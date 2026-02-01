Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Мнения »
Евгений Кънев: Румен Радев може да разчита основно на автентичния си русофилски електорат

Евгений Кънев: Румен Радев може да разчита основно на автентичния си русофилски електорат

1 Февруари, 2026 17:04 1 037 68

  • румен радев-
  • партия-
  • президент-
  • оставка-
  • електорат

Призивите му за “европейска България” обаче звучат кухо на фона на безбройни изцепки - винаги против Украйна и Европа, никога срещу Путин и Тръмп

Евгений Кънев: Румен Радев може да разчита основно на автентичния си русофилски електорат - 1
Снимка: БГНЕС
Евгений Кънев Евгений Кънев Финансист, доктор по икономика
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Радев може да разчита основно на автентичния си русофилски електорат. Но той е едва 25%, а и трябва да го дели с “Възраждане”, БСП и други маргинали. Няма как да има “вълна” без хората от Протеста - а те са преобладаващо европейци.

Затова голямата му цел е да се позиционира като “европеец” в центъра и да отнеме от електората на ПП-ДБ. И той да стане Алтернативата, а те да бъдат портретирани като “Сглобкаджии”.

Това коментира във "Фейсбук" Евгений Кънев.

Призивите му за “европейска България” обаче звучат кухо на фона на безбройни изцепки - винаги против Украйна и Европа, никога срещу Путин и Тръмп. Дори - въпреки че положи усилия да потули гафа с Крим - пак го даде на Русия в “реалността”. Не че е окупиран, а че е на Русия.

Е, какво точно свързва този човек с Европа - без нито един европейски лидер да го кани, припознае по ценности или да му дойде на гости ?

Освен ако не сметнем Орбан за европеец. И антикорупционен държавник. Но пък Унгария ни избави от първото място по корупция - че дори и по потребление. Какъв светъл пример за следване. А колко скъп приятел му е Орбан! Без да се отваря дума за неговите медии в Северна Македония, които денонощно лаят срещу България. Тогава човек се пита какво е общото между Орбан и “европееца” Радев? Освен … Путин?

Как може политик критикуващ за всичко Европа да ни интегрира в нея ?!?

А радевата болезнена привързаност към мастърите на корупцията Орбан, Тръмп и Путин как се връзва с антикорупционната му реторика? Питам заради хората, които се хващат на позата му на борец срещу “олигархията” и за правова държава.

Или той е борец … защото това е основната политическа линия на ПП-ДБ?

Радев разчита на тези избиратели, които вярват на приказките му, че досега не е имал инструментите да бори корупцията. Всичко това - след 5 служебни негови кабинети, служби, назначени от него и близо две години с цялата власт. Но пък с “буташ” успя да ни натресе корупционно “полезния” БОТАШ.

Все пак Радев има един успех в борбата с корупцията - назначаването на двамата негови служебни министри Кирил и Асен през 2021 г. Можело значи.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 35 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Румен Радев официално

    23 17 Отговор
    Ела да ми го налапк@ш, и6рик гнусен

    Коментиран от #24

    17:06 01.02.2026

  • 2 Софийския Самохвалко

    5 20 Отговор
    Обадиха ми се да ме питат дали ще вляза в новата партия на Президента. Ще връщаме лева, по цял ден чеша топките на Бареков, на тази работа ме назначиха.

    17:06 01.02.2026

  • 3 Софиянец

    20 6 Отговор
    Кънчо е влюбен в Радев 😂

    17:07 01.02.2026

  • 4 Кашпировски

    41 6 Отговор
    Не знам Радев, как не го урочасаха...ден и нощ само квалификации и мнения от знайни и незнайни воини.

    Коментиран от #26

    17:08 01.02.2026

  • 5 Красимир Петров

    42 4 Отговор
    Евгений Кънев е виден Сороски гр6анта,дж,ия

    17:08 01.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Коко

    11 33 Отговор
    Зле ориентиран уж "натовски" генерал... Поредният "спасител", аман вече!

    17:08 01.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сорос

    31 7 Отговор
    Браво моето момче,изкара си паричните

    17:09 01.02.2026

  • 10 ЕвГений Кънев, такъв

    31 6 Отговор
    Мноого "русофили", ще гласуват за Радев. Един жълтопаветник, за цвят няма да остане в парламента..

    17:10 01.02.2026

  • 11 Варненец

    22 8 Отговор
    Че 80% от имащите право на глас е това! Нека му е зле 😉

    17:10 01.02.2026

  • 12 Дориана

    38 7 Отговор
    Треска тресе цялата кочина от предишния Парламент. Активираха се всички патерици на Борисов и Пеевски по медиите да сипят кал върху този, който е реална заплаха за тях. Не пропуснаха да се активират и от ППДБ. Кал хвърчи до небесата , голям страх , че ще загубят изборите. Нинова проваления политик и тя тръгна по медиите да говори срещу Радев. Това е типично за българите- Когато видят, че някой се издига нагоре над тях го дърпат надолу с всички сили при тях на дъното.

    17:11 01.02.2026

  • 13 Свободен

    11 30 Отговор
    Браво!
    Жестока статия!
    Копеите повръщат от злоба!🙂

    17:11 01.02.2026

  • 14 Глупави внушения

    12 25 Отговор
    Крадеф няма негов автентичен електорат. Русофилите ги обра Костя дъ Простя Евроцентов и те ненавиждат Крадеф заради слугинажа му към САЩ-посолството и изцепките му относно референдума за лева.

    Крадеф няма електорат. Каквото му купят неговите олигарски и тук-там някой заблуден и разочарован от другите партийни шайки, това ще му е.

    17:11 01.02.2026

  • 15 Лопата Орешник

    26 10 Отговор
    Буров е казал,че за българите има четири свещени неща! Майката! Родината! Армията! Русия! И всеки който злослови срещу тях трябва да получи куршум в тила! За необразованите напомням, че Атанас Буров е единственият депутат , който се записва доброволец през балканската война и получава медал за храброст щурмувайки на нож вражески окопи, а накрая загива в затвора пратен там от комунистите! Той не е комунист!!! Просто ясно разбира и вижда важността на братска Русия!!!

    Коментиран от #20

    17:12 01.02.2026

  • 16 Морския

    8 20 Отговор
    Верно е че Боташев спряха да канят из Европа.Ходи само в бивши соц републики и третия свят

    17:12 01.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Правилото гласи

    13 5 Отговор

    До коментар #15 от "Лопата Орешник":

    "Винаги с Германия, никога срещу Русия"

    17:15 01.02.2026

  • 21 Щом тоя шматарок кънеф

    23 6 Отговор
    Лае срещу Радев, значи Радев е правилният избор!

    17:16 01.02.2026

  • 22 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    11 3 Отговор
    Броите ли? Аз стигнах до 200 и вече спирам да броя подлогите и ортаците на БокоШишевците, атакуващи поръчково единствения достоен политик Румен Радев!

    17:21 01.02.2026

  • 23 име

    12 2 Отговор
    Евроатлантиците на хранилка са толкова пpocти, така и не вдянаха, че хората искат що годе кадърни управляваки, които да не изтepяcват и да се оправдават цял ден с Путин, Радев, Митрофанова, Решетников, Тръмп, боко, шишо, сергей, тройната коалиция или Орешарски. Този е толкова пpocт, че даже няма сред изборите да разбере че е сгрешил, а ще продължи с обичайните опорки.

    17:22 01.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Коня Солтуклиева

    10 2 Отговор
    Чичо Кънчо най-злостно плюе, в. сравнение с доцент Цеко и Д. СМислов! :))
    Бокл0чета...

    17:24 01.02.2026

  • 26 Смехоран

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "Кашпировски":

    Тоя па.А за Боко кво ще мъцнеш?Толко години му го ядете.За Мунчо сега почваме.

    Коментиран от #31

    17:25 01.02.2026

  • 27 Тити на Кака

    7 3 Отговор
    ....Радев има един успех в борбата с корупцията - назначаването на двамата негови служебни министри Кирил и Асен през 2021 г....

    Ееееееех, каква борба с корупцията падна след инсталирането на тия двама служебни борци, какви осем милиарда крадени се намериха, какви Хемуси, дунавмостове и планински тунели се построиха с тия спасени от кражбите пари, какви некорупционни договори за три пъти по-скъп газ се случиха, какво хорце с Джемкорп се изигра, какви мерки се взеха по митниците, какви пачки и кученца заваляха от небето...
    Незабравими битки бяха, незабравими 😂😂😂😂

    17:26 01.02.2026

  • 28 да ве да

    4 3 Отговор
    Mоже да разчита на всички на които им писна от бандата на тиквата и прасето и техните розови понита!

    17:29 01.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Жертвите на комунизма

    0 1 Отговор
    И на нас

    17:30 01.02.2026

  • 31 Кашпировски

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Смехоран":

    6 Ал съм ти и тиквите,и прасетата,и генералите , и пилотите, и6рик

    17:30 01.02.2026

  • 32 Георги

    9 2 Отговор
    абе кога чичо Румен е бил русофил, вие нормални ли сте? Съвсем обикновена натовска подлога си е.

    17:31 01.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Фори

    1 13 Отговор
    Раедев лъже и заблуждава. Заблуди ни ловко да го преизберем и веднага се разкри като агент на КГБ. Сега се опитва да ни излъже че е за Европа но всички знаем че е против ЕС и Нато!

    17:34 01.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Кирил

    3 2 Отговор
    Никак не е малко, това са пенсионери фатмаци, милиционери, дърти ченгета, номенклатури, техните внуци.... Пълно е с такива

    Коментиран от #59

    17:35 01.02.2026

  • 37 Ха-ха

    6 1 Отговор
    Русофилите и комунягите са при Бокю.Нали въртяха с Путин колелото на газта.

    17:36 01.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Интересно

    9 0 Отговор
    Защо ли в България на всички пе.дали има викат евгенийй!!!

    17:37 01.02.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Русофил

    3 0 Отговор
    Да не се надява...два пъти се излъгахме...

    17:38 01.02.2026

  • 43 ПАК ПЛАЧАТ РАЗДЕЛЯТ

    5 0 Отговор
    РУСОФИЛИ И ДРЪНДЪРИ. РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАДЕЙ КАЗАЛ Е ЦЕЗАРО. И ТАКА ВЕЧНО НОСИМ ХОМОТА СИ ОПЪВАМЕ РАЛОТО. А ВИЕ ДРЪНКАЧИТЕ ПОЗНАВАЧИТЕ"" НАГАЖДАЧИТЕ СИ ВЗЕМАТЕ ХОНОРАРИТЕ ОТ МУШИКИТЕ. 36 ГОДИНИ. СТИГА СТЕ НИ ПЪЛНЕЛИ ГЛАВИТЕ И НИ ОСТАВЕТЕ ДА СИ ИЗБИРАМЕ НИЕ САМИТЕ.

    17:39 01.02.2026

  • 44 Дик диверсанта

    0 4 Отговор
    Този е руски агент.

    17:39 01.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Митко

    6 1 Отговор
    И каво? Ще получи 85% подкрепа ли? 85 % от българския народ са русофили. 7% са русофобите. Останалите са неутрални

    Коментиран от #56

    17:41 01.02.2026

  • 48 Да,бе

    3 1 Отговор
    В България маргинали са само воините на дъгата с евроатлантически ценности под кръста...

    17:41 01.02.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Вижте коментар 8 и снимката

    3 0 Отговор
    В статията за Йончев от БСП

    17:42 01.02.2026

  • 52 Чичо

    7 0 Отговор
    Кънев, кой ти плаща за да пишеш глупости ?

    Коментиран от #65

    17:43 01.02.2026

  • 53 Ццц

    4 0 Отговор
    Дали е от името Евгений или е пр0ст0 съвпадение, но винаги е свързано с нещо пр0ст0. "Мастърите на корупцията"? Ами аз веднага се сещам за една кyкyмявка - лаборантка, която ни накупи 2 млрд. ковид "ваксини" за 3 години напред, а те с 6 месеца срок на годност и по 4 на човек, барабар с децата. Но нея не бива да я ков-лади-м, за да сме правоверни. Сещам се и за един никаквец с диплома от киевския колеж за клоуни, дето си направи златно цук-ало. Ама и той на страната на православната религия. 🤣 Господин Палячо, Евгений? Ти като си такъв демократ що не търпиш други мнения, ами плюваш като камила всеки, който е винаги против очевидно вредните за европейците и техните деца и нередонени внуци? Нали девизът ви беше "Единство в многообразието"? Що така, който не е от вашата вяра, все е жертва на вражеската пропаганда? А господин Евгений, ти беше ли гордо чавдарче, пионерче и комсомолец? Кога беше враг на империализма и кога стана такъв модерен? Как да ви вярва човек, че пак няма да обърнете лопатата? А как да ви вярва човек на правата вяра? За да си правоверен в днешния ЕС трябва или да си маст-ър на корупцията или да си по-пр0ст от тостера в къщи. Ти от кои си Евгений, като не виждаме никакъв твой гений?

