"Ами ако след Мадуро, Тръмп реши да отвлече Макрон?"

След Николас Мадуро, може ли американският президент да отвлече Еманюел Макрон? Това пита електронното издание на френския вестник L'Express в коментар за политиката на Вашингтон в последните седмици.
Въпросът изглежда абсурден: за разлика от венецуелския диктатор, френският президент е избран легитимно; той ръководи страната, която е най-старият съюзник на Вашингтон; Доналд Тръмп не му е повдигнал обвинения в трафик на наркотици, нито го е помолил да напусне поста си.
При по-внимателно разглеждане обаче подобен сценарий, колкото и невероятен да е, помага да се разбере мащабът на бездната, в която са потънали трансатлантическите отношения след завръщането на Тръмп в Белия дом преди година.
Европа и Америка преживяват периоди на напрежение след Втората световна война, например по време на Суецката криза през 1956 г. или американската инвазия в Ирак през 2003 г. Но никога преди членовете на Атлантическия алианс, които доскоро се хвалеха, че са "най-силният съюз, който светът някога е познавал", не са били толкова близо до развод.
В своята Стратегия за национална сигурност, публикувана през декември, Съединените щати декларират намерението си да дестабилизират прогресивните европейски правителства в полза на популистките национални сили.
Те съпровождат продължаващото си присъствие в НАТО с искане интересите на партньорите им да бъдат напълно съобразени със собствените им национални интереси, до степен, че в Гренландия претендират за правото да си присвоят суверенната територия на лоялен съюзник като Дания.
При тези обстоятелства, атака срещу Франция, смятана за страната, която най-неохотно се прекланя пред Вашингтон, би могла да изкуши 47-ия американски президент.
Администрацията на Тръмп показа, че може да действа по напълно непредсказуем начин на международната сцена. Тя не зачита никаква форма или принцип, освен силата.
"Америка постепенно се отдръпва от някои от своите съюзници и се освобождава от международните правила, които доскоро все още насърчаваше", оплака се Еманюел Макрон на 8 януари пред Конференцията на посланиците.
Всъщност Тръмп не класифицира държавите като демокрации или автокрации, нито като съюзници или противници, още по-малко като приятели или врагове, а просто като силни или слаби.
Първите могат да бъдат третирани като партньори, докато вторите заслужават само да бъдат стъпкани. Европа, за съжаление, е класифицирана във Вашингтон като слаба.
Решението ѝ да не отмъсти на американските тарифи, наложени миналото лято, с надеждата да задържи Вашингтон на своя страна в подкрепа на Украйна, затвърди този жалък образ.
От всички лидери на големи европейски държави Еманюел Макрон е най-слабият. Германският Мерц разчита на крехка управляваща коалиция, британският Стармър е на дъното в анкетите, испанският Санчес е замесен в корупционен скандал, полският Туск съжителства с ултраконсервативен държавен глава...
Но никой няма толкова малко място за маневриране, колкото френският президент. Макрон, който няма да може да се кандидатира за преизбиране догодина, преживя унижението от това, че пенсионната му реформа беше спряна от парламента.
След неуспешен опит за разпускане на парламента, той вече не го контролира. Той е изправен пред рекордна непопулярност. Във Вашингтон го наричат "куца патица", лидер с вързани ръце.
По този начин той е идеална мишена за Доналд Тръмп. Разбира се, той вероятно няма да успее да го отстрани.
Човек би си помислил обаче, че дори и да го направи, това едва ли би променило облика на Европа, дотолкова грешните преценки на Макрон подкопаха позицията на Франция в Брюксел.
Имаше време, когато гласът на Франция имаше значителна тежест там. Това вече не е така.
Безизходицата на Макрон относно споразумението за свободна търговия на ЕС с Общия пазар на двете Америки (Меркосур), което той първоначално подкрепи, а след това напразно се опита да му се противопостави, жестоко илюстрира безсилието на човека, който някога се хвалеше, че преобразява Европа по свой вкус.
1 ха дано!
Коментиран от #27
23:03 29.01.2026
2 Тръмп
23:04 29.01.2026
3 Тръмп се гаври с Европа и е прав!
