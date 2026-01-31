Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Президентът на Иран: Израел, САЩ и ЕС се възползват от икономическите ни проблеми

Президентът на Иран: Израел, САЩ и ЕС се възползват от икономическите ни проблеми

31 Януари, 2026 12:09 632 16

  • иран-
  • масуд пезешкиан-
  • аятолах али хаменей-
  • израел-
  • доналд тръмп-
  • ормузки проток

Президентът Доналд Тръмп многократно е изразявал подкрепа за протестите, заявявайки, че САЩ са готови да предприемат действия, ако Иран продължи да убива демонстранти

Президентът на Иран: Израел, САЩ и ЕС се възползват от икономическите ни проблеми - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Лидерите на САЩ, Израел и ЕС се възползват от икономическите проблеми на Иран. Това заяви иранският президент Масуд Пезешкиан, цитиран от Ройтерс. Според него те са се опитали да провокират и създадат разделение в страната, въвличайки невинни хора в това.

Двуседмичните национални протести, стартирали в края на декември заради икономическа криза, белязана от покачваща се инфлация и покачващи се разходи за живот, затихнаха след кървави репресии от страна на властите в Техеран. Според правозащитната организация HRANA убитите по време на протестите са най-малко 6563 души.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно е изразявал подкрепа за протестите, заявявайки, че САЩ са готови да предприемат действия, ако Иран продължи да убива демонстранти. Той изпрати превантивно разрушител в района.

Тръмп, израелският премиер Бенямин Нетаняху и европейците "се възползваха от нашите проблеми, провокираха и се стремяха, и все още се стремят да фрагментират обществото", смята Пезешкиан. По думите му те са искали да посеят конфликт и омраза и да разкъсат Иран. Той подчерта, че на всички е било ясно, че протестите не са само социални.

Регионални съюзници, включително Турция, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия, предприеха дипломатически усилия за предотвратяване на военна конфронтация между Вашингтон и Техеран. САЩ настояват Иран да ограничи ядрената си програма, ако двете държави искат вместо това да възобновят преговорите, но Иран отхвърли това искане.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 4 Отговор
    не може да бъде!!! в БРИКС нямат проблеми

    12:13 31.01.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 4 Отговор
    Хазарите са долно племе, Иран са им трън в очите.

    12:16 31.01.2026

  • 3 Естествено че е така

    12 4 Отговор
    Протестите в Иран, причинени от санкциите, наложени от САЩ, бяха използвани от Вашингтон и неговите съюзници като оправдание за смяна на режима, докато цинично рекламират сина на шаха, живеещия в САЩ Реза Пахлави, като потенциален лидер на „нов Иран“. Твърденията за 30 000 убити протестиращи бяха разпространявани от западните правителства и медии, въпреки силно съмнителния източник на тези данни. Същите империалистически сили, които осъждат Иран за репресиите му, са съюзници на Саудитска Арабия, която обезглавява политически дисиденти, и Израел, който извърши геноцид в Гааза. Лицемерието е очевидно и гнусно.

    12:16 31.01.2026

  • 4 Русофил

    4 6 Отговор
    Бащицата на бг копеите ще ги спаси хахахахаха

    Коментиран от #10

    12:16 31.01.2026

  • 5 койдазнай

    1 4 Отговор
    Ами вместо аятоласи, да си сложат върховен равин и нещата ще се оправят!

    12:17 31.01.2026

  • 6 демократ

    5 3 Отговор
    Браво на Иран, поразчистиха 4футите и 4футските подлоги от протестиращите и за това израел и израел 2( сащ ) квичат.

    12:24 31.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Естествено че е така

    5 1 Отговор
    Санкциите на паразита САЩ, а сега и тези, наложени от ООН, доведоха до рязък спад в стойността на иранския риал. От приблизително 800 000 риала за долар в началото на 2025 г., до края на годината риалът се търгуваше за над 1,4 милиона за долар. Това доведе до увеличение на цените на основните хранителни продукти с около 72% през последната година.

    12:29 31.01.2026

  • 10 овч, 🐑

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Русофил":

    Маай джумерките и не драскай по сайтовете !

    12:29 31.01.2026

  • 11 Естествено че е така

    5 2 Отговор
    Лицемерните позовавания на международното право, правата на човека и „международен ред, основан на правила“ от страна на европейските правителства заслужават само презрение. През последните тридесет години те подкрепяха всяка агресивна война, водена от Съединените щати, от Косово до Афганистан, включително Ирак и Либия. Само преди няколко дни те се присъединиха към американската агресия срещу Венецуела и Иран. Те са съучастници в геноцида, извършен срещу палестинците, който превърна Гааза в поле от руини и причини десетки хиляди смъртни случаи, по-голямата част от които жени и деца.

    12:30 31.01.2026

  • 12 Тоа не е ли

    1 2 Отговор
    Радеффф?

    12:35 31.01.2026

  • 13 Запомнете го ей младите!

    5 1 Отговор
    Няма никакво значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. Токсична смет. И това е истината и ще е по добре по рано да я разберете. Само още време им трябва и ....
    задължителна военна служба, откупуване ако не искате, 20-30 000 евра, мобилизация, роби за завода за барути, малко сметки от банките да ви изчезнат, някоя язовирна стена да се скъса, 3 евро мито за малка пратка да плащате, кубик вода 10 лева да ви стане, парите ви от данъците за НАТО и Украйна да отиват, "членски внос" с милиарди да плащате и куп все много хубавички неща ...Още малко време им трябва ..Атлантик ли е, все е смет. Токсична смет ! Разберете го ей..... Не се тровете, не ги мислете а просто за винаги ги забравете. Атлантизма е зло.

    12:38 31.01.2026

  • 14 Хм,странно!

    3 1 Отговор
    ...уж нямаха проблем.

    12:39 31.01.2026

  • 15 Забравил е да спомене,

    0 3 Отговор
    че тези проблеми му ги създаде Русия. Вместо да произвежда продукти за храна, лекарства, полезни машини... , прави дронове за Путин.

    12:39 31.01.2026

  • 16 какъв плагиат,

    0 2 Отговор
    копирал е позата на Радев

    12:42 31.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания