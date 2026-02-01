Калина Андролова: Румен Радев най-накрая трябва да потърси експерт, който да му обясни договора с "Боташ"

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Румен Радев най-накрая трябва да потърси експерт, ама НАИСТИНА ЕКСПЕРТ, който да му обясни КАКВО представлява договорът с „Боташ“, който той лансира. Близо половин милиард евро дължим в момента на Турция от подписването на договора с „Боташ“ до днес.

Това написа във "Фейсбук" Калина Андролова.

Как точно Румен Радев ще превърне договора в печеливш?! Всяка година таксата услуга се индексира и за две години вече е поскъпнала с още около 10%. Искам да подчертая за вас един ФАКТ!

Ние плащаме такса услуга за 53 200 мегаватчаса газ, а реално можем да вкараме през Странджа/Малкочлар в българската мрежа само 29 000 мегаватчаса.

Това увеличава реалната загуба от таксата услуга. Тоест не сме назад с 10 долара на мегаватчас, а сме НАЗАД с над 18 долара на мегаватчас. Това НАЗАД е стойността само на услугата, която плащаме на турците, за да са на разположение. Ами като прибавим и цената на газа?!

Нашата доставка на газ НЕ Е КОНКУРЕНТНА на нито една друга възможна доставка.

Трябва да ни ПОДАРЯТ безплатно газа, за да бъдем конкурентни, и както казва Радев, за да сме посредници. Всеки интелигентен човек се надяваше Радев да си посипе главата с пепел за договора с „Боташ“, но НЕ! Той упорства и упорства да лъже аудиторията. Радев няма да може този камък да го изтегли.

Може да лъже още известно време, че договорът е печеливш. Но в един момент ще трябва да решава ПРОБЛЕМИ, произтичащи от договора.

Радев докара „Булгаргаз“ до фалит и загуба на пазар. И нека сега получи властта, за да видим как ще бъде посредник на газ за половин Европа.

Радев трябва да поиска ПРОШКА за договора с "Боташ". Другото е недостойно поведение.

Да погубиш цял сектор, да поставиш на колене икономиката, тази инфлация откъде дойде? И да излезеш да говориш, че си осигурил топлото, използвайки това, че повечето хора не разбират темата за газа... Тъжна и жална България!