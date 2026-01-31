Президентът на Иран: Израел, САЩ и ЕС се възползват от икономическите ни проблеми

Лидерите на САЩ, Израел и ЕС се възползват от икономическите проблеми на Иран. Това заяви иранският президент Масуд Пезешкиан, цитиран от Ройтерс. Според него те са се опитали да провокират и създадат разделение в страната, въвличайки невинни хора в това.
Двуседмичните национални протести, стартирали в края на декември заради икономическа криза, белязана от покачваща се инфлация и покачващи се разходи за живот, затихнаха след кървави репресии от страна на властите в Техеран. Според правозащитната организация HRANA убитите по време на протестите са най-малко 6563 души.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно е изразявал подкрепа за протестите, заявявайки, че САЩ са готови да предприемат действия, ако Иран продължи да убива демонстранти. Той изпрати превантивно разрушител в района.
Тръмп, израелският премиер Бенямин Нетаняху и европейците "се възползваха от нашите проблеми, провокираха и се стремяха, и все още се стремят да фрагментират обществото", смята Пезешкиан. По думите му те са искали да посеят конфликт и омраза и да разкъсат Иран. Той подчерта, че на всички е било ясно, че протестите не са само социални.
Регионални съюзници, включително Турция, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия, предприеха дипломатически усилия за предотвратяване на военна конфронтация между Вашингтон и Техеран. САЩ настояват Иран да ограничи ядрената си програма, ако двете държави искат вместо това да възобновят преговорите, но Иран отхвърли това искане.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
12:13 31.01.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
12:16 31.01.2026
3 Естествено че е така
12:16 31.01.2026
4 Русофил
Коментиран от #10
12:16 31.01.2026
5 койдазнай
12:17 31.01.2026
6 демократ
12:24 31.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Естествено че е така
12:29 31.01.2026
10 овч, 🐑
До коментар #4 от "Русофил":Маай джумерките и не драскай по сайтовете !
12:29 31.01.2026
11 Естествено че е така
12:30 31.01.2026
12 Тоа не е ли
12:35 31.01.2026
13 Запомнете го ей младите!
задължителна военна служба, откупуване ако не искате, 20-30 000 евра, мобилизация, роби за завода за барути, малко сметки от банките да ви изчезнат, някоя язовирна стена да се скъса, 3 евро мито за малка пратка да плащате, кубик вода 10 лева да ви стане, парите ви от данъците за НАТО и Украйна да отиват, "членски внос" с милиарди да плащате и куп все много хубавички неща ...Още малко време им трябва ..Атлантик ли е, все е смет. Токсична смет ! Разберете го ей..... Не се тровете, не ги мислете а просто за винаги ги забравете. Атлантизма е зло.
12:38 31.01.2026
14 Хм,странно!
12:39 31.01.2026
15 Забравил е да спомене,
12:39 31.01.2026
16 какъв плагиат,
12:42 31.01.2026