Министърът на природните ресурси на Гренландия: Дори самата идея е отблъскваща! Ние не сме за продан

Самата идея е отблъскваща - да купиш хора, това не е въпрос на пари, а на култура. Това коментира министърът на природните ресурси на Гренландия Ная Натанаилсе в студиото на БТВ относно намерението на американския президент Доналд Тръмп да купи Гренландия.

По думите ѝ интересът на САЩ към острова не е изненадващ, понеже той е дългогодишен. Изненадващ е начинът, по който темата беше поставена, защото хората не са за продан като стока, изтъкна министърът.

Ная Натанаилсе отказа да коментира как върви диалогът в работната група между Дания, САЩ и Гренландия.

На въпрос дали островът се чувства застрашен от Русия и Китай, Натанаилсе заяви, че не се чувстват застрашени, но осъзнават, че двете държави имат интерес към Арктика. По думите ѝ Гренландия и ЕС трябва заедно да вземат мерки.

Тя подчерта все пак, че към момента няма военна заплаха и трябва да се намери баланс, трябва да са подготвени, но не да реагират на военна заплаха, която към момента няма, подчерта Натанаилсе.

Гренландия не иска да нажежава риториката, когато няма непосредствена заплаха, допълни още тя.