Николай Слатински: Да, това е фашизъм
  Тема: Украйна

Николай Слатински: Да, това е фашизъм

28 Януари, 2026 10:01 2 649 71

Духът на Анкоридж – това е духът на Мюнхен. Някога Европа бе заклещена между нацизма и сталинизма. Сега е заклещена между тръмпизма и путинизма

Николай Слатински: Да, това е фашизъм - 1
Снимка: БГНЕС
Николай Слатински Николай Слатински експерт в областта на националната сигурност
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за насърчава конструктивни дебати.

От няколко дни пиша текст с практически сходно заглавие (само че не фашизъм, а нацизъм) и дори във ФБ бях споделил на глас, че работя над него.

Известната разлика бе, че аз говоря (и) за аналогии с Германия през 30-те години на миналия век.

Това написа във "Фейсбук" Николай Слатински.

След като съм изпреварен и каквото и да напиша ще изглежда копие на и повлияване от преведената тук статия, ще дам някои тезиси от черновата, до която бях стигнал и недовърших, защото работя над книгата си доста усилено, а пък и с живота като много от вас под вежди се гледаме строго...

Пак да обърна внимание - това по-долу са зарисовки от черновата на текста, който смятах да публикувам в близките дни.

Тръмп и бандата му вървят по някои от главните стъпки на Хитлер и бандата му.

Приликите се набиват на очи дори за заслепените от тръмпизма.

-- И Тръмп и бандата му, и Хитлер и бандата му са откровени психопати без принципи и задръжки, откачени мегаломани и неприкрити мизантропи.

-- Тръмп, говоря за втория Тръмп, за Тръмп-47 също като Хитлер е губил изборите за президент – Тръмп от Байдън, Хитлер от Хинденбург.

-- Най-богатите бизнесмени, мултимилиардери подкрепят Тръмп също както най-богатите индустриалци подкрепят Хитлер.

-- Тръмп концентрира цялата власт в ръцете си, така както прави това и Хитлер.

-- Тръмп също както Хитлер дава абсолютно водещ акцент – вече в новите условия на социалните мрежи – върху пропагандата, промиването на мозъците, оглупяването на обществото и фанатизирането му.

-- Щурмът на Капитолия през януари 2021 г. може да се се оприличи на аналогия на Бирения пуч през ноември 1923 г.

-- И Тръмп като Хитлер говори за възвръщане на държавата към времената, когато тя е била велика.

-- Тръмп както Хитлер иска еднолична нему вярност на всеки в администрациите от ключовите структури на властта.

-- Тръмп както Хитлер се стреми да преименува де що има сгради и институции на свое име.

-- Тръмп също по образ и подобие на Хитлер прави феноменални преустройства и култови постройки без да пести държавни (обществени) ресурси.

-- Хитлер пише своята борба - „Майн Кампф“, Тръмп пише в своята социална мрежа – с все същата мания за величие, мегаломански, с ненавист към различните, с амбиции за жиизнено пространство, с поведение на човек, притежаващ патент върху Истината от последна инстанция.

-- И за Тръмп както за Хитлер няма международно право, няма ограничения други освен собствените му желания и амбиции, той е над всичко и над всичкти.

-- И Тръмп, както Хитлер постепенно започва да управляват де факто с укази, превръщащи се де юре в равносилни на закони актове.

-- Постепенно Тръмп се сдобива с жалки, но безскрупулни и все по-жестоки имитации на СС и Гестапо, благодарение на инсталирани по върховете им нищожества и тези силови, насилнически структури започват образно казано и показнО да колят и бесят, а на практика да разстрелват от упор.

-- Превземането на Венецуела може да се сравни по някакъв начин с връщането от Хитлер на Рейнската област – първа крачка в териториалната експанзия, посрещната от световната общественост без особени нервни спазми и дори с възхита.

САЩ могат един ден, без да се усетят, да се събудят в съвсем различна държава – на безскрупулна и опасна нацистка диктатура. В новите условия, но със старите похвати.

В този смисъл имам опасението, че ни предстоят и аншлусът, и Судетите.

Трябва да бъдем бдителни и да нямаме особени илюзии, да не смятаме аналогиите за повърхностни.

Светът се връща сто години назад. САЩ върви по пътя на нацизма, Русия върви по пътя на сталинизма.

Духът на Анкоридж – това е духът на Мюнхен.

Някога Европа бе заклещена между нацизма и сталинизма.

Сега е заклещена между тръмпизма и путинизма.

Най-страшното за Европа е да не попадне в капана на Чърчил – да избира при сблъсъка на нацизма и сталинизма кого да подкрепи.

Чърчил подкрепя сталинизма, защото нацизмът е до границите на страната му. Но много ясно си дава сметка, че и двете злини са брутални чудовища.

Подкрепата за едното чудовище решава проблема с унищожаването на другото чудовище.

А после десетилетия наред върви страхът от това, второто чудовище и необходимостта от възпирането му.

То бива възпряно, бива победено, но не и унищожено и сега се завърща по страшен и уродлив начин с путинизма. А нацизмът не прави ли същото, не се ли завръща по страшен и уродлив начин - с тръмпизма?

Ще кажете – формални аналогии и ненормални преувеличения.

Дано сте прави. Дано!


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    29 11 Отговор
    Вчера на Паметника на Съветската армия отбелязахме 81 години от освобождението на Аушвиц.Имаше много депутати, политици и еврейски организации.Много венци и цветя.

    Коментиран от #13

    10:02 28.01.2026

  • 2 Атина Палада

    15 59 Отговор
    Путин е новия Хитлер!!!!!!

    Коментиран от #10, #64

    10:03 28.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    20 25 Отговор
    По добре да сме около масата в Борда за мир на Тръмп отколкото меню на масата.

    Коментиран от #61

    10:03 28.01.2026

  • 4 честен ционист

    7 17 Отговор
    Фред Тръмп в тъмното с лекота бих го сбъркал с един ефрейтор с подобни торбички под очите.

    10:04 28.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 си дзън

    18 38 Отговор
    Много точна публикация с примери.

    10:04 28.01.2026

  • 7 Като всяко мекере

    45 13 Отговор
    и това има право на мнение.

    10:06 28.01.2026

  • 8 Защо,защо

    48 14 Отговор
    давате трибуна на доказан сорос оид!Каквото и да каже, истината е друга!

    10:06 28.01.2026

  • 9 Трол

    19 4 Отговор
    Американските комунисти са се газирали здраво от американските фашисти.

    10:07 28.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ганя Путинофила

    6 18 Отговор
    Тоя нещо за путен, няма ли да каже?

    10:10 28.01.2026

  • 13 Учудваща демагогия

    24 9 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Америкабецът бил като Шитлер, руснака бил като Шитлер, а всъшност Шитлер си е германец, айде по-точно австриец, но баш си е европееца. Само европейската цивилизацация можа да роди такъв хуманоиден звяр.

    10:10 28.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Кубрат

    7 4 Отговор

    До коментар #5 от "Атина Палада":

    Така е. Да създаде държава и народ от парче земя взета от Турция. Да ги научи да си мият зъбите и да си трият д...то със хартия а не какаляшка и т.н. вярно са много тъпи.

    10:12 28.01.2026

  • 16 Тръмп е зодия " Близнаци"

    10 14 Отговор
    Те имат много здрава логика. Тръмп събуди заспалата Европа! Сега ще го изкарат фашист, може би и комунист! Тръмп показва на Путин, че и той може да действа като него!

    10:13 28.01.2026

  • 17 Тъмен субект

    23 5 Отговор
    Хубава статия, но сериозен пропуск е агресивното техноробство, налагано от другия психопат-урсулата и нейната банда. Понеже и те са на терена.

    10:13 28.01.2026

  • 18 Пет пари

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Атина Палада":

    Как се установи?

    10:15 28.01.2026

  • 19 Българин

    8 8 Отговор
    Фашизма беше съботиран преди 80 години от ционистите. Но сега хората вече знаят, кои са истинските злодеи и сатанисти и идва времето на иситнския фашизъм! Това е единствената надежда за спасение на човечеството!

    10:15 28.01.2026

  • 20 3.14К

    26 6 Отговор
    За този материал да се открие отделен раздел " От записките на психопата". Може да се прикрепи към " специалната" колонка на DW.

