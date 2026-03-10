Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Депутат: Има достатъчно запаси с горива. Няма причина за паника

10 Март, 2026 19:52 555 19

Цените обаче се повишават, има риск от спекула, заяви депутатът от ПП-ДБ Йордан Иванов

Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

След извънредното заседание на парламента темата за горивата и държавните резерви беше във фокуса на политическите коментари. Депутатът от ПП–ДБ Йордан Иванов увери в предаването "Лице в лице" по бТВ, че няма основания за притеснение относно наличностите, но предупреди за риск от спекула и настоя за конкретни мерки от страна на държавата.

„Българските граждани трябва да са спокойни – има запаси достатъчно за 90-дневен период и няма никаква причина в момента за паника“, заяви Иванов. По думите му обаче повишаването на цените на горивата вече се усеща и изисква реакция от институциите.

„Цените се повишават и тук са нашите три искания. На първо място регулаторите и изпълнителната власт трябва да сторят всичко необходимо, за да няма спекула“, посочи той. Втората мярка, която ПП–ДБ предлагат, е компенсационен механизъм за гражданите. „Искаме да се въведе компенсационен механизъм за българските граждани и да се намали ДДС на горивата, защото с повишението приходите в бюджета ще набъбнат значително“, обясни Иванов.

По думите му държавата не бива да печели от кризата: „Държавата не трябва да се ползва от тази криза и от това, че цените вървят нагоре.“ Третото искане на партията е свързано с поведението на пазара след отшумяване на кризата.

„Прави впечатление, че в момента, в който горивото се качи на борсата, на следващия ден се променя цената на колонките. Ние настояваме, когато цената на петрола се върне на нормалните си нива, със същата скорост цените да се върнат и на бензиностанциите“, заяви той. Според него липсата на такъв механизъм показва проблем в контрола.

„В противен случай това означава, че държавата и регулаторните органи не си вършат работата“, добави Иванов.

Депутатът коментира и напрежението около свикването на парламентарната комисия по бюджет и финанси. „Удължителният бюджет по същество означава да продължим действието на стария бюджет, за да може държавата да извършва плащания. Без него не може“, подчерта той. Иванов определи забавянето като политически саботаж: „Да не се свика финансовата комисия, за да се приеме удължителният бюджет, е чист саботаж.“

В разговора той защити и действията на служебното правителство по смяна на ръководители на институции. „Надявам се действията на служебния кабинет да са насочени към спиране на механизмите за купуване на гласове и контролирания вот“, каза Иванов. Той подчерта, че МВР разполага с достатъчно инструменти за противодействие на изборните нарушения.

„Ако МВР иска да разкрие случаи на купуване на гласове, има целия инструментариум да го направи“, посочи депутатът.

Иванов коментира и въпросите около разследванията за корупция, за прокуратурата и случая „Осемте джуджета“ „Истината единствено може да оздрави институциите. Каквото и да излезе, ние се нуждаем от цялата истина“, заяви той. По думите му ключовият проблем е липсата на избран главен прокурор.

„Не може справедливостта да бъде държана като заложник. Трябва да бъде избран главен прокурор и законът да се спазва“, каза Иванов.

На въпрос за социологическите проучвания и политическата конкуренция Иванов подчерта европейската ориентация на коалицията. „Продължаваме промяната – Демократична България е единствената политическа сила, която ясно и неприкрито гледа към Европа“, заяви той. Според него България трябва да бъде активна част от европейските процеси.

„Европа повишава скоростта си и България трябва да бъде в локомотива, а не във вагона на колебаещите се“, добави депутатът.


  • 1 На тоя хубавец

    14 2 Отговор
    Пълна конфискация . И на опашката на бюрото по труда … Друга песен ще запей.

    19:56 10.03.2026

  • 2 Мнение

    13 1 Отговор
    Депутатът:
    Имам достатъчно крадени народни пари, няма нужда да се панирам, че някой може да ми поиска скалпа, за антинародните политики които прокарах!

    Поне така си мислят античовеците в България наречени "евроатлантици"!

    19:56 10.03.2026

  • 3 хаха

    12 1 Отговор
    След като това го е казал някакъв байганьовец-дупетат... НЯМА ГОРИВА! ПАНИРАЙТЕ СЕ!

    19:57 10.03.2026

  • 4 селтак

    9 2 Отговор
    5 евро да стане горивото !! Всеки се е качил в кошника , и газ до ламарините , и после попа му пее !

    Коментиран от #6

    19:58 10.03.2026

  • 5 ООрана държава

    9 1 Отговор
    Гл@в@няк, паниката не е за количества а за цена бе, ако щеш имай и за цяла година горива ама ако ми ги пробутвате на 5 евро литъра дреме ми дали има или няма на бензиностанцията

    20:00 10.03.2026

  • 6 Мнение

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "селтак":

    А себе си защо изкара от тая картинка?!

    20:02 10.03.2026

  • 7 Яшар

    6 1 Отговор
    Дака , говориш меко казано ...гл .пости...имаш ли залежи,кладенец , ...имаш 2-3 варела...петрола идва от Русия и близкия изток ...колко струва норвежкия и западния нефт , с неговите скъпо платени платформени работници,социални и тн ...по кой път ще го докараш ...аз не разбирам ,ама ти хич

    20:05 10.03.2026

  • 8 гост

    6 1 Отговор
    Моля редакторите да изписват правилно името на шарлатаните педерегейци, а то е ПДРГ!

    20:15 10.03.2026

  • 9 Според

    6 0 Отговор
    очиларката бившите управляващи можели да си правят, каквото си искат и после имало навикани журналисти. Никаква толерантност нито обективност. Виновни са тия, които участват в предавания на такива водещи.

    20:16 10.03.2026

  • 10 Гост

    5 1 Отговор
    Този е толкова глупав, че не знае какво е гориво, камо количеството му.

    20:18 10.03.2026

  • 11 Тити

    6 0 Отговор
    Има достатъчно ама на каква цена?

    20:19 10.03.2026

  • 12 Щом...

    5 0 Отговор
    ...ти се изтъпанчи депутат да те агитира, слушай внимателно и вярвай в казаното му на всяка дума като слагаш пред всяка негова дума едно НЕ! Та, щом който и да е депутат каже има, разбирай дълбоко няма! Или ако има, ще плащаш толкова солено и прескъпо, че все едно няма!

    20:23 10.03.2026

  • 13 Кърджалийската кофа

    2 2 Отговор
    Одете пеша бе

    20:24 10.03.2026

  • 14 Лост

    3 0 Отговор
    Чуеш ли думата спекула и трябва да имаш едно наум.

    20:28 10.03.2026

  • 15 нннн

    3 0 Отговор
    Ура! Значи, цените ще падат. Шегичка, де.

    20:30 10.03.2026

  • 16 Див селянин

    6 0 Отговор
    Какво значи: " има риск от спекула"? Тая държава къде е,ти като депутат ще се криеш ли пак? ...спекула,га зема аннъ лопата

    20:37 10.03.2026

  • 17 Бай ОНЯ

    2 0 Отговор
    Тия шушумиги от ПП–ДБ по-добре да кажат с руски газ на каква цена натъпкаха Чирен че сега е непродаваем. Само дето руския газ мина през посредник и Кирчо + Кокорчо си прибраха тлъсти комисионни.

    20:43 10.03.2026

  • 18 оня с питон.я

    1 1 Отговор
    Абе всичко по три някак ще се оправя. Оттам нагоре емигрирам и оставям заможните и истински българи като оня с коня и данко харсъзина да се наслаждават на евроатлантическия балкански рай.

    20:43 10.03.2026

  • 19 Зелен чорап

    1 1 Отговор
    Изберете зеления чорап и веднаг ще сключи някоя изгодна за него сделка, като Боташ и после се чудете защо ви е скъп бензина. А иначе нефта ще е 50 долара след една година, но не и у нас.

    20:46 10.03.2026

