Специална операция! Американски командоси щурмуваха санкциониран петролен танкер в Индийския океан

Американските военни се качиха на борда санкциониран петролен танкер в Индийския океан, след като проследиха кораба от Карибско море. Това съобщи Асошиейтед прес. САЩ не посочват, дали са заловили кораба.
Пентагонът не уточнява дали корабът е свързан с Венецуела, която е санкционирана от САЩ и разчита на скрита флотилия от танкери, за да контрабандно вкарва суров петрол. "Aquila II действаше в нарушение на установената от президента Тръмп карантина за санкционираните кораби в Карибите. Той се втурна, а ние го последвахме", посочват от Пентагона.
Aquila II е един от 16-те танкера, които напуснаха бреговете на Венецуела миналия месец, след като американските сили са заловиха тогавашния президент Николас Мадуро. Според данни, предадени от кораба, в момента той не е натоварен със суров петрол.
Aquila II е танкер, плаващ под панамски флаг, който е под санкциите на САЩ, свързани с превоза на незаконен руски петрол. Плавателният съд е прекарал по-голямата част от последната година с изключен радиотранспондер - практика, известна като "бягане в тъмното", често използвана от контрабандистите, за да скрият местоположението си.
След свалянето на Мадуро, администрацията на Тръмп се стреми да контролира производството, рафинирането и глобалното разпространение на петролни продукти на Венецуела. Тръмп също се опитва да ограничи потока на петрол към Куба, която е изправена пред тежки икономически санкции от САЩ и разчита до голяма степен на доставки на петрол от съюзници като Мексико, Русия и Венецуела.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тоалетната хартия
21:05 09.02.2026
2 Да,бе
21:07 09.02.2026
3 Веселия Роджър
21:10 09.02.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
21:10 09.02.2026
5 Сандокан с двата ножа
Коментиран от #16
21:10 09.02.2026
6 Дон Корлеоне
21:11 09.02.2026
7 Яшар
21:12 09.02.2026
8 хаха
Коментиран от #21, #23
21:16 09.02.2026
9 За какво им е като е празен?
21:17 09.02.2026
10 Ъъъъъъ
Карибски пирати!
Да вземат поне Джони Деп с тях.....🤣
21:17 09.02.2026
11 Политкоректен
21:18 09.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Kaлпазанин
21:23 09.02.2026
14 АБЕ МАНИ...
АааааааХахахаха
2 Милиона монголяци монголья ФИРА и... Пи --- ДОР могучая е там където беше през...2014 г.
АааааааХахахаха
21:25 09.02.2026
15 Уникално
21:25 09.02.2026
16 Копейко Бобулатора
До коментар #5 от "Сандокан с двата ножа":На танкера всички танцуват
21:29 09.02.2026
17 долу сащ
Коментиран от #20
21:34 09.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Колко.... Скоро ма
До коментар #17 от "долу сащ":ПЕН Деларин?!?
Ееееедехееее
3 ДНЯ?
Коментиран от #27
21:40 09.02.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Коста
Коментиран от #24, #28
21:48 09.02.2026
23 Ииииихххуууу ййй
До коментар #8 от "хаха":И тоа Кабан е тръгнал за... Парада на ху ЙЛО у .. Лисабон
21:48 09.02.2026
24 Беги леги. ЛЕПИЛАР
До коментар #22 от "Коста":Аман от Долбоеби
21:51 09.02.2026
25 Смешник
21:53 09.02.2026
26 Гориил
Коментиран от #32
21:54 09.02.2026
27 Цомчо Плюнката
До коментар #20 от "Колко.... Скоро ма":Руснаците са неможачи. Не можаха да отидат и на олимпиадата.
21:56 09.02.2026
28 Путин
До коментар #22 от "Коста":Ти сериозно ли??? Ша са гътна от смях...
22:02 09.02.2026
29 Бесен - Язовец
Коментиран от #31
22:03 09.02.2026
30 ЕВРЕИНА МАДУРОВИЧ
изобщо не ги жали Венецуелските Тенекета. .
Явно няма да има аванта за никого
22:11 09.02.2026
31 Аятолаха
До коментар #29 от "Бесен - Язовец":Вай-вай недей, после и с подводници не могат да го открият...
22:11 09.02.2026
32 Верно ли бре
До коментар #26 от "Гориил":Рублоидиот?
Оня ден имаше една подводница в Карибско море.
И какво направи Руския леген
Я ни светни бре Рублоидиот.
22:12 09.02.2026
33 иван костов
22:33 09.02.2026
34 Обективен
Скоро някое военно корито може да отиде на дъното.
22:41 09.02.2026
35 Дядо от село
22:45 09.02.2026
36 Песков
22:46 09.02.2026
37 Пуси
22:57 09.02.2026
38 Сатана Z
Коментиран от #40
23:03 09.02.2026
39 Американски кражби ЕООД
23:05 09.02.2026
40 оня с коня
До коментар #38 от "Сатана Z":Разсъждаваш Поломинчато и накрая закономерно ще стигнеш до под "Кривата круша".ДА- Амер. Войници са Ербап както казваш,но се опитваш заблуждаваш околните че това е с Невъоръжени моряци.А знаеш ли че тия "Невъоръжени моряци" разчитат на Въоръжената до зъби Русия щото изпълняват нейна поръчка?Ами естествено че го знаеш по-добре отвсеки друг,ама как да отчетеш че Америка ИЗОБЩО не се впечатлява от Руски Интереси?:)
03:23 10.02.2026
41 УдоМача
06:02 10.02.2026