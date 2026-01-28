Николай Слатински: Да, това е фашизъм

От няколко дни пиша текст с практически сходно заглавие (само че не фашизъм, а нацизъм) и дори във ФБ бях споделил на глас, че работя над него.
Известната разлика бе, че аз говоря (и) за аналогии с Германия през 30-те години на миналия век.
Това написа във "Фейсбук" Николай Слатински.
След като съм изпреварен и каквото и да напиша ще изглежда копие на и повлияване от преведената тук статия, ще дам някои тезиси от черновата, до която бях стигнал и недовърших, защото работя над книгата си доста усилено, а пък и с живота като много от вас под вежди се гледаме строго...
Пак да обърна внимание - това по-долу са зарисовки от черновата на текста, който смятах да публикувам в близките дни.
Тръмп и бандата му вървят по някои от главните стъпки на Хитлер и бандата му.
Приликите се набиват на очи дори за заслепените от тръмпизма.
-- И Тръмп и бандата му, и Хитлер и бандата му са откровени психопати без принципи и задръжки, откачени мегаломани и неприкрити мизантропи.
-- Тръмп, говоря за втория Тръмп, за Тръмп-47 също като Хитлер е губил изборите за президент – Тръмп от Байдън, Хитлер от Хинденбург.
-- Най-богатите бизнесмени, мултимилиардери подкрепят Тръмп също както най-богатите индустриалци подкрепят Хитлер.
-- Тръмп концентрира цялата власт в ръцете си, така както прави това и Хитлер.
-- Тръмп също както Хитлер дава абсолютно водещ акцент – вече в новите условия на социалните мрежи – върху пропагандата, промиването на мозъците, оглупяването на обществото и фанатизирането му.
-- Щурмът на Капитолия през януари 2021 г. може да се се оприличи на аналогия на Бирения пуч през ноември 1923 г.
-- И Тръмп като Хитлер говори за възвръщане на държавата към времената, когато тя е била велика.
-- Тръмп както Хитлер иска еднолична нему вярност на всеки в администрациите от ключовите структури на властта.
-- Тръмп както Хитлер се стреми да преименува де що има сгради и институции на свое име.
-- Тръмп също по образ и подобие на Хитлер прави феноменални преустройства и култови постройки без да пести държавни (обществени) ресурси.
-- Хитлер пише своята борба - „Майн Кампф“, Тръмп пише в своята социална мрежа – с все същата мания за величие, мегаломански, с ненавист към различните, с амбиции за жиизнено пространство, с поведение на човек, притежаващ патент върху Истината от последна инстанция.
-- И за Тръмп както за Хитлер няма международно право, няма ограничения други освен собствените му желания и амбиции, той е над всичко и над всичкти.
-- И Тръмп, както Хитлер постепенно започва да управляват де факто с укази, превръщащи се де юре в равносилни на закони актове.
-- Постепенно Тръмп се сдобива с жалки, но безскрупулни и все по-жестоки имитации на СС и Гестапо, благодарение на инсталирани по върховете им нищожества и тези силови, насилнически структури започват образно казано и показнО да колят и бесят, а на практика да разстрелват от упор.
-- Превземането на Венецуела може да се сравни по някакъв начин с връщането от Хитлер на Рейнската област – първа крачка в териториалната експанзия, посрещната от световната общественост без особени нервни спазми и дори с възхита.
САЩ могат един ден, без да се усетят, да се събудят в съвсем различна държава – на безскрупулна и опасна нацистка диктатура. В новите условия, но със старите похвати.
В този смисъл имам опасението, че ни предстоят и аншлусът, и Судетите.
Трябва да бъдем бдителни и да нямаме особени илюзии, да не смятаме аналогиите за повърхностни.
Светът се връща сто години назад. САЩ върви по пътя на нацизма, Русия върви по пътя на сталинизма.
Духът на Анкоридж – това е духът на Мюнхен.
Някога Европа бе заклещена между нацизма и сталинизма.
Сега е заклещена между тръмпизма и путинизма.
Най-страшното за Европа е да не попадне в капана на Чърчил – да избира при сблъсъка на нацизма и сталинизма кого да подкрепи.
Чърчил подкрепя сталинизма, защото нацизмът е до границите на страната му. Но много ясно си дава сметка, че и двете злини са брутални чудовища.
Подкрепата за едното чудовище решава проблема с унищожаването на другото чудовище.
А после десетилетия наред върви страхът от това, второто чудовище и необходимостта от възпирането му.