    Коментиран от #68

    17:43 01.02.2026

  • 54 Гнусни Факти

    5 1 Отговор
    Фактите и вие ли сте купени да мърсите Радев. Не ви ли е срам да цитирате постовете на някакъв соросоид, който през цялата си кариера е работил за чуждите интереси!

    17:44 01.02.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Затова сме на този хал

    1 3 Отговор

    До коментар #47 от "Митко":

    85 % от българския народ са русофили

    Коментиран от #60

    17:48 01.02.2026

  • 57 лудия

    1 2 Отговор
    Радев е по поръчка янките, не се заблуждавайте. Припомнете си последните месеци преде да се абдикира от поста си с кои се среща и какво е говорил. На трите морета ще се къпете ,но без запада. Фронтовата линия срещу изток ,които разбрал разбрал.

    17:50 01.02.2026

  • 58 Левски

    1 1 Отговор
    Къна, бокл...к нагъл, аз съм българофил, уважавам Русия и ще гласувам за ген. Радев. А ти се скрий при твоите господари- розовите атлантици.

    17:50 01.02.2026

  • 59 ЕЙ КИРИЛЕ ти Си

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Кирил":

    Кирлив демократ. Ти обиждаш всичко чисто и почтено. Това което изброяваш там е точна противоположност на това за което си мислиш ти. Старшините тогава бяха точни. Защото сто войника и пет офицера на главата не се издържат. Пенсионери да с пенсии до минималната. Дърти ама мъдри. Тогава армията беше 160 хилядна и яка. И трябваше адска работа за да се подържа. Сега сте номенкалатурчици грабители на това което ние построихме. ВИЕ СТЕ ДЕМОНИ НА УЖ НЕКВА демо КРАЦИЯТА.

    17:51 01.02.2026

  • 60 Жертвите на комунизма

    0 2 Отговор

    До коментар #56 от "Затова сме на този хал":

    И ние

    17:52 01.02.2026

  • 61 анонимен

    0 2 Отговор
    Независимия президент Румен Радев, бивш началник на българските военновъздушни сили, бивш пилот на МиГ-29 и, според критиците му, един от най-ценните приятели на Путин в Западния блок.

    17:53 01.02.2026

  • 62 Ами

    3 1 Отговор
    В последните няколко години, всеки политик набеден за русофил печел.
    Така, че победата на Радев е сигурна.
    Като прибавим към това и подкрепата на САЩ, победата става абсолюна.

    17:54 01.02.2026

  • 63 анонимен

    1 2 Отговор
    Притисната от месеци наред от служебни правителства на Радев който е с публично русофилство, ендемична корупция и Радев който изглежда симпатизира на Кремъл, България е една от европейските държави, в които руският президент Владимир Путин търси признаци на разломи в западния единен фронт по отношение на Украйна.

    17:58 01.02.2026

  • 64 Русофил от Възраждане

    1 2 Отговор
    Никакъв шанс някой от нашите да кривне към Тримореца на ЦРУ!!!

    18:03 01.02.2026

  • 65 Виновен

    2 1 Отговор

    До коментар #52 от "Чичо":

    Той не е виновен. Виновни са тия, които му публикуват постоянно простотиите, като факти.бг например.

    18:03 01.02.2026

  • 66 Русофил

    1 2 Отговор
    И кои са тези русофили, които ще гласуват за натовски генерал, бе, евгенийчо? Пак доказа, че си тъп като гъдулка.

    18:06 01.02.2026

  • 67 И не само на тях

    1 0 Отговор
    Щото честни, а и мислещи българи има във всички партии и от всички цветове

    18:07 01.02.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.