Коментиран от #5, #6, #9
23:04 29.01.2026
4 Пич
Коментиран от #8
23:06 29.01.2026
5 Последния Софиянец
До коментар #3 от "Тръмп се гаври с Европа и е прав!":Снощи Германия си направи собствен ЕС а България зад борда в мизерията.
23:06 29.01.2026
6 Мани че е путинофилско
До коментар #3 от "Тръмп се гаври с Европа и е прав!":но най вече де билно!
23:06 29.01.2026
7 Ако ама
23:06 29.01.2026
8 Последния Софиянец
До коментар #4 от "Пич":Делта Форс ще откара дядо Бриджит и Макрон при Тръмп и дядо Бриджит ще бушонира Тръмп.
23:07 29.01.2026
9 Ха,ха
До коментар #3 от "Тръмп се гаври с Европа и е прав!":Много ли страдаш че не сме при СССР
23:08 29.01.2026
10 DW смърди
Интересно кой решава в коя страна изборите са легитимни и в коя не?
Какви са критериите?
Кой, кога и как е извършил проверка на резултатите?
Кой има право да се меси в изборите в чужда държава и защо?
Всяка жаба да си знае гьола, не е ли така?
23:10 29.01.2026
11 Смях
23:15 29.01.2026
12 Евроджендър
23:16 29.01.2026
13 дори в предположенията
Коментиран от #15
23:20 29.01.2026
14 Хохо Бохо
На дневен ред е да превземе Колумбия, Мексико, Канада, Куба и Гренландия...
Коментиран от #22
23:23 29.01.2026
15 Последния Софиянец
До коментар #13 от "дори в предположенията":В Давос няколко пъти Тръмп каза вместо Гренландия -Исландия.Да се готвят исландците
23:26 29.01.2026
16 Що да се хаби
23:26 29.01.2026
17 баболатор
23:28 29.01.2026
18 Я по сериозно!
Майтап ли бе Уили? Не че е невъзможно, но чак такава простотия не бих очаквал. Кой е Тръмп и какви са му целие? Ами Тръмп не се отлчава с особен интелект или ум, но си е нарцисист в дъното на душата, както и Путин. Това е общото между двамта, но имат и коренни различия. Тръмп се стреми към международно признание (нобелова награда), докато Путин е локален играч и единствената му цел е да остане в историята на Русия, а не на света. За да постигне това обаче е готов да жертва и самата Русия като държава. За разлика от него Тръмп напразно се опитва да се оправдае с твърдение, че ще напави "Америка отново велика" (каквото е и желанието на Путин за Русия), но май на нито един от двамата няма да се отдаде такава възможност.Путин иска Европа, а Тръмп иска всичко в целия свят, включително Китай, Индия и други. Според мен никой няма да получи нищо друго освен разпад на последните засега империи.
23:28 29.01.2026
19 ...
Тръмп подочул, че сме имали много шистов газ, а Черно море покрай България било фрашкано с петрол.....
Коментиран от #20
23:31 29.01.2026
20 Ха,ха
До коментар #19 от "...":Те па щото си немат
23:33 29.01.2026
21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
И да видим какво ще СИ докара до главата ‼️
23:34 29.01.2026
22 Яяяяя
До коментар #14 от "Хохо Бохо":Гренландия вече е негова
23:36 29.01.2026
23 Ами
Че Мадуро е диктатор. Че Маркон е законно избран. Или и двете.
23:37 29.01.2026
24 Механик
Зад (плътно отзад) зад Макарон седи дедо Бриджид. А с дедо Бриджид не бива да се шегуваш. Цял свят видя как Макарон отнесе шамарената фабрика от собствения си интимен дядо. А кво остава ако не си близък на дедо Бриджит.
23:39 29.01.2026
25 омерта
23:51 29.01.2026
26 Трътлю
23:52 29.01.2026
27 А защо не отвлече Путин?
До коментар #1 от "ха дано!":Франция има повече ядрени бомби от Русия! Факт! Има и ядрен самолетоносач . А Русия има само самолетоносачът Кузнецов и той е на дизел и пуши, като циганско кюмбе!
00:02 30.01.2026