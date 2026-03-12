Дубай, Абу Даби, Доха: Близкият изток губи милиарди

600 милиона долара дневно - толкова губят държавите в Близкия изток заради краха на туризма и пътуванията. Колко тежък е ударът върху ОАЕ, Катар, Бахрейн и другите страни в Персийския залив?
Войната на САЩ и Израел срещу Иран нанася тежки удари върху икономиката. Особено засегнати са страните в Близкия изток, срещу които режимът в Техеран извърша нападения.
Загуби от стотици милиони всеки ден
По данни на Световния съвет по пътувания и туризъм (WTTC) заради спада на пътуванията в резултат от войната регионът всеки ден губи около 600 милиона долара. Преди началото на конфликта WTTC прогнозираше, че приходите от международни посетители тази година ще са в размер на 207 милиарда долара.
Най-засегнат е въздушният транспорт. През международните летища в Дубай, Абу Даби, Доха и Бахрейн всеки ден пътуваха средно 526 хиляди пасажери. От началото на войната преди близо две седмици тези летища са или затворени, или работят с ограничен капацитет. Авиокомпаниите Emirates, Etihad и Qatar Airways са най-тежко засегнати.
В последните години Обединените арабски емирства и Катар са все по-популярни туристически дестинации. Покрай заплахата от ракетни и дронови нападения от Иран хотелите, магазините, кафенетата и ресторантите там също губят милиони ежедневно. WTTC подчертава, че понастоящем не е възможно да се изчисли и прогнозира точният размерът на пропуснатите приходи за страните, засегнати от войната в Иран и нейните последици.
Ще успеят ли държавите в Персийския залив да спасят имиджа си?
За страните от Персийския залив обаче проблем са не само реалните финансови загуби, но и щетите върху имиджа им. Големи градове като Дубай, Абу Даби или Доха отдавна се считат за сигурни дестинации. След атаките срещу летища, хотели и гъсто населени райони може да отнеме време, докато те възвърнат този статут. В същото време редица банки и финансови институции затвориха врати заради заплахи от Иран. Много дигитални номади също се евакуираха.
Туристическата компания TUI също отчита срив при организираните пътувания и прекачвания през транспортни центрове като Дубай и Доха.
Дали конфликтът ще навреди на имиджа на въпросните дестинации в дългосрочен план зависи преди всичко от неговата продължителност, коментира експертът по туризъм Юрген Шмуде. "Колкото по-дълго продължава, толкова по-големи са последствията." Ако конфликтът в Близкия Изток приключи бързо, последиците за туризма биха могли да бъдат до голяма степен забравени след половин година.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
17:02 12.03.2026
2 Тити
17:02 12.03.2026
3 Олафф
17:05 12.03.2026
4 Червената шапчица
Коментиран от #7
17:12 12.03.2026
5 китайски балон
17:14 12.03.2026
6 Mими Кучева🐕🦺
17:15 12.03.2026
7 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #4 от "Червената шапчица":Не вервам!Тръмпанзето по-скоро е загрижен за човешките права в Иран.🦧🦍🥳🤣🤣🤣🤣👍
17:16 12.03.2026
8 Рокфелер
17:18 12.03.2026
9 губят милиони ежедневно
щом са се хванали с сащ и техните бази
пък тук
чекмеджарите пък печелят милиони ежедневно
17:18 12.03.2026
10 Ново начало
17:20 12.03.2026
11 Това
17:21 12.03.2026
12 Kaлпазанин
17:21 12.03.2026
13 Ду-ду-бай-бай
17:21 12.03.2026
14 Дубаец
17:22 12.03.2026
15 В памет на Всички загинали
Аллах акббаруу
17:23 12.03.2026
16 Ами
"Да си враг на САЩ е опасно, но да им бъдеш приятел е пагубно..."
А ние както обикновено сме от грешната страна.
17:23 12.03.2026
17 И кво излиза?
И се сетете що сме по всичко последната дупка на кавала.
17:26 12.03.2026