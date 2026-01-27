Новини
Мнения »
Нa „ВИЕ“ или на „ТИ“

Нa „ВИЕ“ или на „ТИ“

27 Януари, 2026

Речено-сторено и ето го Борисов при „опозиционните“ медии

Нa „ВИЕ“ или на „ТИ“ - 1
Снимка: БГНЕС
Иво Сиромахов Иво Сиромахов сценарист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Трите интервюта, които напоследък Борисов даде на уж „опозицонни“ медии, са блестящ ход на Pi Ar Sevi, както я беше записал в телефона си бившият главен прокурор.

Предполагам, че е станало така: обсъждали са как да се рекламират за предстоящите избори и Pi Ar Sevi рекла на Бойко: „бе що не вземеш да дадеш интервюта на „Капитал“, на Дачков и на Карбовски. Щото другите медии са ясни – те от сутрин до вечер пеят химни за теб. Ма тия го играят опозиция и ще е интересно за хората да се появиш точно там“.

Това коментира във "Фейсбук" Иво Сиромахов.

„Супер идея. Ще ги смачкам“, казал Борисов. „Обади им се и ми уреди интервюта. Ма да са поне два часа дълги, да мога да си кажа всичко“.

Речено-сторено и ето го Борисов при „опозиционните“ медии.

Поостарял, понапълнял, поуморен, но току изръмжава старият лъв, ей така както си лежи на припек под уютните прожектори на „опозиционната“ журналистика.

Логично е да има интерес към тия интервюта. Публиката очаква да види някакъв сблъсък. Да види как тия страшни опозиционери ще седнат срещу тирана и ще му кажат в очите всичко, което са говорили за него през годините.

Борисов обаче веднага изяжда интервюиращите, като ги вкарва в капана „на „ти“ или на „вие“. И изведнъж суровите журналисти започват да пърхат от трепета на почесаното его: „абе нямаше нужда, ама добре айде на „ти“…

Изведнъж са станали важни. Богоравни.

Без да се усещат, че по този начин разрушават задължителната граница, която трябва да стои между журналиста и политика. Недопустимо е те да са в един отбор. Освен ако не искат да са новия Хекимян. А може би точно това искат…

Оттам насетне е лесно. Борисов плува в свои води и вади торбата с лъжите и хвалбите – какво бил построил, колко километра магистрали, как вкарал България в ЕС и НАТО (нещо не мога да си спомня каква е заслугата му за това, но няма проблем, защото „опозиционните“ журналисти не се сещат да го попитат), как ни е направил богати и успешни. Но неблагодарни! Българският народ не оценява огромните му заслуги. И това му е голямата мъка.

„Опозиционните“ журналисти кимат съчувствено. Те вече са на негова страна.

Ми прав е човекът, лесно ли се живее сред тоя неблагодарен народ? Тоя народ и на тях дължи много повече признание и пари, но млъкни сърце…

Лъжите на Борисов се леят като водопад – магистрали, икономически растеж, благоденствие, всички световни лидери са му приятели… а „опозиционните“ журналисти го слушат в захлас.

Не се сещат да го питат какво стана с Мишо Бирата, с Ваньо Танов, с Алексей Петров. Тези въпроси вероятно са забранени.

А може и да не са, но все пак има риск Pi Ar Sevi да се обиди и да прекъсне интервюто. А толкова хубавичко става…

И продължават да се леят лъжи и празни фрази, Борисов влиза в любимата си роля, разгневява се, вика, за да изглежда страшен. Знае, че лелите от електората на ГЕРБ обожават „лошите момчета“. Бойко напомня на лелите за първия им мъж, с когото са се развели, защото ги е побийвал. Но пък колко ги е обичал! Ех…

И „опозиционните“ журналисти неусетно заприличват на тия лели. Към края на интервюто вече са влюбени в Бойко и не искат да свършва, не искат да свършва… Остани още малко, моля те, нека се погушкаме…

Но той трябва да си тръгне, за да строи за Родината, и оставя неизлечима празнота в сърцето на „опозиционните“.

До следващата седмица.

Когато ще им гостува Румен Радев.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 28 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    33 3 Отговор
    Борисов отива в затвора ,заедно с голямото Д!!!

    Коментиран от #23

    11:23 27.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 хихи

    6 9 Отговор
    До следващата седмица.

    Когато ще им гостува Румен Радев.

    и на МИГ-35 да се качи, все ми е тая!?

    Даму видим, водачите на листите и вторите, да му видим дай Боже проектокабиннета пък да видим...!!!!

    Коментиран от #6, #27

    11:25 27.01.2026

  • 5 що ни го наресе тая плевня бе?

