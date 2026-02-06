Иво Инджев: Рашисткият расистки апартейд в Болгария

В Прага осъдили за хулиганство на 200 часа обществено полезен труд един ватман.
Преди година ватманът Даниел Байвил обиждал и изгонил от превозното (си!) средство украинско семейство с бебе в количка. Правосъдието го застигнало. Защото там е Прага и това е възможно, не е София.
Това коментира във "Фейсбук" Иво Инджев.
Нямаше да отбелязвам тази дреболия на ф(р)он(т)а на вилнеещия интернационален рашизъм , ако не ми се беше случило тази седмица ватман на трамвай №18 в София да ми крещи, когато слизах от “неговия” трамвай на спирката “Централни хали”, че обича Русия и е фен на Путин. С вдигнат заплашително към мен юмрук.
Не съм се надявал, че при подбора на ватмани тук правят проверка за психическото здраве на онези, в чиито ръце си поверяваме живота. Явно сред тях има страдащи от тежка форма на безчовечност, неспособни да различат жертвата от агресора, който ги радва (а иначе си говорим за агресори по пътищата).
Дори и да бях причинил неудобство на пътниците, като предизвикам по някакъв начин рашиста и по това да доведе до забавяне на пътуването, едва ли щеше да се стигне до някаква развръзка по съдебен път.
Прагът на търпимост към рашизма у нас е толкова висок, че неговите фенове (тази дума използва “фена на путин”, крещейки срещу мен от отворената за целта “аз съм фен на путин”) могат спокойно да тормозят със своята фашизоидност безнаказано пътуващи във вагона на европейска България.
Тук става дума за илюстрация на моята (наша) фрустрация пред представителен за агресивната пасмина ватман, който се изживява като говорител на своя рашистки Батман. Отгоре на всичко, това ми се случва не за пръв път. Шофьор на автобус №94 веднъж ми заяви на висок глас, че в неговия(!) автобус няма място за русофоби…
Явно срещите ако ако си мислите че апартейд в транспорта е имало само в ЮАР и САЩ. У нас спокойно могат да те навикат като “негър” рашистите, които се чувстват като господари по рашистко-расистки причини. Случвало ми се е и пътници в градския транспорт да ме “пращат” да мра в Украйна, щом като толкова я защитавам. Пак в същия дух, на слизане от автобуса (типично, за да не мога да реагирам) една фанатична другарка се разпищя по мой адрес, че Господ ме гледал и нямало да ми се размине възмездието.
Апропо, често пътувам по трамвайна линия 18. Следващият път, ако има такъв и ватманът ми се натрапи отново със своята рашистка агресия, обещавам да го снимам, заедно с отличителните белези на “неговия” трамвай и да публикувам резултата. Все пак ще (ми) бъде интересно дали моето изобличаване ще предизвика някаква институционална реакция.
Басирам се, че няма да последва такава дори и да спазя всички формалности чрез жалби и прочее досадни процедури. Защото тук, както отбелязах, не е Прага, а прагът на търпимост към рашизоидното хулиганстване е съучастнически висок и от страна на съответните институции. Изпитвал съм го на гърба си като отношение, демонстрирано от униформените, които явно симпатизираха на провокаторите, опитващи се системно да провалят през годините наши демонстрации с искане за премахване на МОЧА.
Впрочем, като гледам отново данните за 13 000 компании с руска собственост у нас, което е европейски рекорд спрямо много по-големи държави, имам повод да кажа, че демонтирането на най-дразнещата част от МОЧА комай е единствения голям видим успех на националноосвободителния ни порив срещу съветската окупация откакто формално се освободихме от нея.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Минджака
Коментиран от #39, #55
16:03 06.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Зевс
Коментиран от #9, #13, #70
16:04 06.02.2026
5 пешо
16:04 06.02.2026
6 Атина Палада
Коментиран от #48, #64
16:05 06.02.2026
7 Иво се превръща
Коментиран от #63
16:05 06.02.2026
8 Новичок
Коментиран от #204
16:05 06.02.2026
9 пешо
До коментар #4 от "Зевс":много кратно уважаван и обиждан
16:06 06.02.2026
10 хехе
16:06 06.02.2026
11 вени
16:06 06.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Посетител
До коментар #4 от "Зевс":По-лошо! Сдобил се е с тъща рускиня... Още му държи влага...
16:08 06.02.2026
14 Данко Харсъзина
16:09 06.02.2026
15 Истината
Коментиран от #67
16:09 06.02.2026
16 Морски
Коментиран от #158
16:10 06.02.2026
17 Атина Палада
Коментиран от #93, #140, #152, #155, #183
16:10 06.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Пламен
Баба ми беше родом от Княжево . Имала е 8 (осем) братя . Тогава това е било нещо нормално .
Тя ми е казвала , че половината братя са били комунисти , а другите в ,,Бранник" .
Тогава всички са увличали по някаква глупава ,,ИДЕЯ" .
Сега идеологии няма , всичко стана ,,КЕШ и КЕФ" .
16:10 06.02.2026
20 Аабе
16:11 06.02.2026
21 Обичам Русия и Путин
Коментиран от #47, #94, #147
16:13 06.02.2026
22 12340
ама те "рашисти,, а той великомъченик/с тапия от московския университет в джоба/?!
Не е шизо, по-тежко е!
16:13 06.02.2026
23 Тиква
Коментиран от #81
16:14 06.02.2026
24 болен си
16:15 06.02.2026
25 Иводжима
16:15 06.02.2026
26 Ангеларий
16:16 06.02.2026
27 Ватманяк
16:16 06.02.2026
28 Роко
16:17 06.02.2026
29 Реалист
16:18 06.02.2026
30 Този
16:19 06.02.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Хахахаха😂😂😂😂
16:21 06.02.2026
34 Полезно си е
16:21 06.02.2026
35 Ами
на психически нестабилени дегенерати като Инджев.
Вижте, че чевека не е добре.
16:22 06.02.2026
36 Азиатки
16:22 06.02.2026
37 Перничанин
16:25 06.02.2026
38 хъхъ
16:25 06.02.2026
39 Какви 13000 фирми?
До коментар #1 от "Минджака":Нали ги караха хората нарочно да правят фирми, ако купуват парцели. Строителните фурми им прехвърляха идеални части отбпарцела. Само, че не може на частно лице и затова ги караха да правят фирми. Иначе, за какво им са? Тези фирми нямат дейност. Караха ги всяка година да подават нулеви отчети. Изтрещяла държава...
16:28 06.02.2026
40 Дайте му водката бе
16:28 06.02.2026
41 Перо
16:28 06.02.2026
42 И как си го обяснява
16:29 06.02.2026
43 Тодор
следващия път като почне да вика срещу теб някой ватман че си русофоб и иска да те гони от трамвая му кажи, че ти обичаш Русия, бившата комунистическа партия на съветския съюз, също и БКП. Не напразно толкова години си бил сътрудник на 1-во управление на държавна сигурност, с две думи...доказал си се.
А че сега вееш навсякъде украинското знаме и виждаш зад всяко кьоше Путин му обясни на ватмана, че всичко е камуфлаж, за това ти плащат евролибералните фондации това и говориш, все пак семейство трябва да храниш. Като поговориш искренно с ватманите няма да те закачат повече.
16:30 06.02.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Знаещият
Дядо му /по майчина линия/, Асен Стоянов Ангелов, е член на БКП от 1926 г. и активен участник в партизанското движение като ятак. На 9 септември 1944 г. активно е участвал в установяването на народната власт, като комендант на Княжево. През 1948 г. постъпва на работа в МВР, откъдето се пенсионира.
Чичото на Инджев, Емил Асенов Стоянов, е член на РМС и активен борец против фашизма и капитализма.
В своя блог, демократа и антикомунист Иво Инджев, се представя единствено с работните места, които е сменил. Аз ли да ви кажа, че през 80-те години на миналия век, кореспондент на БТА не се ставаше просто така, щото си много кадърен. Интереса ми беше предизвикан от представянето му в Уикипедия. Там е посочен университетът, който е завършил, но е изписан на английски език, все едно го е срам, че е имал привилегията да учи в Москва. Докато е студент в Москва се запознава с германката Регина, за която се жени и от която има три деца – Ани, Ива и Волен. Когато се развеждат и трите му деца остават да живеят с майка си в Германия. След време, Инджев се жени за българската оперна певица Росица Павлова, която е с 18 години по-млада от него. От нея има две деца – Елена и Нина.
