До осем самолета са в готовност за евакуация на българи от Близкия изток

До осем самолета с различен капацитет, както и при необходимост правителственият самолет „Еърбъс A319“, са в готовност за изпълнение на евакуационни полети на български граждани от Близкия изток в кратки срокове. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията.

От ведомството уточняват, че още от 28 февруари 2026 г. се водят разговори с ръководствата на всички български авиокомпании, които разполагат със самолети или осъществяват дейност в региона.

В рамките на предприетите действия се изясняват наличните въздухоплавателни средства, възможностите за осигуряване на необходимите слотове за излитане и кацане, както и оперативните параметри на евентуалните полети. Процесът се осъществява в тясна координация с Министерството на външните работи, компетентните национални институции, партньорски държави в региона и държавите членки на Европейския съюз.

Водещ приоритет остава гарантирането на сигурността на българските граждани и създаването на условия за тяхното своевременно прибиране при първа безопасна възможност, посочват от министерството.

Поддържа се активна координация и с въздухоплавателните администрации на други държави членки на ЕС, включително обмен на информация относно планирани евакуации, възможности за съвместни действия и взаимно използване на наличния капацитет.

Припомняме, че в неделя американският президент Доналд Тръмп потвърди, че Израел и САЩ са нанесли съвместно удари по Иран, което доведе до преустановяването на редица полети в региона.

Вчера служебният министър на туризма Ирена Георгиева каза, че около 1400 организирани туристи с програми на туроператори се намират в момента в страни от Близкия изток. Най-голям брой от тях са в Дубай, а на следващо място се нарежда Йордания.