    19 2 Отговор
    бащицата да каже оня плужек плевнялиев що ни го беше натресал?

    още ходи и срами българсаката нация

    Коментиран от #8

    11:25 27.01.2026

  • 6 хихи

    11 0 Отговор

    До коментар #4 от "хихи":

    П.С. Браво Иво! Браво Сиромахов...

    11:26 27.01.2026

  • 7 що ни докара до просешка тояга бе бащица

    17 1 Отговор
    и дядо му са утрепали в затвора сега и него така искали ама кога краде коли в чехия там не те беше страх нали?

    11:26 27.01.2026

  • 8 Ами

    13 0 Отговор

    До коментар #5 от "що ни го наресе тая плевня бе?":

    Щото ги избира по-прости от него

    11:28 27.01.2026

  • 9 SDEЧЕВ

    6 2 Отговор
    Прав е Иво , но и Бойко е прав-може прави го. Иво и той може прави го. Шапки долу

    11:28 27.01.2026

  • 10 Точно

    15 2 Отговор
    В десятката е статията.
    Браво на автора!

    Коментиран от #26

    11:29 27.01.2026

  • 11 зИленски

    1 6 Отговор
    20 години яди кИбапчета.
    сИга и ти коментираш от дивана

    11:29 27.01.2026

  • 12 Трол

    2 9 Отговор
    Г-н Борисов си е наш и е нормално целият български народ да си говори с него на "ти".

    11:30 27.01.2026

  • 13 ШЕФА

    12 0 Отговор
    И Господ не може да помогне на Шопара,този престъпник,българоубиец и нац.предател, отива в затвора в една килия с Прасето,въпроса е кой кого ще зако.... за Коледа ?

    11:32 27.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Гласове от зайчарника в Банкя

    4 1 Отговор
    А той Сиpомахов да не ля ля много, че Бацо и на него, ще му иде на интервю и да не почне и той да пpеде, като каcтриpан котаpак😅 "Че много вече плаkаха... ", както казваше Бацо преди да стане меkа мy-т-ра😉

    11:37 27.01.2026

  • 17 Хора

    4 1 Отговор
    кога започва бойкота срещу супермаркетие. Говори се за 01.02 неделя да не пазаруваме.

    11:38 27.01.2026

  • 18 МНОГО СИ ПРАВ ИВО

    4 1 Отговор
    ТОЗИ ЛЮБИМЕЦ 13 Е ГОЛЯМ АРТИС ЗА ПРОСТОТИЙТЕ ДЕТО ГИ РЪСИ НЕМОЖИМ ДА ИЗЛЪЖЕ БИВШЕ ЧЕНГЕ КАТО МЕН ДАНО МУ ДОЙДЕ КРАЯ .

    11:39 27.01.2026

  • 19 Ура,,Ура

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тик- Ток":

    Недей ги писа тези работи, че лековерните ще ти повярват и като разберат, че не е вярно ще им се сговни живота.

    11:41 27.01.2026

  • 20 Нормално

    3 1 Отговор
    Бойко не прави разлика между обществено и лично, такъв е мутренският манталитет, всичко се договаря на тъмно, а за публиката има подготвен набор от излъскани от употреба празни приказки, полуистини и директни лъжи.

    Коментиран от #28

    11:43 27.01.2026

  • 21 Ало, Ваньо

    3 1 Отговор
    Колко повече се показва, толкова повече негативи събира, защо и подрастващите се отвращават.

    Коментиран от #35

    11:45 27.01.2026

  • 22 Тома

    2 0 Отговор
    Боко тиквата за това им вика мисирки защото заслужават.Само при кмета на симитли интервюто ще е точно

    11:47 27.01.2026

  • 23 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    МА ТИ КОЙ СИ ЧЕ СЕ ПЕРИШ ТУК ЩО ЛИЧНО НЕ ГО МУ КАЖЕШ АМАН ОТ ДРАСКАЧИ ШАРЛАТАНИ ДЕЖУРНИ МА Я КЕ ВИЖТЕ МОЛЯ

    11:49 27.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тик- Ток":

    ЕЙ МНОГО ПАРИ СЕ НАЛИВАТ НАВСЯКЪДЕ ЗА ДА СЕ ЛЪЖЕ ОБИЛНО И НАЛИ ЗАКОНИ НЯМА ДАВАЙТЕ И КОГО ЛЪЖЕТЕ ОНЕЗИ НЕВЕЖИТЕ ЛИ ХАХАХА ЖАЛКИ ПЛАТЕНИ ЧОВЕЧЕТА ЛИШЕНИ ОТ ВСИЧКО

