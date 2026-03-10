Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Правителството обмисля компенсации за шофьорите

10 Март, 2026 21:22 1 600 25

Към днешна дата средната цена на бензина у нас е 1,32 евро, на дизела – 1,45 евро, а на пропан-бутана – 0,62 евро

Правителството обмисля въвеждането на компенсаторен механизъм заради повишението на цените на горивата, но все още не е ясно какъв точно ще бъде той. Това стана ясно след извънредно заседание на депутатите по казуса.

Компенсации при зареждане вече имаше през 2022 г., когато цените на бензина и дизела достигнаха 3,50 лв. за литър. Засега не се знае дали и сега ще има намаление от държавата при зареждане, нито какви ще бъдат стойностите за литър гориво. Представителите на институциите уверяват, че няма да има криза с горивата, като наличните запаси са достатъчни, но депутатите настояха за конкретни мерки.

„Наличните складирани горива към 10 март, както и суровините, са в състояние да задоволят потреблението при бензин – период по-голям от 90 дни, газьол – по-голям от 90 дни, керосин – по-голям от 90 дни“, обясни зам.-министърът на финансите Станимир Михайлов.

Румен Спецов, особен търговски управител на „Лукойл Нефтохим Бургас“, добави, че „до края на месец март всички нужди за преработка на нефт са подсигурени, изготвен е график за доставки за април, нямаме информация от търговци, че няма да изпълнят доставки за месец април“.

По закон България складира гориво както в страната, така и в чужбина, в случай на неочаквани проблеми. Въпреки това депутатите настояха за мерки за намаляване на цените по бензиностанциите.

„Всички следим борсата и какво се случва. Ситуацията не ни показва рязко бъдещо подобрение“, коментира Станислав Анастасов от ДПС. Георги Кръстев от ГЕРБ допълни: „Казахте, че работите по компенсаторен механизъм, но това е много общо. Искаме детайли.“ Зам.-министърът на финансите Станимир Михайлов уточни: „Обсъждат се няколко такива варианта и те не са свързани с удължителния закон.“

В хода на дискусията Костадин Костадинов предложи „да се дигнат санкциите срещу Руската федерация, което между другото вчера го заяви и самият унгарски министър-председател“.

Мерки и преглед на запасите на горива поиска и доскорошният президент Румен Радев: „Правителството трябва да си извади главата от пясъка и откровено да признае, че ни очакват нелеки изпитания“, заяви той.

Към днешна дата средната цена на бензина у нас е 1,32 евро, на дизела – 1,45 евро, а на пропан-бутана – 0,62 евро.


  • 1 Само да вметна

    31 3 Отговор
    Който гласува за ГЕРБ е или на хранилка или страшно тъп!

    21:24 10.03.2026

  • 2 Барбалей

    21 0 Отговор
    Компенсацията е нови цени🤣

    21:26 10.03.2026

  • 3 Рон Джереми

    19 0 Отговор
    На всяка бензиностанция, да ни правят по една свирка

    21:27 10.03.2026

  • 4 Гръмотен пулицай с вишо убръзование

    15 1 Отговор
    А консписации за по-интигелентните пулицаи намалидъима?

    Коментиран от #6

    21:27 10.03.2026

  • 5 Феникс

    16 0 Отговор
    Това е прах в очите, ще поддържат бройлерите криво ляво, да кретат едва едва, и след като фалираме тихомълком ще разпродадат България, както стана в Гърция! Тези безродници ни пребиха със лопатата и сега ни закопават!

    21:30 10.03.2026

  • 6 Доко

    11 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гръмотен пулицай с вишо убръзование":

    Такова животно- НЕМА

    21:31 10.03.2026

  • 7 обективен

    13 2 Отговор
    Докато тикви и свииини са на свобода , все робска ще е тази страна !!

    21:34 10.03.2026

  • 8 Яхвайте вело вело ....

    5 0 Отговор
    Колуелетата
    Да има за по дълго време нефтени деривати

    21:37 10.03.2026

  • 9 Купувайте велосипеди

    6 3 Отговор
    Докато са им ниски цените

    Коментиран от #12

    21:38 10.03.2026

  • 10 ЦИРК

    6 1 Отговор
    Криза с горивата при всички случаи ще има. Какъв ще е размерът мащаба и продължителността никой не може да пророкува към този момент. За да се смекчи ефекта върху хората и бизнеса в страната и да не се теглят нови държавни дългове (компенсации), съвсем спокойно може да се разговаря с Брюксел да се смекчат част от санкциите към руски енергоносители и да се отложи планираното пълно ембарго след средата на Април. Ние в България поне имаме реална възможност да се разминем сравнително безболезно от урагана който се формира вече по борсите. Е разбира се ако руснаците се съгласят да ни продадат и нефт и газ.

    21:41 10.03.2026

  • 11 кой му дреме

    4 5 Отговор
    гласувайте за Мунчо Ушите да спасява българите че вече не се трае от тея българи

    21:45 10.03.2026

  • 12 ЦИРК

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "Купувайте велосипеди":

    Ако нищо не направи правителство и депутъпи, най-добре е каруца с магаре ! Поне може да пренесеш покупките от големите вериги, с колелата най-много да се препълнят болници и спешни отделения. А и по нашите хубави пътища и магистрали които ББ е построил изцяло САМ, единственно ниско технологични превозни средства имат шанс за по-дълъг експлоатационен срок.