В днешни времена е по-известен с цветовете с които се облича.
Коментиран от #49
16:30 06.02.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Дядо ви
До коментар #21 от "Обичам Русия и Путин":Нямаш милост! LOL
16:32 06.02.2026
48 Тодор
До коментар #6 от "Атина Палада":"Копейките в затвора!!!"
в кой затвор бе Атина? Във вашия центаджийски розов затвор, в който превърнахте България ли?
Коментиран от #61
16:32 06.02.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Ми те
Коментиран от #69
16:33 06.02.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Укрофоб
16:34 06.02.2026
53 Въпрос към феновете на Путин
16:36 06.02.2026
54 Въпрос
16:36 06.02.2026
55 Раша тодей..
До коментар #1 от "Минджака":А какво стана с американского НПО на ПП?
16:36 06.02.2026
56 Още не могат да преглътнат фактите
Че сме в ЕС
Че сме в Шенген
Че сме в еврозоната
Че го няма МОЧА
И си мечтаят да ринат тор в Гов ножопинск или Мухозас ранск за рубли.
Коментиран от #96, #120
16:38 06.02.2026
57 Тити на Кака
Така демонстрира интелектуалната си неспособност да осъзнае, че този удивително грозен резултат в най-хубавата част на столицата работи много по-добре за руското влияние, отколкото напълно безразличния на софиянци МОЧА в тази добре уредена паркова среда, която ивчовците за с. р аха непоколебимо с всички възможни сили на ДС - и тези на ИвчоДеСето, и тези на Ушенцето ДС.
По-добър удар в муцуните на пребоядисаните русофоби трудно може да се нанесе!
И те си го причиниха с победоносно квичене!
А сега се жалват от софийските ватмани-русофили, които отказвали да свалят украински семейства с бебешки колички от трамваите / някой бил ли е свидетел на лошо отношение към украинците у нас? Аз не съм!/, лишавайки ивчовците от поводи за благородно възмущение и мятайки ги на чешки трамваи, с чешки ватмани😂😂😂
16:38 06.02.2026
58 Облог
И нито един от тях не би заменил живот в ЕС за такъв в Русия на Путин днес.
Коментиран от #60, #116
16:38 06.02.2026
59 ташунко
Коментиран от #76
16:39 06.02.2026
60 Баце
До коментар #58 от "Облог":русофили нема, сите са русофоби и феновете на Путин са русофоби.
16:39 06.02.2026
61 В затвора бе
До коментар #48 от "Тодор":В Русия бе!
16:40 06.02.2026
62 Аааа
Коментиран от #101, #103, #107
16:40 06.02.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Явно
До коментар #6 от "Атина Палада":Явно за себе си говорите!
Ходи Ви се в затвора - заради уважението ще да е ....
16:41 06.02.2026
65 нннн
16:42 06.02.2026
66 Орк
Коментиран от #191
16:42 06.02.2026
67 Другата истина
До коментар #15 от "Истината":Така се става русофоб - като узнаеш Русия. Като не я знаеш е лесно да си излъжеш да станеш русофил.
16:42 06.02.2026
68 Иво,много си жалък
16:42 06.02.2026
69 Добре,
До коментар #50 от "Ми те":Пръскаш мозък. Кафяв!
16:43 06.02.2026
70 Февруарий
До коментар #4 от "Зевс":Не е нужно да мразиш руснаците, за да мразиш путинизма.
Коментиран от #95
16:43 06.02.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Нарочно
16:45 06.02.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 парижанин
16:45 06.02.2026
75 Кокаинчик
16:45 06.02.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Трябвало е да те
16:46 06.02.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Въпрос
Коментиран от #90
16:46 06.02.2026
80 Теслатъ
16:47 06.02.2026
81 Сингур
До коментар #23 от "Тиква":Работата на ватмана е да вози хората, а не да хулиганства. Без значение, какво и за какво мисли. Уволнение и да работи сред овцете.
Коментиран от #86, #102
16:47 06.02.2026
82 Уса
16:48 06.02.2026
83 мдаааа
16:48 06.02.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Тодоров
16:50 06.02.2026
86 Тираджията
До коментар #81 от "Сингур":След като уволнят ватмана ще трябва на ....я да ми се возиш .
16:52 06.02.2026
87 Щомб
16:52 06.02.2026
88 Лешпер
16:52 06.02.2026
89 Тоя бурсук
16:55 06.02.2026
90 Тодор
До коментар #79 от "Въпрос":"Дали ходи с жълто-сини прашки "господина"?"
Да, половината прашки са жълти, другата половина е синя.
Но когато Иво види силуета на Путин под леглото /защото той винаги проверява преди да легне за сън/ или му се стори, че Путин е зад ъгъла на някоя бакалия, на синята част от прашките се появяват и там жълти петна.
Така че цветовете на прашките не са точно 50 на 50, превес има жълтото
16:55 06.02.2026
91 Форд
16:56 06.02.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Е да де,
До коментар #17 от "Атина Палада":То си личи от 90% от коментарите само под този материал. Просто те не само, че са най ... част ами си въобразяват, че с крясъци и масовост могат да налагат своите недъзи (по рождение или продобити) и на всички останали. Няма как да подведеш тези, които лично са о преживели, а все още не сме малко. Проблема по скоро е, че част и от нашето поколение е сред тях, а точно по тази причина те имат куража да набират толкова инерция.
16:58 06.02.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Отец Дионисий
До коментар #70 от "Февруарий":Чадо там накъдето си се запътил омраза няма ,само любов и светлина !
17:00 06.02.2026
96 Напомняне
До коментар #56 от "Още не могат да преглътнат фактите":"Че сме в еврозоната"
Ей това реално е повод за тъга и срам, а някои се тупат по гърдите заради него. Пълно малоумие! Колкото България е била държава по времето, когато е била част от Османсакта империя и е ползвала парите, емитирани от Високата порта, толкова е държава и сега, когато изгуби валутата си и стана окончателно част от една нова сатанинска империя, чиито пари ни наложиха против волята ни. Е, за какво ни е собствена валута, такава имат само слабите и мижави държави, а ние станахме велики, богати и силни... Само че в наше време парите не са просто средство за разплащане, а механизъм за управление и поставяне в зависимост. И това скоро ще го усещаме все по силно занапред. А някои се радват и гордеят. Да се смееш ли, да плачеш ли...
17:01 06.02.2026
97 Някой
Би ли одобрил, ако някой ватман излезе и наругае руския посланик, примерно? Убеден съм, че ще аплодираш. А защо се вайкаш, когато някой направи същото, но с някой като теб?
17:01 06.02.2026
98 Ха ХаХа
17:01 06.02.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Дарвин
17:02 06.02.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Моряка
До коментар #81 от "Сингур":Ми то при тази криза за ватмани......Освен ти да подкараш трамвая.Ако доктора докаже,че имаш някоя гънка в главата.
17:02 06.02.2026
103 Тцъ..
До коментар #62 от "Аааа":За твое съжаление от лицето на земята ще изчезне първо руския ботуш, както изчезна германския. Путин е в същата позиция като Хитлер, спре ли войната за него повече живот няма.
17:03 06.02.2026
104 иван
17:03 06.02.2026
105 брейй
17:04 06.02.2026
106 Знайко
Четейки коментарите се изненадах , че няма нито един , който да е положителен за агент Иво.
Мда...този път давах само +-чета.Значи народа все пак проглежда, макар и с голямо закъснение.
Относно фирмите - не знам как е сега , но преди 10 години чужденците не можеха да купуват имоти ако нямат регистрирана фирма и просто регистрираха такива за да им се случат нещата.
Относно външния вид на субекта......хммммм меко казано нечистоплътен, облечен като човек който не му пука как изглежда (а вида му е много зле по моите стандарти), а за шаловете които използва в студия, където е 40 градуса по целзий няма да споменавам.
Коментиран от #119
17:05 06.02.2026
107 Историк
До коментар #62 от "Аааа":Що бе 600г турските кундури явно са били много приятни на родата ти ,те не тъпчеха а галеха д πтта и женски и мъжки .
17:06 06.02.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 ?????
