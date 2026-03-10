Чалханоглу на кръстопът: Интер обмисля промени, бъдещето на турския ас под въпрос

Неизвестност обгръщат бъдещето на Хакан Чалханоглу в Интер, след като слуховете за евентуална раздяла между турския национал и гранда от Милано набират скорост. Макар договорът на плеймейкъра да е валиден до лятото на 2027 година, от ръководството на „нерадзурите“ все още не са предприели стъпки за удължаването му, разкриват авторитетните трансферни анализатори Фабрицио Романо и Матео Морето.

Според последните информации, ако в близките седмици не настъпи обрат и не започнат разговори за нов контракт, Чалханоглу може да се сбогува с „Джузепе Меаца“ още през предстоящия летен трансферен прозорец. Тази перспектива изглежда все по-реална, особено на фона на трудностите, които халфът изпитва напоследък – серия от контузии го извадиха от състава за ключови мачове, включително дербито с Милан и предстоящия сблъсък с Аталанта.

В същото време в Интер се задава сериозна реконструкция на средната линия. Давиде Фратези, който рядко получава шанс за изява, вече е в полезрението на други европейски клубове. Паралелно с това, „нерадзурите“ планират да върнат в редиците си младата надежда Александър Станкович, който впечатлява с изявите си под наем в белгийския Брюж.