Калина Андролова: Румен Радев най-накрая трябва да потърси експерт, който да му обясни договора с "Боташ"

Калина Андролова: Румен Радев най-накрая трябва да потърси експерт, който да му обясни договора с "Боташ"

1 Февруари, 2026 16:01

Близо половин милиард евро дължим в момента на Турция

Калина Андролова: Румен Радев най-накрая трябва да потърси експерт, който да му обясни договора с "Боташ" - 1
Калина Андролова политически анализатор, публицист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Румен Радев най-накрая трябва да потърси експерт, ама НАИСТИНА ЕКСПЕРТ, който да му обясни КАКВО представлява договорът с „Боташ“, който той лансира. Близо половин милиард евро дължим в момента на Турция от подписването на договора с „Боташ“ до днес.

Това написа във "Фейсбук" Калина Андролова.

Как точно Румен Радев ще превърне договора в печеливш?! Всяка година таксата услуга се индексира и за две години вече е поскъпнала с още около 10%. Искам да подчертая за вас един ФАКТ!

Ние плащаме такса услуга за 53 200 мегаватчаса газ, а реално можем да вкараме през Странджа/Малкочлар в българската мрежа само 29 000 мегаватчаса.

Това увеличава реалната загуба от таксата услуга. Тоест не сме назад с 10 долара на мегаватчас, а сме НАЗАД с над 18 долара на мегаватчас. Това НАЗАД е стойността само на услугата, която плащаме на турците, за да са на разположение. Ами като прибавим и цената на газа?!

Нашата доставка на газ НЕ Е КОНКУРЕНТНА на нито една друга възможна доставка.

Трябва да ни ПОДАРЯТ безплатно газа, за да бъдем конкурентни, и както казва Радев, за да сме посредници. Всеки интелигентен човек се надяваше Радев да си посипе главата с пепел за договора с „Боташ“, но НЕ! Той упорства и упорства да лъже аудиторията. Радев няма да може този камък да го изтегли.

Може да лъже още известно време, че договорът е печеливш. Но в един момент ще трябва да решава ПРОБЛЕМИ, произтичащи от договора.

Радев докара „Булгаргаз“ до фалит и загуба на пазар. И нека сега получи властта, за да видим как ще бъде посредник на газ за половин Европа.

Радев трябва да поиска ПРОШКА за договора с "Боташ". Другото е недостойно поведение.

Да погубиш цял сектор, да поставиш на колене икономиката, тази инфлация откъде дойде? И да излезеш да говориш, че си осигурил топлото, използвайки това, че повечето хора не разбират темата за газа... Тъжна и жална България!


  • 1 Ганя Путинофила

    16 14 Отговор
    Резидента каза да плащате на Боташ 6 милиарда и да не философствате!

    Коментиран от #10

    16:03 01.02.2026

  • 2 Радев, чии е Крим?

    11 14 Отговор
    Ще махаш ли еврото?

    Коментиран от #17, #55

    16:04 01.02.2026

  • 3 Радев късметлията

    16 10 Отговор
    Радев прави пир по време на чума!!
    Народеца се хваща като удавник за сламка, защото му е писнало вече 35 години от управници!

    16:04 01.02.2026

  • 4 Атина Палада

    13 21 Отговор
    Военните по принцип не се славят особено с акъл....

    Коментиран от #13

    16:05 01.02.2026

  • 5 Дрът сбъркан русофил

    6 25 Отговор
    Мислех, че Фатмака ще обяви военно положение по телевизията, а той дава интервюта!
    Егати мишока!

    16:06 01.02.2026

  • 6 Майко мила!

    11 18 Отговор
    Вицето ,тая дето падна на колене пред руският поп от КГБ да му целува ръце, след което раздаде стотици бг паспорти на руските шпиони, ни стана президент!
    Боже прибери си вересиите!

    Коментиран от #15

    16:08 01.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Как

    13 14 Отговор
    Ако съществуваше ДАНС щеше да има повдигнато обвинение за неизгодната сделка!

    Коментиран от #42

    16:08 01.02.2026

  • 9 щом всички ги е страх от радев той ще е

    16 10 Отговор
    не знам таз каква е нито с какво се занимава освен пропаганда защото винаги когато някой не еудобен на статуковото и тая излиза с някакви размисли и страсти да забавлява публиката

    16:09 01.02.2026

  • 10 Мурка

    11 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    ЕВРОПА КАЗА -----НА ДВЕ СКОРОСТИ

    16:09 01.02.2026

  • 11 Парпърляк

    19 3 Отговор
    Аз искам експерт да ми обясни къде потънаха милиарди евро за 15 години управление на ОПГ-то герб

    Коментиран от #20

    16:09 01.02.2026

  • 12 Сатана Z

    17 11 Отговор
    Румбата не е подписвал нищо с Боташ.Що за идиотщина,ма,бабо Калино?

    16:11 01.02.2026

  • 13 така е но

    16 7 Отговор

    До коментар #4 от "Атина Палада":

    ства въпрос за старшинки а не за пилоти има малка разлика която на теб ти убягва… ако знаеш колко”лесно” се става пилот ще се засрамиш от написаното

    16:11 01.02.2026

  • 14 Копейка

    8 10 Отговор
    Ся ко да викаме?

    Коментиран от #40, #53

    16:11 01.02.2026

  • 15 няма да

    5 4 Отговор

    До коментар #6 от "Майко мила!":

    те прибере колкото и да му се молиш… първо да си научиш урока после ще те прибере нищо че си вересия!

    16:12 01.02.2026

  • 16 Молба до редакцията на Факти

    16 6 Отговор
    Моля да поместите актуална снимка на Калина,а не тази от ученическите и години?

    Коментиран от #37

    16:12 01.02.2026

  • 17 кРадефф

    10 6 Отговор

    До коментар #2 от "Радев, чии е Крим?":

    Крим наш! Евро тоже наше!

    16:15 01.02.2026

  • 18 Ами

    11 11 Отговор
    Госпожо Андролова.
    Бихте ли уточнила кой Румен Радев имате в предвид?
    Президентът Румен Радев. Или енергийният министър
    Румен Радев в правителството на Николай Денков.
    Защото в правомощията на българският президент
    не влизат сключвания на търговски договори.

    Коментиран от #25

    16:16 01.02.2026

  • 19 Калинче,

    11 9 Отговор
    На русофила колкото и да му обясняваш няма да те разбере?
    Той има 2 клетки в кутията!

    16:16 01.02.2026

  • 20 Експерт

    12 1 Отговор

    До коментар #11 от "Парпърляк":

    Милиардите от Европа потънаха в къщи за тъщи!

    16:18 01.02.2026

  • 21 Ехааа и тая

    8 6 Отговор
    Се изцепи...значи инфлацията дошла от договора с Боташ?! А не е ли заради постоянните незаслужени увеличения в държавния сектор за които теглим заеми?! Тая от кога стана енергиен експерт?! А защо народното събрание не е приело закон всеки договор на правителството за над 50 млн да се одобрява от парламента или комисия към него! Какво стана съсзллатото и другите концесии и колко губим от тях

    Коментиран от #26

    16:19 01.02.2026

  • 22 поговорка

    7 7 Отговор
    Каквото си баба знае,туй си баба бае!

    16:19 01.02.2026

  • 23 За първи път в историята на България!

    8 5 Отговор
    Какво можем да очакваме от човек, който доброволно абдикира от Президентството?
    Ами утре, ако започне война, рижавата ли ще командва войската?

    Коментиран от #28

    16:20 01.02.2026

  • 24 млък

    5 4 Отговор
    Калинке, от статииката която си написала си личи , че ги разбираш тия ми ти работи. Я му ги обясни ТИ тоя" Боташ"

    16:21 01.02.2026

  • 25 Аз щи кажа

    9 3 Отговор

    До коментар #18 от "Ами":

    Президента Румен Радев е РАБОТОДАТЕЛ на служебното правителство. Не ми казвайте, че министрите не изпълняват това, което той им нареди. Освен това 2 седмици преди подписването на договора, Президента Румен Радев води "ползотворни" разговори с директора на Газпром в двореца на Ердоган. Предполагам за времето са си говорили.

    16:22 01.02.2026

  • 26 Като немаш акъл да копаш златото

    5 1 Отговор

    До коментар #21 от "Ехааа и тая":

    друг ще го копа!

    Коментиран от #30

    16:22 01.02.2026

  • 27 Пак се изплю платено

    4 7 Отговор
    Ами , ясно нищо не си разбрала
    Ти едно си знаеш, едно си плюеш
    Плювалник жалък

    16:22 01.02.2026

  • 28 е какво да кажем

    7 4 Отговор

    До коментар #23 от "За първи път в историята на България!":

    Радев си е предател и дезертьор. Потъпка доверието което българския народ му бе гласувал.

    Коментиран от #34

    16:23 01.02.2026

  • 29 Съдията

    5 6 Отговор
    А на теб някой трябва да ти обясни, че си горещ въздух. Ако имаше и най-малката надежда да изскочи "заек" от този договор, Шиши и куклата му Сарафов отдавна да бяха разнищили всички замесени, включително и Радев. Капиш?!😂

    Коментиран от #33

    16:23 01.02.2026

  • 30 Странно

    7 2 Отговор

    До коментар #26 от "Като немаш акъл да копаш златото":

    При бай Тошо пак ли западняците ни копаха златото и изнасяха другите ресурси?! Ако няма да кажеш нещо конструктивно няма смисъл да трошиш

    16:24 01.02.2026

  • 31 Кой гепи комисионната от Боташ?

    5 2 Отговор
    Знаем, че турците работят с рушфети!

    Коментиран от #36, #46

    16:24 01.02.2026

  • 32 баба Андропова

    5 2 Отговор
    Права е за лицемерния резидент и фалшив медиен герой, но защо самата тя не си показва актуалната визия, а все с тая снимка от преди 40 години?

    16:25 01.02.2026

  • 33 хе хе

    4 1 Отговор

    До коментар #29 от "Съдията":

    Радев има крещяща нужда от имунитет, именно защото знае, че прокурорите го чакат на вратата. Затова сложи капаците на очите и скочи в политиката, защото иначе след година му падаше имунитета. Нали н емислите, че случайно се изсипа цялата прокуратура неканена в президентството заедно с Гешев?

    Коментиран от #38

    16:26 01.02.2026

  • 34 Именно

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "е какво да кажем":

    Заради българския избирател който му дава най високото одобрение се наложи Радев да натисне представителната функция на президент от който нищо не зависи

    16:26 01.02.2026

  • 35 Ужасен ужас

    3 3 Отговор
    А на вас,някой да ви разясни,че Стоянова и Малинов подписаха договора за Боташ, хора,свързани с Делян Пеевски. Направете си справка,госпожо Тролова

    Коментиран от #41

    16:26 01.02.2026

  • 36 БОТАШ е прокси

    3 3 Отговор

    До коментар #31 от "Кой гепи комисионната от Боташ?":

    Турците вземат само комисионна, а парите заминават за Кремъл.

    Коментиран от #44

    16:27 01.02.2026

  • 37 От редакцията:

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Молба до редакцията на Факти":

    Не е за гледане сега

    16:27 01.02.2026

  • 38 Съдията

    2 3 Отговор

    До коментар #33 от "хе хе":

    За това нахлуване прокуратурата вече беше осъдена да плаща, разбирай ти! Капиш?!😂

    Коментиран от #39

    16:28 01.02.2026

  • 39 хубаво

    0 1 Отговор

    До коментар #38 от "Съдията":

    нека му падне имунитета и ще си говорим.

    Коментиран от #43

    16:29 01.02.2026

  • 40 Мурка

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Копейка":

    ааааа МИИИИ----------- ИСКАМЕ ВАКСИНА

    16:29 01.02.2026

  • 41 Добре бе

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Ужасен ужас":

    Тия Малинов и Стоянова, които и да са те, щом са хора на Пеевски, как са попаднали в служебен кабинет на Рундьо Крадев? Крадев с Пеевски ли е? Май, май, щото за игрите му с Баце отдавна сме наясно.

    16:30 01.02.2026

  • 42 Аоо

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Как":

    О, неизгодните сделки през последните години са много. Самолетите дето дойдоха не могат да летят и май се управляват дистанционно, така че никога без разрешение няма да литнат. А много от платените предварително няма да бъдат доставени в следващото десетилетие. И прочие…

    Коментиран от #48

    16:30 01.02.2026

  • 43 Съдията

    1 2 Отговор

    До коментар #39 от "хубаво":

    Той в момента няма никакъв имунитет. Така че най- много да си говориш сам.😂

    Коментиран от #47, #54

    16:30 01.02.2026

  • 44 Не бе

    0 1 Отговор

    До коментар #36 от "БОТАШ е прокси":

    За Скопие заминават

    16:30 01.02.2026

  • 45 Грешиш

    0 1 Отговор
    Ако имаше и най-малката надежда да изскочи "заек" от този договор, демек келепир, Шиши щеше пръв да го сключи!
    Капиш! На бу гарина малко му е сбъркана логиката!

    16:31 01.02.2026

  • 46 ами

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Кой гепи комисионната от Боташ?":

    На 6 милиарда 10 процента са си 600 милиона комисион. А руснаците са особено изкусни в частта с неустойките по междудържавни договори. Това си е чист държавен рекет, като парите можеш дори да ги осчетоводиш.

    16:31 01.02.2026

  • 47 абе

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Съдията":

    не съм много сигурен че в момента няма имунитет.

    Коментиран от #50

    16:32 01.02.2026

  • 48 Да нампомня

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Аоо":

    Втората партида 8 броя прахосмукачки ф16 ги заръча и плати "новият спасител" през служебно негово правителство.

    16:32 01.02.2026

  • 49 А нашите многобройни служби

    1 0 Отговор
    какво мислят по въпроса! Кафенце пият ли?

    16:33 01.02.2026

  • 50 Има и още как

    2 1 Отговор

    До коментар #47 от "абе":

    и охраната си му ходи навсякъде с него.

    16:33 01.02.2026

  • 51 Калина не може

    1 0 Отговор
    да прави лицеви опори, като Боташа.
    За туй Боташа е нашта гордост.

    16:34 01.02.2026

  • 52 Отчаяна гербаджийка на каишка

    1 1 Отговор
    Докога г-жо докога едно и също ще пишеш. Нали знаеш, че скоро ще спрат да ти плащат!

    16:34 01.02.2026

  • 53 Копейка

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Копейка":

    Викай майка си

    16:36 01.02.2026

  • 54 Имунитетът

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Съдията":

    му е Решетников. Всички копеи треперите пред руските господари.

    16:36 01.02.2026

  • 55 пешо

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Радев, чии е Крим?":

    КРИМ е бил и ще бъде РУСКИ

    16:36 01.02.2026