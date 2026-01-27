Нa „ВИЕ“ или на „ТИ“

Трите интервюта, които напоследък Борисов даде на уж „опозицонни“ медии, са блестящ ход на Pi Ar Sevi, както я беше записал в телефона си бившият главен прокурор.
Предполагам, че е станало така: обсъждали са как да се рекламират за предстоящите избори и Pi Ar Sevi рекла на Бойко: „бе що не вземеш да дадеш интервюта на „Капитал“, на Дачков и на Карбовски. Щото другите медии са ясни – те от сутрин до вечер пеят химни за теб. Ма тия го играят опозиция и ще е интересно за хората да се появиш точно там“.
Това коментира във "Фейсбук" Иво Сиромахов.
„Супер идея. Ще ги смачкам“, казал Борисов. „Обади им се и ми уреди интервюта. Ма да са поне два часа дълги, да мога да си кажа всичко“.
Речено-сторено и ето го Борисов при „опозиционните“ медии.
Поостарял, понапълнял, поуморен, но току изръмжава старият лъв, ей така както си лежи на припек под уютните прожектори на „опозиционната“ журналистика.
Логично е да има интерес към тия интервюта. Публиката очаква да види някакъв сблъсък. Да види как тия страшни опозиционери ще седнат срещу тирана и ще му кажат в очите всичко, което са говорили за него през годините.
Борисов обаче веднага изяжда интервюиращите, като ги вкарва в капана „на „ти“ или на „вие“. И изведнъж суровите журналисти започват да пърхат от трепета на почесаното его: „абе нямаше нужда, ама добре айде на „ти“…
Изведнъж са станали важни. Богоравни.
Без да се усещат, че по този начин разрушават задължителната граница, която трябва да стои между журналиста и политика. Недопустимо е те да са в един отбор. Освен ако не искат да са новия Хекимян. А може би точно това искат…
Оттам насетне е лесно. Борисов плува в свои води и вади торбата с лъжите и хвалбите – какво бил построил, колко километра магистрали, как вкарал България в ЕС и НАТО (нещо не мога да си спомня каква е заслугата му за това, но няма проблем, защото „опозиционните“ журналисти не се сещат да го попитат), как ни е направил богати и успешни. Но неблагодарни! Българският народ не оценява огромните му заслуги. И това му е голямата мъка.
„Опозиционните“ журналисти кимат съчувствено. Те вече са на негова страна.
Ми прав е човекът, лесно ли се живее сред тоя неблагодарен народ? Тоя народ и на тях дължи много повече признание и пари, но млъкни сърце…
Лъжите на Борисов се леят като водопад – магистрали, икономически растеж, благоденствие, всички световни лидери са му приятели… а „опозиционните“ журналисти го слушат в захлас.
Не се сещат да го питат какво стана с Мишо Бирата, с Ваньо Танов, с Алексей Петров. Тези въпроси вероятно са забранени.
А може и да не са, но все пак има риск Pi Ar Sevi да се обиди и да прекъсне интервюто. А толкова хубавичко става…
И продължават да се леят лъжи и празни фрази, Борисов влиза в любимата си роля, разгневява се, вика, за да изглежда страшен. Знае, че лелите от електората на ГЕРБ обожават „лошите момчета“. Бойко напомня на лелите за първия им мъж, с когото са се развели, защото ги е побийвал. Но пък колко ги е обичал! Ех…
И „опозиционните“ журналисти неусетно заприличват на тия лели. Към края на интервюто вече са влюбени в Бойко и не искат да свършва, не искат да свършва… Остани още малко, моля те, нека се погушкаме…
Но той трябва да си тръгне, за да строи за Родината, и оставя неизлечима празнота в сърцето на „опозиционните“.
До следващата седмица.
Когато ще им гостува Румен Радев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Палада
Коментиран от #23
11:23 27.01.2026
4 хихи
Когато ще им гостува Румен Радев.
и на МИГ-35 да се качи, все ми е тая!?
Даму видим, водачите на листите и вторите, да му видим дай Боже проектокабиннета пък да видим...!!!!
Коментиран от #6, #27
11:25 27.01.2026
5 що ни го наресе тая плевня бе?
още ходи и срами българсаката нация
Коментиран от #8
11:25 27.01.2026
6 хихи
До коментар #4 от "хихи":П.С. Браво Иво! Браво Сиромахов...
11:26 27.01.2026
7 що ни докара до просешка тояга бе бащица
11:26 27.01.2026
8 Ами
До коментар #5 от "що ни го наресе тая плевня бе?":Щото ги избира по-прости от него
11:28 27.01.2026
9 SDEЧЕВ
11:28 27.01.2026
10 Точно
Браво на автора!
Коментиран от #26
11:29 27.01.2026
11 зИленски
сИга и ти коментираш от дивана
11:29 27.01.2026
12 Трол
11:30 27.01.2026
13 ШЕФА
11:32 27.01.2026
16 Гласове от зайчарника в Банкя
11:37 27.01.2026
17 Хора
11:38 27.01.2026
18 МНОГО СИ ПРАВ ИВО
11:39 27.01.2026
19 Ура,,Ура
До коментар #2 от "Тик- Ток":Недей ги писа тези работи, че лековерните ще ти повярват и като разберат, че не е вярно ще им се сговни живота.
11:41 27.01.2026
20 Нормално
Коментиран от #28
11:43 27.01.2026
21 Ало, Ваньо
Коментиран от #35
11:45 27.01.2026
22 Тома
11:47 27.01.2026
23 Промяна
До коментар #1 от "Атина Палада":МА ТИ КОЙ СИ ЧЕ СЕ ПЕРИШ ТУК ЩО ЛИЧНО НЕ ГО МУ КАЖЕШ АМАН ОТ ДРАСКАЧИ ШАРЛАТАНИ ДЕЖУРНИ МА Я КЕ ВИЖТЕ МОЛЯ
11:49 27.01.2026
25 Промяна
До коментар #2 от "Тик- Ток":ЕЙ МНОГО ПАРИ СЕ НАЛИВАТ НАВСЯКЪДЕ ЗА ДА СЕ ЛЪЖЕ ОБИЛНО И НАЛИ ЗАКОНИ НЯМА ДАВАЙТЕ И КОГО ЛЪЖЕТЕ ОНЕЗИ НЕВЕЖИТЕ ЛИ ХАХАХА ЖАЛКИ ПЛАТЕНИ ЧОВЕЧЕТА ЛИШЕНИ ОТ ВСИЧКО
11:50 27.01.2026
26 Промяна
До коментар #10 от "Точно":СИРОМАХОВ АКО НЕ БЕШЕ СЛАВИ НИКОЙ НЯМАШЕ ДА ЗНАЕ ЗА ТЕБЕ АМАН ОТ ВЪШКИ КОИТО СЕ НАЯЛИ И ИЗЛИЗАТ НА ЧЕЛОТО КОЙ СИ ТИ КЪДЕ Е БОРИСОВ ЛЕЛЕЛЕРЕ СИРОМАХОВ ОТ ЗЛОБАТА ЩЕ СЕ ЗАДАВИШ
11:52 27.01.2026
27 хахаха
До коментар #4 от "хихи":А за мен,твоят Бочко,на колкото и жипки да се качи,колкото и пачки да фърля през прозореца,колкото и км магистрали да прави-всре ми е тая...!
За мен е безобразен крадец и мо6еник...!
Коментиран от #30
11:54 27.01.2026
28 Промяна
До коментар #20 от "Нормално":А КАКВО Е МУТРА ЗНАЧЕНИЕТО НА ДУМАТА ЗНАЕШ ЛИ И КОЙ Е МУТРА И КОЙ НЕМУТРА АМАН ОТ ДОСАДНИЦИ ВЪРТЯТ ЕДНИ И СЪЩИ ПЛОЧИ И О ИМА ЕДНИ КОИТО ВЯРВАТ ЖАЛКО ЗА ВАС МНОГО ЖАЛКО НЕМУТРИТЕ
11:54 27.01.2026
29 Сиромахов е точен мъж!
Коментиран от #32
11:56 27.01.2026
30 Промяна
До коментар #27 от "хахаха":И какво точно безобразно е откраднал от теб ЧЕСТНИЯТ ДРУГАР РАЗПРОСТРАНИТЕЛ АНОНИМНО НА ЛЪЖИ
11:56 27.01.2026
31 Гост
11:57 27.01.2026
32 Промяна
До коментар #29 от "Сиромахов е точен мъж!":СИРОМАХОХ Е ПРЕДАТЕЛ ЖАЛЪК И НИЩО ПОВЕЧЕ ОБИКНОВЕН ПЛЮВАЧ
11:57 27.01.2026
33 Промиване на мозъци от ивчо
11:59 27.01.2026
34 Не опозиционер а опозионист
11:59 27.01.2026
35 Промяна
До коментар #21 от "Ало, Ваньо":ПОДРАСВАЩИТЕ КОИ ОНЕЗИ ПЛАТЕНИТЕ МЕТЕЖНИЦИ ЛИ ХАХАХАХАХА ЖАЛНА НИ БЪЛГАРИЯ ОТ ТАКИВА БЕЗДЕЛНИЦИ КОИТО СЕ ПУЛЯТ ЛЪЖАТ МАЖАТ В ИНТЕРНЕТ
12:00 27.01.2026
36 Оракула от Делфи
и да "инсценира свободни интервюта" ,
интернет помни абсолютно всичко, от времето с калашника във "СИК"
до рушветите от Васил Божков и" КТБ" играта с Пеесски,Балкански Поток
до "Чекмедже до БАНКА" и повръщаното одеяло в ареста???
12:00 27.01.2026
