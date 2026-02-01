Евгений Кънев: Румен Радев може да разчита основно на автентичния си русофилски електорат

Радев може да разчита основно на автентичния си русофилски електорат. Но той е едва 25%, а и трябва да го дели с “Възраждане”, БСП и други маргинали. Няма как да има “вълна” без хората от Протеста - а те са преобладаващо европейци.
Затова голямата му цел е да се позиционира като “европеец” в центъра и да отнеме от електората на ПП-ДБ. И той да стане Алтернативата, а те да бъдат портретирани като “Сглобкаджии”.
Това коментира във "Фейсбук" Евгений Кънев.
Призивите му за “европейска България” обаче звучат кухо на фона на безбройни изцепки - винаги против Украйна и Европа, никога срещу Путин и Тръмп. Дори - въпреки че положи усилия да потули гафа с Крим - пак го даде на Русия в “реалността”. Не че е окупиран, а че е на Русия.
Е, какво точно свързва този човек с Европа - без нито един европейски лидер да го кани, припознае по ценности или да му дойде на гости ?
Освен ако не сметнем Орбан за европеец. И антикорупционен държавник. Но пък Унгария ни избави от първото място по корупция - че дори и по потребление. Какъв светъл пример за следване. А колко скъп приятел му е Орбан! Без да се отваря дума за неговите медии в Северна Македония, които денонощно лаят срещу България. Тогава човек се пита какво е общото между Орбан и “европееца” Радев? Освен … Путин?
Как може политик критикуващ за всичко Европа да ни интегрира в нея ?!?
А радевата болезнена привързаност към мастърите на корупцията Орбан, Тръмп и Путин как се връзва с антикорупционната му реторика? Питам заради хората, които се хващат на позата му на борец срещу “олигархията” и за правова държава.
Или той е борец … защото това е основната политическа линия на ПП-ДБ?
Радев разчита на тези избиратели, които вярват на приказките му, че досега не е имал инструментите да бори корупцията. Всичко това - след 5 служебни негови кабинети, служби, назначени от него и близо две години с цялата власт. Но пък с “буташ” успя да ни натресе корупционно “полезния” БОТАШ.
Все пак Радев има един успех в борбата с корупцията - назначаването на двамата негови служебни министри Кирил и Асен през 2021 г. Можело значи.