    11:50 27.01.2026

  • 26 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Точно":

    СИРОМАХОВ АКО НЕ БЕШЕ СЛАВИ НИКОЙ НЯМАШЕ ДА ЗНАЕ ЗА ТЕБЕ АМАН ОТ ВЪШКИ КОИТО СЕ НАЯЛИ И ИЗЛИЗАТ НА ЧЕЛОТО КОЙ СИ ТИ КЪДЕ Е БОРИСОВ ЛЕЛЕЛЕРЕ СИРОМАХОВ ОТ ЗЛОБАТА ЩЕ СЕ ЗАДАВИШ

    11:52 27.01.2026

  • 27 хахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "хихи":

    А за мен,твоят Бочко,на колкото и жипки да се качи,колкото и пачки да фърля през прозореца,колкото и км магистрали да прави-всре ми е тая...!
    За мен е безобразен крадец и мо6еник...!

    Коментиран от #30

    11:54 27.01.2026

  • 28 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Нормално":

    А КАКВО Е МУТРА ЗНАЧЕНИЕТО НА ДУМАТА ЗНАЕШ ЛИ И КОЙ Е МУТРА И КОЙ НЕМУТРА АМАН ОТ ДОСАДНИЦИ ВЪРТЯТ ЕДНИ И СЪЩИ ПЛОЧИ И О ИМА ЕДНИ КОИТО ВЯРВАТ ЖАЛКО ЗА ВАС МНОГО ЖАЛКО НЕМУТРИТЕ

    11:54 27.01.2026

  • 29 Сиромахов е точен мъж!

    0 2 Отговор
    Не случайно ,не издържа предателството на Слави,към избирателите и го напусна!

    Коментиран от #32

    11:56 27.01.2026

  • 30 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "хахаха":

    И какво точно безобразно е откраднал от теб ЧЕСТНИЯТ ДРУГАР РАЗПРОСТРАНИТЕЛ АНОНИМНО НА ЛЪЖИ

    11:56 27.01.2026

  • 31 Гост

    0 2 Отговор
    Най-големият крадец, лъжец и човек, който мисли само злото на народа, е тоя от снимката

    11:57 27.01.2026

  • 32 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Сиромахов е точен мъж!":

    СИРОМАХОХ Е ПРЕДАТЕЛ ЖАЛЪК И НИЩО ПОВЕЧЕ ОБИКНОВЕН ПЛЮВАЧ

    11:57 27.01.2026

  • 33 Промиване на мозъци от ивчо

    1 0 Отговор
    Абе що не се гръмнете тролове заедно със сиромаха?!. Я обяснете защо хората го избират отново и отново, нищо, че всячески истинските мафиоти от години се опитват да му вменят собствената си характеристика! И да, има ли доста неща построени при управлението на ГЕРБ- ИМА! А по времето на служебните на чорапа и най-вече безвремието на пепетата, какво се построи, с какво се облагодетелства народа?! С пуделите, с Боташ, с боклуците?! С какво, а мъцни сиромахче злобно!😂😂😂

    11:59 27.01.2026

  • 34 Не опозиционер а опозионист

    0 0 Отговор
    Ами този проблем има само едно решение ,и то е :- "Извадете" ги от съзнанието си и припознайте истинските хора.За тях мислете и разсъждавайте на глас,а не за тези които вече заслужават оценката на историята и портрети по стените,както и място в криминалните хроники и архиви.Те повече нищо не могат,освен да заметът престъпленията си.Сложете край на безразсъдството си и търсете и защитавайте с гласовете си справедливостта а не само хвалбите,сладкодумието и простащината.Това поне все още можете и никой не може да ви попречи или отнеме.

    11:59 27.01.2026

  • 35 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Ало, Ваньо":

    ПОДРАСВАЩИТЕ КОИ ОНЕЗИ ПЛАТЕНИТЕ МЕТЕЖНИЦИ ЛИ ХАХАХАХАХА ЖАЛНА НИ БЪЛГАРИЯ ОТ ТАКИВА БЕЗДЕЛНИЦИ КОИТО СЕ ПУЛЯТ ЛЪЖАТ МАЖАТ В ИНТЕРНЕТ

    12:00 27.01.2026

  • 36 Оракула от Делфи

    0 0 Отговор
    "Банкера от Банкя", колкото и да се прави на" умряла лисица" ,
    и да "инсценира свободни интервюта" ,
    интернет помни абсолютно всичко, от времето с калашника във "СИК"
    до рушветите от Васил Божков и" КТБ" играта с Пеесски,Балкански Поток
    до "Чекмедже до БАНКА" и повръщаното одеяло в ареста???

    12:00 27.01.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.