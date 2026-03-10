Пьотр Нестеров с трети пореден успех в Гърция

Националът на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров се класира за втория кръг на сингъл на тенис турнира на твърда настилка от сериите „Чалънджър 50" в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 56 700 евро.

Нестеров, който преди това постигна две победи в квалификациите, се наложи с 3:6, 6:3, 6:4 над №314 в световната ранглиста Максимус Джоунс (Тайланд). Срещата продължи 2 часа и 42 минути.



23-годишният българин изостана с 0:4 в началото на мача, успя да върне един пробив, но загуби първия сет с 3:6. Във втората част Нестеров поведе с 3:0, допусна изравняване при 3:3, но спечели следващите три гейма, за да изравни резултата в сетовете след 6:3.

В решителния трети сет националът стигна първи до пробив за 5:4 и сервираше за победата. При този резултат Нестеров спаси три точки за пробив и от втория си мачбол триумфира в срещата.



С доброто си представяне до момента българинът си осигури седем точки за световната ранглиста, в която заема №477 в началото на седмицата. В следващия кръг той ще се изправи срещу третия поставен и №246 в света Том Генч (Германия).



Поставеният под №5 в схемата Димитър Кузманов отпадна в първия кръг след загуба с 2:6, 4:6 от Максим Мрва (Чехия). Двубоят продължи 88 минути.

32-годишният българин допусна два пробива в първия сет и го загуби с 2:6. Във втората част Кузманов на два пъти навакса пробив пасив, но при 4:5 отново загуби подаването си. След това Мрва затвори мача на собствен сервис при втория си мачбол.



В надпреварата на двойки Антъни Генов и Фин Бас (Великобритания) ще започнат участието си срещу първите поставени Тиаго Перейра (Португалия) и Михаел Хеертс (Белгия), които победиха на друг турнир от сериите „Чалънджър" в Херсонисос през миналата седмица. След това Генов и Бас достигнаха до финала, където обаче не успяха да спечелят титлата.