Трайков: Турция е готова да преговаряме за оптимизиране на договора с "Боташ"

С Турция винаги сме имали множество инициативи в енергийната област – и в областта на електроенергетиката, и на газа. Ясно е, че сега най-голямата тема е договорът с "Боташ". Това каза пред български журналисти в кулоарите на втората среща на върха по ядрената енергия в Париж служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков.

Разговаряхме с колегата, аз го поканих да дойде в София и той прие. Междувременно ще изготвим подробна наша позиция за това къде виждаме възможности да бъде оптимизиран този договор. Защото идеята сама по себе си е добра – България да се възползва от големия капацитет за внос на втечнен природен газ през турските терминали. Ние искаме да запазим рационалната философия на това споразумение, но трябва да оптимизираме параметрите. Разбрахме се да говорим за това в София, заяви Трайков.

В отговор на въпрос дали вижда готовност от турска страна условията по договора да бъдат променени, той посочи: "Виждаме и разбиране, и готовност, но предстоят конкретни преговори, тъй като става дума за много специфични параметри. Турция има своите интереси, а имаме и други взаимни проекти – в момента обсъждаме зелени коридори през Турция и България до Румъния за пренос на енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници".

Но основаната тема е газовият договор. Работим стъпка по стъпка. На практика вече сме готови с позиция, която разглежда конкретни параметри, по които искаме да разговаряме, каза още Трайчо Трайков.