То бива възпряно, бива победено, но не и унищожено и сега се завърща по страшен и уродлив начин с путинизма. А нацизмът не прави ли същото, не се ли завръща по страшен и уродлив начин - с тръмпизма?
Ще кажете – формални аналогии и ненормални преувеличения.
Дано сте прави. Дано!
1 Последния Софиянец
Коментиран от #13
10:02 28.01.2026
2 Атина Палада
Коментиран от #10, #64
10:03 28.01.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #61
10:03 28.01.2026
4 честен ционист
10:04 28.01.2026
6 си дзън
10:04 28.01.2026
7 Като всяко мекере
10:06 28.01.2026
8 Защо,защо
10:06 28.01.2026
9 Трол
10:07 28.01.2026
12 Ганя Путинофила
10:10 28.01.2026
13 Учудваща демагогия
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Америкабецът бил като Шитлер, руснака бил като Шитлер, а всъшност Шитлер си е германец, айде по-точно австриец, но баш си е европееца. Само европейската цивилизацация можа да роди такъв хуманоиден звяр.
10:10 28.01.2026
15 Кубрат
До коментар #5 от "Атина Палада":Така е. Да създаде държава и народ от парче земя взета от Турция. Да ги научи да си мият зъбите и да си трият д...то със хартия а не какаляшка и т.н. вярно са много тъпи.
10:12 28.01.2026
16 Тръмп е зодия " Близнаци"
10:13 28.01.2026
17 Тъмен субект
10:13 28.01.2026
18 Пет пари
До коментар #5 от "Атина Палада":Как се установи?
10:15 28.01.2026
19 Българин
10:15 28.01.2026
20 3.14К
10:16 28.01.2026
21 Тома
10:17 28.01.2026
22 Никой
10:18 28.01.2026
23 СЛАТИНСКИ СЕДНИ
10:20 28.01.2026
25 фбр
10:29 28.01.2026
26 СЛОВЕСНА ПОВЪЪРНЯ И АНАЛДИАРИЯ
10:30 28.01.2026
27 Хмм
10:31 28.01.2026
28 Василеску
10:34 28.01.2026
29 Василеску
10:36 28.01.2026
30 Леле - леле ! 😟
10:37 28.01.2026
31 az СВО Победа 80
Да, той е платен клакьор! 🤣
10:39 28.01.2026
32 На снимката
10:39 28.01.2026
33 Оня
10:44 28.01.2026
34 az СВО Победа 80
Нацистът вика "Дръжте нациста!"
🤣🤣🤣
10:44 28.01.2026
35 Страшни
10:47 28.01.2026
36 Бегай
Всички аналогии са уместни.
Само ,,слепците " не виждат , че тръмп и путин се самозабравиха.
Но забравиха и Китай, което ще им изяде главите.
10:49 28.01.2026
37 Ралика
10:49 28.01.2026
38 Ха Ха
10:50 28.01.2026
39 ШЕФА
10:52 28.01.2026
40 Крокодила Гена
10:53 28.01.2026
41 Болен мозък
Бомбят Русия.В САЩ бомби не падат....
Коментиран от #59
10:54 28.01.2026
42 Слатински не е наред
Коментиран от #46
10:55 28.01.2026
43 Умирам от смях
10:56 28.01.2026
44 Тръмп бомби Путин
Коментиран от #60
10:58 28.01.2026
45 Опааа
10:59 28.01.2026
46 Я пъ тоа
До коментар #42 от "Слатински не е наред":Ако избиването на милиони СЛАВЯНИ е силно лидерство, здраве му кажи.
11:00 28.01.2026
47 Дипломиран
11:01 28.01.2026
48 Силният лидер
11:03 28.01.2026
49 ?????
Тоя не е у ред.
А що реваншистите в Европа пак тръгнаха срещу Русия както преди век?
И що пак се опитват с чужда пита помен да правят европейските лелки?
Кво не им стигаше на розово-зелените прашки та пак полазиха на изток?
А сега запищяха фашизъм, нацизъм.
Ако си бяха седяли на петата точка и просто си търгуваха без всякакви вековни апетити нямаше сега те и прислужниците им като въпросния да вият на умряло - елате спасете ни от фашизма ни разправят внуците и внучките на същите тия фашисти с апетити като на дядовците си.
Аре у лево такива експерти.
11:04 28.01.2026
50 Биолог
11:06 28.01.2026
51 Стеф
Тома Томов ви го каза : четене трябва и то много, поне един вагон книги!
11:11 28.01.2026
52 Перо
11:11 28.01.2026
53 Да ,така е
но трябва да призная, Тръмп е по лудия и по опасния, защото няма кой да го спре.
