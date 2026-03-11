За денонощие затварят тунел "Железница" на магистрала "Струма"

От 8 ч. днес за около 24 часа ще бъде затворен за движение тунел „Железница“ на автомагистрала „Струма“, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), цитирани от bTV.

Причините са тестване и профилактика на системата за управление на тунела, които трябва да се правят два пъти в годината.

Предвидено е движението да бъде пуснато отново в 8 ч. в четвъртък – 12 март.

По време на тестовете трафикът в двете посоки ще бъде пренасочван по обходен маршрут по път I-1 София - Кулата.

Пътуващите в посока Кулата ще се отклоняват по път I-1 при пътен възел „Благоевград Юг“ на АМ „Струма“, при км 97, а автомобилите, които се движат към София, ще се отклоняват по първокласния път при пътната връзка на км 104 на магистралата.

АПИ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, уточняват, че дейностите са необходими, за да бъде гарантирано безопасното пътуване в отсечката.

От Пътната агенция апелират шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция, да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания.