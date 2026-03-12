Новини
Дубай, Абу Даби, Доха: Близкият изток губи милиарди

12 Март, 2026 17:00 880 17

В последните години Обединените арабски емирства и Катар са все по-популярни туристически дестинации

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

600 милиона долара дневно - толкова губят държавите в Близкия изток заради краха на туризма и пътуванията. Колко тежък е ударът върху ОАЕ, Катар, Бахрейн и другите страни в Персийския залив?

Войната на САЩ и Израел срещу Иран нанася тежки удари върху икономиката. Особено засегнати са страните в Близкия изток, срещу които режимът в Техеран извърша нападения.

Загуби от стотици милиони всеки ден

По данни на Световния съвет по пътувания и туризъм (WTTC) заради спада на пътуванията в резултат от войната регионът всеки ден губи около 600 милиона долара. Преди началото на конфликта WTTC прогнозираше, че приходите от международни посетители тази година ще са в размер на 207 милиарда долара.

Най-засегнат е въздушният транспорт. През международните летища в Дубай, Абу Даби, Доха и Бахрейн всеки ден пътуваха средно 526 хиляди пасажери. От началото на войната преди близо две седмици тези летища са или затворени, или работят с ограничен капацитет. Авиокомпаниите Emirates, Etihad и Qatar Airways са най-тежко засегнати.

В последните години Обединените арабски емирства и Катар са все по-популярни туристически дестинации. Покрай заплахата от ракетни и дронови нападения от Иран хотелите, магазините, кафенетата и ресторантите там също губят милиони ежедневно. WTTC подчертава, че понастоящем не е възможно да се изчисли и прогнозира точният размерът на пропуснатите приходи за страните, засегнати от войната в Иран и нейните последици.

Ще успеят ли държавите в Персийския залив да спасят имиджа си?

За страните от Персийския залив обаче проблем са не само реалните финансови загуби, но и щетите върху имиджа им. Големи градове като Дубай, Абу Даби или Доха отдавна се считат за сигурни дестинации. След атаките срещу летища, хотели и гъсто населени райони може да отнеме време, докато те възвърнат този статут. В същото време редица банки и финансови институции затвориха врати заради заплахи от Иран. Много дигитални номади също се евакуираха.

Туристическата компания TUI също отчита срив при организираните пътувания и прекачвания през транспортни центрове като Дубай и Доха.

Дали конфликтът ще навреди на имиджа на въпросните дестинации в дългосрочен план зависи преди всичко от неговата продължителност, коментира експертът по туризъм Юрген Шмуде. "Колкото по-дълго продължава, толкова по-големи са последствията." Ако конфликтът в Близкия Изток приключи бързо, последиците за туризма биха могли да бъдат до голяма степен забравени след половин година.


  • 1 честен ционист

    1 12 Отговор
    Без Израел и САЩ тия още щяха да са племена без знамена.

    17:02 12.03.2026

  • 2 Тити

    1 8 Отговор
    Губят ама защо не пратят ария срещу Иран а само седят и чакат някой да им оправя бакиите. Ако сега не спрат Иранците това със затварянето на притока ще е вечно

    17:02 12.03.2026

  • 3 Олафф

    5 2 Отговор
    Урсула каза че ЕС от началото на войната са изгубили 3 милиарда само от горивата, а са минали само десет дена! За месец значи 9 ами ако се проточи! Чао ЕС беше ни хубаво два месеца в еврозоната все пак си купихме нещо дребно с евро и в България!

    17:05 12.03.2026

  • 4 Червената шапчица

    7 0 Отговор
    Тръмп иска да гепи петрола и газа на Иран...

    Коментиран от #7

    17:12 12.03.2026

  • 5 китайски балон

    5 1 Отговор
    Да си търсят рестото от БайДончо брокера😉

    17:14 12.03.2026

  • 6 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 0 Отговор
    И рекоха от Дубай-Бай бай ,Ду-бай Ганьо!🦧😪🦧

    17:15 12.03.2026

  • 7 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Червената шапчица":

    Не вервам!Тръмпанзето по-скоро е загрижен за човешките права в Иран.🦧🦍🥳🤣🤣🤣🤣👍

    17:16 12.03.2026

  • 8 Рокфелер

    2 0 Отговор
    Слизате от бентлитата и пак се качвате на камилите! Дадохме ви за малко да поддържите едни пари , а вие си помислихте, че това ще е вечно! Няма такова нещо.

    17:18 12.03.2026

  • 9 губят милиони ежедневно

    3 0 Отговор
    жалните хорица жив да ги оплачеш
    щом са се хванали с сащ и техните бази

    пък тук
    чекмеджарите пък печелят милиони ежедневно

    17:18 12.03.2026

  • 10 Ново начало

    0 1 Отговор
    Дайте да започнем кампания за събиране на капачки, за да спасим нашето момче.

    17:20 12.03.2026

  • 11 Това

    1 0 Отговор
    Заслужават като са на страната на САТАНАТА

    17:21 12.03.2026

  • 12 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    Губите вие евреите , и тези всички гореизброените служат на вас и сатаната ,

    17:21 12.03.2026

  • 13 Ду-ду-бай-бай

    1 0 Отговор
    Дубай вече е бай-бай!

    17:21 12.03.2026

  • 14 Дубаец

    1 0 Отговор
    Време е да се връщаме по камилите

    17:22 12.03.2026

  • 15 В памет на Всички загинали

    0 0 Отговор
    На остров Епсщаиин
    Аллах акббаруу

    17:23 12.03.2026

  • 16 Ами

    1 0 Отговор
    Хенри Кисинджър го е казал :
    "Да си враг на САЩ е опасно, но да им бъдеш приятел е пагубно..."
    А ние както обикновено сме от грешната страна.

    17:23 12.03.2026

  • 17 И кво излиза?

    1 0 Отговор
    Губят тия които имат американски бази в страната си. БГ има четири броя.
    И се сетете що сме по всичко последната дупка на кавала.

    17:26 12.03.2026