Направи си сам: странният експеримент с партията на Радев

Българският народ е подложен на странен експеримент. Дадени са му някакви блокчета от партийно "Лего", от които той трябва да си сглоби партия на Румен Радев, за която 1/3 от електората изглежда вече е решила да гласува.
Българският народ е подложен на странен експеримент. Дадени са му някакви блокчета от партийно "Лего", от които той трябва да си сглоби партия на Румен Радев, за която една трета от електората изглежда вече е решила да гласува. Най-голямото блокче е самият Румен Радев под формата на лидер. В конструктора има и флагче във войнишко зелено и лого със стрелка напред и нагоре; има и табелки с име "Прогресивна България". Намират се и малки блокчета от рода на "Борба с олигархията", "Никаква военна подкрепа за Украйна", "„Да“ на руския газ", "Европейска българщина" и "Боташ".
Само Леонардо да Винчи и Микеланджело биха могли да сглобят шедьовър от този материал, но българският електорат не се отчайва: опитите у нас продължават и публичната сфера е заприличала на час по трудово. Истината е, че много зависи от това кой сглобява партията от представените засега елементи. В зависимост от сглобяващите симпатизанти и политически мнозинства, може да се получи и европейска българщина, и не толкова европейска българщина. А има и варианти, в които се получава нещо, съставено от дефектите на останалите партии.
Електоратът на Радев
Стратегията на Румен Радев на предизборно мълчание засега му носи плодове: не само формацията му получава завидни прогнози от социолозите, но и народното въображение се развихря относно това какво всъщност новият юнак представлява. Хората, които заявяват, че вече са решили да гласуват за него, се делят на две почти изравнени групи. Едните са русофилите и евроскептиците (антиевропейци), които искат България да е в сферата на Русия и виждат в Радев своя реванш. Не е случайно, че партии като "Възраждане" и БСП губят почти половината от електората си с появата на партията на Радев: техните избиратели явно са решили да сменят коня.
Другата половина от електората на Радев е по-скоро проевропейски и разлютен от безобразията на Пеевски и Борисов в родната политика. Част от тези избиратели са нови и виждат шанс за сериозна промяна на статуквото на предстоящите избори. Друга част от тях пък са разочаровани избиратели от периферията на ПП-ДБ и ГЕРБ: и двете формации се свиха в резултат от появата на Радев на партийния терен. ИТН и други малки формации, които някога са имали антикорупционни намерения, на практика изчезват от електоралния пейзаж по същите причини.
Изводът от този профил на избирателя на Румен Радев е, че лидерът ще трябва да запазва надеждите на двете свои групи избиратели максимално дълго време. Засега той го прави, като мълчи по разделящи въпроси (кажи-речи по всичко). Но всяка една от тези две групи ще се опитва да дърпа управленското чердже към себе си и да си приписва цялата заслуга за изборния резултат. Това дърпане вече е започнало. Проруски говорители (дали доброволци или партийно-легитимни) бутат проекта в проруска и антиевропейска посока и го описват като "българския Орбан". Навсякъде в Източна Европа управлявали орбановци (sic!), така трябвало и у нас (съвсем sic!). Други по-умерени почитатели на Радев го описват като ново модерно ляво от европейски тип. Те не са толкова гласовити, но и тях ги има.
Вариантите след изборите
Стратегията на Радев е всъщност да остави българите сами да го сглобят от частите, които той пестеливо им подава. Окончателното творение ще се получи след изборите и ще зависи от техния резултат. Вариантите всъщност са три и към момента всеки един от тях е с почти равна вероятност.
Нещо като "Възраждане" с по-европейско лице
Този вариант може да се реализира, ако формацията на Румен Радев получи възможност да управлява заедно с "Възраждане" или БСП. Формулата ще е сигурно правителство на малцинството с подкрепа на една от двете партии. Радев не би искал да управлява открито с "Възраждане" и би предпочел БСП да предостави нужните гласове, но поне засега това не е съвсем реалистично. Но, ако "Прогресивна България" е много близо до мнозинството сама и има мнозинство в парламента с "Възраждане", това ще е драматично различна ситуация от сегашната. Поне по някои стратегически въпроси за страната - например подкрепата за Украйна или енергийната политика - ще има възможност за откровено проруски позиции и радикална промяна на сегашния курс. Досега в парламентите на България е имало поне две трети мнозинства в полза на Европа и НАТО. Ако описваният вариант се реализира, България ще е в съвсем различна позиция и гласуванията в парламента може да се окажат стратегически разнопосочни. Не сме видели и какво е отношението на Радевата формация към гражданските права и свободи. В мнозинство с "Възраждане" лесно биха могли да се въведат ограничения върху индивидуални свободи на изразяване и сдружаване, подобни на тези в Русия или поне Унгария. Разбира се, част от електората на Радев (а може би и той самият) сигурно ще окажат отпор на подобно развитие. Но пък те ще са под много силен натиск от гласовита и опиянена от евентуалния си електорален резултат антиевропейска група. И е много вероятно точно тази група да надделее и "Прогресивна България" да се окаже някакъв вариант на "Възраждане".
Европейска българщина
Ако Радев формира мнозинство с ПП-ДБ, е вероятно да се получи управленска коалиция по подобие на тази, която има в Европейския парламент. Радевата формация ще е нещо като "Италианските братя" на Джорджа Мелони, а ПП-ДБ са комбинация от ЕНП (център-дясно) и "Обнови Европа" (либерали). Радев може да предпочете да отиде в този случай и при Социалистите и демократите: може би наименованието "Прогресивна България" е точно с тази цел. Това е най-мейнстрийм вариантът за Радев, който би импонирал на държавническото му поведение. Същевременно обаче това е вариант, който би разочаровал най-гласовитите сред неговите русофилски привърженици, а и би му създал съдържателен конфликт със собствените му разбирания за войната срещу Украйна и необходимостта за България от руски енергийни проекти.
Прогресивна олигархия
Възможно е изборният резултат да предполага коалиция между Радев и Борисов. Това е резултатът, който Борисов цели да постигне след изборите. За целта Пеевски ще бъде временно скрит от първата линия на политиката и дори може да замине за някъде (очевидно няма да е за Дубай, както вървят нещата). Разбира се, както и в предишните случаи на "заминавания", това ще е просто легитимиращ маньовър за участие на ГЕРБ в управлението: симбиозата между Борисов и Пеевски няма да изчезне с магическа пръчка.
По-важното е, че от такъв формат на управление голяма и истинска борба с корупцията няма как да последва. "Сглобката" на ГЕРБ с ПП-ДБ демонстрира способностите за мимикрия и адаптация на ГЕРБ и ДПС, които отново ще бъдат демонстрирани. За да се стигне до компромисите, нужни на Борисов и Пеевски, е вероятно Радев да получи някои геополитически компромиси по отношение на европейската интеграция и руските енергийни проекти. Това вероятно ще бъде извинено пред публиката като някакъв вид "Тръмпизъм" в местни условия.
Като цяло, в третия вариант корупцията и завладяната държава вероятно ще си останат същите, но за сметка на това ще бъде частично компрометирана европейската ориентация на България. Това компрометиране ще е потенциално по-малко, отколкото в първия вариант.
Какво ще излезе накрая?
Българите са изобретателни хора и могат да сглобят и нещо друго от елементите, които Радев им подава. Но като в стария виц за човека, който всеки ден си отнасял вкъщи по някоя част от завода за съветски шевни машини, разочарованието, че винаги при сглобяване се получавала картечница, не може да бъде изключено.
Дано този път излезе нещо, което да е способно и полезно за гражданска употреба.
Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ококоp по пеньоар 🌈🌈🌈
10:05 07.03.2026
3 Експерименти
Коментиран от #28
10:05 07.03.2026
4 хххххх
10:09 07.03.2026
5 Град Симитли
10:10 07.03.2026
6 Кирил
10:11 07.03.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Данко Харсъзина
10:12 07.03.2026
9 Да се
10:12 07.03.2026
10 НИВОТО МУ Е БОТАШ!
Коментиран от #17, #18
10:13 07.03.2026
11 демократ
10:14 07.03.2026
12 Тия
10:16 07.03.2026
13 Павел Пенев
10:16 07.03.2026
14 коко
10:17 07.03.2026
15 Стига вече сглобки
10:17 07.03.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Стоенчо
До коментар #10 от "НИВОТО МУ Е БОТАШ!":А ти в какво успя?!
10:17 07.03.2026
18 Фактъ
До коментар #10 от "НИВОТО МУ Е БОТАШ!":Женерал Янки Дудул все още се вясва да бае предизборно тук-там, но вече никой не помния умрелия партиен проект "Български възход" или както беше там, макар че го пробутаха за кратко в парламента като патерица на статуквото.
10:20 07.03.2026
19 Анджо
10:20 07.03.2026
20 всуе се мъчите
10:25 07.03.2026
21 Що така
10:28 07.03.2026
22 Ами сега?
Пропуснато е "Частното НАТО на Тръмп", където също сме длъжници повече от един милиард, а каква е личната му комисионна от там все още не е ясно, но без лична изгодза не би се включил с парите от общата ни хазна с каквито уреди и Боташ. Поканата за участие в тази неясна структура на Тръмп беше отправена лично към Радев и никой друг. Изясни се засега само името на бъдещата му партия "Дала вера"
10:28 07.03.2026
23 !!!?
10:32 07.03.2026
24 Перо
10:34 07.03.2026
25 Връзката
Копираното английско лого е показателно за лицемерието на патрона на ПБ- (Плагиатстваща Бутафория) .
10:37 07.03.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 1488
10:43 07.03.2026
28 СЗО
До коментар #3 от "Експерименти":Ами не гласувайте за Радев. Най малкото защото генерал-политик е като евреин-еленовъд. (по А. Лебед)
Коментиран от #33
10:43 07.03.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Зъл пес
10:44 07.03.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 На част от "мъдрия" народ,
10:44 07.03.2026
33 1488
До коментар #28 от "СЗО":генерал-политик е като капиталист-демокрад
10:45 07.03.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 хихи
ЗА Г.РБ к0рп0ративния в0т.
за Д.С пл@тения.
Изр@ждане не стават за нищо
Пр0ст народ слаба Държава
10:49 07.03.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Сега прочетох....
Абе оу, умнокрасивите жълтопаветници, вий не спите ли поне в събота? Яко ви плащат очевидно! В състояние сте ДА НАКАРАТЕ някой да гласува за Радев дори и да не е искал, с вашите пасквили! )))))))))
10:52 07.03.2026
39 Реторично
1989-днес:Ура да живее Масонството и глобалния Север!
10:53 07.03.2026
40 Само
10:53 07.03.2026
41 Даниел Немитов
10:53 07.03.2026
42 Митра Фанова
10:54 07.03.2026
43 Няма балами
11:12 07.03.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Реалността
11:20 07.03.2026
46 Данко Харсъзина
11:29 07.03.2026