    10:16 28.01.2026

  • 21 Тома

    23 6 Отговор
    Айде преди на този му плащаше фондацията на сорос.Сега ми е чудно откъде му дават пари

    10:17 28.01.2026

  • 22 Никой

    16 5 Отговор
    Каква злоба.

    10:18 28.01.2026

  • 23 СЛАТИНСКИ СЕДНИ

    25 7 Отговор
    Слаб 2

    10:20 28.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 фбр

    14 5 Отговор
    Всички психясали седесари на пързалката ! Болни шизофренни мозъци ! Единственото лечение за всички розови, жълтопаветни демократи е бай Ставри ! Крадци безподобни , БЕЗРОДНИЦИ !!!!

    10:29 28.01.2026

  • 26 СЛОВЕСНА ПОВЪЪРНЯ И АНАЛДИАРИЯ

    16 6 Отговор
    Въобще не смятам да чета тоя бъллвоч, от хигиенни съображения. Не ви ли е срам да публикувате такива елементарни, злобни, необективни анал лиззатори?!

    10:30 28.01.2026

  • 27 Хмм

    11 3 Отговор
    иддиот

    10:31 28.01.2026

  • 28 Василеску

    11 3 Отговор
    А България е притисната между Урсулизъм и Шишизъм. Не ефашизъм, но може да стане, ако се приемат мненията на такива мекерета като автора на "черновата". Те ни вкараха преди 30-40 години в спиралата на подобна зависимост, която имахме до 1989 г.

    10:34 28.01.2026

  • 29 Василеску

    9 3 Отговор
    До № 1 Да , но не си спомням кой освободи Освиенцим

    10:36 28.01.2026

  • 30 Леле - леле ! 😟

    9 4 Отговор
    Това жалко човече ,Николай Слатински не си заслужава нито да се чете , нито да се коментира .

    10:37 28.01.2026

  • 31 az СВО Победа 80

    8 2 Отговор
    Николай Слатински?
    Да, той е платен клакьор! 🤣

    10:39 28.01.2026

  • 32 На снимката

    3 3 Отговор
    Оръжие на Тръмп избива путинисти. Путин са ръкува с Тръмп, убиеца на путинисти

    10:39 28.01.2026

  • 33 Оня

    7 2 Отговор
    Аман от ционистки ПОДЛОГИ !

    10:44 28.01.2026

  • 34 az СВО Победа 80

    7 2 Отговор
    Накратко:

    Нацистът вика "Дръжте нациста!"

    🤣🤣🤣

    10:44 28.01.2026

  • 35 Страшни

    5 3 Отговор
    глупости...

    10:47 28.01.2026

  • 36 Бегай

    3 6 Отговор
    Добра статия.
    Всички аналогии са уместни.
    Само ,,слепците " не виждат , че тръмп и путин се самозабравиха.
    Но забравиха и Китай, което ще им изяде главите.

    10:49 28.01.2026

  • 37 Ралика

    2 5 Отговор
    Между Путин и Тръмп. Путин избива масово хора, Тръмп не....засега.

    10:49 28.01.2026

  • 38 Ха Ха

    5 3 Отговор
    Не бойте се. Както сталинизмът победи западния фашизъм, така и путинизмът ще победи западния атланто-фашизъм

    10:50 28.01.2026

  • 39 ШЕФА

    5 2 Отговор
    Тази Соро.... грешка на природата Николай Плюнката пак изкара някой цент.

    10:52 28.01.2026

  • 40 Крокодила Гена

    3 2 Отговор
    А Чебурашка ! Опитала да покаже разум,ама не и се получило.7

    10:53 28.01.2026

  • 41 Болен мозък

    4 1 Отговор
    Оръжие на Тръмп избива хиляди руснаци. Оръжие на Путин не избива американци....
    Бомбят Русия.В САЩ бомби не падат....

    Коментиран от #59

    10:54 28.01.2026

  • 42 Слатински не е наред

    5 2 Отговор
    Да изкара президентите на страните, които победиха фашистка Германия фашисти граничи с тотална липса на историческа грамотност. Явно, че това е новата германска опорка, за която се плаща. От друга страна, представянето на силното лидерство като фашизъм в контекста на тоталната липса на такова в Европа е пропаганден трик, който е широко използван от либералистите за да прикрият собствените си неофашисти практики.

    Коментиран от #46

    10:55 28.01.2026

  • 43 Умирам от смях

    5 2 Отговор
    Тоя смачканяк пак ли не си е пил хапчетата?

    10:56 28.01.2026

  • 44 Тръмп бомби Путин

    2 0 Отговор
    С американско оръжие чрез Украйна.

    Коментиран от #60

    10:58 28.01.2026

  • 45 Опааа

    3 1 Отговор
    😆 Тоя не е ли вече в психиатрична клиника? Да бъде въдворен веднага!

    10:59 28.01.2026

  • 46 Я пъ тоа

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Слатински не е наред":

    Ако избиването на милиони СЛАВЯНИ е силно лидерство, здраве му кажи.

    11:00 28.01.2026

  • 47 Дипломиран

    1 2 Отговор
    Кой му даде диплома на този винкел ? Веднага да накъса на пиксели тапиите си и да ги хвърли до някоя от маалите в Струма . Вместо чичко Чърчил , в света има чичко Си ! И двамата циркаджии вече се ограничават от него . Върни се в 1 клас и ми преведи пенсията си по сметка !

    11:01 28.01.2026

  • 48 Силният лидер

    1 1 Отговор
    Е Тръмп....с негово оръжие са избиват руснаци. Путин не може да го спре.

    11:03 28.01.2026

  • 49 ?????

    3 1 Отговор
    Ха ха.
    Тоя не е у ред.
    А що реваншистите в Европа пак тръгнаха срещу Русия както преди век?
    И що пак се опитват с чужда пита помен да правят европейските лелки?
    Кво не им стигаше на розово-зелените прашки та пак полазиха на изток?
    А сега запищяха фашизъм, нацизъм.
    Ако си бяха седяли на петата точка и просто си търгуваха без всякакви вековни апетити нямаше сега те и прислужниците им като въпросния да вият на умряло - елате спасете ни от фашизма ни разправят внуците и внучките на същите тия фашисти с апетити като на дядовците си.
    Аре у лево такива експерти.

    11:04 28.01.2026

  • 50 Биолог

    3 1 Отговор
    Този агарянин може да бъде експерт само в шорошоидна среда на плужеци.

    11:06 28.01.2026

  • 51 Стеф

    3 1 Отговор
    Кой беше този Слатински? Не участваше ли активно в разграбването на България, в закриването на болници и училища, като син депутат?
    Тома Томов ви го каза : четене трябва и то много, поне един вагон книги!

    11:11 28.01.2026

  • 52 Перо

    4 1 Отговор
    Селтик откачалка! Да си пише глупостите в пернишките издания! Никой няма да го вземе в София, даже и джендърията, няма смисъл да се напъва!

    11:11 28.01.2026

  • 53 Да ,така е

    2 2 Отговор
    И Тръмп и Путин са психопати убийци с окървавени ръце,
    но трябва да призная, Тръмп е по лудия и по опасния, защото няма кой да го спре.
    На практика цялата власт над Света е в ръцете му.
    Това са санкции, мита , бомби над Иран Венецуела,Сирия Палестина следва Куба.
    Путин тероризира най вече своите си руснаци и най близките си по кръв украинците . Русия е по слаба от САЩ и няма такива механизми да ни унищожава
    Тръмп е по лудия и по опасния По глупавия и необразования.
    Тръмп е чистото съвършенно зло - алчен похотлив агресивен безчувствен дявол, който мрази всички и иска да ни подчини .Самия дявол .

    11:22 28.01.2026

  • 54 Тити на Кака

    4 1 Отговор
    Слатински?
    Самият СЛАТИНСКИ???
    Оооооооо, сядам да чета какво е написал този път грамотният пернишки гений Слатински!
    И попадам на първата бомба: " Духът на Анкоридж е духът на Мюнхен"....
    На кой Мюнхен, бе винкел непоръбен, този от конференцията по сигурността от 2025 или на оня, през 1938?
    Явно ще е второто.....
    Слатка, я си спомни, Сталин беше ли в Мюнхен38? Сталин ли се договори с Хитлер тогава или едни други добри хора?
    Явно трябва да е бил, след като модерният Сталин, Путин, сега пак е в Мюнхен-Анкоридж!
    И те така с прозренията на нашенския гений

