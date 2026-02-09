Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Специална операция! Американски командоси щурмуваха санкциониран петролен танкер в Индийския океан

9 Февруари, 2026 21:03

Пентагонът не уточнява дали корабът е свързан с Венецуела, която е санкционирана от САЩ и разчита на скрита флотилия от танкери, за да вкарва контрабандно суров петрол

Специална операция! Американски командоси щурмуваха санкциониран петролен танкер в Индийския океан - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Американските военни се качиха на борда санкциониран петролен танкер в Индийския океан, след като проследиха кораба от Карибско море. Това съобщи Асошиейтед прес. САЩ не посочват, дали са заловили кораба.

Пентагонът не уточнява дали корабът е свързан с Венецуела, която е санкционирана от САЩ и разчита на скрита флотилия от танкери, за да контрабандно вкарва суров петрол. "Aquila II действаше в нарушение на установената от президента Тръмп карантина за санкционираните кораби в Карибите. Той се втурна, а ние го последвахме", посочват от Пентагона.

Aquila II е един от 16-те танкера, които напуснаха бреговете на Венецуела миналия месец, след като американските сили са заловиха тогавашния президент Николас Мадуро. Според данни, предадени от кораба, в момента той не е натоварен със суров петрол.

Aquila II е танкер, плаващ под панамски флаг, който е под санкциите на САЩ, свързани с превоза на незаконен руски петрол. Плавателният съд е прекарал по-голямата част от последната година с изключен радиотранспондер - практика, известна като "бягане в тъмното", често използвана от контрабандистите, за да скрият местоположението си.

След свалянето на Мадуро, администрацията на Тръмп се стреми да контролира производството, рафинирането и глобалното разпространение на петролни продукти на Венецуела. Тръмп също се опитва да ограничи потока на петрол към Куба, която е изправена пред тежки икономически санкции от САЩ и разчита до голяма степен на доставки на петрол от съюзници като Мексико, Русия и Венецуела.


  • 1 Тоалетната хартия

    19 7 Отговор
    ПеДроханци....

    21:05 09.02.2026

  • 2 Да,бе

    55 8 Отговор
    И тия са си повярвали,че са безсмъртни след няколко части на "Рамбо",но в живота не е като в Холивуд,даже наобратно...

    21:07 09.02.2026

  • 3 Веселия Роджър

    56 7 Отговор
    Добре дошли в пиратските времена

    21:10 09.02.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    12 34 Отговор
    де е оня Мишо ли беше , да разкаже пак за въоръжени ескорти на ръждясали РСФСР танкери?

    21:10 09.02.2026

  • 5 Сандокан с двата ножа

    39 5 Отговор
    Тръмп -Тигърът на Седемте морета.

    Коментиран от #16

    21:10 09.02.2026

  • 6 Дон Корлеоне

    14 31 Отговор
    Танкерът е на Хаяско.

    21:11 09.02.2026

  • 7 Яшар

    33 7 Отговор
    Ох Божке пак на умряло куче нощ вадят..бутафорите

    21:12 09.02.2026

  • 8 хаха

    20 18 Отговор
    ИЗВЪНРЕДНО: В отоговор на американските действия, рушляците изпращат специалните си части.

    Коментиран от #21, #23

    21:16 09.02.2026

  • 9 За какво им е като е празен?

    22 6 Отговор
    Празен танкер ? Какво ще го правят?

    21:17 09.02.2026

  • 10 Ъъъъъъ

    33 7 Отговор
    "Американски командоси щурмуваха санкциониран петролен танкер в Индийския океан

    Карибски пирати!
    Да вземат поне Джони Деп с тях.....🤣

    21:17 09.02.2026

  • 11 Политкоректен

    35 7 Отговор
    Карибските пирати продължават да пиратстват из международните води.

    21:18 09.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Kaлпазанин

    1 23 Отговор
    Пиратството никога не е било на англосаксиите

    21:23 09.02.2026

  • 14 АБЕ МАНИ...

    13 17 Отговор
    На ху ЙЛО педофила спец операциите са като...100 год Война!!
    АааааааХахахаха
    2 Милиона монголяци монголья ФИРА и... Пи --- ДОР могучая е там където беше през...2014 г.
    АааааааХахахаха

    21:25 09.02.2026

  • 15 Уникално

    12 23 Отговор
    Новината пълни душата ми! Крайцерът ,,Путин" пътува към бездната неудържимо

    21:25 09.02.2026

  • 16 Копейко Бобулатора

    12 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сандокан с двата ножа":

    На танкера всички танцуват

    21:29 09.02.2026

  • 17 долу сащ

    29 9 Отговор
    рано или късно ще се сблъскат с военен отряд на някой танкер! приратите ги бесят ако не знаят, скоро мноого скоро ще настъпят яко мотиката...

    Коментиран от #20

    21:34 09.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Колко.... Скоро ма

    11 11 Отговор

    До коментар #17 от "долу сащ":

    ПЕН Деларин?!?
    Ееееедехееее
    3 ДНЯ?

    Коментиран от #27

    21:40 09.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Коста

    26 7 Отговор
    Нека напомним защо Куба е под "тежки" санкции. Защото Фидел Кастро изгони американските мафиоти от Куба и искаше Куба да е за кубинците. Както Мадуро искаше печалбите от петрол да е за венецуелският народ. А не за "големите американски компании" както иска дядо Тчръмп, лудият с картечницата. На който дните му са ...

    Коментиран от #24, #28

    21:48 09.02.2026

  • 23 Ииииихххуууу ййй

    6 11 Отговор

    До коментар #8 от "хаха":

    И тоа Кабан е тръгнал за... Парада на ху ЙЛО у .. Лисабон

    21:48 09.02.2026

  • 24 Беги леги. ЛЕПИЛАР

    12 1 Отговор

    До коментар #22 от "Коста":

    Аман от Долбоеби

    21:51 09.02.2026

  • 25 Смешник

    19 6 Отговор
    Краварите след като не могат да си оправят собствената икономика започнаха да се занимават с пиратство и агресия срещу чужди държави

    21:53 09.02.2026

  • 26 Гориил

    15 7 Отговор
    Те щурмуваха танкер от непозната държава. Защо го наричате кораб на сянка на флота? Американците никога не се приближават до танкери под ескорт от руски военен кораб или подводница (Русия бързо разработва безпилотни торпеда, които могат да останат на огромни дълбочини за неопределено време и дори да се издигат на повърхността, за да нанесат удар, извършвайки сложни маневри и с различна скорост).

    Коментиран от #32

    21:54 09.02.2026

  • 27 Цомчо Плюнката

    5 11 Отговор

    До коментар #20 от "Колко.... Скоро ма":

    Руснаците са неможачи. Не можаха да отидат и на олимпиадата.

    21:56 09.02.2026

  • 28 Путин

    4 10 Отговор

    До коментар #22 от "Коста":

    Ти сериозно ли??? Ша са гътна от смях...

    22:02 09.02.2026

  • 29 Бесен - Язовец

    16 3 Отговор
    Се пробват на Танкери с аборигени, а що не се пробват кравите на Иранския боен флот?

    Коментиран от #31

    22:03 09.02.2026

  • 30 ЕВРЕИНА МАДУРОВИЧ

    6 4 Отговор
    АГЕНТ КРАСНОВ

    изобщо не ги жали Венецуелските Тенекета. .

    Явно няма да има аванта за никого

    22:11 09.02.2026

  • 31 Аятолаха

    5 3 Отговор

    До коментар #29 от "Бесен - Язовец":

    Вай-вай недей, после и с подводници не могат да го открият...

    22:11 09.02.2026

  • 32 Верно ли бре

    6 8 Отговор

    До коментар #26 от "Гориил":

    Рублоидиот?

    Оня ден имаше една подводница в Карибско море.

    И какво направи Руския леген

    Я ни светни бре Рублоидиот.

    22:12 09.02.2026

  • 33 иван костов

    9 4 Отговор
    Навремето САЩ се бориха срещу пиратите! Сега те се превърнаха в пирати! Интересно , колко време ще продължи тази ситуация?🤥

    22:33 09.02.2026

  • 34 Обективен

    3 4 Отговор
    Формата на държавно пиратство се практикува от англосаксонците още от 16-17 век,така,че нищо ново под слънцето.
    Скоро някое военно корито може да отиде на дъното.

    22:41 09.02.2026

  • 35 Дядо от село

    2 2 Отговор
    Аман от специални операции!

    22:45 09.02.2026

  • 36 Песков

    2 2 Отговор
    Русия няма нищо с тези нелегални танкери...

    22:46 09.02.2026

  • 37 Пуси

    3 2 Отговор
    Дони, в името на любовта, не ме бий повече!

    22:57 09.02.2026

  • 38 Сатана Z

    6 4 Отговор
    Американските командероси са много ербап срещу невъоръжени моряци,но бягат като бити пдеасти когато срещнат мъже с оръжие като в Афганистан.

    Коментиран от #40

    23:03 09.02.2026

  • 39 Американски кражби ЕООД

    3 2 Отговор
    Не се спряха да грабят

    23:05 09.02.2026

  • 40 оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #38 от "Сатана Z":

    Разсъждаваш Поломинчато и накрая закономерно ще стигнеш до под "Кривата круша".ДА- Амер. Войници са Ербап както казваш,но се опитваш заблуждаваш околните че това е с Невъоръжени моряци.А знаеш ли че тия "Невъоръжени моряци" разчитат на Въоръжената до зъби Русия щото изпълняват нейна поръчка?Ами естествено че го знаеш по-добре отвсеки друг,ама как да отчетеш че Америка ИЗОБЩО не се впечатлява от Руски Интереси?:)

    03:23 10.02.2026

  • 41 УдоМача

    0 0 Отговор
    Крайно време е петролните танкери и другите търговски кораби да бъдат снабдени със зенитни картечници и торпеда за защита от пирати!!!

    06:02 10.02.2026