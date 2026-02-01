Министърът на природните ресурси на Гренландия: Дори самата идея е отблъскваща! Ние не сме за продан

Самата идея е отблъскваща - да купиш хора, това не е въпрос на пари, а на култура. Това коментира министърът на природните ресурси на Гренландия Ная Натанаилсе в студиото на БТВ относно намерението на американския президент Доналд Тръмп да купи Гренландия.
По думите ѝ интересът на САЩ към острова не е изненадващ, понеже той е дългогодишен. Изненадващ е начинът, по който темата беше поставена, защото хората не са за продан като стока, изтъкна министърът.
Ная Натанаилсе отказа да коментира как върви диалогът в работната група между Дания, САЩ и Гренландия.
На въпрос дали островът се чувства застрашен от Русия и Китай, Натанаилсе заяви, че не се чувстват застрашени, но осъзнават, че двете държави имат интерес към Арктика. По думите ѝ Гренландия и ЕС трябва заедно да вземат мерки.
Тя подчерта все пак, че към момента няма военна заплаха и трябва да се намери баланс, трябва да са подготвени, но не да реагират на военна заплаха, която към момента няма, подчерта Натанаилсе.
Гренландия не иска да нажежава риториката, когато няма непосредствена заплаха, допълни още тя.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Парпърляк
20:43 01.02.2026
2 Ганя Путинофила
Коментиран от #8
20:44 01.02.2026
3 няма да ви купуват
20:45 01.02.2026
4 Вече
20:48 01.02.2026
5 Българин
20:48 01.02.2026
6 Хипотетично
Коментиран от #9
20:49 01.02.2026
7 БОЛШЕВИК
Коментиран от #12, #17
20:51 01.02.2026
8 на вовата
До коментар #2 от "Ганя Путинофила":му потъна Курск, но с мотоциклети може да опита да стигне до Гренландия, за да защити руско говорящите там, защото са подтиснати там, а западната пропаганда твърди, че такива там няма.
20:54 01.02.2026
9 БОЛШЕВИК
До коментар #6 от "Хипотетично":Не всичко е пари! Сигурно има още такива хора които няма да се продадат и парите не са всичко за тях.
20:54 01.02.2026
10 604
20:55 01.02.2026
11 ...
21:02 01.02.2026
12 ...
До коментар #7 от "БОЛШЕВИК":Така е, но и другото е утопия.Така е устроен света.
21:04 01.02.2026
13 Механик
п.п.
Амежду другото, продадени сте вече. По-точно, не сте продадени, а сте предадени.
Още Шкспир ви го каза едно време, че "В дания има нещо гнило", ама вие не вярвате на класиците.
А сега спретнете прайд, да уплашите Тръмпоча, да ви видя!
21:04 01.02.2026
14 ..ю
21:06 01.02.2026
15 Вас
21:09 01.02.2026
16 Кустурица
21:09 01.02.2026
17 И друг строй да дойде пак ше е същото
До коментар #7 от "БОЛШЕВИК":Човешката природа е проблема не строя капитализъм
Коментиран от #19
21:09 01.02.2026
18 хехехехе
21:10 01.02.2026
19 ,,,,,,
До коментар #17 от "И друг строй да дойде пак ше е същото":7 смъртни граха, Еми кво да правиш, няма спасение.
21:12 01.02.2026