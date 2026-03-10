Новини
Трайков: Турция е готова да преговаряме за оптимизиране на договора с "Боташ"

Трайков: Турция е готова да преговаряме за оптимизиране на договора с "Боташ"

10 Март, 2026

Турция има своите интереси, а имаме и други взаимни проекти, каза служебният министър на енергетиката

Светослава Ингилизова

С Турция винаги сме имали множество инициативи в енергийната област – и в областта на електроенергетиката, и на газа. Ясно е, че сега най-голямата тема е договорът с "Боташ". Това каза пред български журналисти в кулоарите на втората среща на върха по ядрената енергия в Париж служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков.

Разговаряхме с колегата, аз го поканих да дойде в София и той прие. Междувременно ще изготвим подробна наша позиция за това къде виждаме възможности да бъде оптимизиран този договор. Защото идеята сама по себе си е добра – България да се възползва от големия капацитет за внос на втечнен природен газ през турските терминали. Ние искаме да запазим рационалната философия на това споразумение, но трябва да оптимизираме параметрите. Разбрахме се да говорим за това в София, заяви Трайков.

В отговор на въпрос дали вижда готовност от турска страна условията по договора да бъдат променени, той посочи: "Виждаме и разбиране, и готовност, но предстоят конкретни преговори, тъй като става дума за много специфични параметри. Турция има своите интереси, а имаме и други взаимни проекти – в момента обсъждаме зелени коридори през Турция и България до Румъния за пренос на енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници".

Но основаната тема е газовият договор. Работим стъпка по стъпка. На практика вече сме готови с позиция, която разглежда конкретни параметри, по които искаме да разговаряме, каза още Трайчо Трайков.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Е и какво ?

    3 2 Отговор
    Точно нищо !

    20:54 10.03.2026

  • 2 Разбирайте

    4 2 Отговор
    удължаване на срока!

    20:54 10.03.2026

  • 3 Ннннн

    2 3 Отговор
    Събухме си гащите и се наведохме,а сега ще преговаряме

    20:55 10.03.2026

  • 4 Тройчо крадеца:

    3 3 Отговор
    - Вместо по 500 000 евро на ден, ще оптимизираме да плащаме 1 000 000 евро, че и аз трябва от някакви комисионни да живея.

    20:55 10.03.2026

  • 5 Резидента

    2 2 Отговор
    Плащайте на Боташ 6 милиарда и не философствайте!

    20:55 10.03.2026

  • 6 Сатана Z

    3 1 Отговор
    Никога не забравяйте ,че подписът на Трайков е на концесионния договор с Дънди Прешъс,а по късно същият този тип подписа анекс към договора,с който се намалява концесионната такса на Дънди.

    20:57 10.03.2026

  • 7 Рон Джереми

    2 1 Отговор
    Слагайте наколенките,мръсни предатели.

    20:59 10.03.2026

  • 8 Боташ

    0 1 Отговор
    Преговаряме само с Радев!

    21:00 10.03.2026

  • 9 оня с питон.я

    0 0 Отговор
    Фашистка мръсна мрррршо на дръвника а дичицата ти и внучетата ти в белене доживот народния съд те чака.

    21:01 10.03.2026

  • 10 Къде

    2 0 Отговор
    е Росен Христов , тогавашния министър , сключил договора ? Сбирка си с яхти по света , разхожда в кабрио ескорта и пет пари не дава. Същият , работещ в Москва за италианска фирма , но на два стана , и изхвърлян от италианците ! Също и в Нидерландия за далаверите му ! А в България го изтипосаха министър в служебното правителство , знаете в кое ?!

    21:01 10.03.2026

