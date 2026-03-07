Новини
Мнения »
Топ 20 неудобни въпроса към Румен Радев

Топ 20 неудобни въпроса към Румен Радев

7 Март, 2026 19:00 648 12

  • евгений кънев-
  • неудобни въпроси-
  • румен радев

Никога досега не е имало политическа вълна с нов лидер с толкова огромна разлика между думи и дела - и с толкова голям потенциал за измама. За Царя имаше илюзия, заради неговата биография; за Бойко имаше илюзия, заради битието му на главен секретар и кмет; за Слави имаше илюзия като народен бард…. А за Радев? Народе ????

Топ 20 неудобни въпроса към Румен Радев - 1
Снимка: БГНЕС
Евгений Кънев Евгений Кънев Финансист, доктор по икономика
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Снощи в "Панорама" радевият глас Иво Христов - с ирония към изявление за подкрепа на Украйна на посланиците на Германия, Франция и Великобритания - се погрижи да разсее всякакви съмнения, че има нещо общо между Европа и Радев като ценности.
Никога досега не е имало политическа вълна с нов лидер с толкова огромна разлика между думи и дела - и с толкова голям потенциал за измама. За Царя имаше илюзия, заради неговата биография; за Бойко имаше илюзия, заради битието му на главен секретар и кмет; за Слави имаше илюзия като народен бард….
А за Радев?
Народе ????
Топ 20 неудобни въпроса към Радев:
Радев и правовата държава
(1) Радев назначи лично пет служебни кабинета, които управляваха около две години - колко злоупотреби са разкрили, които са предадени на прокуратурата ?
(2) Радев назначи лично всички шефове на служби през 2021 г. по предложение на неговия премиер - какво са свършили срещу руската хибридна война у нас и корупционния модел, срещу който ще се бори едва сега?
(3) Радев назначи за министър на правосъдието заместничка на Сарафов - как ще обясни това и какво му е отношението към незаконния главен прокурор днес?
(4) Награждавал ли е с високи държавни отличия български олигарси и как това се връзва със заявката му за борба с олигархията?
Радев и постигането на мир в Украйна
(5) Когато Радев казва, че в реалността Крим е руски - това означава ли, че е собственост на Русия или че е окупиран от Русия?
(6) Какво точно трябва да направи Украйна, която “настоява да води война”, за да успеят преговорите за траен мир ?
(7) Кога Радев ще каже нещо срещу Путин или ще го призове да спре бойните действия и да започне преговори ?
Радев, БОТАШ и енергетиката
(8) Кога служебен кабинет е подписвал договор, ангажиращ финансово България за 13 години напред, както БОТАШ?
(9) Ако договорът е толкова изгоден, както твърди Радев, защото турската страна изисква такива огромни неустойки при прекратяване, вместо България да ги изисква ?
(10) Ще покаже ли цената на газа на БОТАШ в сравнение с цената на азерския и всеки друг газ по интерконектора?
(11) Защо излъга в “Панорама”, че България е прекратила договора с Газпром, вместо обратното?
(12) Какво стана с обявеното от неговия служебен кабинет преместване на централата на “Лукойл” в България и очакваната от това вноска от 700 млн лв в бюджета ?
(13) Защо шефът на Булгартрансгаз - съавтор на договорите за БОТАШ и Турски поток - е едновременно удобен за Радев, Борисов и Пеевски и е издирван от европейската, но не и от българската прокуратура за Чирен?
Радев и еврозоната
(15) Как така еврозоната ни е направила по-бедни, когато инфлацията започна да се качва преди да влезем?
(16) Защо Радев си смени мнението за законността на референдума за отлагане въвеждането на еврото и случайно ли го обяви точно в деня на Европа и на руския Ден на победата ?
Радев и Европа
(17) Какво е донесло неговото президентство за интеграцията на България в Европа - негова сегашна уж цел като партиен лидер?
(18) Кога е заемал позиция в подкрепа на Европа и срещу Русия ?
(19) Как смята да ни постави в центъра на Европа - както твърди - след като винаги само я критикува и няма близък нито един европейски политик, освен антиевропейския Орбан?
(20) Какво точно предлага Радев, за да бъде България “европейска демократична държава”?

Коментарът на автора е публикуван на неговата страница във фейсбук


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    5 6 Отговор
    Педофилите нападнаха Боташа. Скоро ще го емнат Зулусите. Те сега дърлят педофилите.

    19:03 07.03.2026

  • 2 Киселова го отсвири

    2 0 Отговор
    (16) Защо Радев си смени мнението за законността на референдума за отлагане въвеждането на еврото и случайно ли го обяви точно в деня на Европа и на руския Ден на победата ?
    Това бе последния коз на резидента, дни преди оценката за готовност на страната в извънредния евро доклад.

    19:06 07.03.2026

  • 3 Оставете чувека ве

    2 1 Отговор
    Нека малко и той да ни опраи

    19:07 07.03.2026

  • 4 бою циганина

    4 0 Отговор
    към мен никога няма въпроси даже и да унищожа минимум 2 мил българи и да открадна над 10 млрд ойро

    19:07 07.03.2026

  • 5 Град Козлодуй.

    4 2 Отговор
    Имаме най достойният президент след Тодор Живков!

    19:08 07.03.2026

  • 6 зИленски

    3 1 Отговор
    СТРАХ ГО Е ТОЗИ ,ЧЕ ЩЕ ЗАГУБЯТ С РАЗЛИКА.СВЪРШИ ИМ РАХАТА НА УМНО КРАСИВИТЕ

    19:08 07.03.2026

  • 7 Ще ме накарате

    2 1 Отговор
    Да гласувам за Радев. Не мислех да го правя, но гърчовете на такива национални предатели по темата ме мотивират изключително много!

    19:09 07.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Шишко го чака в засада с бухалка и компромати. След педофилите и Зулусите, ще го подпукат Шишко и копейките.

    19:11 07.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Дрън-дрън

    1 0 Отговор
    Нека има въпроси, но нека има и шанс за Радев, а посланиците малко се престараха, то и Европа вече бр е това, което беше

    19:11 07.03.2026

  • 12 без име

    0 0 Отговор
    този кънюф изглежда като избягал от психиатрия...

    19:12 07.03.2026