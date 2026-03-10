Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Експерти настояват за спасение на регионите чрез децентрализация на властта

Експерти настояват за спасение на регионите чрез децентрализация на властта

10 Март, 2026 19:22 1 544 29

  • децентрализация-
  • региони-
  • харта

Към момента данните показват сериозна концентрация на население и икономика в столицата

Експерти настояват за спасение на регионите чрез децентрализация на властта - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Финансова децентрализация на общини и адекватно финансиране за всяка от възложените им функции са част от приоритетите в новата Харта за спасение и развитие на регионите и местните общности, изготвена от гражданската инициатива "Българските региони". Чрез нея се цели темата за регионалното развитие да бъде поставена в центъра на обществения и политическия дебат, съобщава БНТ.

Документът е резултат от специализирана конференция с участието на десетки експерти, които се обединяват около необходимостта от спешна реформа в местното управление. Според тях задълбочаващите се демографски и регионални дисбаланси изискват нов подход в държавната политика. В условията на продължителна политическа нестабилност децентрализацията на властта се разглежда като ключов инструмент за по-ефективно управление и ограничаване на корупцията.

"Това, което искаме, е създаване на второ ниво на местно самоуправление. Искаме създаването на едни самоуправляващи се региони. България всъщност е единствената държава в Европейския съюз, която няма такова ниво, не съществува и българските политици са изключително резистентни за противодействие за създаване на подобен тип управленски нива", посочи проф. Владимир Чуков, председател на сдружение "Регион".

Това е и една от основните идеи в документа - създаването на нови четири самоуправляващи се региона, в които местните жители да избират регионален съвет, а той – свой управител. Според инициаторите така властта ще бъде по-близо до гражданите и решенията ще се вземат на място. Акцент се поставя и върху финансовата децентрализация, като експертите посочват, че сегашните бюджетни дисбаланси биха били по-малки, ако се следва моделът на редица държави от Западна Европа.

Към момента данните показват сериозна концентрация на население и икономика в столицата. София заема около 1% от територията на страната, но в нея живеят приблизително 20% от населението, които създават близо 40% от брутния вътрешен продукт. Според експертите, ако тази тенденция продължи, след две десетилетия контрастите между столицата и останалата част от страната ще се задълбочат още повече. В същото време около пет областни центъра формират над половината от БВП на страната, докато останалите региони изостават икономически.

"Ние сме на път да стане София и пустинята България. Една от нашите основни цели, освен политическата, това е да подпомогнем отношението на управляващите към устройствената част на територията", твърди арх. Петър Диков, председател на Съюза на архитектите в България и бивш главен архитект на София.

Председателят на Център за демографска политика Искрен Веселинов отбеляза, че регионалните диспропорции са сред основните фактори за демографската криза в България. Липсата на инвестиции и икономически възможности в много части на страната принуждава хората да търсят реализация другаде - както в София, така и извън България.

Хартата ще бъде представена на политическите сили като тема за дискусия по време на предизборната кампания с цел тя да залегне в програмите на политическите формации, участващи на следващия вот.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дориана

    19 9 Отговор
    Това е пълна глупост целяща отново корупция и кражби на " местно ниво" Целта е отговорността от мафиотските корупционни олигархични сделки да се размие.

    Коментиран от #8

    19:27 10.03.2026

  • 2 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    3 11 Отговор
    Най ми харесва на Кулата Промахон Автобуса преминава към Гръцко и отстрани ти се пада в ляво бялото хале от свършва псевдо държавата България и след линията започва Гърция след 4 месеца ще се махна и ще изиграя британски танц насред Лилавата Атина

    19:29 10.03.2026

  • 3 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    3 12 Отговор
    Най ми харесва да напускам България по посока Атина

    19:31 10.03.2026

  • 4 Шперо

    23 2 Отговор
    До 1. Правилно само шопските цървули трябва да крадат, тия е--ха мамата на държавата.

    19:31 10.03.2026

  • 5 Сичкото селян

    11 5 Отговор
    дойде у Софето!

    19:33 10.03.2026

  • 6 Феодална територия

    18 5 Отговор
    Поделена е между червени феодали!

    19:34 10.03.2026

  • 7 Даниел Немитов

    17 3 Отговор
    Уви!!! Твърде късно е за спасение! Кагебейско-олигархичната клептокрация унищожи България с любезното съдействие на простото си население!

    19:35 10.03.2026

  • 8 Европеец

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Дориана":

    Съгласен съм с коментара ти ... Няма да чета и не знам какви са тия експерти.... Ще кажа само, че това управление и президентката трябва да забавно да се мобилизират и започват консултации с партии те, за набелязване мерки за справяне с инфлацията, която Крачи с бързи темпове, А в предвид на войната на краварите и евреите срещу Иран ще започне да спринтира ...

    19:35 10.03.2026

  • 9 Шофьор на РК1

    17 0 Отговор
    Рибата се вмирисва откъм главата. Независимо в каква мазнина я пържите, тя пак ще си остане вмирисана, ако главата не се премахне навреме.

    19:41 10.03.2026

  • 10 Егати смотаната територия!

    22 0 Отговор
    Има пари да връща богаташите от Дубай, но няма пари да свали един дрон над летище София!

    19:41 10.03.2026

  • 11 Любопитен

    16 1 Отговор
    Преди 20-на години имаше идея за окрупняване на областите у нас и ликвидация на малките общини с по няколко хиляди души население - има общини с население по-малко от това на голямо село. 28 области са твърде много за такава малка територия и все по-малко население те създават огромна административна тежест със заплати и осигуровки на огромна ненужда администрация. Броят на областите трябва да се ограничи до 10, а общините да имат минимум 30 000 население.

    Коментиран от #24

    19:45 10.03.2026

  • 12 Иванчо+Марийка

    7 3 Отговор
    Да бе още повече да размиете отговорността.

    19:47 10.03.2026

  • 13 Мнение

    9 1 Отговор
    Ще се създаде възможност за структури за нови чантаджии за допълнително регионално управление. Много вожд, малко индианец...

    19:48 10.03.2026

  • 14 Ххх

    8 3 Отговор
    Децентрализация на властта в България значи феодализъм и диктат на местните олигарси.

    19:50 10.03.2026

  • 15 Всичко е по план

    3 14 Отговор
    Планът е заложен от Москва след съветската окупация - населението да се изсели в 1% от територията, а останалата да се насели със съветски колонизатори.

    19:50 10.03.2026

  • 16 Няма бира

    5 1 Отговор
    Намаляй общините и областите наполовина, приобщи районите и ще станат нещата. Хрантутят се общини с по 2000 души, където всичкото е сържавта администрация. После няма пари за пенсионери, ковьози и теглим по 10млрд дълг. Спиралата по която сме тръгнали е пагубна за децата ни!

    19:56 10.03.2026

  • 17 ООрана държава

    11 1 Отговор
    То не останаха хора в тая държава бе какво ще разпределяте... Помислете за подпомагане на млади семейства да могат да имат 2 3 деца без да се притесняват че утре няма да има какво да ядат или къде да живеят

    19:58 10.03.2026

  • 18 Перо

    5 3 Отговор
    Ами да се въведе жителството и на който не му е от София, по ЕГН, да отиде в регионите, по месторождение! Само че как ще отидат там болниците с докторите, държавните чиновници, банките, фирмите, медиите и най-вече шорошите! ПП/ДБ отдавна са селяндури /живеещите в градовете селяни/! Кой сельо в града ще се върне да копа и гледа животни? На времето Желев отвори духа от бутилката с жителството и който е пил софийска вода, няма връщане на назад! На времето бай Тошо опита решаване на демографския проблем като даваше пари, колкото за един апартамент, да се изселват хора от София в Странджа Сакар, но никой не отиде! Нецентрализираната власт ще ражда местни олигарси, без контрол и ще се шири корупция! Примерът по бетонирането на морето го доказа! Системата е сбъркана тотално, още 1991-92 г. и не подлежи на оправяне!

    20:11 10.03.2026

  • 19 Хохо Бохо

    7 1 Отговор
    Само с това не става, най-сигурно е разлика в данъците. Примерно искаш да живееш в клоаката наречена софия 50-60 процента данък, анък за жилища, мпс, печалба...... ако искаш ниски дабъци-враца, мездра...в Сакар може и без данъци. Уловката е, че трябва първо да изградиш инфраструктура за бизнеса

    20:16 10.03.2026

  • 20 Ха-ха

    3 0 Отговор
    Ха-ха, за каквото и да ти говорят - става дума за пари !

    20:24 10.03.2026

  • 21 социалист -анти капиталист

    4 0 Отговор
    Преди имахме 7 работещи летища с редовни вътрешни полети , много заводи и население от над 9 милиона ,което беша на цялата територия .Полет София -Варна беше 20 лева .Супер развита държава бяхме ,ама май забравихте !

    20:27 10.03.2026

  • 22 Олигофрения

    8 0 Отговор
    София нищо не създава, защото услугата не създава нищо. Изринването на София ще спаси България и българина.

    20:28 10.03.2026

  • 23 Феникс

    3 0 Отговор
    Децентрализацията значи още обедняване за най бедните общини и корупция до дупка! Естествено това няма да повлияе негативно на жълтопаветниците, там ще се наливат пари до последно! Все пак разделението трябва да тече със пълна сила за да сме слаби , уязвими и лесно управляеми!

    20:31 10.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Тодор

    1 0 Отговор
    Оооо, ама кажете, че Петър Диков¡!!!!! Скандален човек, за затвора! Чао, на идеята! Децантрилизация, кметовете и сега са дирибей! Диков, лопатата в главата и до там!

    20:42 10.03.2026

  • 26 истина ти казвам

    3 0 Отговор
    Че то и сега си е пустиня във провинцията! Ако не вервате елате във северозапада! Команчи със каруци на помощи,друго нема. Осъзнайте се че, след 15г. вече ще е късно!!!!!

    20:47 10.03.2026

  • 27 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Както се казва, късно е либе за китка.

    20:48 10.03.2026

  • 28 ЧИЧО

    0 0 Отговор
    Нима икономика, няма производство експерти много, още работни места за Държавни служители.

    20:49 10.03.2026

  • 29 Дънкан МаКлауд...от Шотландия

    0 0 Отговор
    Не им е мръднал много мозъка от 1396 година. И тогава, помним, нещо имаше децентрализация

    20:53 10.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове