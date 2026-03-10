Новини
Пьотр Нестеров с трети пореден успех в Гърция

10 Март, 2026 21:08 506 0

Националът се класира за втория кръг на „Чалънджър 50" в Херсонисос

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Националът на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров се класира за втория кръг на сингъл на тенис турнира на твърда настилка от сериите „Чалънджър 50" в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 56 700 евро.

Нестеров, който преди това постигна две победи в квалификациите, се наложи с 3:6, 6:3, 6:4 над №314 в световната ранглиста Максимус Джоунс (Тайланд). Срещата продължи 2 часа и 42 минути.


23-годишният българин изостана с 0:4 в началото на мача, успя да върне един пробив, но загуби първия сет с 3:6. Във втората част Нестеров поведе с 3:0, допусна изравняване при 3:3, но спечели следващите три гейма, за да изравни резултата в сетовете след 6:3.

В решителния трети сет националът стигна първи до пробив за 5:4 и сервираше за победата. При този резултат Нестеров спаси три точки за пробив и от втория си мачбол триумфира в срещата.


С доброто си представяне до момента българинът си осигури седем точки за световната ранглиста, в която заема №477 в началото на седмицата. В следващия кръг той ще се изправи срещу третия поставен и №246 в света Том Генч (Германия).


Поставеният под №5 в схемата Димитър Кузманов отпадна в първия кръг след загуба с 2:6, 4:6 от Максим Мрва (Чехия). Двубоят продължи 88 минути.

32-годишният българин допусна два пробива в първия сет и го загуби с 2:6. Във втората част Кузманов на два пъти навакса пробив пасив, но при 4:5 отново загуби подаването си. След това Мрва затвори мача на собствен сервис при втория си мачбол.


В надпреварата на двойки Антъни Генов и Фин Бас (Великобритания) ще започнат участието си срещу първите поставени Тиаго Перейра (Португалия) и Михаел Хеертс (Белгия), които победиха на друг турнир от сериите „Чалънджър" в Херсонисос през миналата седмица. След това Генов и Бас достигнаха до финала, където обаче не успяха да спечелят титлата.


