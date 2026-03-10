Новини
Първият дипломат на Израел: В плановете ни не влиза безкрайна война с Иран

Първият дипломат на Израел: В плановете ни не влиза безкрайна война с Иран

10 Март, 2026 19:43, обновена 10 Март, 2026 19:56

Ще се консултираме с нашите американски приятели, когато преценим, че е настъпил подходящият момент да направим това, каза Гидеон Саар пред журналисти в Йерусалим

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Министърът на външните работи на Израел Гидеон Саар заяви днес, че Израел не иска безкрайна война с Иран и че ще съгласува със САЩ решението кога да се прекрати конфликта, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Ще се консултираме с нашите американски приятели, когато преценим, че е настъпил подходящият момент да направим това. Не се стремим към безкрайна война“, каза Саар пред журналисти в Йерусалим в 11-ия ден от конфликта, като отказа да посочи кога може да приключи той.

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) заявиха по-рано днес на база нови оценки, че около половината от балистичните ракети, изстреляни от Иран срещу Израел по време на сегашния конфликт, са били оборудвани с бойни глави с касетъчни боеприпаси, предаде израелската новинарска агенция ТПС.

Касетъчните бойни глави се разпадат във въздуха и разпръскват десетки експлозивни по-малки боеприпаси върху широка площ. Израелски представители казват, че тези малки експлозиви могат да се разпространят в радиус от приблизително 10 километра, което създава риск за цивилното население и увеличава потенциала за разрушения в населени райони.

Израелските сили за отбрана съобщават, че техните системи за противовъздушна отбрана са прехванали много от идващите ракети, включително такива с касетъчни бойни глави, но подчертават, че тези системи не са напълно безпогрешни. Според военни представители прехващането им до голяма степен е било ефективно, въпреки че естеството на касетъчните боеприпаси ги прави по-трудни за неутрализиране.

Според израелското военно командване на вътрешния фронт иранските ракетни атаки по време на войната са били насочени както към населени места в Израел, така и към военни бази и стратегическа инфраструктура.

През последните дни изстрелванията от страна на Иран обикновено са били от една или няколко ракети наведнъж, а не от големи координирани залпове. Израелски представители смятат, че това може да показва затруднения при организирането на по-мащабни атаки.

Двама души загинаха вчера, след като касетъчен боеприпас удари строителна площадка в централната част на Израел. Друг човек е бил тежко ранен при отделен удар в същия регион, а на няколко други места при попадения са били причинени материални щети.

Касетъчната бомба е оръжие, което разпръсква десетки или стотици по-малки експлозиви върху широка площ и е предназначено да поразява множество цели едновременно. Критиците посочват, че тези суббоеприпаси не могат надеждно да разграничат военни от цивилни обекти и често не се взривяват при удара, оставяйки неизбухнали боеприпаси, които могат да причиняват смъртта на цивилни дори години по-късно.

Макар че касетъчните боеприпаси са забранени от Конвенцията по касетъчните боеприпаси от 2008 г., няколко държави, включително САЩ, Русия, Китай, Израел и Иран, никога не са ратифицирали договора и не са страна по него.

При иранските ракетни обстрели досега са загинали 13 израелци.

САЩ и Израел днес продължиха да нанасят въздушни удари по Иран, като по думите на Пентагона и на ирански представители това са били най-интензивните бомбардировки от началото на конфликта, пише Ройтерс в обобщаващ материал за 11-ия ден от началото на конфликта.

Въпреки ескалацията на военните действия международните пазари залагат на очакването, че американският президент Доналд Тръмп скоро ще прекрати войната.

Размяната на удари продължава

В началото на деня министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви пред журналисти в Пентагона, че днес ще бъдат нанесени най-интензивните удари по Иран. "Ще изпратим най-голям брой изтребители и бомбардировачи, ще нанесем най-много удари, а разузнаването ни е по-съвършено от всякога", добави Хегсет. "В крайна сметка всичко това е в интерес на Америка", подчерта той.

Жители на Техеран казаха за журналист от Ройтерс, че през последната нощ иранската столица действително е била подложена на най-тежките удари от началото на войната.

