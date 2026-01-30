Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Парамедици и пожарникари заедно в колата… Ива Пехливанска пред ФАКТИ

30 Януари, 2026 13:32 1 360 13

Парамедиците ще бъдат назначени на щат в структурите на „Пожарна безопасност и защита на населението“, като част от системата на МВР, казва тя

Снимка: Личен архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
Какво е предизвикателството да си парамедик, но да пътуваш с пожарната, за да помагаш… Пред ФАКТИ говори Ива Пехливанска, председател на Съюза на парамедиците в България.

- Г-жо Пехливанска, парамедици и пожарникари вече работят заедно в един екип. Как се стигна до това решение?
- Идеята не е нова, но дълго време у нас липсваше нормативна и организационна готовност. Анализите на тежки инциденти през последните години ясно показаха, че първите минути са решаващи. Пожарникарите често пристигат първи на място, а наличието на парамедик в същия екип позволява незабавна медицинска помощ още преди пристигането на екип на Спешна помощ. Това е логична стъпка към по-бърза и по-ефективна реакция.

- Каква ще бъде ролята на парамедика, при положение че на място със сигурност ще има и екип на Бърза помощ?
- Ролята на парамедика е именно в първия критичен момент. Той осигурява първична медицинска оценка, стабилизира пострадалите, извършва животоспасяващи манипулации и подготвя пациента за предаване на екипите на Спешна помощ. Парамедикът не замества лекарите, а ги допълва, като съкращава времето до първата медицинска намеса.

- Назначените спасители-парамедици ще бъдат основно звено в специализираните линейки на пожарната за бързо реагиране при тежки инциденти. Какви са тези линейки?
- Това са специализирани автомобили за спешно реагиране, предназначени за пътнотранспортни произшествия, масови инциденти, пожари и бедствия, които трябва да достигат бързо до мястото на инцидента, включително в труднодостъпни райони, и да позволяват едновременно провеждане на спасителни и медицински действия.

- С какво са оборудвани тези линейки?
- По своето оборудване и функционалност тези линейки отговарят на европейския стандарт EN 1789 за линейка тип B. Kоето означава, че тя е оборудвана с дефибрилатор, с монитор за ЕКГ, пулс и сатурация, кислородна система с бутилки, маски и назални канюли, аспирационна система за поддържане проходимостта на дихателните пътища, амбу балон и основни средства за въздушен път (орофарингеални и назофарингеални канюли). На борда има оборудване за имобилизация и транспорт – носилка, гръбначна дъска, шийни яки, вакуумни или стандартни шини, както и комплекти за контрол на кръвотечение и травми (превързочни материали, турникети). Осигурени са инфузионни системи и базови медикаменти за спешна помощ, основни диагностични средства (апарат за кръвно налягане, глюкомер, термометър), както и комуникационни и сигнални системи за работа при всякакви условия. Това оборудване позволява бърза намеса и стабилизация.

- Мястото на парамедиците в структурата на Пожарна безопасност и защита на населението е практиката в много страни по света. Защо у нас става едва сега?
- Проблемът с въвеждането на парамедиците в системата не произтича от липса на квалифицирани кадри, а по-скоро от отсъствие на последователна и ясно формулирана държавна политика за интегриране на тази гъвкава и интердисциплинарна професия в националната система за реагиране при спешни състояния, аварии и бедствия. В продължение на години професията „парамедик“ се развиваше фрагментарно – с нееднозначно дефинирани функции, ограничени правомощия и неясно институционално позициониране между системата на здравеопазването и службите за защита на населението. Това доведе до нормативни празноти, които възпрепятстваха пълноценното ѝ прилагане, както и до административни и организационни ограничения при интегрирането ѝ в структурите на Пожарна безопасност и защита на населението.
Липсваше унифицирана регулаторна рамка, която ясно да определи компетенциите на парамедиците, да ги обвърже с конкретни оперативни функции и да регламентира устойчив модел на взаимодействие със системата за спешна медицинска помощ и останалите служби за първо реагиране. Едва в последните години се формира по-ясно разбиране за необходимостта от такава интеграция, основано на международния опит и на съвременните концепции за комплексно управление на риска, при които ранната медицинска намеса на място е ключов фактор за намаляване на смъртността и тежките увреждания.

- Парамедиците ще бъдат ли на щат в Пожарната или в друго звено?
- Парамедиците ще бъдат назначени на щат в структурите на „Пожарна безопасност и защита на населението“, като част от системата на МВР. Това институционално позициониране осигурява ясно определено място в организационната йерархия, конкретно регламентирани функции и отговорности, както и възможности за професионално и кариерно развитие в рамките на системата. Включването им на щат създава условия за устойчивост на модела, по-добра координация с останалите звена за първоначално реагиране и по-ефективно използване на парамедицинския капацитет при инциденти, аварии и бедствия.

- Каква квалификация трябва да имат парамедиците?
- За заемане на длъжността се изисква завършено специализирано обучение за парамедик, съобразено с националните и европейските образователни и професионални стандарти. Подготовката включва теоретични и практически модули по спешна медицинска помощ, първична оценка и стабилизиране на пациенти с животозастрашаващи състояния, травматология, действия при масови инциденти, аварии и бедствия, както и работа в условия на повишен риск.
След преминаване на процедурата по подбор и одобрение, парамедиците преминават и допълнително шестмесечно специализирано обучение в структурите на „Пожарна безопасност и защита на населението“. Това обучение е насочено към придобиване на специфични умения за работа в съвместни екипи с пожарникари и спасители, тактика при пътнотранспортни произшествия, пожари и бедствия, безопасност на мястото на инцидента и взаимодействие в рамките на оперативните процедури на „Пожарна безопасност и защита на населението“. Практическата подготовка има водещо значение, тъй като дейността на парамедиците се осъществява в динамична и често екстремна среда. Предвиждат се и периодични надграждащи обучения и сертификации, които да гарантират поддържане и актуализиране на знанията и уменията в съответствие с развитието на медицинските стандарти и оперативните практики.

- Какви права получават като част от структурата на МВР?
- Като служители на МВР парамедиците придобиват статут на държавни служители и съответно всички произтичащи от това права и задължения. Те се ползват със социално и здравно осигуряване при условията, предвидени за служителите в системата, със специален режим на труд, съобразен със спецификата на дежурствата и оперативната дейност, както и с правна и институционална защита при изпълнение на служебните си задължения.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Очевидец

    9 2 Отговор
    Тези ще работят ли, или ще се "оплождат"!

    Коментиран от #6

    13:39 30.01.2026

  • 3 ха ха

    7 2 Отговор
    пожарникарите станаха като селските интригантки та им трябват и бавачки

    13:40 30.01.2026

  • 4 Спецназ

    9 3 Отговор
    Трудно ми е да повЕрвам, че Пожарната ще пристигне преди Полиция и Линейка!

    Може и да има в 1 от 5 случая, но медицински сестри да се въргалят по
    чаршафите до пожарникарите през ноща е меко казано скандално, Баце!

    13:41 30.01.2026

  • 5 Схемата е ясна

    8 0 Отговор
    И започва голямото шавене,копи пейст от Америка,всяко позвъняване на 112 ще плащаш 700лв.

    13:42 30.01.2026

  • 6 Си Дзи Пин

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Очевидец":

    Един път, едни пари....!!!!

    13:45 30.01.2026

  • 7 Боко

    3 1 Отговор
    КууууРВИИ , давайте откривайте слъжнички върху службички , ама че ми папате КАЦОТО като всички се цаните на държавната баница 🤮 нема да има кой да ви я даде 💩💩💩👌

    13:47 30.01.2026

  • 8 нннн

    7 2 Отговор
    И попове,.и гробари ...
    Не е ли по- добре в Спешна помощ да бъдат парамедиците?

    13:48 30.01.2026

  • 9 Тази

    4 1 Отговор
    е гледала сериала Пожарникарите от Чикаго

    13:49 30.01.2026

  • 10 адаша

    6 0 Отговор
    Това е стара история. ББ с шефа на Пирогов. ББ с ботоксирания. В джипката. Пожарникар и парамедик.

    13:52 30.01.2026

  • 11 Трол

    4 2 Отговор
    При тези 24-часови смени и наличните спални помещения към районните пожарни, това си е направо държавна политика за увеличаване на населението.

    13:57 30.01.2026

  • 12 Тома

    10 0 Отговор
    Това значи че циганите ще бият и пожарникари

    13:59 30.01.2026

  • 13 ужас

    3 2 Отговор
    парамедика щял да бъде обучавам по модули ха ха ха

    14:07 30.01.2026