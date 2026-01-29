Новини
Ами ако след Мадуро, Тръмп реши да отвлече Макрон?

Ами ако след Мадуро, Тръмп реши да отвлече Макрон?

29 Януари, 2026 23:01 763 27

Всъщност Доналд Тръмп не класифицира държавите като демокрации или автокрации, нито като съюзници или противници, още по-малко като приятели или врагове, а просто като силни или слаби

Снимка: БГНЕС/ЕРА
L"Express L"Express
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

След Николас Мадуро, може ли американският президент да отвлече Еманюел Макрон? Това пита електронното издание на френския вестник L'Express в коментар за политиката на Вашингтон в последните седмици.

Въпросът изглежда абсурден: за разлика от венецуелския диктатор, френският президент е избран легитимно; той ръководи страната, която е най-старият съюзник на Вашингтон; Доналд Тръмп не му е повдигнал обвинения в трафик на наркотици, нито го е помолил да напусне поста си.

При по-внимателно разглеждане обаче подобен сценарий, колкото и невероятен да е, помага да се разбере мащабът на бездната, в която са потънали трансатлантическите отношения след завръщането на Тръмп в Белия дом преди година.

Европа и Америка преживяват периоди на напрежение след Втората световна война, например по време на Суецката криза през 1956 г. или американската инвазия в Ирак през 2003 г. Но никога преди членовете на Атлантическия алианс, които доскоро се хвалеха, че са "най-силният съюз, който светът някога е познавал", не са били толкова близо до развод.

В своята Стратегия за национална сигурност, публикувана през декември, Съединените щати декларират намерението си да дестабилизират прогресивните европейски правителства в полза на популистките национални сили.

Те съпровождат продължаващото си присъствие в НАТО с искане интересите на партньорите им да бъдат напълно съобразени със собствените им национални интереси, до степен, че в Гренландия претендират за правото да си присвоят суверенната територия на лоялен съюзник като Дания.

При тези обстоятелства, атака срещу Франция, смятана за страната, която най-неохотно се прекланя пред Вашингтон, би могла да изкуши 47-ия американски президент.

Администрацията на Тръмп показа, че може да действа по напълно непредсказуем начин на международната сцена. Тя не зачита никаква форма или принцип, освен силата.

"Америка постепенно се отдръпва от някои от своите съюзници и се освобождава от международните правила, които доскоро все още насърчаваше", оплака се Еманюел Макрон на 8 януари пред Конференцията на посланиците.

Всъщност Тръмп не класифицира държавите като демокрации или автокрации, нито като съюзници или противници, още по-малко като приятели или врагове, а просто като силни или слаби.

Първите могат да бъдат третирани като партньори, докато вторите заслужават само да бъдат стъпкани. Европа, за съжаление, е класифицирана във Вашингтон като слаба.

Решението ѝ да не отмъсти на американските тарифи, наложени миналото лято, с надеждата да задържи Вашингтон на своя страна в подкрепа на Украйна, затвърди този жалък образ.

От всички лидери на големи европейски държави Еманюел Макрон е най-слабият. Германският Мерц разчита на крехка управляваща коалиция, британският Стармър е на дъното в анкетите, испанският Санчес е замесен в корупционен скандал, полският Туск съжителства с ултраконсервативен държавен глава...

Но никой няма толкова малко място за маневриране, колкото френският президент. Макрон, който няма да може да се кандидатира за преизбиране догодина, преживя унижението от това, че пенсионната му реформа беше спряна от парламента.

След неуспешен опит за разпускане на парламента, той вече не го контролира. Той е изправен пред рекордна непопулярност. Във Вашингтон го наричат ​​"куца патица", лидер с вързани ръце.

По този начин той е идеална мишена за Доналд Тръмп. Разбира се, той вероятно няма да успее да го отстрани.

Човек би си помислил обаче, че дори и да го направи, това едва ли би променило облика на Европа, дотолкова грешните преценки на Макрон подкопаха позицията на Франция в Брюксел.

Имаше време, когато гласът на Франция имаше значителна тежест там. Това вече не е така.

Безизходицата на Макрон относно споразумението за свободна търговия на ЕС с Общия пазар на двете Америки (Меркосур), което той първоначално подкрепи, а след това напразно се опита да му се противопостави, жестоко илюстрира безсилието на човека, който някога се хвалеше, че преобразява Европа по свой вкус.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ха дано!

    3 0 Отговор
    ама надали...

    Коментиран от #27

    23:03 29.01.2026

  • 2 Тръмп

    0 2 Отговор
    Тази нощ Делта Форс идва в Банкя и Бояна.

    23:04 29.01.2026

  • 3 Тръмп се гаври с Европа и е прав!

    2 3 Отговор
    Например, кой полезен идиот Брюксел взе това бг путинофилско племе в ЕС и НАТО?

    Коментиран от #5, #6, #9

    23:04 29.01.2026

  • 4 Пич

    6 0 Отговор
    Ам чи къ тъй !!! Така подскочих от възмущение , че си бутнах бутилката !!! Таа тва разни барети и делтафорси знаят ли колко тупаник ще изедат от Мадам Бриджит...???!!! Ще си зарежат хеликоптерите у Париж като тези в Афганистан. Това да ти не е оная кротката на Мадуро...?! Сакън , молим ви се , нема да посмеят !!!

    Коментиран от #8

    23:06 29.01.2026

  • 5 Последния Софиянец

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тръмп се гаври с Европа и е прав!":

    Снощи Германия си направи собствен ЕС а България зад борда в мизерията.

    23:06 29.01.2026

  • 6 Мани че е путинофилско

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Тръмп се гаври с Европа и е прав!":

    но най вече де билно!

    23:06 29.01.2026

  • 7 Ако ама

    2 0 Отговор
    Бабата е като нинджа, ще изпонатъркаля доблестната морска пехота и делти мелти, ще им вземе булбулатора и да му мисли тръмпони. Макрон не е проблем.

    23:06 29.01.2026

  • 8 Последния Софиянец

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Делта Форс ще откара дядо Бриджит и Макрон при Тръмп и дядо Бриджит ще бушонира Тръмп.

    23:07 29.01.2026

  • 9 Ха,ха

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Тръмп се гаври с Европа и е прав!":

    Много ли страдаш че не сме при СССР

    23:08 29.01.2026

  • 10 DW смърди

    8 0 Отговор
    "за разлика от венецуелския диктатор, френският президент е избран легитимно"

    Интересно кой решава в коя страна изборите са легитимни и в коя не?
    Какви са критериите?
    Кой, кога и как е извършил проверка на резултатите?
    Кой има право да се меси в изборите в чужда държава и защо?
    Всяка жаба да си знае гьола, не е ли така?

    23:10 29.01.2026

  • 11 Смях

    7 0 Отговор
    Що бе, Франция да не би да има петрол, за кво им е да го отвлича

    23:15 29.01.2026

  • 12 Евроджендър

    1 0 Отговор
    Ами няма да сбърка

    23:16 29.01.2026

  • 13 дори в предположенията

    1 0 Отговор
    Не бива да се бърка географията - Франция не е в Южна Америка.

    Коментиран от #15

    23:20 29.01.2026

  • 14 Хохо Бохо

    0 0 Отговор
    Засега Тръмп, лудия не планира да отвлича Макрон, казаха от Белия Дом.
    На дневен ред е да превземе Колумбия, Мексико, Канада, Куба и Гренландия...

    Коментиран от #22

    23:23 29.01.2026

  • 15 Последния Софиянец

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "дори в предположенията":

    В Давос няколко пъти Тръмп каза вместо Гренландия -Исландия.Да се готвят исландците

    23:26 29.01.2026

  • 16 Що да се хаби

    1 0 Отговор
    Трябва само да изкомандва и микрончето ще довтаса само с радостен лай

    23:26 29.01.2026

  • 17 баболатор

    1 0 Отговор
    Моля да не го отвлича, че много добре му стоят очилата.

    23:28 29.01.2026

  • 18 Я по сериозно!

    1 2 Отговор
    "Ами ако след Мадуро, Тръмп реши да отвлече Макрон?"

    Майтап ли бе Уили? Не че е невъзможно, но чак такава простотия не бих очаквал. Кой е Тръмп и какви са му целие? Ами Тръмп не се отлчава с особен интелект или ум, но си е нарцисист в дъното на душата, както и Путин. Това е общото между двамта, но имат и коренни различия. Тръмп се стреми към международно признание (нобелова награда), докато Путин е локален играч и единствената му цел е да остане в историята на Русия, а не на света. За да постигне това обаче е готов да жертва и самата Русия като държава. За разлика от него Тръмп напразно се опитва да се оправдае с твърдение, че ще напави "Америка отново велика" (каквото е и желанието на Путин за Русия), но май на нито един от двамата няма да се отдаде такава възможност.Путин иска Европа, а Тръмп иска всичко в целия свят, включително Китай, Индия и други. Според мен никой няма да получи нищо друго освен разпад на последните засега империи.

    23:28 29.01.2026

  • 19 ...

    3 0 Отговор
    За Макрон не е ясно, но Тиквата и Прасето сън не ги хваща.
    Тръмп подочул, че сме имали много шистов газ, а Черно море покрай България било фрашкано с петрол.....

    Коментиран от #20

    23:31 29.01.2026

  • 20 Ха,ха

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "...":

    Те па щото си немат

    23:33 29.01.2026

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор
    За МакАрон едва ли СИ е помислил, но май СИ е наумил да СИ отвлече СИ🤔❗
    И да видим какво ще СИ докара до главата ‼️

    23:34 29.01.2026

  • 22 Яяяяя

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Хохо Бохо":

    Гренландия вече е негова

    23:36 29.01.2026

  • 23 Ами

    2 0 Отговор
    Не разбирам какво точно искат да ни внушават от LExpress.
    Че Мадуро е диктатор. Че Маркон е законно избран. Или и двете.

    23:37 29.01.2026

  • 24 Механик

    0 0 Отговор
    Неее, Тръмп не би посмял да отвлече палавника Макарон.
    Зад (плътно отзад) зад Макарон седи дедо Бриджид. А с дедо Бриджид не бива да се шегуваш. Цял свят видя как Макарон отнесе шамарената фабрика от собствения си интимен дядо. А кво остава ако не си близък на дедо Бриджит.

    23:39 29.01.2026

  • 25 омерта

    0 0 Отговор
    Дон Дони Тръмп действа като бос на съвета на фамилиите. Той е Боса на Босовете, а президентите на другите държави са Главите на Фамилиите в съвета на Босовете. Той решава кой да си подаде оставка и кой да остане начело на фамилията( Държавата ) . Може да даде нареждане да отвлекат или убият един или друг Бос ( Президент или Премиер ) на една или друга държава. Никой не е незаменим включително и той. Важното е какво реши съвета на фамилиите .

    23:51 29.01.2026

  • 26 Трътлю

    1 0 Отговор
    Не. Макрон е пътник. Догодина Франция ще има нов президент - Джордан Бардела от Фронт Национал.

    23:52 29.01.2026

  • 27 А защо не отвлече Путин?

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "ха дано!":

    Франция има повече ядрени бомби от Русия! Факт! Има и ядрен самолетоносач . А Русия има само самолетоносачът Кузнецов и той е на дизел и пуши, като циганско кюмбе!

    00:02 30.01.2026