Иво Инджев: Рашисткият расистки апартейд в Болгария
  Тема: Украйна

Иво Инджев: Рашисткият расистки апартейд в Болгария

6 Февруари, 2026 16:02 3 247 240

  • русия-
  • българия-
  • иво инджев-
  • рашизъм

Впрочем, като гледам отново данните за 13 000 компании с руска собственост у нас, което е европейски рекорд спрямо много по-големи държави

Иво Инджев: Рашисткият расистки апартейд в Болгария - 1
Снимка: Фейсбук/Иво Инджев
Иво Инджев Иво Инджев Журналист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

В Прага осъдили за хулиганство на 200 часа обществено полезен труд един ватман.

Преди година ватманът Даниел Байвил обиждал и изгонил от превозното (си!) средство украинско семейство с бебе в количка. Правосъдието го застигнало. Защото там е Прага и това е възможно, не е София.

Това коментира във "Фейсбук" Иво Инджев.

Нямаше да отбелязвам тази дреболия на ф(р)он(т)а на вилнеещия интернационален рашизъм , ако не ми се беше случило тази седмица ватман на трамвай №18 в София да ми крещи, когато слизах от “неговия” трамвай на спирката “Централни хали”, че обича Русия и е фен на Путин. С вдигнат заплашително към мен юмрук.

Не съм се надявал, че при подбора на ватмани тук правят проверка за психическото здраве на онези, в чиито ръце си поверяваме живота. Явно сред тях има страдащи от тежка форма на безчовечност, неспособни да различат жертвата от агресора, който ги радва (а иначе си говорим за агресори по пътищата).

Дори и да бях причинил неудобство на пътниците, като предизвикам по някакъв начин рашиста и по това да доведе до забавяне на пътуването, едва ли щеше да се стигне до някаква развръзка по съдебен път.

Прагът на търпимост към рашизма у нас е толкова висок, че неговите фенове (тази дума използва “фена на путин”, крещейки срещу мен от отворената за целта “аз съм фен на путин”) могат спокойно да тормозят със своята фашизоидност безнаказано пътуващи във вагона на европейска България.

Тук става дума за илюстрация на моята (наша) фрустрация пред представителен за агресивната пасмина ватман, който се изживява като говорител на своя рашистки Батман. Отгоре на всичко, това ми се случва не за пръв път. Шофьор на автобус №94 веднъж ми заяви на висок глас, че в неговия(!) автобус няма място за русофоби…

Явно срещите ако ако си мислите че апартейд в транспорта е имало само в ЮАР и САЩ. У нас спокойно могат да те навикат като “негър” рашистите, които се чувстват като господари по рашистко-расистки причини. Случвало ми се е и пътници в градския транспорт да ме “пращат” да мра в Украйна, щом като толкова я защитавам. Пак в същия дух, на слизане от автобуса (типично, за да не мога да реагирам) една фанатична другарка се разпищя по мой адрес, че Господ ме гледал и нямало да ми се размине възмездието.

Апропо, често пътувам по трамвайна линия 18. Следващият път, ако има такъв и ватманът ми се натрапи отново със своята рашистка агресия, обещавам да го снимам, заедно с отличителните белези на “неговия” трамвай и да публикувам резултата. Все пак ще (ми) бъде интересно дали моето изобличаване ще предизвика някаква институционална реакция.

Басирам се, че няма да последва такава дори и да спазя всички формалности чрез жалби и прочее досадни процедури. Защото тук, както отбелязах, не е Прага, а прагът на търпимост към рашизоидното хулиганстване е съучастнически висок и от страна на съответните институции. Изпитвал съм го на гърба си като отношение, демонстрирано от униформените, които явно симпатизираха на провокаторите, опитващи се системно да провалят през годините наши демонстрации с искане за премахване на МОЧА.

Впрочем, като гледам отново данните за 13 000 компании с руска собственост у нас, което е европейски рекорд спрямо много по-големи държави, имам повод да кажа, че демонтирането на най-дразнещата част от МОЧА комай е единствения голям видим успех на националноосвободителния ни порив срещу съветската окупация откакто формално се освободихме от нея.


Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 120 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Минджака

    131 17 Отговор
    пак е възпалил мая съла

    Коментиран от #39, #55

    16:03 06.02.2026

  • 4 Зевс

    169 24 Отговор
    Задавам си един въпрос: дали защо Инджев толкова мрази руснаците, дали като е учил в Москва по партийна линия са го уважили?

    Коментиран от #9, #13, #70

    16:04 06.02.2026

  • 5 пешо

    141 24 Отговор
    стигате с тоя алкохолик не знае какво говори все е пиян

    16:04 06.02.2026

  • 6 Атина Палада

    35 127 Отговор
    Копейките в затвора!!!

    Коментиран от #48, #64

    16:05 06.02.2026

  • 7 Иво се превръща

    142 25 Отговор
    В един изтерясъл, застаряващ безпаричен, обсебен от русофобията си некадърник. Жалко за него, но промените изглеждат необратими.

    Коментиран от #63

    16:05 06.02.2026

  • 8 Новичок

    97 16 Отговор
    Тоя хвали ли се ,или се оплаква ???

    Коментиран от #204

    16:05 06.02.2026

  • 9 пешо

    73 17 Отговор

    До коментар #4 от "Зевс":

    много кратно уважаван и обиждан

    16:06 06.02.2026

  • 10 хехе

    116 21 Отговор
    Инджев не е лошо следващият път да се метнеш под трамвая та да ни освободиш от глупостите си.

    16:06 06.02.2026

  • 11 вени

    106 13 Отговор
    Алкохолизирано ченге от ДС

    16:06 06.02.2026

  • 13 Посетител

    80 11 Отговор

    До коментар #4 от "Зевс":

    По-лошо! Сдобил се е с тъща рускиня... Още му държи влага...

    16:08 06.02.2026

  • 14 Данко Харсъзина

    102 16 Отговор
    16:09 06.02.2026

  • 15 Истината

    109 13 Отговор
    Иво Инджев е агент Ивайло доносник на бившата Държавна сигурност. Той е учил във Москва и родителите му са русофили...

    Коментиран от #67

    16:09 06.02.2026

    78 13 Отговор
    Коментиран от #158

    16:10 06.02.2026

  • 17 Атина Палада

    26 87 Отговор
    Най-про.тата част от българското общество са русофилите

    Коментиран от #93, #140, #152, #155, #183

  • 19 Пламен

    Тогава всички са увличали по някаква глупава ,,ИДЕЯ" .
    Сега идеологии няма , всичко стана ,,КЕШ и КЕФ" .

    16:10 06.02.2026

    Много се смях. Тоя ако го срещна и аз ще му крещя, че обичам Русия и съм фен на Путин. Хаха..

    16:13 06.02.2026

  • 22 12340

    16:13 06.02.2026

  • 23 Тиква

    47 15 Отговор
    16:14 06.02.2026

  • 24 болен си

    60 12 Отговор
    Болен мозък скрий се и отивай да се лекуваш, освен простотии за рашизъм,мочове и прочие дивотии в празната ти тиква няма нищо.

  • 25 Иводжима

    54 12 Отговор
    Минджеффф и на снимка да го видиш, трябва да го ритнеш. Рядко долна и продажна мисирка се извъди.

    36 10 Отговор
    Кретен.

    16:16 06.02.2026

    43 11 Отговор
    49 10 Отговор
    Как може да продължавате да публикувате тези изперкали хора и глупостите който внушават

    16:17 06.02.2026

  • 29 Реалист

    55 9 Отговор
    Ама защо наистина ни навирате този изкукал ренегат ? Факти , гаврите се с читателите си . Неговата болест русофобия не я споделят огромното мнозинство от здравомислещите .

  • 30 Този

    35 7 Отговор
    отдавна е изплискал легена. Струва ли си публикацията??????

    16:19 06.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

    Агент Ивайло ДС- ТЕЖКАТА ДИАГНОЗА!😂😂😂

    16:21 06.02.2026

    8 9 Отговор
  • 35 Ами

    45 6 Отговор
    Не разбирам защо постоянно ни занимавате с деразнията
    на психически нестабилени дегенерати като Инджев.
    Вижте, че чевека не е добре.

    16:22 06.02.2026

    34 4 Отговор
    Щом не го е опердашил...

    16:22 06.02.2026

    33 5 Отговор
    16:25 06.02.2026

  • 38 хъхъ

    "Евроатлантикът" Иво Инджев е членувал в БКП, станал агент на ДС, където по собствените му думи отишъл сам. На всичкото отгоре и партията го пратила да учи в Масква, понеже е от семейство на видни комунисти, установявали "народната власт" преди и след 9 септември 44-та.

    16:25 06.02.2026

  • 39 Какви 13000 фирми?

    28 7 Отговор

    До коментар #1 от "Минджака":

    Нали ги караха хората нарочно да правят фирми, ако купуват парцели. Строителните фурми им прехвърляха идеални части отбпарцела. Само, че не може на частно лице и затова ги караха да правят фирми. Иначе, за какво им са? Тези фирми нямат дейност. Караха ги всяка година да подават нулеви отчети. Изтрещяла държава...

    16:28 06.02.2026

  • 40 Дайте му водката бе

    31 7 Отговор
    16:28 06.02.2026

    Фурнаджийска лопата и парцал! До 1989 г. агент, след това “демократ” и слугинаж на Драгалевския циганин! Вечен слугинаж! Толкова е омразен, че някъде ще го пребият в градския транспорт!

    16:28 06.02.2026

  • 42 И как си го обяснява

    35 8 Отговор
    Тоя факт господинът? Че навсякъде го псуват и гонят като пce?

  • 43 Тодор

    31 7 Отговор
    16:30 06.02.2026

  • 45 Знаещият

    Майката на Иво Инджев - Люба Инджева е работила като телефонистка в МВР. През 1969 г. е била назначена за разузнавач ІV степен във ІІ-ри отдел на ІV -то управление на ДС, с офицерско звание „младши лейтенант“.
    Дядо му /по майчина линия/, Асен Стоянов Ангелов, е член на БКП от 1926 г. и активен участник в партизанското движение като ятак. На 9 септември 1944 г. активно е участвал в установяването на народната власт, като комендант на Княжево. През 1948 г. постъпва на работа в МВР, откъдето се пенсионира.
    Чичото на Инджев, Емил Асенов Стоянов, е член на РМС и активен борец против фашизма и капитализма.
    В своя блог, демократа и антикомунист Иво Инджев, се представя единствено с работните места, които е сменил. Аз ли да ви кажа, че през 80-те години на миналия век, кореспондент на БТА не се ставаше просто така, щото си много кадърен. Интереса ми беше предизвикан от представянето му в Уикипедия. Там е посочен университетът, който е завършил, но е изписан на английски език, все едно го е срам, че е имал привилегията да учи в Москва. Докато е студент в Москва се запознава с германката Регина, за която се жени и от която има три деца – Ани, Ива и Волен. Когато се развеждат и трите му деца остават да живеят с майка си в Германия. След време, Инджев се жени за българската оперна певица Росица Павлова, която е с 18 години по-млада от него. От нея има две деца – Елена и Нина.
    Коментиран от #49

    16:30 06.02.2026

    До коментар #21 от "Обичам Русия и Путин":

    16:32 06.02.2026

  • 48 Тодор

    29 6 Отговор

    До коментар #6 от "Атина Палада":

    "Копейките в затвора!!!"

    в кой затвор бе Атина? Във вашия центаджийски розов затвор, в който превърнахте България ли?

    Коментиран от #61

    16:32 06.02.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Ми те

    7 35 Отговор
    Сомо безмозъчни, като този ватман са фенове на рашизма.

    Коментиран от #69

    16:33 06.02.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Укрофоб

    30 6 Отговор
    Иво Мuнджeв.Още един борсyк който така си изкара животеца по посредствен начин.Още една фурнаджийска лопата с голяма уста и малко мoзък.

    16:34 06.02.2026

  • 53 Въпрос към феновете на Путин

    7 22 Отговор
    Какво направихте за Путин, фенове?