    11:23 28.01.2026

  • 55 Републиканец

    2 3 Отговор
    Николай Слатински не е достоен за Гуантанамо, но за обида на САЩ и американския президент да получи място в федерален затвор.🤮

    11:23 28.01.2026

  • 56 защо

    3 3 Отговор
    Драги ми г-н Слатински,
    Защо пропускате зеленизмът? Да бомбардираш собственото си население, защото е руско говорящо е нещо нормално ли според вас? Да заключиш вратите на сграда и след това да я запалиш, е нещо нормално? Да държиш руско говорещите деца в мазета, е нещо нормално? Да не изброявам още, че място няма да стигне.
    Последно. Чърчил!
    Ами, "Неговата кариера се простира от колониалните войни на Британската империя до зората на Студената война."
    Не, благодаря.

    Коментиран от #65

    11:30 28.01.2026

  • 57 анимационен анигерой

    1 1 Отговор
    СпонджНики Квадратна пернишка глава.

    11:32 28.01.2026

  • 58 Миколайчо

    3 2 Отговор
    Ти не си Слатински, ти Сатанински.

    11:33 28.01.2026

  • 59 Бегай

    2 2 Отговор

    До коментар #41 от "Болен мозък":

    ,,Забравил " си да уточниш, че американски оръжия убиват руснаци на украинска територия.
    Какво търсят там рашките?!

    11:41 28.01.2026

  • 60 Нека му е

    0 1 Отговор

    До коментар #44 от "Тръмп бомби Путин":

    Що ще руснака в Украйна?

    Коментиран от #68

    11:44 28.01.2026

  • 61 😁.........

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    И. Ди
    О. Т....

    11:44 28.01.2026

  • 62 Абсурдистан

    0 0 Отговор
    Не всички са слепи и кухи.

    11:45 28.01.2026

  • 63 Тръмп

    1 1 Отговор
    путинизира САЩ.

    Туй го разправяме отдавна.
    Сега всички взеха да разправят същото.

    Само нашите въртоглави политици- с Радев начело, взеха да стават тръмписти!
    Другите пък са путинисти.

    Пълен срам са нашите управници.

    11:46 28.01.2026

  • 64 Ще стане Хитрер

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Когато направи пещи за хора и изгори помиите като теб

    11:46 28.01.2026

  • 65 Защо бе...

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "защо":

    Си пропуснал да напишеш че си рожба на кретенизма?

    11:47 28.01.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Комон Сенс

    1 1 Отговор
    Това е една интересна Филипика. Но е лесна за оборване.
    Ето някои прозрачни опорки от статийката по-горе:

    - Шом някой иска да заздрави държавността и да пре деградацията - значи е фашист, нацист или нешо още по-лошо.
    - Европа е била заклещена между Сталинизма и Хитлеризма, дайте да я обединяваме против новите сатр.апи. Тази аналогия може да е вярна само ако кажем, че Европа е Англия и Франция. Щото иначе и Сталин и Хитлер са европейски творения. Да не споменаваме, че да слагаме знак на равенство между настоящи лидери и исторически личности без аргументация е несериозно.

    - Тръмп водел наратива в социалните медии досуш кат Хитлер. Ами това е едно признание за силата на просланията на Тръмп и нищо друго.

    Да сте видели някой арестуван за това че е изразил противоположно мнение? Да са затворени социалните медии за всякакви мнения и дори декаденстко съдържание от всякакъв вид?
    Ведъж Европа е била наистина заклещена - ама между Сталин, Чърчил и Рузвелт. Ако това има предвид професра, ще влезе в наратива на хитлеровите носталгици.

    ПС.
    Абе... исорическите аналогии не са лесна работа. Дори за професорите.
    В България съм срещал само десетина души на адекватно академично историческо ниво. Повече от половината вече не са живи. Другите са в пенсия. А масовия професор у нас е по-неостър от таксиджия.
    За доцентчетата и гладните асисентчета няма и дума да обеля.

    11:50 28.01.2026

  • 71 Четете Фашизмът на Ж. Желев

    0 0 Отговор
    Ще ви стане ясно кое откъде идва. Книгата я има в Читанката.

    11:57 28.01.2026