На практика цялата власт над Света е в ръцете му.
Това са санкции, мита , бомби над Иран Венецуела,Сирия Палестина следва Куба.
Путин тероризира най вече своите си руснаци и най близките си по кръв украинците . Русия е по слаба от САЩ и няма такива механизми да ни унищожава
Тръмп е по лудия и по опасния По глупавия и необразования.
Тръмп е чистото съвършенно зло - алчен похотлив агресивен безчувствен дявол, който мрази всички и иска да ни подчини .Самия дявол .
11:22 28.01.2026
54 Тити на Кака
Самият СЛАТИНСКИ???
Оооооооо, сядам да чета какво е написал този път грамотният пернишки гений Слатински!
И попадам на първата бомба: " Духът на Анкоридж е духът на Мюнхен"....
На кой Мюнхен, бе винкел непоръбен, този от конференцията по сигурността от 2025 или на оня, през 1938?
Явно ще е второто.....
Слатка, я си спомни, Сталин беше ли в Мюнхен38? Сталин ли се договори с Хитлер тогава или едни други добри хора?
Явно трябва да е бил, след като модерният Сталин, Путин, сега пак е в Мюнхен-Анкоридж!
И те така с прозренията на нашенския гений
11:23 28.01.2026
55 Републиканец
11:23 28.01.2026
56 защо
Защо пропускате зеленизмът? Да бомбардираш собственото си население, защото е руско говорящо е нещо нормално ли според вас? Да заключиш вратите на сграда и след това да я запалиш, е нещо нормално? Да държиш руско говорещите деца в мазета, е нещо нормално? Да не изброявам още, че място няма да стигне.
Последно. Чърчил!
Ами, "Неговата кариера се простира от колониалните войни на Британската империя до зората на Студената война."
Не, благодаря.
Коментиран от #65
11:30 28.01.2026
57 анимационен анигерой
11:32 28.01.2026
58 Миколайчо
11:33 28.01.2026
59 Бегай
До коментар #41 от "Болен мозък":,,Забравил " си да уточниш, че американски оръжия убиват руснаци на украинска територия.
Какво търсят там рашките?!
11:41 28.01.2026
60 Нека му е
До коментар #44 от "Тръмп бомби Путин":Що ще руснака в Украйна?
Коментиран от #68
11:44 28.01.2026
61 😁.........
До коментар #3 от "Последния Софиянец":И. Ди
О. Т....
11:44 28.01.2026
62 Абсурдистан
11:45 28.01.2026
63 Тръмп
Туй го разправяме отдавна.
Сега всички взеха да разправят същото.
Само нашите въртоглави политици- с Радев начело, взеха да стават тръмписти!
Другите пък са путинисти.
Пълен срам са нашите управници.
11:46 28.01.2026
64 Ще стане Хитрер
До коментар #2 от "Атина Палада":Когато направи пещи за хора и изгори помиите като теб
11:46 28.01.2026
65 Защо бе...
До коментар #56 от "защо":Си пропуснал да напишеш че си рожба на кретенизма?
11:47 28.01.2026
70 Комон Сенс
Ето някои прозрачни опорки от статийката по-горе:
- Шом някой иска да заздрави държавността и да пре деградацията - значи е фашист, нацист или нешо още по-лошо.
- Европа е била заклещена между Сталинизма и Хитлеризма, дайте да я обединяваме против новите сатр.апи. Тази аналогия може да е вярна само ако кажем, че Европа е Англия и Франция. Щото иначе и Сталин и Хитлер са европейски творения. Да не споменаваме, че да слагаме знак на равенство между настоящи лидери и исторически личности без аргументация е несериозно.
- Тръмп водел наратива в социалните медии досуш кат Хитлер. Ами това е едно признание за силата на просланията на Тръмп и нищо друго.
Да сте видели някой арестуван за това че е изразил противоположно мнение? Да са затворени социалните медии за всякакви мнения и дори декаденстко съдържание от всякакъв вид?
Ведъж Европа е била наистина заклещена - ама между Сталин, Чърчил и Рузвелт. Ако това има предвид професра, ще влезе в наратива на хитлеровите носталгици.
ПС.
Абе... исорическите аналогии не са лесна работа. Дори за професорите.
В България съм срещал само десетина души на адекватно академично историческо ниво. Повече от половината вече не са живи. Другите са в пенсия. А масовия професор у нас е по-неостър от таксиджия.
За доцентчетата и гладните асисентчета няма и дума да обеля.
11:50 28.01.2026
71 Четете Фашизмът на Ж. Желев
11:57 28.01.2026