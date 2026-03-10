Барселона не е готова да плати огромна сума за Хулиан Алварес, категоричен е Лапорта

Бъдещето на Хулиан Алварес, нападателят на Атлетико Мадрид и световен шампион с Аржентина, отново е във фокуса на футболната общественост. В последните седмици името му все по-настойчиво се свързва с Барселона, където го виждат като потенциален наследник на Роберт Левандовски в дългосрочен план.

Въпреки нарастващите слухове и ентусиазма сред феновете, президентът на Барса Жоан Лапорта внесе яснота по темата и охлади страстите. В интервю за испанското издание AS, Лапорта подчерта, че трансферът на Алварес не е на всяка цена и клубът няма да се впусне в безразсъдни харчове.

„Хулиан е отличен футболист, безспорно. Мнозина твърдят, че би паснал идеално на нашия стил, но в момента не смятам, че е разумно да харчим огромни суми за него“, заяви Лапорта.

Той бе категоричен, че финансовата стабилност на Барселона остава приоритет, а всяка сделка ще бъде обмислена до последния детайл. Освен това, Лапорта изтъкна, че евентуалното преминаване на Алварес в Барса зависи от две ключови условия – желанието на самия играч да облече екипа на каталунците и готовността му да приеме по-ниски финансови условия.

„Първо, той трябва ясно да покаже, че иска да дойде при нас. Второ, трансферът трябва да се осъществи на разумна цена, която е по силите на клуба“, допълни президентът.

Така, макар интересът към Алварес да е налице, Барселона няма да прави компромиси с финансовата си политика.