Да не свърши като него щото се е запътил по неговите пътеки.
Да ходи по-често на психиатър та да му помогнат.
17:07 06.02.2026
110 Хохо Бохо
Коментиран от #115
17:08 06.02.2026
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Ха ХаХа
До коментар #110 от "Хохо Бохо":Я пак бамбугер?
17:10 06.02.2026
116 Ветеран от Прайда 🌈
До коментар #58 от "Облог":Бас държа че си от нашите и в момента си с еротични розови прашки муцка 👄 .
17:11 06.02.2026
117 Ха ХаХа
До коментар #113 от "Трай бе":Колега направо ликвидира скапаните соросоиди.
Побърка ги
17:11 06.02.2026
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 Каунь
17:13 06.02.2026
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 маке
17:13 06.02.2026
127 Руско мнение за Рассдия
„Московия – тайга, монголска, дива, зверска“. (Алексей Толстой).
„Народ, който блуждае из Европа и търси какво може да се разруши, унищожи, ей така, само за развлечение“. (Достоевски).
„Не народ, а скотове, мръсници, дива орда, душегубци и злодеи“. (Булгаков).
„Най-важният забележим успех на руския народ е неговата садистична жестокост“. (Горки).
Коментиран от #130, #139, #193
17:14 06.02.2026
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 Този коментар е премахнат от модератор.
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 урко
17:16 06.02.2026
133 Цървул
17:17 06.02.2026
134 Виден Нихилист си
До коментар #130 от "Петко Р.Славейков":Pycия е нaй-oтвpaтителнaтa, go noвpъщaне ragнa cтpaнa в цялaтa cветoвнa иcтopия. c метoga нa cелекциятa тaм ca oтrлеgaни чygoвищни мopaлни ypogи, зa кoитo caмoтo noнятие зa goбpo и Злo е oбъpнaтo нaonaки. npез цялaтa cи иcтopия тaзи нaция cе въpraля в noмиятa и npи тoвa иcкa ga noтonи в нея целия cвят."
Ивaн Илин (1883-1954), pycки филocoф
Коментиран от #145
17:18 06.02.2026
135 Този коментар е премахнат от модератор.
136 Този коментар е премахнат от модератор.
137 фончо
17:18 06.02.2026
138 Ха сега де...
До коментар #92 от "Моряка":Много добре знаем и помним кой е Иво и какво е миналото му. Също, че е най компетентния араабист от български произход. За разлика от това обаче Иво е много по умен от всички коментиращи тук взети заедно и може да прави много по съдържателен анализ, за разлика от коментиращите тук.
Коментиран от #176
17:20 06.02.2026
139 Ама защо
До коментар #127 от "Руско мнение за Рассдия":Слагате минуси на видни руски писатели за Расиа бе .У теп ляци.Вие повече обичкате русия от България ли бе.Мстросовци.
17:20 06.02.2026
140 ТИГО
До коментар #17 от "Атина Палада":По прости и от най-простият Изкуствен Интелект !!
Коментиран от #144
17:21 06.02.2026
141 Този коментар е премахнат от модератор.
142 .........
Ивaн Илин (1883-1954), pycки филocoф.
..
Коментиран от #157, #181
17:23 06.02.2026
143 Дечо
Коментиран от #146
17:24 06.02.2026
144 ТИГО
До коментар #140 от "ТИГО":ТИГО ,нали си знаеш вече урока, на сухо и на дълл... Боко в г300 .
17:25 06.02.2026
145 Този коментар е премахнат от модератор.
146 Този коментар е премахнат от модератор.
147 Моряка
До коментар #21 от "Обичам Русия и Путин":Поне му прасни един в миндаджийската мутра.Ще ти стане още по смешно.
17:26 06.02.2026
148 Дрът русофилски сбърканяк
17:26 06.02.2026
149 9689
17:27 06.02.2026
150 Този коментар е премахнат от модератор.
151 Селския Бик съм
17:28 06.02.2026
152 Този коментар е премахнат от модератор.
153 Този коментар е премахнат от модератор.
154 Този коментар е премахнат от модератор.
155 Моряка
До коментар #17 от "Атина Палада":Атинче,виж си минусите,пък после и развявай миндж@т@.
17:30 06.02.2026
156 ....................
Ивaн Илин (1883-1954), pycки филocoф
17:30 06.02.2026
157 Ха ХаХа
До коментар #142 от ".........":Какъв писател е Илин?
Знаеш ли кой му е плащал да пише срещу родината си бе баламур?
Преписвач неграмотен
Коментиран от #162, #164
17:31 06.02.2026
158 Моряка
До коментар #16 от "Морски":Колега,,няма да се хвърли тариката.С удоволствие бих му помогнал случайно да се хлъзне пред трамвая.
17:32 06.02.2026
159 Александър l
„Московия – тайга, монголска, дива, зверска“. (Алексей Толстой).
„Народ, който блуждае из Европа и търси какво може да се разруши, унищожи, ей така, само за развлечение“. (Достоевски).
„Не народ, а скотове, мръсници, дива орда, душегубци и злодеи“. (Булгаков).
„Най-важният забележим успех на руския народ е неговата садистична жестокост“. (Горки).
Коментиран от #167
17:33 06.02.2026
160 Реакция на трайно обиден
17:33 06.02.2026
161 Този коментар е премахнат от модератор.
162 И на тия ли
До коментар #157 от "Ха ХаХа":Ако заспя и се събудя след сто години и ме питат, какво мисля, че става сега в Русия, аз ще отговоря: Пият и крадат". (М. Салтиков-Щедрин).
„Московия – тайга, монголска, дива, зверска“. (Алексей Толстой).
„Народ, който блуждае из Европа и търси какво може да се разруши, унищожи, ей така, само за развлечение“. (Достоевски).
„Не народ, а скотове, мръсници, дива орда, душегубци и злодеи“. (Булгаков).
„Най-важният забележим успех на руския народ е неговата садистична жестокост“. (Горки).
17:33 06.02.2026
163 Мдааа
17:33 06.02.2026
164 И на
До коментар #157 от "Ха ХаХа":Горки ,Достоевски и Булгаков ли бе.Ей платена руска гю вен ди йо.Затвсряй русофилската чов ка ,че мирише.
Коментиран от #171
17:35 06.02.2026
165 Т.КОЛЕВ
17:35 06.02.2026
166 Суульоо
До коментар #154 от "О Руска":Два замаха с теслата и си дотам,пък нека си от ултрасите на Левски,като онези боклуци Светльо и Мишо .
Коментиран от #184
17:36 06.02.2026
167 Я се прочети
До коментар #159 от "Александър l":В Законите на Хан Крум кой си и тогава преписвай извадки за Русия.
Ако се напишат извадки за мръсотиите на Запада
няма да стигнат няколко тома
Коментиран от #179
17:36 06.02.2026
168 Този коментар е премахнат от модератор.
169 Този коментар е премахнат от модератор.
170 бай Бончо
17:38 06.02.2026
171 Този коментар е премахнат от модератор.
172 Този коментар е премахнат от модератор.
173 Абе
Коментиран от #190
17:40 06.02.2026
174 Този коментар е премахнат от модератор.
175 Този коментар е премахнат от модератор.
176 Моряка
До коментар #138 от "Ха сега де...":То и Нерон,и Хитлер и Зеленото може да са били умни,но това не им е пречело да са боклуци.6993
17:46 06.02.2026
177 Смърфиета
17:49 06.02.2026
178 ИМПЕРИАЛИСТ
Коментиран от #185
17:49 06.02.2026
179 Това са мнения
До коментар #167 от "Я се прочети":На руски интелектуалци за Русия.Ти кое не си разбрал ор всичко.Едната гънка за това ли ти стигна.
17:50 06.02.2026
180 Ганчю
17:50 06.02.2026
181 Смърфиета
До коментар #142 от ".........":Мила родна картинка....
17:50 06.02.2026
182 Този коментар е премахнат от модератор.
183 Само че
До коментар #17 от "Атина Палада":Те са толкова про,сти че даже не го осъзнават
17:53 06.02.2026
184 Ей Матросов
До коментар #166 от "Суульоо":Върни си Бълг.Паспорт щом си такъв руски фен бе.Ма заминавайте за блатото бе ка Путин има нужда от пушечно месо.35 хил ватенки на месец фирясват ,той набира по 30 хил.Помогнете му другари.
Коментиран от #189
17:53 06.02.2026
185 Прудльооо
До коментар #178 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Я сега кажи какъв хаир сме видели някога от Англия ,Германия или Франция за да не ти ги изреждам ?
Коментиран от #195
17:53 06.02.2026
186 Този коментар е премахнат от модератор.
187 Бай ОНЯ
17:55 06.02.2026
188 Този коментар е премахнат от модератор.
189 Суульоо
До коментар #184 от "Ей Матросов":А ти кой беше бе гомммньоо,че не моа се сетя ,я се представи по устав, както си му редът ?
Коментиран от #199
17:55 06.02.2026
190 Господ Бог
До коментар #173 от "Абе":Не обичам да ми дават наклон на онази работа. Отдавна съм му взел акъла, а вие бързате да си го прибера. По-добре го слушайте какво ви казва Иво Инджев.
17:57 06.02.2026
191 Този коментар е премахнат от модератор.
192 Сульоо
До коментар #188 от "Ще има":Няма да имаш време да реагираш ,два замаха с теслата и после ще си много тихххх.Не беше ли оня .айнар дето се с разни калибри се хвалеше ,цолажа на дръжката е Фи 60 ,мисля че ще ти пасне след първоначалната увертюрата .
Коментиран от #197
17:59 06.02.2026
193 Този коментар е премахнат от модератор.
194 Този коментар е премахнат от модератор.
195 И кажи
До коментар #185 от "Прудльооо":Къв хаир сме видели от Русия.И не ми разказвай за тъй нареченото освобождение.Реално половин България с цел да сме Заддунайская губерния.После когато обявихме Съединението насъскаха Сърбия срещу нас и си изтеглиха офицерите.Спретнаха русофилски преврат.Коя година но нападнаха в Добруджа знаеш ли 1916.И знаеш ли пуснаха ни фактура за тъй нареченото Асвабсждение 84 милиона 640 хил.зл лева еавняващи се на 32 т.злато.
18:02 06.02.2026
196 Софиянец
Коментиран от #198
18:02 06.02.2026
197 Чи ки йо
До коментар #192 от "Сульоо":7,65 мм ще те почна от капачките а теслата ще ти я сложа от....
Коментиран от #209
18:04 06.02.2026
198 Ау Страшния
До коментар #196 от "Софиянец":И с какво щеше да плашиш ти бе Смех.
Коментиран от #200
18:05 06.02.2026
199 Ла п ка й
До коментар #189 от "Суульоо":И трай бе.
18:06 06.02.2026
200 Софиянец
До коментар #198 от "Ау Страшния":Щеше да целува бандеровското знаме залепено на подметките ми, хахаххахХ
Коментиран от #217
18:06 06.02.2026
201 Този коментар е премахнат от модератор.
202 Дзак
18:07 06.02.2026
203 Този коментар е премахнат от модератор.
204 Този коментар е премахнат от модератор.
205 Булпсихопатъ
18:09 06.02.2026
206 Този човек пак е изплискал легена.
18:09 06.02.2026
207 патоанатом
До коментар #182 от "Сульоо":Вие опитвал ли сте да сложите дрехи на покойник, или ако е в неестествена поза, да го изправите? Сега тука при мене са рейнджърите от Национална агенция за защита на горските територии. Трябва да ги срежа през ставите с бичкията, за да освободя телата и да ги прибере погръбалният агент, а съм уморен. Дадох малко пари на санитаря да отиде да си вземе кафево в циганската махала, защото ми врънкаше да му намеря мофин, и лоперамида не го оправя. Одризка всичко, ще трябва да измие и тоалетната. Преди да се върне не мога да си тръгна и ще изпия една-две водки, и ще си легна на кушетката, тъкмо трафика по България да понамалее. Погръбалният агент ще дойде всеки момент. Ще трябва да го поканя, докато се върне санитарят ми. Той ще се върне, защото иначе няма да вземе остатъка от парите, за да се надруса утре и да дойде във форма. Спукал гума и останал без пари. Когато го видя, че ги реже през ставите с бичкията, ще дам ключа от моргата на погръбалният агент да заключи, и ще го помоля да го остави на регистратурата на Майчин дом за мен. Аз имам друг, но си тръгвам след санитаря ми, защото остава да спи на моята кушетка, намирам помпи, през-ви съм намирал, и са изчезвали инструменти и вещи.
Коментиран от #216
18:10 06.02.2026
208 Олга
Коментиран от #214
18:10 06.02.2026
209 Суульоо
До коментар #197 от "Чи ки йо":Явно си свикнал и дула да ти ргггтт в г3ааа,няма да го пропусна .
18:11 06.02.2026
210 Този коментар е премахнат от модератор.
211 Тъпанар
18:12 06.02.2026
212 Варненец
Народа решава, а не ти, подметка жалка! Народа е с Русия и братския руски народ, а не с перверзните западни содомити!
Набий си го в изкуфялата манерка, дребно фашистче!
18:12 06.02.2026
213 Този коментар е премахнат от модератор.
214 Този коментар е премахнат от модератор.
215 Този коментар е премахнат от модератор.
216 Сульоо
До коментар #207 от "патоанатом":А удари с тесла със замах получавал ли си ,само 2 на брой ,после ще те обслужват колегите ти от съдебна медицина
18:15 06.02.2026
217 Ма не се
До коментар #200 от "Софиянец":Ли плашиш ,че някой може да те посочи с нещо стрелящо и да почнеш да се молиш.
Коментиран от #220
18:16 06.02.2026
218 стоян георгиев
До коментар #215 от "Руски Лапу гер":Ще те телепортираме при ултрасите Светльо и Мишо ,много по здрави да им носиш
Коментиран от #221
18:16 06.02.2026
219 Този коментар е премахнат от модератор.
220 Софиянец
До коментар #217 от "Ма не се":Явно това стрелящото досега не са ти го завирали оттзаадд.
18:18 06.02.2026
221 Хихихи
До коментар #218 от "стоян георгиев":Тия ги изядоха прасетата 😁
18:18 06.02.2026
222 ............
„Московия – тайга, монголска, дива, зверска“. (Алексей Толстой).
„Народ, който блуждае из Европа и търси какво може да се разруши, унищожи, ей така, само за развлечение“. (Достоевски).
„Не народ, а скотове, мръсници, дива орда, душегубци и злодеи“. (Булгаков).
„Най-важният забележим успех на руския народ е неговата садистична жестокост“. (Горки).
....
Коментиран от #224
18:18 06.02.2026
223 Лекувай се бе
До коментар #219 от "стоян георгиев":Редовите русофили никога не са били обременени от знания, интелект или морални норми, но за сметка на това винаги са изпитвали патологична любов към Русия и негодника, който се е докопал до властта в Кремъл. И са мразели всичко свързано със свободата и демокрацията, които според тях са проклятие за човечеството.
Коментиран от #226
18:20 06.02.2026
224 Този коментар е премахнат от модератор.
225 Каква Русия
До коментар #219 от "стоян георгиев":Е България бе ей Просто пед за тебе няма решение освен на 2 м.под земятаЕдногънков руски тръбар.
.
18:22 06.02.2026
226 стоян георгиев
До коментар #223 от "Лекувай се бе":Буахахха, леко с нервичките! Да не преклъцаш вените от истерия 😁
18:23 06.02.2026
227 Този коментар е премахнат от модератор.
228 Този коментар е премахнат от модератор.
229 Този коментар е премахнат от модератор.
230 Я пак
18:35 06.02.2026
231 Този коментар е премахнат от модератор.
232 дърт олигофрен
18:39 06.02.2026
233 Григор
18:39 06.02.2026
234 Русофилите са Антубългари.
18:41 06.02.2026
235 Ддд
18:58 06.02.2026
236 az СВО Победа 80
Преди Източният фронт да ги настигне със справедливо наказание за това, че реабилитират хитлеро-фашизма и търсят ревизия на резултатите от ВСВ, обикновенните хора ще им въздадат заслуженото...
19:00 06.02.2026
237 Ако кажеш кой
19:17 06.02.2026
238 юрист
19:24 06.02.2026
239 МГУ
19:27 06.02.2026
240 Мнения
19:32 06.02.2026