    21:45 10.03.2026

  • 13 1488

    6 2 Отговор
    по 20 ойро на шефиор
    да напълни догоре едвам четвърт резервоар

    21:46 10.03.2026

  • 14 Караджата

    6 1 Отговор
    Започна се с популизма

    21:46 10.03.2026

  • 15 Боруна Лом

    4 3 Отговор
    ОБОРА МАЙ СИ НАМЕРИ МАЙСТОРА!АЛАДИНЕ,БОЙ МЕЖДУ РОГИТЕ НА ЛУДАТА КРАВА ЖЪЛТА!

    21:47 10.03.2026

  • 16 1488

    7 2 Отговор
    тая президентКА и служебното й грешнотелство ебахамамата на българите за има-мямма три седмици

    21:48 10.03.2026

  • 17 ПРЕЗИДЕНТКА ИДИОТОВА

    8 2 Отговор
    На всички ОБИДЕНИ им се извиняваме !

    21:51 10.03.2026

  • 18 Хм...

    8 3 Отговор
    А някой ще провери ли защо търговците на горива на едро изведнъж вдигнаха цените рязко? Пристигнаха танкерите на новите цени ли? За 3-4 дена? И ги обработиха? Или за наши хора, особено за руски приятели, няма да повдигаме въпрос?

    Коментиран от #20

    21:53 10.03.2026

  • 19 кой му дреме

    3 8 Отговор
    доде ли бсп на власт и винаги я глад, я мизерия, я национална катастрофа и така вече над 100 години

    21:53 10.03.2026

  • 20 ЦИРК

    1 3 Отговор

    До коментар #18 от "Хм...":

    Много фактори има, първо нефта в Лукойл-а идва от Казакстан по борсови цени. Второ почти всеки бизнес работещ с малък марж на цената, прави корекции на стойността на продукта си към текущия момент, за да може да може да купи суровини и материали на по-високата цена за бъдещия период. После идва и фактора през какъв интервал от време и кога се правят доставките (нямам информация за тези неща), може примерно всяка седмица или всеки две седмици рафинерията в Бургас да получава доставка, и вече новата доставка да е с нови цени. Той резерва си е резерв и не се пипа ако има суровина, макар и на по-висока цена. Друг фактор е повишеното търсене от съседните държави, примерно Гърция със сигурност е по-засегната от нас и може да са предложили по-висока цена за голямо количество, което ще се отрази и на вътрешния пазар при нас (все пак и вие ако продавате нещо което сте произвели, ще искате да го продадете по-скъпо нали?). Та отностно бензин и дизел все още сме относително добре сравнено с други държави в ЕС.

    Обаче с природния газ може да стане много дебела работата. Там тепърва предстоят големите покупки (след зимата) и борбата ще бъде доста ожесточена. Който даде по-висока цена той печели и ако не се опече и гарантира Българския интерес сега, след няколко седмици или месец може яко да я загазим към края на годината. Има много производства (ако щете дори хлебозаводите), на стоки от първа необходимост които работят с газ. Увеличение както е сега почти два пъти мож

    22:11 10.03.2026

  • 21 Слухове

    1 0 Отговор
    Чух, че властите ще предложат на шофьорите да се подготвят за новата пътна обстановка, предизвикана от войната в Близкия изток, като си направят още още една дупка в колана, а тези, които постят - да удължат постите и след Великден. Също така, при посещение на бензиностанция - да си носят по-големи потрфейли - тип чанта. Това, от психологическа гледна точка, ще облекчи до известна степен водачите на мпс-та и ще ги направи по-спокойни и подготвени за предстоящите предизвикателни пътни условия. Също така, ще бъде въведена нова разпоредба в Закона за движение по пътищата, задължаваща шофьорите, тръгващи на дълъг път, задължително да носят в автомобили храна и вода за поне два дни, както и одеало, палатка и фенерче, тъй че ако по пътя им свърши горивото и няма откъде да заредят, да не бедстват, а да бъдат бъдат подсигурени продоволствено за поне два дни. След това закъсалите по пътя ще бъдат извозвани с помощта на БДЖ. Засега не се предвиждат други мерки, тъй като се счита, че тези ще са достатъчни.

    22:24 10.03.2026

  • 22 Жеро

    2 0 Отговор
    Опасяваме се за тях! Най-вече, че няма да им стигне времето от многото мислене!Шахматисти!
    Пълни празноглавци!

    22:26 10.03.2026

  • 23 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Айде ще връщат купните за бензик като през 91-ва.

    22:27 10.03.2026

  • 24 Мунчо

    0 0 Отговор
    Тази сме я слушали, слушали, ояли сме я, даже сме я играли и то многократно! Крадци на животи!

    22:28 10.03.2026

  • 25 Мунчо

    0 0 Отговор
    Тази сме я слушали, слушали, пяли сме я, играли сме я и то многократно! Крадци на животи!

    22:34 10.03.2026

