Топ 20 неудобни въпроса към Румен Радев

Снощи в "Панорама" радевият глас Иво Христов - с ирония към изявление за подкрепа на Украйна на посланиците на Германия, Франция и Великобритания - се погрижи да разсее всякакви съмнения, че има нещо общо между Европа и Радев като ценности.

Никога досега не е имало политическа вълна с нов лидер с толкова огромна разлика между думи и дела - и с толкова голям потенциал за измама. За Царя имаше илюзия, заради неговата биография; за Бойко имаше илюзия, заради битието му на главен секретар и кмет; за Слави имаше илюзия като народен бард….

А за Радев?

Народе ????

Топ 20 неудобни въпроса към Радев:

Радев и правовата държава

(1) Радев назначи лично пет служебни кабинета, които управляваха около две години - колко злоупотреби са разкрили, които са предадени на прокуратурата ?

(2) Радев назначи лично всички шефове на служби през 2021 г. по предложение на неговия премиер - какво са свършили срещу руската хибридна война у нас и корупционния модел, срещу който ще се бори едва сега?

(3) Радев назначи за министър на правосъдието заместничка на Сарафов - как ще обясни това и какво му е отношението към незаконния главен прокурор днес?

(4) Награждавал ли е с високи държавни отличия български олигарси и как това се връзва със заявката му за борба с олигархията?

Радев и постигането на мир в Украйна

(5) Когато Радев казва, че в реалността Крим е руски - това означава ли, че е собственост на Русия или че е окупиран от Русия?

(6) Какво точно трябва да направи Украйна, която “настоява да води война”, за да успеят преговорите за траен мир ?

(7) Кога Радев ще каже нещо срещу Путин или ще го призове да спре бойните действия и да започне преговори ?

Радев, БОТАШ и енергетиката

(8) Кога служебен кабинет е подписвал договор, ангажиращ финансово България за 13 години напред, както БОТАШ?

(9) Ако договорът е толкова изгоден, както твърди Радев, защото турската страна изисква такива огромни неустойки при прекратяване, вместо България да ги изисква ?

(10) Ще покаже ли цената на газа на БОТАШ в сравнение с цената на азерския и всеки друг газ по интерконектора?

(11) Защо излъга в “Панорама”, че България е прекратила договора с Газпром, вместо обратното?

(12) Какво стана с обявеното от неговия служебен кабинет преместване на централата на “Лукойл” в България и очакваната от това вноска от 700 млн лв в бюджета ?

(13) Защо шефът на Булгартрансгаз - съавтор на договорите за БОТАШ и Турски поток - е едновременно удобен за Радев, Борисов и Пеевски и е издирван от европейската, но не и от българската прокуратура за Чирен?

Радев и еврозоната

(15) Как така еврозоната ни е направила по-бедни, когато инфлацията започна да се качва преди да влезем?

(16) Защо Радев си смени мнението за законността на референдума за отлагане въвеждането на еврото и случайно ли го обяви точно в деня на Европа и на руския Ден на победата ?

Радев и Европа

(17) Какво е донесло неговото президентство за интеграцията на България в Европа - негова сегашна уж цел като партиен лидер?

(18) Кога е заемал позиция в подкрепа на Европа и срещу Русия ?

(19) Как смята да ни постави в центъра на Европа - както твърди - след като винаги само я критикува и няма близък нито един европейски политик, освен антиевропейския Орбан?

(20) Какво точно предлага Радев, за да бъде България “европейска демократична държава”?

