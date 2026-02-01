Новини
Свят »
Дания »
Министърът на природните ресурси на Гренландия: Дори самата идея е отблъскваща! Ние не сме за продан

Министърът на природните ресурси на Гренландия: Дори самата идея е отблъскваща! Ние не сме за продан

1 Февруари, 2026 20:41 630 19

  • гренландия-
  • дания-
  • нато-
  • арктика-
  • мете фредериксен-
  • ная натанаилсе

Гренландия не иска да нажежава риториката, когато няма непосредствена заплаха, допълни още Ная Натанаилсе

Министърът на природните ресурси на Гренландия: Дори самата идея е отблъскваща! Ние не сме за продан - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Самата идея е отблъскваща - да купиш хора, това не е въпрос на пари, а на култура. Това коментира министърът на природните ресурси на Гренландия Ная Натанаилсе в студиото на БТВ относно намерението на американския президент Доналд Тръмп да купи Гренландия.

По думите ѝ интересът на САЩ към острова не е изненадващ, понеже той е дългогодишен. Изненадващ е начинът, по който темата беше поставена, защото хората не са за продан като стока, изтъкна министърът.

Ная Натанаилсе отказа да коментира как върви диалогът в работната група между Дания, САЩ и Гренландия.

На въпрос дали островът се чувства застрашен от Русия и Китай, Натанаилсе заяви, че не се чувстват застрашени, но осъзнават, че двете държави имат интерес към Арктика. По думите ѝ Гренландия и ЕС трябва заедно да вземат мерки.

Тя подчерта все пак, че към момента няма военна заплаха и трябва да се намери баланс, трябва да са подготвени, но не да реагират на военна заплаха, която към момента няма, подчерта Натанаилсе.

Гренландия не иска да нажежава риториката, когато няма непосредствена заплаха, допълни още тя.


Дания
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Парпърляк

    12 3 Отговор
    Може да не сте за продан ама вече сте изтъргувани

    20:43 01.02.2026

  • 2 Ганя Путинофила

    3 6 Отговор
    Искам путен да окупира Гренландия! Да видим тогава какво ще направи Дания!

    Коментиран от #8

    20:44 01.02.2026

  • 3 няма да ви купуват

    9 3 Отговор
    еврея обикновено ги краде нещата

    20:45 01.02.2026

  • 4 Вече

    9 1 Отговор
    са купени но ще отричат. Като ущипана девойка

    20:48 01.02.2026

  • 5 Българин

    7 1 Отговор
    Никой няма да ви пита и никой няма да ви дава пари! Просто старият ви господар бе разбит и сега ще трябвяа да се кланяте на новия господар. Така е в живота!

    20:48 01.02.2026

  • 6 Хипотетично

    4 2 Отговор
    Гренландия не е за продан , защото това са хора и не могат да бъдат обект на покупко-продаба, обаче след бизнес предложението на Тръмп към гренландците за по половин милион долара на всеки гласуващ на всенароден демократичен референдум (като оня в Крим), резултата е предварително ясен.

    Коментиран от #9

    20:49 01.02.2026

  • 7 БОЛШЕВИК

    7 1 Отговор
    Докато не се унищожи и ликвидира напълно капитализма по света, все ще има войни, грабежи, убийства, глад, мизерия, престъпност, бедни и богати, експлоатация и безработица.

    Коментиран от #12, #17

    20:51 01.02.2026

  • 8 на вовата

    3 7 Отговор

    До коментар #2 от "Ганя Путинофила":

    му потъна Курск, но с мотоциклети може да опита да стигне до Гренландия, за да защити руско говорящите там, защото са подтиснати там, а западната пропаганда твърди, че такива там няма.

    20:54 01.02.2026

  • 9 БОЛШЕВИК

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хипотетично":

    Не всичко е пари! Сигурно има още такива хора които няма да се продадат и парите не са всичко за тях.

    20:54 01.02.2026

  • 10 604

    4 1 Отговор
    вече въ онадихъ , без бой , къв продън!?

    20:55 01.02.2026

  • 11 ...

    1 0 Отговор
    Ми те са бизнесмени хората, така си купиха и Луизиана и Аляска

    21:02 01.02.2026

  • 12 ...

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "БОЛШЕВИК":

    Така е, но и другото е утопия.Така е устроен света.

    21:04 01.02.2026

  • 13 Механик

    1 0 Отговор
    Щом не сте за продан, що влязохте в НАТО? Кой сега ще ви защити от НАТО?
    п.п.
    Амежду другото, продадени сте вече. По-точно, не сте продадени, а сте предадени.
    Още Шкспир ви го каза едно време, че "В дания има нещо гнило", ама вие не вярвате на класиците.
    А сега спретнете прайд, да уплашите Тръмпоча, да ви видя!

    21:04 01.02.2026

  • 14 ..ю

    2 0 Отговор
    Ааа те и в това имат опит, карали са роби от Африка, натъпкани в кораби, но такава е историята.

    21:06 01.02.2026

  • 15 Вас

    2 0 Отговор
    никой не ви е питал и няма да ви пита.

    21:09 01.02.2026

  • 16 Кустурица

    1 0 Отговор
    "Това което не се купува с пари, се купува с много пари" - от филма Църна мачка, бели мачор. Ай честито, покажете чаршафа и да пиеме блага ракия.

    21:09 01.02.2026

  • 17 И друг строй да дойде пак ше е същото

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "БОЛШЕВИК":

    Човешката природа е проблема не строя капитализъм

    Коментиран от #19

    21:09 01.02.2026

  • 18 хехехехе

    1 0 Отговор
    А Светльо индиеца къв английски изпраска, паднаха ми чорапите.

    21:10 01.02.2026

  • 19 ,,,,,,

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "И друг строй да дойде пак ше е същото":

    7 смъртни граха, Еми кво да правиш, няма спасение.

    21:12 01.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания