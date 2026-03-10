Експерти настояват за спасение на регионите чрез децентрализация на властта

Финансова децентрализация на общини и адекватно финансиране за всяка от възложените им функции са част от приоритетите в новата Харта за спасение и развитие на регионите и местните общности, изготвена от гражданската инициатива "Българските региони". Чрез нея се цели темата за регионалното развитие да бъде поставена в центъра на обществения и политическия дебат, съобщава БНТ.
Документът е резултат от специализирана конференция с участието на десетки експерти, които се обединяват около необходимостта от спешна реформа в местното управление. Според тях задълбочаващите се демографски и регионални дисбаланси изискват нов подход в държавната политика. В условията на продължителна политическа нестабилност децентрализацията на властта се разглежда като ключов инструмент за по-ефективно управление и ограничаване на корупцията.
"Това, което искаме, е създаване на второ ниво на местно самоуправление. Искаме създаването на едни самоуправляващи се региони. България всъщност е единствената държава в Европейския съюз, която няма такова ниво, не съществува и българските политици са изключително резистентни за противодействие за създаване на подобен тип управленски нива", посочи проф. Владимир Чуков, председател на сдружение "Регион".
Това е и една от основните идеи в документа - създаването на нови четири самоуправляващи се региона, в които местните жители да избират регионален съвет, а той – свой управител. Според инициаторите така властта ще бъде по-близо до гражданите и решенията ще се вземат на място. Акцент се поставя и върху финансовата децентрализация, като експертите посочват, че сегашните бюджетни дисбаланси биха били по-малки, ако се следва моделът на редица държави от Западна Европа.
Към момента данните показват сериозна концентрация на население и икономика в столицата. София заема около 1% от територията на страната, но в нея живеят приблизително 20% от населението, които създават близо 40% от брутния вътрешен продукт. Според експертите, ако тази тенденция продължи, след две десетилетия контрастите между столицата и останалата част от страната ще се задълбочат още повече. В същото време около пет областни центъра формират над половината от БВП на страната, докато останалите региони изостават икономически.
"Ние сме на път да стане София и пустинята България. Една от нашите основни цели, освен политическата, това е да подпомогнем отношението на управляващите към устройствената част на територията", твърди арх. Петър Диков, председател на Съюза на архитектите в България и бивш главен архитект на София.
Председателят на Център за демографска политика Искрен Веселинов отбеляза, че регионалните диспропорции са сред основните фактори за демографската криза в България. Липсата на инвестиции и икономически възможности в много части на страната принуждава хората да търсят реализация другаде - както в София, така и извън България.
Хартата ще бъде представена на политическите сили като тема за дискусия по време на предизборната кампания с цел тя да залегне в програмите на политическите формации, участващи на следващия вот.
