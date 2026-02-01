Калина Андролова: Румен Радев най-накрая трябва да потърси експерт, който да му обясни договора с "Боташ"

Румен Радев най-накрая трябва да потърси експерт, ама НАИСТИНА ЕКСПЕРТ, който да му обясни КАКВО представлява договорът с „Боташ“, който той лансира. Близо половин милиард евро дължим в момента на Турция от подписването на договора с „Боташ“ до днес.
Това написа във "Фейсбук" Калина Андролова.
Как точно Румен Радев ще превърне договора в печеливш?! Всяка година таксата услуга се индексира и за две години вече е поскъпнала с още около 10%. Искам да подчертая за вас един ФАКТ!
Ние плащаме такса услуга за 53 200 мегаватчаса газ, а реално можем да вкараме през Странджа/Малкочлар в българската мрежа само 29 000 мегаватчаса.
Това увеличава реалната загуба от таксата услуга. Тоест не сме назад с 10 долара на мегаватчас, а сме НАЗАД с над 18 долара на мегаватчас. Това НАЗАД е стойността само на услугата, която плащаме на турците, за да са на разположение. Ами като прибавим и цената на газа?!
Нашата доставка на газ НЕ Е КОНКУРЕНТНА на нито една друга възможна доставка.
Трябва да ни ПОДАРЯТ безплатно газа, за да бъдем конкурентни, и както казва Радев, за да сме посредници. Всеки интелигентен човек се надяваше Радев да си посипе главата с пепел за договора с „Боташ“, но НЕ! Той упорства и упорства да лъже аудиторията. Радев няма да може този камък да го изтегли.
Може да лъже още известно време, че договорът е печеливш. Но в един момент ще трябва да решава ПРОБЛЕМИ, произтичащи от договора.
Радев докара „Булгаргаз“ до фалит и загуба на пазар. И нека сега получи властта, за да видим как ще бъде посредник на газ за половин Европа.
Радев трябва да поиска ПРОШКА за договора с "Боташ". Другото е недостойно поведение.
Да погубиш цял сектор, да поставиш на колене икономиката, тази инфлация откъде дойде? И да излезеш да говориш, че си осигурил топлото, използвайки това, че повечето хора не разбират темата за газа... Тъжна и жална България!
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ганя Путинофила
Коментиран от #10
16:03 01.02.2026
2 Радев, чии е Крим?
Коментиран от #17, #55
16:04 01.02.2026
3 Радев късметлията
Народеца се хваща като удавник за сламка, защото му е писнало вече 35 години от управници!
16:04 01.02.2026
4 Атина Палада
Коментиран от #13
16:05 01.02.2026
5 Дрът сбъркан русофил
Егати мишока!
16:06 01.02.2026
6 Майко мила!
Боже прибери си вересиите!
Коментиран от #15
16:08 01.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Как
Коментиран от #42
16:08 01.02.2026
9 щом всички ги е страх от радев той ще е
16:09 01.02.2026
10 Мурка
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":ЕВРОПА КАЗА -----НА ДВЕ СКОРОСТИ
16:09 01.02.2026
11 Парпърляк
Коментиран от #20
16:09 01.02.2026
12 Сатана Z
16:11 01.02.2026
13 така е но
До коментар #4 от "Атина Палада":ства въпрос за старшинки а не за пилоти има малка разлика която на теб ти убягва… ако знаеш колко”лесно” се става пилот ще се засрамиш от написаното
16:11 01.02.2026
14 Копейка
Коментиран от #40, #53
16:11 01.02.2026
15 няма да
До коментар #6 от "Майко мила!":те прибере колкото и да му се молиш… първо да си научиш урока после ще те прибере нищо че си вересия!
16:12 01.02.2026
16 Молба до редакцията на Факти
Коментиран от #37
16:12 01.02.2026
17 кРадефф
До коментар #2 от "Радев, чии е Крим?":Крим наш! Евро тоже наше!
16:15 01.02.2026
18 Ами
Бихте ли уточнила кой Румен Радев имате в предвид?
Президентът Румен Радев. Или енергийният министър
Румен Радев в правителството на Николай Денков.
Защото в правомощията на българският президент
не влизат сключвания на търговски договори.
Коментиран от #25
16:16 01.02.2026
19 Калинче,
Той има 2 клетки в кутията!
16:16 01.02.2026
20 Експерт
До коментар #11 от "Парпърляк":Милиардите от Европа потънаха в къщи за тъщи!
16:18 01.02.2026
21 Ехааа и тая
Коментиран от #26
16:19 01.02.2026
22 поговорка
16:19 01.02.2026
23 За първи път в историята на България!
Ами утре, ако започне война, рижавата ли ще командва войската?
Коментиран от #28
16:20 01.02.2026
24 млък
16:21 01.02.2026
25 Аз щи кажа
До коментар #18 от "Ами":Президента Румен Радев е РАБОТОДАТЕЛ на служебното правителство. Не ми казвайте, че министрите не изпълняват това, което той им нареди. Освен това 2 седмици преди подписването на договора, Президента Румен Радев води "ползотворни" разговори с директора на Газпром в двореца на Ердоган. Предполагам за времето са си говорили.
16:22 01.02.2026
26 Като немаш акъл да копаш златото
До коментар #21 от "Ехааа и тая":друг ще го копа!
Коментиран от #30
16:22 01.02.2026
27 Пак се изплю платено
Ти едно си знаеш, едно си плюеш
Плювалник жалък
16:22 01.02.2026
28 е какво да кажем
До коментар #23 от "За първи път в историята на България!":Радев си е предател и дезертьор. Потъпка доверието което българския народ му бе гласувал.
Коментиран от #34
16:23 01.02.2026
29 Съдията
Коментиран от #33
16:23 01.02.2026
30 Странно
До коментар #26 от "Като немаш акъл да копаш златото":При бай Тошо пак ли западняците ни копаха златото и изнасяха другите ресурси?! Ако няма да кажеш нещо конструктивно няма смисъл да трошиш
16:24 01.02.2026
31 Кой гепи комисионната от Боташ?
Коментиран от #36, #46
16:24 01.02.2026
32 баба Андропова
16:25 01.02.2026
33 хе хе
До коментар #29 от "Съдията":Радев има крещяща нужда от имунитет, именно защото знае, че прокурорите го чакат на вратата. Затова сложи капаците на очите и скочи в политиката, защото иначе след година му падаше имунитета. Нали н емислите, че случайно се изсипа цялата прокуратура неканена в президентството заедно с Гешев?
Коментиран от #38
16:26 01.02.2026
34 Именно
До коментар #28 от "е какво да кажем":Заради българския избирател който му дава най високото одобрение се наложи Радев да натисне представителната функция на президент от който нищо не зависи
16:26 01.02.2026
35 Ужасен ужас
Коментиран от #41
16:26 01.02.2026
36 БОТАШ е прокси
До коментар #31 от "Кой гепи комисионната от Боташ?":Турците вземат само комисионна, а парите заминават за Кремъл.
Коментиран от #44
16:27 01.02.2026
37 От редакцията:
До коментар #16 от "Молба до редакцията на Факти":Не е за гледане сега
16:27 01.02.2026
38 Съдията
До коментар #33 от "хе хе":За това нахлуване прокуратурата вече беше осъдена да плаща, разбирай ти! Капиш?!😂
Коментиран от #39
16:28 01.02.2026
39 хубаво
До коментар #38 от "Съдията":нека му падне имунитета и ще си говорим.
Коментиран от #43
16:29 01.02.2026
40 Мурка
До коментар #14 от "Копейка":ааааа МИИИИ----------- ИСКАМЕ ВАКСИНА
16:29 01.02.2026
41 Добре бе
До коментар #35 от "Ужасен ужас":Тия Малинов и Стоянова, които и да са те, щом са хора на Пеевски, как са попаднали в служебен кабинет на Рундьо Крадев? Крадев с Пеевски ли е? Май, май, щото за игрите му с Баце отдавна сме наясно.
16:30 01.02.2026
42 Аоо
До коментар #8 от "Как":О, неизгодните сделки през последните години са много. Самолетите дето дойдоха не могат да летят и май се управляват дистанционно, така че никога без разрешение няма да литнат. А много от платените предварително няма да бъдат доставени в следващото десетилетие. И прочие…
Коментиран от #48
16:30 01.02.2026
43 Съдията
До коментар #39 от "хубаво":Той в момента няма никакъв имунитет. Така че най- много да си говориш сам.😂
Коментиран от #47, #54
16:30 01.02.2026
44 Не бе
До коментар #36 от "БОТАШ е прокси":За Скопие заминават
16:30 01.02.2026
45 Грешиш
Капиш! На бу гарина малко му е сбъркана логиката!
16:31 01.02.2026
46 ами
До коментар #31 от "Кой гепи комисионната от Боташ?":На 6 милиарда 10 процента са си 600 милиона комисион. А руснаците са особено изкусни в частта с неустойките по междудържавни договори. Това си е чист държавен рекет, като парите можеш дори да ги осчетоводиш.
16:31 01.02.2026
47 абе
До коментар #43 от "Съдията":не съм много сигурен че в момента няма имунитет.
Коментиран от #50
16:32 01.02.2026
48 Да нампомня
До коментар #42 от "Аоо":Втората партида 8 броя прахосмукачки ф16 ги заръча и плати "новият спасител" през служебно негово правителство.
16:32 01.02.2026
49 А нашите многобройни служби
16:33 01.02.2026
50 Има и още как
До коментар #47 от "абе":и охраната си му ходи навсякъде с него.
16:33 01.02.2026
51 Калина не може
За туй Боташа е нашта гордост.
16:34 01.02.2026
52 Отчаяна гербаджийка на каишка
16:34 01.02.2026
53 Копейка
До коментар #14 от "Копейка":Викай майка си
16:36 01.02.2026
54 Имунитетът
До коментар #43 от "Съдията":му е Решетников. Всички копеи треперите пред руските господари.
16:36 01.02.2026
55 пешо
До коментар #2 от "Радев, чии е Крим?":КРИМ е бил и ще бъде РУСКИ
16:36 01.02.2026