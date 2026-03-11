Новини
България »
За денонощие затварят тунел "Железница" на магистрала "Струма"

За денонощие затварят тунел "Железница" на магистрала "Струма"

11 Март, 2026 07:48 627 5

  • тунел железница-
  • магистрала струма-
  • денонощие-
  • затваряне

Причините са тестване и профилактика на системата за управление на тунела

За денонощие затварят тунел "Железница" на магистрала "Струма" - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

От 8 ч. днес за около 24 часа ще бъде затворен за движение тунел „Железница“ на автомагистрала „Струма“, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), цитирани от bTV.

Причините са тестване и профилактика на системата за управление на тунела, които трябва да се правят два пъти в годината.

Предвидено е движението да бъде пуснато отново в 8 ч. в четвъртък – 12 март.

По време на тестовете трафикът в двете посоки ще бъде пренасочван по обходен маршрут по път I-1 София - Кулата.

Пътуващите в посока Кулата ще се отклоняват по път I-1 при пътен възел „Благоевград Юг“ на АМ „Струма“, при км 97, а автомобилите, които се движат към София, ще се отклоняват по първокласния път при пътната връзка на км 104 на магистралата.

АПИ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, уточняват, че дейностите са необходими, за да бъде гарантирано безопасното пътуване в отсечката.

От Пътната агенция апелират шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция, да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой му дреме

    5 0 Отговор
    гуведарите щели да пренасят танкове
    ама не за иран

    08:02 11.03.2026

  • 2 надарена кака

    2 0 Отговор
    Дреме ми на сатененитепрашки!

    08:03 11.03.2026

  • 3 гълъбица Гица

    1 0 Отговор
    Вместо лимонена киселина,ще е симонена киселина,като нашата ,сърдита билетопродавачка.

    08:08 11.03.2026

  • 4 файчо

    1 0 Отговор
    Почиствам котешката първолетна на моята Първолета. Като се пъхнем заедно в банята.

    08:11 11.03.2026

  • 5 факуса

    0 0 Отговор
    ще да е кат ремонта на летищните шахти работата,вчера го отвориха и айде профилактика да не пречат на говедарските дислокации,ама иранците не спят

    08:36 11.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове