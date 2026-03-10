Новини
Спорт »
Световен футбол »
Барселона не е готова да плати огромна сума за Хулиан Алварес, категоричен е Лапорта

Барселона не е готова да плати огромна сума за Хулиан Алварес, категоричен е Лапорта

10 Март, 2026 19:25 601 0

  • хулиан алварес-
  • барселона-
  • жоан лапорта-
  • трансфер-
  • роберт левандовски-
  • футбол-
  • аржентински нападател-
  • каталунски клуб-
  • финансови условия-
  • спортни новини

Каталунският клуб поставя ясни условия за евентуален трансфер на аржентинската звезда

Барселона не е готова да плати огромна сума за Хулиан Алварес, категоричен е Лапорта - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Бъдещето на Хулиан Алварес, нападателят на Атлетико Мадрид и световен шампион с Аржентина, отново е във фокуса на футболната общественост. В последните седмици името му все по-настойчиво се свързва с Барселона, където го виждат като потенциален наследник на Роберт Левандовски в дългосрочен план.

Въпреки нарастващите слухове и ентусиазма сред феновете, президентът на Барса Жоан Лапорта внесе яснота по темата и охлади страстите. В интервю за испанското издание AS, Лапорта подчерта, че трансферът на Алварес не е на всяка цена и клубът няма да се впусне в безразсъдни харчове.

„Хулиан е отличен футболист, безспорно. Мнозина твърдят, че би паснал идеално на нашия стил, но в момента не смятам, че е разумно да харчим огромни суми за него“, заяви Лапорта.

Той бе категоричен, че финансовата стабилност на Барселона остава приоритет, а всяка сделка ще бъде обмислена до последния детайл. Освен това, Лапорта изтъкна, че евентуалното преминаване на Алварес в Барса зависи от две ключови условия – желанието на самия играч да облече екипа на каталунците и готовността му да приеме по-ниски финансови условия.

„Първо, той трябва ясно да покаже, че иска да дойде при нас. Второ, трансферът трябва да се осъществи на разумна цена, която е по силите на клуба“, допълни президентът.

Така, макар интересът към Алварес да е налице, Барселона няма да прави компромиси с финансовата си политика.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове