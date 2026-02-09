Специална операция! Американски командоси щурмуваха санкциониран петролен танкер в Индийския океан

Американските военни се качиха на борда санкциониран петролен танкер в Индийския океан, след като проследиха кораба от Карибско море. Това съобщи Асошиейтед прес. САЩ не посочват, дали са заловили кораба.

Пентагонът не уточнява дали корабът е свързан с Венецуела, която е санкционирана от САЩ и разчита на скрита флотилия от танкери, за да контрабандно вкарва суров петрол. "Aquila II действаше в нарушение на установената от президента Тръмп карантина за санкционираните кораби в Карибите. Той се втурна, а ние го последвахме", посочват от Пентагона.

Aquila II е един от 16-те танкера, които напуснаха бреговете на Венецуела миналия месец, след като американските сили са заловиха тогавашния президент Николас Мадуро. Според данни, предадени от кораба, в момента той не е натоварен със суров петрол.

Aquila II е танкер, плаващ под панамски флаг, който е под санкциите на САЩ, свързани с превоза на незаконен руски петрол. Плавателният съд е прекарал по-голямата част от последната година с изключен радиотранспондер - практика, известна като "бягане в тъмното", често използвана от контрабандистите, за да скрият местоположението си.

След свалянето на Мадуро, администрацията на Тръмп се стреми да контролира производството, рафинирането и глобалното разпространение на петролни продукти на Венецуела. Тръмп също се опитва да ограничи потока на петрол към Куба, която е изправена пред тежки икономически санкции от САЩ и разчита до голяма степен на доставки на петрол от съюзници като Мексико, Русия и Венецуела.