Лидерите на САЩ, Израел и ЕС се възползват от икономическите проблеми на Иран. Това заяви иранският президент Масуд Пезешкиан, цитиран от Ройтерс. Според него те са се опитали да провокират и създадат разделение в страната, въвличайки невинни хора в това.

Двуседмичните национални протести, стартирали в края на декември заради икономическа криза, белязана от покачваща се инфлация и покачващи се разходи за живот, затихнаха след кървави репресии от страна на властите в Техеран. Според правозащитната организация HRANA убитите по време на протестите са най-малко 6563 души.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно е изразявал подкрепа за протестите, заявявайки, че САЩ са готови да предприемат действия, ако Иран продължи да убива демонстранти. Той изпрати превантивно разрушител в района.

Тръмп, израелският премиер Бенямин Нетаняху и европейците "се възползваха от нашите проблеми, провокираха и се стремяха, и все още се стремят да фрагментират обществото", смята Пезешкиан. По думите му те са искали да посеят конфликт и омраза и да разкъсат Иран. Той подчерта, че на всички е било ясно, че протестите не са само социални.

Регионални съюзници, включително Турция, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия, предприеха дипломатически усилия за предотвратяване на военна конфронтация между Вашингтон и Техеран. САЩ настояват Иран да ограничи ядрената си програма, ако двете държави искат вместо това да възобновят преговорите, но Иран отхвърли това искане.