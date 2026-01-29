Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Доц. д-р Борислав Цеков: Изявлението на Гюров, че бил готов за служебен премиер, е достойно за съжаление

29 Януари, 2026 13:01 691 17

  • борислав цеков-
  • андрей гюров-
  • служебен премиер-
  • правителство-
  • избори

Очевидно частните и партийни интереси отново вземат връх пред принципите на държавността и конституционализма

Доц. д-р Борислав Цеков: Изявлението на Гюров, че бил готов за служебен премиер, е достойно за съжаление - 1
Снимка: Фейсбук
Борислав Цеков Борислав Цеков юрист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Изявлението на г-н Гюров, че бил готов за служебен министър-председател, е достойно за съжаление. Очевидно частните и партийни интереси отново вземат връх пред принципите на държавността и конституционализма. Формално-юридически той не е освободен от длъжността подуправител на БНБ, но фактически не е осъществявал дейност на тази длъжност.

Това коментира във "Фейсбук" доц. д-р Борислав Цеков.

Висящите производства за неговата пригодност да я заема уронват в дълбочина интегритета на кандидатурата му за служебен премиер. Да се шиканира държавата с "аргументи", каквито се чуват тук и там - че като станел служебен премиер тези производства за установяване на несъвместимост щели да останат без предмет и затова нямало проблем, е поредна проява на институционален нихилизъм и поставяне на личните и частните интереси над националните.

Към това следва да се прибави и обстоятелството, че г-н Гюров не е експертна фигура, а фигура с ярка партийна емблема на челото, която не свали дори и в качеството си на подуправител на БНБ. Помни се, че дори след избирането му на тази длъжност, той по недопустим начин демонстрира партийни пристрастия, като отиде на партиен митинг на своята политическа сила (ПП-ДБ) - факт, който беше отразен в медиите.

Поради всичко това не може да се приеме, че неговата кандидатура отговаря на изискването за относителна партийна неутралност на служебното правителство, което макар и незаписано изрично, е безспорно в конституционноправната доктрина. Фактът, че това изискване не е било спазвано преди от Румен Радев, не може да е оправдание за неспазването му сега, когато предстоят оспорвани парламентарни избори, в които служебното правителство няма място като "играч" в партийното етикетиране "управляващи-опозиция" или "статукво-промяна".

Всъщност, най-големият тест е за г-жа Йотова - дали ще постъпи националноотговорно или ще продължи без Радев по радевски.

Благодаря ви за вниманието по този въпрос!


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Айде

    15 1 Отговор
    Цеков, кои точно са принципите на държавността и конституционализма!? Ти с каква емблема на челото си!? Това, което е ясно е, че за конституционалист не ставаш!

    13:05 29.01.2026

  • 2 Боруна Лом

    5 0 Отговор
    ПРАВ СИ БАЦЕЕЕ, НО И ТИ НЯМА ДА СИ!ЖАЛКИ ЮПИТА!

    13:06 29.01.2026

  • 3 Ан111111

    12 4 Отговор
    Единствения достоен за съжаление си ти, Цеков!

    13:07 29.01.2026

  • 4 Ззз

    11 0 Отговор
    Свинcкият ратай по-добре направо да беше казал, че пак трябва да се правят избори с правилни крайни резултати от "политически неутралния експерт" Главчев

    13:08 29.01.2026

  • 5 Трол

    7 1 Отговор
    Г-н Цеков, ние няма да изстрелваме ракета в космоса, а само търсим късметлия, който да взема петцифрена заплата някой друг месец. Не се вживявайте толкова.

    13:08 29.01.2026

  • 6 АЙДЕ СЕГА

    5 3 Отговор
    МЛАДИТЕ, УМНИ И КРАСИВИ ЖЪЛТОПАВЕТНИЦИ ДА КАЗВАТ, ЧЕ ЧЕРНОТО Е БЯЛО

    13:09 29.01.2026

  • 8 Помийна яма

    9 1 Отговор
    А аз си мисля ,че този е за за по голямо съжаление ,и е време да го изгонят като преподавател защото за нищичко НЕ става

    13:10 29.01.2026

  • 10 5678

    4 1 Отговор
    Ти не си виновен вината е на м айкати

    13:12 29.01.2026

  • 11 Гост

    6 1 Отговор
    И този разбирач се надява на доходоносна службичка някога!

    13:12 29.01.2026

  • 12 Мача е свирен

    2 2 Отговор
    Радев отдавна се е разбрал с Гюров чрез Копринков. Даже и министрите вече са ги наредили. Сега Йотова се бави нарочно въпреки, че вече служебното правителство е договорено.

    13:13 29.01.2026

  • 13 Бизнесмен

    2 3 Отговор
    Черепа ще позлати Гюров.

    13:14 29.01.2026

  • 14 Рамбо Силек

    4 0 Отговор
    Цеков, откога в политиката има принципи? Айде стига да говорете за принципите на другите, а за липсата на принципи у вас дума да не се обелва. В момента единственият принцип е да се сложи край на системата Борисов-Пеевски и всички методи, и средства за постигането му са оправдани!

    13:14 29.01.2026

  • 15 Удри

    1 3 Отговор
    Престъпният свят се е събрал около Радев и се надява на амнистия.

    13:15 29.01.2026

  • 16 Закон

    2 0 Отговор
    Боце цеков пак се изока с глупости. Човекът заема длъжността. След като не е отстранен от народното събрание, значи е законен, докато не бъде отстранен. Недоволните партии могат да сезират Конституционния съд.

    13:17 29.01.2026

  • 17 И какво да направи

    1 0 Отговор
    българският президент/президентка г-жа Йотова, според Борислав Цеков?

    Откъде да си изпише служебен премиер?

    13:18 29.01.2026