през кризата и да дадат хоризонт за развитие.
- Какво вие видяхте в бюджета. Какво, според вас, раздразни най-много хората?
- Бих го обобщила в четири думи: кражби, несигурност, привилегии, несправедливост. В самия бюджет е записана възможност за корупция и така тя става ненаказуема, защото е законна: 50 млн. лева за един километър магистрала и 2 млрд. лева за 8 километра околовръстно… Как ви изглеждат? Не се вижда перспектива за развитие в бюджета. Няма предвидимост и сигурност, за да си планираш живота и бизнеса. Всичко е на парче и писано на коляно. Сутринта е едно, на обяд друго. На трето място: привилегиите на привилегированите растат и в този бюджет за сметка на тези, които изработват брутния вътрешен продукт. Намаляват заплатите на работещите с новата осигуровка, но си залагат автоматично увеличение на заплатите на депутатите и още 400 души на всеки три месеца. И накрая – навсякъде се вихри несправедливост. Престъпници се разхождат на свобода. Сивата икономика не се пипа, а честният предприемач е подложен на ежедневен рекет. Умните и образовани хора се изхвърлят, дава се път на неграмотни, но послушни калинки и т.н.
- Вървим все към бюджети, в които се залага дефицит. Започна ли да ни харесва да живеем на кредит?
- На тези, които ползват тези кредити, сигурно им харесва, но тези, които ще ги плащаме и три поколения след нас – не ни харесва. Властта взима кредити по две причини.
Първата е, че са неграмотни и неспособни да осигурят икономически растеж, който да налее пари в бюджета.
И втората – с тези пари си захранват свой кръг от фирми и си осигуряват гласове и електорат, който не се интересува от идеология и принципи в политиката. За мнозинството българи обаче затъването в кредити е неприемливо и пагубно.
- България влиза в еврозоната с най-малкия външен дълг. Това ли прави управляващите „спокойни“, когато залагат да се взима нов дълг?
- Не им пука. Искат сега и веднага да вземат каквото могат. Много умни хора предупредиха, че влизаме в дългова спирала.
Управляващите залагат нови дългове не само за догодина.
В тригодишната прогнозна рамка са заложени следните числа: 2026 г. дългът става 37 млрд. евро, 2027 – 43 млрд., 2028 – 49 млрд. Тоест, ще расте всяка следваща година. Не случайно ЕК им показа жълт картон. За мислещите хора е ясно какво ни чака. Ако ни вкарат в свръхдефицит, следва рязане на заплати, пенсии, социални придобивки. Ако при тези факти управляващите са спокойни, значи са безумци.
- Чуваме от Делян Пеевски, че работи за хората, а в бюджета се залага увеличение на осигуровките. Това ли е грижа за хората?
- Този бюджет е анти хората и за една малобройна висша каста облагодетелствани.
- Много работодателски организации дадоха опции как да се намалят разходите, за да има пари, но без да се вдигат осигуровките. Ще има ли чуваемост преди второ четене?
- Има алтернативни варианти за бюджет. Правила съм през годините изцяло алтернативен бюджет на тези на ГЕРБ. И сега виждам други възможности. Може и да отстъпят за нещо, но това няма да промени кардинално нещата. Сбъркана е философията на бюджета. Той е израз на страха на мнозинството в НС. Страх от промени на цели модели. Ще продължават да се наливат пари в пробити системи. Този бюджет е регресивен. Ние имаме нужда от смел, модерен, прогресивен, перспективен бюджет, който залага на нов модел в здравеопазването, където здравето не е търговска стока. Нов модел на образование, където не парите следват бройката ученици, а следват качеството и възпитанието. Стимулиране през бюджета на високи технологии, изкуствен интелект и модерна икономика. Преструктуриране на земеделието с акцент върху българско производство и т.н.
- ГЕРБ–СДС и „ДПС – Ново начало“ говорят много за бюджета. БСП и ИТН къде са…
- В миманса. Обслужващ персонал. Не заслужават внимание, освен като лош пример в учебниците по история и мерна единица за аморал.
- Изведнъж синдикатите се съгласиха с бюджета. Каква е тяхната роля…
- И тях не можах да ги разбера. Съгласиха се да се вдигат осигуровките, тоест да се ощетят работещите, които те уж защитават. После излязоха на протест срещу бюджета. Работодателите пък, защитавайки себе си, защитиха работниците. Вдигането на осигуровките удря и двете страни. Хаос.
Но едно е ясно – за пръв път имаме бюджет, който не е одобрен от тристранния съвет.
За пръв път имаме бюджет, за който всички телевизии търсеха говорител да го защити и не намериха нито един. За пръв път имаме бюджет, който не се харесва на никого.
- Цената на водата се увеличава в много области с 13% от 1 януари. Това „европодарък“ за Честита нова година ли е…
- Ако това стане, вече трябва да падат глави. Ако дотогава не е паднало правителството, най-малкото – на Иванов, министъра на регионалното развитие. ВиК холдингът е в неговия ресор. Държавните ВиК дружества също, а те са поискали това увеличение. И да не хвърляме камъни само по КЕВР. Търсете виновника и проблема в министерството, в безхаберието, кражбите и неграмотността им. Абсолютен цинизъм е при това състояние на водния сектор, да вдигаш цената на хората. Половин България е под вода, другата половина се мие от легени. Водата тече по улиците, чешмите – сухи. Там, където текат, се лее кал. Онзи измислен безресорен отговорник по водите Зафиров се превърнал в световен екскурзиант. Чак в Таджикистан ходи да топи ледници. Отвратително. Алтернатива има. ВиК дружествата да си изтеглят от КЕВР плановете за увеличение на цената. От половин година говоря по темата вода. Това е една от темите на бъдещето. Не само като елемент от климатичните промени. Заплашени сме от загуба на основно човешко право – достъп до питейна вода. Без поливане няма земеделие. Без вода няма храна. С напредването на петата технологична революция (изкуствен интелект) ще има все по-голяма нужда от вода за охлаждане на сървъри. Големите центрове за данни използват водноохлаждани чилъри. При CRAC устройствата се ползва охладена вода (chilled water). Имаме два субекта, които ще се конкурират за ценен природен ресурс – човекът и машината. Темата става ключова за бъдещето на човечеството и една от най-важните за решаване сега и веднага.