"Беше ад. Навсякъде падаха бомби, във всички райони на Техеран. Децата ми ги е страх да заспят. Няма къде да отидем", разказа местен жител.

Според някои наблюдатели израелската армия се опитва да нанесе колкото се може повече щети по Иран, понеже Тръмп може да сложи край на войната по всяко време.

Що се отнася до иранската стратегия, експерти са на мнение, че Ислямската република иска да проточи войната и да направи цената прекалено висока за САЩ и света.

Иранските въоръжени сили тази сутрин съобщиха, че са нанесли удари с дронове срещу рафинерии и складове за гориво в град Хайфа, в Централен Израел, в отговор на "атаките срещу петролни бази в Иран", предаде иранската новинарска агенция Тасним.

Пресслужбата на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) заяви, цитирана от Ройтерс, че е бил регистриран ново изстрелване на ракети от Иран, насочени срещу централната част на Израел.

Кореспондент на ТАСС предаде, че жителите на най-гъстонаселената част на Израел са получили предупреждение по мобилните си телефони за възможността от обявяване на въздушна тревога. Сигнал за тревога е прозвучал в Тел Авив и околностите му. Съобщено бе и за експлозии.

Петролните пазари се успокоиха след пресконференция на Тръмп

Тръмп настоя да участва в избора на ново иранско ръководство след убийството на аятолах Али Хаменей, но Техеран не се подчини и начело на Ислямската република застана един от синовете на върховния лидер - Моджтаба Хаменей.

След като бе оповестена новината за избора на ултраконсервативния духовен водач на Ислямската република, в понеделник цените на петрола за малко се повишиха до почти 120 долара на барел. Но днес към 13:20 ч. по Гринуич цената на суровия петрол тип "Брент" се стабилизира и падна на около 92 долара, което показва, че пазарите очакват конфликтът скоро да приключи.

Американският президент даде пресконференция, като някои от изказванията му си противоречаха, отбелязва Ройтерс. Тръмп заяви, че САЩ вече са нанесли сериозни щети и намекна, че конфликтът ще продължи по-кратко от първоначално обявените от него четири седмици. Изглежда, че това успокои пазарите, посочва Ройтерс.

Тръмп не обясни как точно ще изглежда победата на САЩ в конфликта. По време на своята пресконференция той не заяви претенцията си, че трябва да участва в избора на ръководство на Ислямската република. Американският лидер обаче подчерта, че страната му разполага с достатъчна военна мощ, за да поддържа свободното корабоплаване през Ормузкия проток.

Ако Иран продължи да блокира транзита на петрол през пролива, "ние ще ги ударим толкова силно, че нито те, нито някой друг, който им помага, няма да може да се възстанови", заплаши Тръмп.

Иран заяви, че Ормузкият проток ще остане затворен

Говорител на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви, че Техеран няма да допусне "и един литър" петрол от Близкия изток да стигне до САЩ или до техните съюзници, докато продължават атаките срещу Ислямската република. "Ние ще решим кога ще приключи войната", добави говорителят на КГИР.

"Ние със сигурност не се стремим към спиране на огъня; смятаме, че агресорът трябва да бъде ударен в лицето, за да си научи урока и повече да не напада Иран", написа в социалната мрежа "Екс" председателят на иранския парламент Мохамед Багер Калибаф. "Нека врагът знае, че каквото и да прави, със сигурност ще има пропорционален и незабавен отговор", каза още влиятелният политик, цитиран от Франс прес. "Днес се бием око за око, зъб за зъб, безкомпромисно и без изключения. Ако атакуват инфраструктурата, ще се прицелим в тях", допълни той.

По-късно през деня Тръмп написа в социалната си мрежа "Трут соушъл": "Ако Иран отново направи нещо, с което спира преноса на петрол в Ормузкия проток, те ще бъдат ударени от Съединените щати ДВАЙСЕТ ПЪТИ ПО-СИЛНО откогато и да било".

"Жертвоготовният народ на Иран не се страхува от празните Ви заплахи. И по-големи хора от Вас не са успявали да елиминират Иран. Внимавайте да не бъдете елиминиран", заяви секретарят на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Али Лариджани в отговор на заплахата на Тръмп.

Обща равносметка за жертвите

Постоянният представител на Иран в ООН заяви, че от началото на въздушните удари на САЩ и Израел на 28 февруари са били убити най-малко 1332 ирански цивилни и хиляди са били ранени.

Десетки са убити и при израелските атаки срещу Ливан, целящи да унищожат подкрепяната от Иран групировка "Хизбула", предприела удари по Израел в знак на солидарност с Иран.

По израелски данни при иранските удари срещу Израел досега са били убити 13 души.

Засега не се очертават перспективи за преговори

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви пред американската обществена телевизия Пи Би Ес, че е малко вероятно страната му да възобнови преговорите със САЩ. "Имаме много горчив опит от преговорите с американците", каза той.

Председателят на Съвета на началник-щабовете на САЩ Дан Кейн заяви в отговор на журналистически въпрос, че американската военна операция не е по-трудна от очакваното. По думите му през първите 10 дни на кампанията срещу Иран САЩ са потопили или унищожили повече от 50 ирански военни кораба.

"Мисля, че те се борят и уважавам това, но не смятам, че са по-страшни, отколкото очаквахме", каза Кейн на брифинг в Пентагона.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тогава

    49 4 Отговор
    Прибирайте се в кочината си.

    Коментиран от #24

    19:44 10.03.2026

  • 2 Хахаха

    52 6 Отговор
    Нито една изпълнена цел нямате. Даже режима не можахте да смените. Само деца избивате

    Коментиран от #12, #72

    19:47 10.03.2026

  • 3 Първият дипломат на Израел

    39 2 Отговор
    Е Паул Йозеф Гьобелс ама на иврид

    19:48 10.03.2026

  • 4 авраам

    41 3 Отговор
    Адолф нищо не свърши като хората навремето

    Коментиран от #71

    19:48 10.03.2026

  • 5 Браво

    9 46 Отговор
    Два милионен Израел попиля сто милионен Иран и прокситата му.

    Коментиран от #23

    19:48 10.03.2026

  • 6 Никакви спиране!

    4 32 Отговор
    Бой до спукване!!

    Коментиран от #22

    19:48 10.03.2026

  • 7 чакай малко

    44 3 Отговор
    Докато не се унищожат терористите които ръководят таз тер. държава наречена израел Иран няма да спре!

    Какво си помислихте удряй бягъй ...този път и педофилите на епщайн не можаха и няма да могат да ви оттърват от ада който ви намери и продължава мезмилостно!

    Коментиран от #32

    19:48 10.03.2026

  • 8 Аятолах в хамак

    36 1 Отговор
    Тоя път ще си изядете боя до край

    19:48 10.03.2026

  • 9 Бени

    7 1 Отговор
    В Русия съм, в Русия съм........................

    19:49 10.03.2026

  • 10 Адолф

    22 6 Отговор
    Газификация е решението 👌

    19:50 10.03.2026

  • 11 Кажете ми сега нещо за окрайнинката

    34 1 Отговор
    Украинския сайт заяви че голяй поле е превзет А тук едни мисирки ни убеждават че покрайна си е върнала почти цялата запорожка област. Как се получава така че украинския сай изтъква че голя и поле е превзет който е в запорожка област а нашите мисирки че има контра на ступ. Сигурно контра на супа от много е в западна посока към полската граница

    19:50 10.03.2026

  • 12 Пхххах

    6 36 Отговор

    До коментар #2 от "Хахаха":

    Кой му пука за режима бе?Занулено е ракетостроенето и флотът на Иран.

    19:50 10.03.2026

  • 13 Ах педофилите некрофили,

    35 0 Отговор
    нападнаха вероломно ученичките от девическите училища в Техеран

    19:51 10.03.2026

  • 14 Неразбрал

    36 0 Отговор
    Абе някой да ми обясни , ей тия двамата войнолюбци крава и еврейн , защо дадоха на заден ход ??? Дори и не им идва на ум да сменят "режима" в Иран и да конфискуват петрола и богатствата им ???? Дали защото имат оръжия подобни на ореха които не могат да спрат ????

    Коментиран от #39

    19:51 10.03.2026

  • 15 А где

    33 1 Отговор
    е Натаняху?

    19:51 10.03.2026

  • 16 Удри

    17 12 Отговор
    Дали ще се сменя режима в Иран е работа на иранците. Тръмп и Нетаняху ще унищожат икономиката на Иран и от там ще тръгнат глад, мизерия, разграбване на магазини, палежи и хаос.

    19:51 10.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Питам:

    32 1 Отговор
    А Биби НатаняхУ, този пръв мироНАЛОЖЕЦ къде е? от 1 седмица го няма! Мъка тресе света! Тръпна и вехна да не е станал някой сакатлък ей????

    19:51 10.03.2026

  • 19 Агресията на Американският ционизъм

    32 1 Отговор
    Снощи иранците удариха дома на Бенямин Нетаняху - почти убиха брат му „Удариха дома на Бен-Гвир - той е сериозно ранен, може да не оцелее - Би Би Си съобщи, че е претърпял автомобилна катастрофа

    19:52 10.03.2026

  • 20 Нямат такети

    22 0 Отговор
    САЩ и Израел ще хвърлят стари немски перални от самолетите.

    19:52 10.03.2026

  • 21 Пусин е най-жалкия главнокомандващ

    9 27 Отговор
    Добре, че Пусин се застъпи за ислямистите от Иран, които му спасиха Д-то от пълен резил, като му предоставиха дронове и балистични ракети за да спре Украйна.

    Коментиран от #28, #37

    19:52 10.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Дио

    22 2 Отговор

    До коментар #5 от "Браво":

    Попилял ти е главата празна

    19:52 10.03.2026

  • 24 Европеец

    30 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тогава":

    Ха-ха-ха...... Евреите си демонтираха камерите в градовете, за да не се виждат пораженията от попаденията на персите...... Лудия Дончо и той склонен да преговаря...... Видя се колко могат двамата луди, ама са на път да запалят света и да доведат и инфлация ,която светът не познава.... Не случайно лудото Дончо говори с Путин да увеличи производството на петрол..... Нашето скапано правителство и президентката, трябва да викне партиите и незабавно да набележат мерки за инфлацията, която крачи в бг територията, А в предвид агресията на евреи и кравари срещу Иран, инфлацията ще започне да спринтира.....

    19:53 10.03.2026

  • 25 Сега ще видят чфутите

    23 0 Отговор
    Една безкрайна война, ама на всякъде по света

    19:53 10.03.2026

  • 26 Моше

    30 1 Отговор
    В една болница родили германка, рускиня и еврейка, обаче лекарите объркали бебетата. Дошли бащите да оправят положението.
    Германецът извикал:
    - Х..айл Хи...тлер!
    Едно от бебетата се изпънало и той доволен си го взел. Руснакът посегнал и той си взел едно.
    Евреинът го попитал:
    - Как разбра кое да вземеш?
    А руснакът отговорил:
    - Германецът като извика "Хайл Хи...тл..ер", моето сви юмруче, а твоето се наака.

    Коментиран от #38

    19:53 10.03.2026

  • 27 Жалки продажни копейки 🤪🤡

    7 31 Отговор
    Удивително е как точно хората, които целогодишно реват срещу исляма и мюсюлманите, които цвилят против османския поробител, "чалмите", "фесовете", "резаните", които плачат за Батак, които оправдават дори безобразното прогонване на турци от България, които изпадат в истерия заради идването на източни бежанци у нас - та, как точно тези уж божем православни хора днес станаха правоверни привърженици на "Хамас", "Хизбулла", иранския аятоллах и палестинската кауза. Всичкото им "православие" е една сочна целувка връз чибука на емира.

    Коментиран от #43, #55

    19:54 10.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ехааааааа

    23 2 Отговор
    Евреите станаха много миролюбиви бе , що тъй ????
    Като нетаняху изчезна.......... и се кротнаха ...... я сега и кравите и те мирясаха .....направо да се чуди човек ????

    Коментиран от #44

    19:55 10.03.2026

  • 30 Боко

    7 0 Отговор
    Мода ще го гълта оакан👌

    19:55 10.03.2026

  • 31 Агресията на Американският ционизъм

    26 3 Отговор
    Появи се видео от Тел Авив, все едно гледате Газа - леш

    19:55 10.03.2026

  • 32 По принцип такъв беше

    3 22 Отговор

    До коментар #7 от "чакай малко":

    планът на Тръмп. Унищожаване на терористичната организация окупирала Иран. Ще видим какво ще стане. Лошото че заради упоритостта на джихадистите аятоласи, има и цивилни жертви.

    19:55 10.03.2026

  • 33 Опа

    4 15 Отговор
    Иранците казаха, че имат запаси от ракети за следващите 6 месеца с тези темпове. После какво с какво ще стрелят?

    Коментиран от #40, #49

    19:55 10.03.2026

  • 34 Адолф

    14 1 Отговор
    И аз имах планове........

    19:56 10.03.2026

  • 35 Нико

    22 1 Отговор
    Вие спирайте,Иран ще продължи концентрирайки се точно в Израел

    19:56 10.03.2026

  • 36 Агресията на Американският ционизъм

    21 1 Отговор
    Има изказване саудитския външен министър... „Ако пакистанското разузнаване не ни беше предоставило навременна информация, нямаше да знаем, че атаката срещу петролната рафинерия е извършена от Израел, а не от Иран.

    19:56 10.03.2026

  • 37 Българин

    6 19 Отговор

    До коментар #21 от "Пусин е най-жалкия главнокомандващ":

    ВСУ мачка! Днепропетровска област е освободена.
    1 315 000 орки са занулени!Убити,и тежко ранени.Кой без ръце,кой без крака,кой се побъркал.

    Коментиран от #54

    19:56 10.03.2026

  • 38 Така ще да е

    3 19 Отговор

    До коментар #26 от "Моше":

    Даааа, пълно беше с такива небивалици, възхваляващи московските opки.
    Украинците за половин година разби всички митове и легенди за московията на пух и прах, а още 3 години ги унижава както никой преди.

    Коментиран от #47, #53

    19:57 10.03.2026

  • 39 Европеец

    20 1 Отговор

    До коментар #14 от "Неразбрал":

    Това е една от причините които си написал, другата е пораженията при евреите вследствие иранските удари..... Евреите свалиха камерите от градовете ,за да не се вижда истината, ама в интернета все пак има кадри на пораженията....

    19:57 10.03.2026

  • 40 ......

    6 18 Отговор

    До коментар #33 от "Опа":

    едва ли, иранската информация е като северно корейската, 90% е лъжа и пропгаанада за вътрешна употреба,т.е. предназначена за местното население, а не за нас.

    Коментиран от #57

    19:58 10.03.2026

  • 41 Агресията на Американският ционизъм

    16 1 Отговор
    Иран е извършил ракетна атака срещу германски военен лагер в Йордания, според Der Spiegel

    В понеделник вечерта ирански балистични ракети удариха военновъздушната база Ал-Азрак в Йордания, където е разположен германски военен контингент.

    Бундесверът потвърди нощната атака.

    19:58 10.03.2026

  • 42 Абе

    12 0 Отговор
    През комина стават по-добри или перилни препарати

    19:58 10.03.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Боко

    13 1 Отговор

    До коментар #29 от "Ехааааааа":

    Умрел ли е ?
    Ако да , да почваме веселбата 🍻

    19:58 10.03.2026

  • 45 Ами

    16 1 Отговор
    САЩ напускат Близкия Изток.
    Желателно е Израел да ги последва.
    За две години Израел е започнал девет войни.

    19:58 10.03.2026

  • 46 Иран направи това , което направиха със

    14 0 Отговор
    Него......уби убиеца нетаняху и всички войнолюбци дадоха на заден ход , защото се мислиха на недосегаеми , но не са !

    19:58 10.03.2026

  • 47 Моше

    6 1 Отговор

    До коментар #38 от "Така ще да е":

    Вервай си............Ще броим на есен.

    19:59 10.03.2026

  • 48 Иран може да отрови

    22 4 Отговор
    водоемите на Израел и да ги приключи. Може и малко уран на прах да им пусне с балончета и да превърне Телавив в Негев. Още малко само да се почувства Иран притиснат и само гледайте. 50 години планове си имат хората подробно разработени след това което с Ирак се случи

    Коментиран от #61

    19:59 10.03.2026

  • 49 Гърмящия Джо

    13 4 Отговор

    До коментар #33 от "Опа":

    Няма проблем. Да , иранците след 6 месеца няма да имат с какво да стрелят. Но и САЩ и Израел няма да имат с какво да гърмят. Може да продължат с лопатки като руснаците , хаха

    20:01 10.03.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Нещо като в Афганистан ще да е

    15 4 Отговор
    Тръмп не обясни как точно ще изглежда победата на САЩ в конфликта... Ама ще бягат от Тексас в Мексико

    Коментиран от #58

    20:03 10.03.2026

  • 52 Радо

    13 5 Отговор
    Късно е чадо, мандалото лопна...война до дупка, мамата ви чифутска.

    20:03 10.03.2026

  • 53 Ужаси и розовите понита заявиха

    8 6 Отговор

    До коментар #38 от "Така ще да е":

    преди два дни......
    Не можем да оправим всички проблеми на световната карта....... Това как ти звучи. Те със сигурност знаят че не могат да оправят положението в близкия изток но вече им става ясно че не могат да оправят и Украйна.
    Украйна е друг.

    Коментиран от #56

    20:06 10.03.2026

  • 54 Поредни точни попадения😂💣💥💣💥

    5 15 Отговор

    До коментар #37 от "Българин":

    Украйна удари завода за производство на системи за контрол за всички руски ракети.Украинските сили за отбрана удариха важен завод в Брянск. Това предприятие се занимава с производството на системи за контрол на всички видове ракети, които Русия има в своя арсенал. В същото време Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна съобщи за успешен удар по склада "Шахед" близо до летището в Донецк. За това са използвани ракети ATACMS и ScalP. В резултат на ударите са регистрирани мащабен пожар и вторични детонации.

    Коментиран от #60, #68

    20:07 10.03.2026

  • 55 Момчил

    10 4 Отговор

    До коментар #27 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":

    Тези хора за които питаш са застанали на страната на истината, справедливостта и законността . Не бъркай тук религиите.

    20:07 10.03.2026

  • 56 Розовото пони Путин 🦄

    5 7 Отговор

    До коментар #53 от "Ужаси и розовите понита заявиха":

    И съм розово пони, но даже ме избраха за президент на РФ🌈 🦄 🇷🇺 🤣

    20:08 10.03.2026

  • 57 Боко

    7 3 Отговор

    До коментар #40 от "......":

    То тогава еСеСатлнтичеслата е 150% пропаганда и лъжа и 100 % платен репортаж👌

    20:09 10.03.2026

  • 58 ......

    5 7 Отговор

    До коментар #51 от "Нещо като в Афганистан ще да е":

    Пълна разруха и изораване на Иран. Всичко това можеше да бъде избегнато.

    20:09 10.03.2026

  • 59 Долу гащите

    8 3 Отговор
    Публикувайте изявлението на новия лидер на Иран Моджтаба Хеменей - много лоши новини за нюйоркския бандит... Затворил се в стая в бялата къща с нарко рубио, пиян хегсет и дузина генерали. Скубят си косите...

    20:10 10.03.2026

  • 60 Владо

    3 8 Отговор

    До коментар #54 от "Поредни точни попадения😂💣💥💣💥":

    Руските сбъраняци не знаят по кой свят са .

    20:14 10.03.2026

  • 61 Честно да си го кажем

    3 8 Отговор

    До коментар #48 от "Иран може да отрови":

    Иран е безпомощен срещу САЩ и Израел, няма много какво да направи.

    20:14 10.03.2026

  • 62 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 5 Отговор
    Намериха ли главата на аятолаха?

    20:15 10.03.2026

  • 63 "Нашата голяма отговорност" е...

    4 3 Отговор
    Е ясно да се заявим. НЕ на Ционизма, НЕ на Атлантизма, НЕ на Нацизма ! ... Не на израелско-американският холокост !

    Коментиран от #67

    20:16 10.03.2026

  • 64 До кога ще чакаме

    4 4 Отговор
    Господа и дами български "велики" лидери и политици ? Питаме ! Защо още не е изгонен израелският посланик Йоси Леви-Сфари от България? Защо още посолството на престъпната терористична нацистка държава не е закрито? Защо правителството ни толерира и търпи терористични клетки в страната ни? До кога трябва да чакаме някой да си свърши работата и да прояви малко разум и морал? Кога една декларация от българският парламент и правителство осъждаща геноцида извършван от престъпната държава Израел поне ще видим. Що за неадекватни, лумпенизирани и зависими индивиди ни управлявате верно?

    20:18 10.03.2026

  • 65 Тити

    2 6 Отговор
    Да ударят по нефта и газа и Иран ще угасне за седмица.

    20:18 10.03.2026

  • 66 Не преиначавайте мръснишки

    3 3 Отговор
    думите и смисъла им!

    Ето какво е казано: "Дори по-велики от вас(САЩ) не биха могли да елиминират иранската нация! Внимавайте вие(САЩ) да не бъдете елиминиранИ"

    Иран с подъл тероризъм не се занимава. Това е патент на други и го знаете, затова треперите от страх и покорно им слугувате

    20:22 10.03.2026

  • 67 За какъв холокост

    4 0 Отговор

    До коментар #63 от ""Нашата голяма отговорност" е...":

    бълнувате. Не се вживявайте толкова много, приемайте по-спокойно нещата.

    20:22 10.03.2026

  • 68 някой си

    2 1 Отговор

    До коментар #54 от "Поредни точни попадения😂💣💥💣💥":

    големи сте фантазьори,как ги измисляте такива фантасмагории 😆😆😆

    20:27 10.03.2026

  • 69 Айде,айде

    4 1 Отговор
    Белият байряк

    20:29 10.03.2026

  • 70 Заю Баю

    2 1 Отговор
    Великите световни терористи постепенно здават багажа, един по един се пребират в бърлогите да си лижат раните.

    20:29 10.03.2026

  • 71 Жалко

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "авраам":

    наистина. Светът щеше да е много по добър. Индустриалците в Америка са били за Германия, банките за СССР. Помислете защо. Кой държи банките и кой създаде комунизма и изби Руската монархия и милион славянски народ.

    Тези същите управляват банките и света днес, но не произвеждат нищо.

    20:37 10.03.2026

  • 72 не може да бъде

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хахаха":

    От техническа гледна точка целите на САЩ и Израел във войната в с Иран са постигнати -почти са унищожени авиацията флота ПВО убити са много високопоставени ръководители.Но от политическа гледна точка операцията на САЩ и Израел/-ако използваме терминологията на г-н Тръмп -"Специална военна операция" не е майтап това е казано официално/ -това е близко до катастрофа.Създадени са предпоставки за продължителна религиозна война и тя вече е започнала с отделни и не особено успешни акции -засега !?.Създадени са предпоставки за влошаване на отношенията на всички арабски държави със САЩ и съюзниците им.Създадени са предпоставки за нови икономически отношения на целия арабски свят със САЩ и другите държави ....вярно е че арабите нито са последователни нито могат да бъдат обединени нито да им се вярва...но сега са разклатени сериозно!? Създадена е предпоставка за засилване натиска срещу долара като световна валута.Създадена е предпоставка за засилване на икономическата криза в ЕС и -внимание -еврозоната!?Какво ще излезе от всичко това не е ясно ...но каквото и да произлезе това няма да бъде добре нито за САЩ нито за Израел нито за ЕС!?

    20:52 10.03.2026