    16:36 06.02.2026

  • 54 Въпрос

    10 3 Отговор
    Кой умора няма?

    16:36 06.02.2026

  • 55 Раша тодей..

    10 6 Отговор

    До коментар #1 от "Минджака":

    А какво стана с американского НПО на ПП?

    16:36 06.02.2026

  • 56 Още не могат да преглътнат фактите

    9 31 Отговор
    Че сме в НАТО
    Че сме в ЕС
    Че сме в Шенген
    Че сме в еврозоната
    Че го няма МОЧА

    И си мечтаят да ринат тор в Гов ножопинск или Мухозас ранск за рубли.

    Коментиран от #96, #120

    16:38 06.02.2026

  • 57 Тити на Кака

    25 8 Отговор
    Бившият кадър на съветските тайни служби ИвоИ радва окото с нескритата си радост пред сметището, което оставиха на мястото на МОЧА борците срещу руското влияние от клошарско-некадърен тип.
    Така демонстрира интелектуалната си неспособност да осъзнае, че този удивително грозен резултат в най-хубавата част на столицата работи много по-добре за руското влияние, отколкото напълно безразличния на софиянци МОЧА в тази добре уредена паркова среда, която ивчовците за с. р аха непоколебимо с всички възможни сили на ДС - и тези на ИвчоДеСето, и тези на Ушенцето ДС.
    По-добър удар в муцуните на пребоядисаните русофоби трудно може да се нанесе!
    И те си го причиниха с победоносно квичене!
    А сега се жалват от софийските ватмани-русофили, които отказвали да свалят украински семейства с бебешки колички от трамваите / някой бил ли е свидетел на лошо отношение към украинците у нас? Аз не съм!/, лишавайки ивчовците от поводи за благородно възмущение и мятайки ги на чешки трамваи, с чешки ватмани😂😂😂

    16:38 06.02.2026

  • 58 Облог

    14 25 Отговор
    Бас държа, че ватманите, шофьорите на автобуси и другите русофили не знаят руски език, не слушат и не четат нищо руско и знанията им за Русия се свеждат до митология.

    И нито един от тях не би заменил живот в ЕС за такъв в Русия на Путин днес.

    Коментиран от #60, #116

    16:38 06.02.2026

  • 59 ташунко

    31 6 Отговор
    Тоя и оня от Миндя са неспасяеми . И двамата женени за рускини и двамата учили по партийна линия в Москва сега са първи русофоби . Поне да се приведат във вид че и кварталните пияници навремето имахо по добър външен вид .

    Коментиран от #76

    16:39 06.02.2026

  • 60 Баце

    7 18 Отговор

    До коментар #58 от "Облог":

    русофили нема, сите са русофоби и феновете на Путин са русофоби.

    16:39 06.02.2026

  • 61 В затвора бе

    4 8 Отговор

    До коментар #48 от "Тодор":

    В Русия бе!

    16:40 06.02.2026

  • 62 Аааа

    7 21 Отговор
    Аз затова се радвам за всеки споминал се българин и за демографската катастрофа. Това племе първо трябва да му бъдат сгазени децата и внуците от руския ботуш хубаво, и след това да изчезне от лицето на земята завинаги.

    Коментиран от #101, #103, #107

    16:40 06.02.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Явно

    7 4 Отговор

    До коментар #6 от "Атина Палада":

    Явно за себе си говорите!
    Ходи Ви се в затвора - заради уважението ще да е ....

    16:41 06.02.2026

  • 65 нннн

    21 6 Отговор
    Тоя ще се удави в xpaчкитe на своятаpycoфобия. Отвpaт.

    16:42 06.02.2026

  • 66 Орк

    21 7 Отговор
    Браво на софийските ватмани!!! Истински българи и мъже!!!

    Коментиран от #191

    16:42 06.02.2026

  • 67 Другата истина

    7 19 Отговор

    До коментар #15 от "Истината":

    Така се става русофоб - като узнаеш Русия. Като не я знаеш е лесно да си излъжеш да станеш русофил.

    16:42 06.02.2026

  • 68 Иво,много си жалък

    22 6 Отговор
    Много е изпаднал тоя... Ако не бяха промените Иво щеше да е партиен секретар на високо ниво. Сега е краварски лизач за некоя стотинка. Как най правоверните комунистически родове се оказаха на върли борци срещу комунизма....Те дали си вярват самите че имат нещо като човешки черти....

    16:42 06.02.2026

  • 69 Добре,

    9 2 Отговор

    До коментар #50 от "Ми те":

    Пръскаш мозък. Кафяв!

    16:43 06.02.2026

  • 70 Февруарий

    7 16 Отговор

    До коментар #4 от "Зевс":

    Не е нужно да мразиш руснаците, за да мразиш путинизма.

    Коментиран от #95

    16:43 06.02.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Нарочно

    17 3 Отговор
    Нарочно се прави на ударен по повод въпросните руски фирми.Това са фирмите на хората ,които имат и имоти и коли в България.Иначе същия отдавна е неадекватен с изказванията си.

    16:45 06.02.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 парижанин

    15 5 Отговор
    Инджев ,Инджев , дори децата знаят , че тук е малката Русия .Не се заблуждавай , че сме в ЕС.ЕЗ и всякакви други измишльотини . Идва времето когато русофобията ще се наказва да знаеш .

    16:45 06.02.2026

  • 75 Кокаинчик

    11 3 Отговор
    Чакам те в окопите на Донбас.

    16:45 06.02.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Трябвало е да те

    15 4 Отговор
    Изрита от трамвая бъ....х..льо

    16:46 06.02.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Въпрос

    13 4 Отговор
    Дали ходи с жълто-сини прашки "господина"?

    Коментиран от #90

    16:46 06.02.2026

  • 80 Теслатъ

    10 8 Отговор
    Сега разбрахте ли ЗАЩО?, Моисей е правил 40 години "Кръгчета" в Пустинята, преди евреите да стъпят в "Обетованата земя??? Дори той самият не стъпва на нея!!! Защото - "Не се налива ново вино в стари мехове, така и меховете ще се скъсат и виното ще се разлее, а ново вино се налива в нови мехове"- Марко 2:22. На нас ще са ни нужни не 40, а 50 г. скитане из "Пустинята", преди да започнем да градим Нова Държава, но без червения Нафталин и неговите потомци!!!!

    16:47 06.02.2026

  • 81 Сингур

    6 15 Отговор

    До коментар #23 от "Тиква":

    Работата на ватмана е да вози хората, а не да хулиганства. Без значение, какво и за какво мисли. Уволнение и да работи сред овцете.

    Коментиран от #86, #102

    16:47 06.02.2026

  • 82 Уса

    16 3 Отговор
    Прага да покажат досиетата за бандита сикаджия

    16:48 06.02.2026

  • 83 мдаааа

    7 4 Отговор
    Бъркай Инджев , бъркай , надълбооооко ...

    16:48 06.02.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Тодоров

    13 5 Отговор
    Абе на този Парр Цалл Минн Джев ,кой му дава редовно трибуна ?

    16:50 06.02.2026

  • 86 Тираджията

    12 5 Отговор

    До коментар #81 от "Сингур":

    След като уволнят ватмана ще трябва на ....я да ми се возиш .

    16:52 06.02.2026

  • 87 Щомб

    5 9 Отговор
    Всеси може да бъде какъвто си иска Иво.Не можеш да помогнеш.Ако идиотите са повече,нормално е да сме идиотска държава.

    16:52 06.02.2026

  • 88 Лешпер

    16 6 Отговор
    Кога учи в Москва май не им викаше рашистки расисти....Забрави ли бе мушмурок или и от миналото си ще се отречеш

    16:52 06.02.2026

  • 89 Тоя бурсук

    17 6 Отговор
    Тоя бурсук щом постоянно се кара с шофьори и кондуктори на всяко качване, вероятно още с.влизането почва да еврогейства и да.крещи слава украина хаха

    16:55 06.02.2026

  • 90 Тодор

    16 4 Отговор

    До коментар #79 от "Въпрос":

    "Дали ходи с жълто-сини прашки "господина"?"

    Да, половината прашки са жълти, другата половина е синя.
    Но когато Иво види силуета на Путин под леглото /защото той винаги проверява преди да легне за сън/ или му се стори, че Путин е зад ъгъла на някоя бакалия, на синята част от прашките се появяват и там жълти петна.
    Така че цветовете на прашките не са точно 50 на 50, превес има жълтото

    16:55 06.02.2026

  • 91 Форд

    17 5 Отговор
    Кой нормален се интересува от Иво?

    16:56 06.02.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Е да де,

    4 7 Отговор

    До коментар #17 от "Атина Палада":

    То си личи от 90% от коментарите само под този материал. Просто те не само, че са най ... част ами си въобразяват, че с крясъци и масовост могат да налагат своите недъзи (по рождение или продобити) и на всички останали. Няма как да подведеш тези, които лично са о преживели, а все още не сме малко. Проблема по скоро е, че част и от нашето поколение е сред тях, а точно по тази причина те имат куража да набират толкова инерция.

    16:58 06.02.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Отец Дионисий

    8 2 Отговор

    До коментар #70 от "Февруарий":

    Чадо там накъдето си се запътил омраза няма ,само любов и светлина !

    17:00 06.02.2026

  • 96 Напомняне

    13 4 Отговор

    До коментар #56 от "Още не могат да преглътнат фактите":

    "Че сме в еврозоната"

    Ей това реално е повод за тъга и срам, а някои се тупат по гърдите заради него. Пълно малоумие! Колкото България е била държава по времето, когато е била част от Османсакта империя и е ползвала парите, емитирани от Високата порта, толкова е държава и сега, когато изгуби валутата си и стана окончателно част от една нова сатанинска империя, чиито пари ни наложиха против волята ни. Е, за какво ни е собствена валута, такава имат само слабите и мижави държави, а ние станахме велики, богати и силни... Само че в наше време парите не са просто средство за разплащане, а механизъм за управление и поставяне в зависимост. И това скоро ще го усещаме все по силно занапред. А някои се радват и гордеят. Да се смееш ли, да плачеш ли...

    17:01 06.02.2026

  • 97 Някой

    19 2 Отговор
    Ивчо, някой се е държал като теб. Ти имаш навика на висок глас да плючеш Русия и руснаците, като очакваш да има само съгласие с теб. Не ти харесва, когато някой не мисли като теб. ити го казва. Не защото му пука много за теб, а защото ти се е ядосвал, когато те е гледал по телевизията, или е слушал твоите бъртвежи по радио/интернет/другаде.
    Би ли одобрил, ако някой ватман излезе и наругае руския посланик, примерно? Убеден съм, че ще аплодираш. А защо се вайкаш, когато някой направи същото, но с някой като теб?

    17:01 06.02.2026

  • 98 Ха ХаХа

    16 4 Отговор
    КГБ ейският зет Инджев смърдялника

    17:01 06.02.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Дарвин

    7 3 Отговор
    Биомасата се обади.

    17:02 06.02.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Моряка

    10 1 Отговор

    До коментар #81 от "Сингур":

    Ми то при тази криза за ватмани......Освен ти да подкараш трамвая.Ако доктора докаже,че имаш някоя гънка в главата.

    17:02 06.02.2026

  • 103 Тцъ..

    4 13 Отговор

    До коментар #62 от "Аааа":

    За твое съжаление от лицето на земята ще изчезне първо руския ботуш, както изчезна германския. Путин е в същата позиция като Хитлер, спре ли войната за него повече живот няма.

    17:03 06.02.2026

  • 104 иван

    17 3 Отговор
    Бившият агент на ДС съвсем се е впиянчил !

    17:03 06.02.2026

  • 105 брейй

    12 1 Отговор
    Явно имаме получен нов грант :-)

    17:04 06.02.2026

  • 106 Знайко

    17 3 Отговор
    Журналистически труп! Отворих статията само , за да мога да и дам най-ниска оценка.
    Четейки коментарите се изненадах , че няма нито един , който да е положителен за агент Иво.
    Мда...този път давах само +-чета.Значи народа все пак проглежда, макар и с голямо закъснение.
    Относно фирмите - не знам как е сега , но преди 10 години чужденците не можеха да купуват имоти ако нямат регистрирана фирма и просто регистрираха такива за да им се случат нещата.
    Относно външния вид на субекта......хммммм меко казано нечистоплътен, облечен като човек който не му пука как изглежда (а вида му е много зле по моите стандарти), а за шаловете които използва в студия, където е 40 градуса по целзий няма да споменавам.

    Коментиран от #119

    17:05 06.02.2026

  • 107 Историк

    6 3 Отговор

    До коментар #62 от "Аааа":

    Що бе 600г турските кундури явно са били много приятни на родата ти ,те не тъпчеха а галеха д πтта и женски и мъжки .

    17:06 06.02.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 ?????

    9 0 Отговор
    Тоя мисля че знае за Джеймс Форестал.
    Да не свърши като него щото се е запътил по неговите пътеки.
    Да ходи по-често на психиатър та да му помогнат.

    17:07 06.02.2026

  • 110 Хохо Бохо

    1 15 Отговор
    Само да напомня. Русия е вражеска държава. Това е тяхно заявление...

    Коментиран от #115

    17:08 06.02.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Ха ХаХа

    7 2 Отговор

    До коментар #110 от "Хохо Бохо":

    Я пак бамбугер?

    17:10 06.02.2026

  • 116 Ветеран от Прайда 🌈

    8 1 Отговор

    До коментар #58 от "Облог":

    Бас държа че си от нашите и в момента си с еротични розови прашки муцка 👄 .

    17:11 06.02.2026

  • 117 Ха ХаХа

    7 0 Отговор

    До коментар #113 от "Трай бе":

    Колега направо ликвидира скапаните соросоиди.
    Побърка ги

    17:11 06.02.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Каунь

    7 0 Отговор
    Тоя си мисли, че е някой и ще почнат да му коментират

    17:13 06.02.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 маке

    9 0 Отговор
    пак тоя непрокопсаняк....

    17:13 06.02.2026

  • 127 Руско мнение за Рассдия

    4 12 Отговор
    Ако заспя и се събудя след сто години и ме питат, какво мисля, че става сега в Русия, аз ще отговоря: Пият и крадат". (М. Салтиков-Щедрин).

    „Московия – тайга, монголска, дива, зверска“. (Алексей Толстой).

    „Народ, който блуждае из Европа и търси какво може да се разруши, унищожи, ей така, само за развлечение“. (Достоевски).

    „Не народ, а скотове, мръсници, дива орда, душегубци и злодеи“. (Булгаков).

    „Най-важният забележим успех на руския народ е неговата садистична жестокост“. (Горки).

    Коментиран от #130, #139, #193

    17:14 06.02.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 урко

    10 0 Отговор
    Давате му медийно време само и само да дразните и малкото аудитория, която имате..Тоя става само за работа на площад Македония след 22 часа, за друго не

    17:16 06.02.2026

  • 133 Цървул

    12 1 Отговор
    Ей, не можа да направиш кариера при социализма . Като учеше в Москва , разбраха че не ставаш .

    17:17 06.02.2026

  • 134 Виден Нихилист си

    3 10 Отговор

    До коментар #130 от "Петко Р.Славейков":

    Pycия е нaй-oтвpaтителнaтa, go noвpъщaне ragнa cтpaнa в цялaтa cветoвнa иcтopия. c метoga нa cелекциятa тaм ca oтrлеgaни чygoвищни мopaлни ypogи, зa кoитo caмoтo noнятие зa goбpo и Злo е oбъpнaтo нaonaки. npез цялaтa cи иcтopия тaзи нaция cе въpraля в noмиятa и npи тoвa иcкa ga noтonи в нея целия cвят."

    Ивaн Илин (1883-1954), pycки филocoф

    Коментиран от #145

    17:18 06.02.2026

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 фончо

    11 3 Отговор
    Ватмана не те е онодел, затова си сърдит..

    17:18 06.02.2026

  • 138 Ха сега де...

    3 9 Отговор

    До коментар #92 от "Моряка":

    Много добре знаем и помним кой е Иво и какво е миналото му. Също, че е най компетентния араабист от български произход. За разлика от това обаче Иво е много по умен от всички коментиращи тук взети заедно и може да прави много по съдържателен анализ, за разлика от коментиращите тук.

    Коментиран от #176

    17:20 06.02.2026

  • 139 Ама защо

    5 7 Отговор

    До коментар #127 от "Руско мнение за Рассдия":

    Слагате минуси на видни руски писатели за Расиа бе .У теп ляци.Вие повече обичкате русия от България ли бе.Мстросовци.

    17:20 06.02.2026

  • 140 ТИГО

    5 2 Отговор

    До коментар #17 от "Атина Палада":

    По прости и от най-простият Изкуствен Интелект !!

    Коментиран от #144

    17:21 06.02.2026

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 .........

    2 10 Отговор
    Pycия е нaй-oтвpaтителнaтa, go noвpъщaне ragнa cтpaнa в цялaтa cветoвнa иcтopия. c метoga нa cелекциятa тaм ca oтrлеgaни чygoвищни мopaлни ypogи, зa кoитo caмoтo noнятие зa goбpo и Злo е oбъpнaтo нaonaки. npез цялaтa cи иcтopия тaзи нaция cе въpraля в noмиятa и npи тoвa иcкa ga noтonи в нея целия cвят."

    Ивaн Илин (1883-1954), pycки филocoф.
    ..

    Коментиран от #157, #181

    17:23 06.02.2026

  • 143 Дечо

    9 3 Отговор
    Инджев, пак се оля. Ей човек, забрави ли откъде тръгна и кой си всъщност??. Съдиха те, загуби делото и пак продължаваш. Май наистина луд умора няма.

    Коментиран от #146

    17:24 06.02.2026

  • 144 ТИГО

    5 0 Отговор

    До коментар #140 от "ТИГО":

    ТИГО ,нали си знаеш вече урока, на сухо и на дълл... Боко в г300 .

    17:25 06.02.2026

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 147 Моряка

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "Обичам Русия и Путин":

    Поне му прасни един в миндаджийската мутра.Ще ти стане още по смешно.

    17:26 06.02.2026

  • 148 Дрът русофилски сбърканяк

    2 9 Отговор
    Не само ватманите са сбъркани русодебили!

    17:26 06.02.2026

  • 149 9689

    9 2 Отговор
    Доноснико на ДС гаден,долен-скрий се........

    17:27 06.02.2026

  • 150 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 151 Селския Бик съм

    2 5 Отговор
    Лекувам от русофилство,носете си очила да не ви изхвръкнат очите.

    17:28 06.02.2026

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 154 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 155 Моряка

    6 1 Отговор

    До коментар #17 от "Атина Палада":

    Атинче,виж си минусите,пък после и развявай миндж@т@.

    17:30 06.02.2026

  • 156 ....................

    2 7 Отговор
    Pycия е нaй-oтвpaтителнaтa, go noвpъщaне ragнa cтpaнa в цялaтa cветoвнa иcтopия. c метoga нa cелекциятa тaм ca oтrлеgaни чygoвищни мopaлни ypogи, зa кoитo caмoтo noнятие зa goбpo и Злo е oбъpнaтo нaonaки. npез цялaтa cи иcтopия тaзи нaция cе въpraля в noмиятa и npи тoвa иcкa ga noтonи в нея целия cвят."

    Ивaн Илин (1883-1954), pycки филocoф

    17:30 06.02.2026

  • 157 Ха ХаХа

    6 2 Отговор

    До коментар #142 от ".........":

    Какъв писател е Илин?
    Знаеш ли кой му е плащал да пише срещу родината си бе баламур?
    Преписвач неграмотен

    Коментиран от #162, #164

    17:31 06.02.2026

  • 158 Моряка

    7 1 Отговор

    До коментар #16 от "Морски":

    Колега,,няма да се хвърли тариката.С удоволствие бих му помогнал случайно да се хлъзне пред трамвая.

    17:32 06.02.2026

  • 159 Александър l

    1 5 Отговор
    Ако заспя и се събудя след сто години и ме питат, какво мисля, че става сега в Русия, аз ще отговоря: Пият и крадат". (М. Салтиков-Щедрин).

    „Московия – тайга, монголска, дива, зверска“. (Алексей Толстой).

    „Народ, който блуждае из Европа и търси какво може да се разруши, унищожи, ей така, само за развлечение“. (Достоевски).

    „Не народ, а скотове, мръсници, дива орда, душегубци и злодеи“. (Булгаков).

    „Най-важният забележим успех на руския народ е неговата садистична жестокост“. (Горки).

    Коментиран от #167

    17:33 06.02.2026

  • 160 Реакция на трайно обиден

    5 1 Отговор
    Какво ли е денонощно да те напъва от вътре да покажеш простотията си с нови сили, макар вчера да си чел реакциите? Напиши статия какво толкова ти се е случило в тази Русия, ние ще те разберем!

    17:33 06.02.2026

  • 161 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 162 И на тия ли

    2 6 Отговор

    До коментар #157 от "Ха ХаХа":

    Ако заспя и се събудя след сто години и ме питат, какво мисля, че става сега в Русия, аз ще отговоря: Пият и крадат". (М. Салтиков-Щедрин).

    „Московия – тайга, монголска, дива, зверска“. (Алексей Толстой).

    „Народ, който блуждае из Европа и търси какво може да се разруши, унищожи, ей така, само за развлечение“. (Достоевски).

    „Не народ, а скотове, мръсници, дива орда, душегубци и злодеи“. (Булгаков).

    „Най-важният забележим успех на руския народ е неговата садистична жестокост“. (Горки).

    17:33 06.02.2026

  • 163 Мдааа

    5 1 Отговор
    (м) Инджев е тотално изпеpкало дърто розово пони! Много бързо забрави миналото си къде е учил, работил и пр., нагъл copocoиден безcpaмник!

    17:33 06.02.2026

  • 164 И на

    2 4 Отговор

    До коментар #157 от "Ха ХаХа":

    Горки ,Достоевски и Булгаков ли бе.Ей платена руска гю вен ди йо.Затвсряй русофилската чов ка ,че мирише.

    Коментиран от #171

    17:35 06.02.2026

  • 165 Т.КОЛЕВ

    3 1 Отговор
    ЗА ДА НАПАДАТ РУДНАЦИТЕ УКРАЙНА И ДА ИМА ВОЙНА ИМА НЕЩО КОЕТО ВВНО НЕ ГО ЗНАЕМ. ЕДНО ОТ ТВХ МОЖЕ БИ Е БЛИЗКИ ДЪЛГИ ГОДИНИ БРСТСКИ СТРАНИ БЛИЗКИ ЕДНАТА УРЙИТЕ ДА ПРЕДАВАТ ПО ГОЛЕМИЯ СИ БРАТ РУСИЯ ДА И ОРЪЩАТ ГРЪБ И ДА СЕ СЪЮЗЯВАТ С АМЕРИКАНЦИ И ДР. ПРЕДАТЕЛСТВО НЕ ЛОЯЛНОСТ. Има и нещо друго най вероятно.ТО АКО ИСКАХА РУСНАЦИТЕ ДО СЕГА СТО ПЪТИ ДА СА ИЗРАВНИЛИ ЦЯЛА УКРАЙНА СЪС ЗЕНЯТА НО СЕ ВЪЗДЪРЖАТ И ГИ ПРЕНУЖДАВАТ ДА СТРАДАТ ЗА ДА СЕ ВРАЗУМЯТ УРКИТЕ. НЕШО НА ПРАВИТЕЛСТВЕНА ОСНИВА ИМА КОЕТО НЕ Е ДОБРЕ МЕЖДУ ТЯХ.

    17:35 06.02.2026

  • 166 Суульоо

    4 0 Отговор

    До коментар #154 от "О Руска":

    Два замаха с теслата и си дотам,пък нека си от ултрасите на Левски,като онези боклуци Светльо и Мишо .

    Коментиран от #184

    17:36 06.02.2026

  • 167 Я се прочети

    5 3 Отговор

    До коментар #159 от "Александър l":

    В Законите на Хан Крум кой си и тогава преписвай извадки за Русия.
    Ако се напишат извадки за мръсотиите на Запада
    няма да стигнат няколко тома

    Коментиран от #179

    17:36 06.02.2026

  • 168 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 169 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 170 бай Бончо

    5 3 Отговор
    Инджев , много е хубаво да има 13 000 форми , нищо , че са руски .Много щях да съм доволен ако някой от прехваления ви запад отвори 13 000 фирми,обаче НЕ , те западняците само източват родината ни по всички начини .Идеологически изобщо няма да споря , просто изгледай поредицата "България която съградихме " има я в Ю-туб и няма как да отречеш , че през социализма сме били доста развита държава . Относно МОЧА искам да ти кажа , че върви едно обещание в интернет , че такива като теб ще върнат паметника на ръце и ще го почистват с мокри кърпички . Бъдещето ще си го направим светло , въпреки такива като теб .

    17:38 06.02.2026

  • 171 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 172 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 173 Абе

    2 1 Отговор
    и да триете коментара, това не променя факта, че Иво си е Дионисиев поклонник и Божия вересия, не...приб...рана...

    Коментиран от #190

    17:40 06.02.2026

  • 174 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 175 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 176 Моряка

    3 1 Отговор

    До коментар #138 от "Ха сега де...":

    То и Нерон,и Хитлер и Зеленото може да са били умни,но това не им е пречело да са боклуци.6993

    17:46 06.02.2026

  • 177 Смърфиета

    4 1 Отговор
    Ами. Ватманът не е бил особен рашист, нито психичното му здраве е било разклатено. Просто е искал да се пошегува с психичното здраве на Иво Инджев, за да го види как ще реагира и да потегли по време на реакцията.

    17:49 06.02.2026

  • 178 ИМПЕРИАЛИСТ

    2 6 Отговор
    Иво, брат, журналистите сте виновни за ширещия се рашизъм у нас...Никой от вас не коментира 11.-кратното "освобождение" на България от "турско робство"?? Серията от държавни преврати организирани след това от "братушките"?? Съсипването с братска им помощ на: ...оранжерийното ни строителство, огромния комбинат "Червена могила" , електронната ни промишленост, автомобилостроенето. Също и дефектните реактори в АЕЦ "Козлодуй", набутването ни в тинята на Белене и т. н....За всички тези неща има документи в архивите, но какво от това?

    Коментиран от #185

    17:49 06.02.2026

  • 179 Това са мнения

    1 1 Отговор

    До коментар #167 от "Я се прочети":

    На руски интелектуалци за Русия.Ти кое не си разбрал ор всичко.Едната гънка за това ли ти стигна.

    17:50 06.02.2026

  • 180 Ганчю

    1 4 Отговор
    Обича сатрапите ,500 г под турско ,45 г под руско ,и винаги наведен под ятагана

    17:50 06.02.2026

  • 181 Смърфиета

    0 1 Отговор

    До коментар #142 от ".........":

    Мила родна картинка....

    17:50 06.02.2026

  • 182 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 183 Само че

    2 3 Отговор

    До коментар #17 от "Атина Палада":

    Те са толкова про,сти че даже не го осъзнават

    17:53 06.02.2026

  • 184 Ей Матросов

    2 5 Отговор

    До коментар #166 от "Суульоо":

    Върни си Бълг.Паспорт щом си такъв руски фен бе.Ма заминавайте за блатото бе ка Путин има нужда от пушечно месо.35 хил ватенки на месец фирясват ,той набира по 30 хил.Помогнете му другари.

    Коментиран от #189

    17:53 06.02.2026

  • 185 Прудльооо

    6 2 Отговор

    До коментар #178 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Я сега кажи какъв хаир сме видели някога от Англия ,Германия или Франция за да не ти ги изреждам ?

    Коментиран от #195

    17:53 06.02.2026

  • 186 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 187 Бай ОНЯ

    4 1 Отговор
    Kukumicina Инджев пак си е объркал хапчетата. Има ли още гл..упа...ци да му четат сънищата?

    17:55 06.02.2026

  • 188 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 189 Суульоо

    3 1 Отговор

    До коментар #184 от "Ей Матросов":

    А ти кой беше бе гомммньоо,че не моа се сетя ,я се представи по устав, както си му редът ?

    Коментиран от #199

    17:55 06.02.2026

  • 190 Господ Бог

    2 4 Отговор

    До коментар #173 от "Абе":

    Не обичам да ми дават наклон на онази работа. Отдавна съм му взел акъла, а вие бързате да си го прибера. По-добре го слушайте какво ви казва Иво Инджев.

    17:57 06.02.2026

  • 191 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 192 Сульоо

    1 0 Отговор

    До коментар #188 от "Ще има":

    Няма да имаш време да реагираш ,два замаха с теслата и после ще си много тихххх.Не беше ли оня .айнар дето се с разни калибри се хвалеше ,цолажа на дръжката е Фи 60 ,мисля че ще ти пасне след първоначалната увертюрата .

    Коментиран от #197

    17:59 06.02.2026

  • 193 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 194 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 195 И кажи

    2 5 Отговор

    До коментар #185 от "Прудльооо":

    Къв хаир сме видели от Русия.И не ми разказвай за тъй нареченото освобождение.Реално половин България с цел да сме Заддунайская губерния.После когато обявихме Съединението насъскаха Сърбия срещу нас и си изтеглиха офицерите.Спретнаха русофилски преврат.Коя година но нападнаха в Добруджа знаеш ли 1916.И знаеш ли пуснаха ни фактура за тъй нареченото Асвабсждение 84 милиона 640 хил.зл лева еавняващи се на 32 т.злато.

    18:02 06.02.2026

  • 196 Софиянец

    8 1 Отговор
    Хихихи, браво на ватмана! Минджефф, имаш късмет, че не си ме срещнал мен, че нямаше да се разминеш само с викане!

    Коментиран от #198

    18:02 06.02.2026

  • 197 Чи ки йо

    0 1 Отговор

    До коментар #192 от "Сульоо":

    7,65 мм ще те почна от капачките а теслата ще ти я сложа от....

    Коментиран от #209

    18:04 06.02.2026

  • 198 Ау Страшния

    0 3 Отговор

    До коментар #196 от "Софиянец":

    И с какво щеше да плашиш ти бе Смех.

    Коментиран от #200

    18:05 06.02.2026

  • 199 Ла п ка й

    0 2 Отговор

    До коментар #189 от "Суульоо":

    И трай бе.

    18:06 06.02.2026

  • 200 Софиянец

    5 0 Отговор

    До коментар #198 от "Ау Страшния":

    Щеше да целува бандеровското знаме залепено на подметките ми, хахаххахХ

    Коментиран от #217

    18:06 06.02.2026

  • 201 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 202 Дзак

    1 0 Отговор
    Човек трябва да може да понася и подминава незаслужени обиди или лошо отношение с насмешка! Ако са заслужени, да се замисли какво е причината!

    18:07 06.02.2026

  • 203 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 204 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 205 Булпсихопатъ

    4 0 Отговор
    На гребена на вълната атлантическо русофобска с привкус на вкиснало вино и пещерска гроздова патронче.

    18:09 06.02.2026

  • 206 Този човек пак е изплискал легена.

    7 0 Отговор
    Как пък все бивши любимци или членове на комунистическата номенклатура се упражняват в пещерна русофобия почти денонощно? Мисля, че е направо диагноза. Като видя физиономията на проф. Лозанов, например, в някое тв студио, си мисля: "Боже, колко мъка има по света".

    18:09 06.02.2026

  • 207 патоанатом

    1 0 Отговор

    До коментар #182 от "Сульоо":

    Вие опитвал ли сте да сложите дрехи на покойник, или ако е в неестествена поза, да го изправите? Сега тука при мене са рейнджърите от Национална агенция за защита на горските територии. Трябва да ги срежа през ставите с бичкията, за да освободя телата и да ги прибере погръбалният агент, а съм уморен. Дадох малко пари на санитаря да отиде да си вземе кафево в циганската махала, защото ми врънкаше да му намеря мофин, и лоперамида не го оправя. Одризка всичко, ще трябва да измие и тоалетната. Преди да се върне не мога да си тръгна и ще изпия една-две водки, и ще си легна на кушетката, тъкмо трафика по България да понамалее. Погръбалният агент ще дойде всеки момент. Ще трябва да го поканя, докато се върне санитарят ми. Той ще се върне, защото иначе няма да вземе остатъка от парите, за да се надруса утре и да дойде във форма. Спукал гума и останал без пари. Когато го видя, че ги реже през ставите с бичкията, ще дам ключа от моргата на погръбалният агент да заключи, и ще го помоля да го остави на регистратурата на Майчин дом за мен. Аз имам друг, но си тръгвам след санитаря ми, защото остава да спи на моята кушетка, намирам помпи, през-ви съм намирал, и са изчезвали инструменти и вещи.

    Коментиран от #216

    18:10 06.02.2026

  • 208 Олга

    7 0 Отговор
    Щом тази фашизоидна субстанция прави политически митинги в транспорта и плаши пътниците, той е много зле и е направо заслужава да бъде вързан.

    Коментиран от #214

    18:10 06.02.2026

  • 209 Суульоо

    1 0 Отговор

    До коментар #197 от "Чи ки йо":

    Явно си свикнал и дула да ти ргггтт в г3ааа,няма да го пропусна .

    18:11 06.02.2026

  • 210 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 211 Тъпанар

    1 0 Отговор
    Такива като този тип ще ни докарат "малко" национално пускане на кръвчица.

    18:12 06.02.2026

  • 212 Варненец

    5 1 Отговор
    Хахаха, дъртия дс боклук и в истерия! Мед ми капе от сърцето!
    Народа решава, а не ти, подметка жалка! Народа е с Русия и братския руски народ, а не с перверзните западни содомити!
    Набий си го в изкуфялата манерка, дребно фашистче!

    18:12 06.02.2026

  • 213 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 214 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 215 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 216 Сульоо

    2 0 Отговор

    До коментар #207 от "патоанатом":

    А удари с тесла със замах получавал ли си ,само 2 на брой ,после ще те обслужват колегите ти от съдебна медицина

    18:15 06.02.2026

  • 217 Ма не се

    0 0 Отговор

    До коментар #200 от "Софиянец":

    Ли плашиш ,че някой може да те посочи с нещо стрелящо и да почнеш да се молиш.

    Коментиран от #220

    18:16 06.02.2026

  • 218 стоян георгиев

    4 0 Отговор

    До коментар #215 от "Руски Лапу гер":

    Ще те телепортираме при ултрасите Светльо и Мишо ,много по здрави да им носиш

    Коментиран от #221

    18:16 06.02.2026

  • 219 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 220 Софиянец

    1 1 Отговор

    До коментар #217 от "Ма не се":

    Явно това стрелящото досега не са ти го завирали оттзаадд.

    18:18 06.02.2026

  • 221 Хихихи

    4 0 Отговор

    До коментар #218 от "стоян георгиев":

    Тия ги изядоха прасетата 😁

    18:18 06.02.2026

  • 222 ............

    0 3 Отговор
    Ако заспя и се събудя след сто години и ме питат, какво мисля, че става сега в Русия, аз ще отговоря: Пият и крадат". (М. Салтиков-Щедрин).

    „Московия – тайга, монголска, дива, зверска“. (Алексей Толстой).

    „Народ, който блуждае из Европа и търси какво може да се разруши, унищожи, ей така, само за развлечение“. (Достоевски).

    „Не народ, а скотове, мръсници, дива орда, душегубци и злодеи“. (Булгаков).

    „Най-важният забележим успех на руския народ е неговата садистична жестокост“. (Горки).





    ....

    Коментиран от #224

    18:18 06.02.2026

  • 223 Лекувай се бе

    0 3 Отговор

    До коментар #219 от "стоян георгиев":

    Редовите русофили никога не са били обременени от знания, интелект или морални норми, но за сметка на това винаги са изпитвали патологична любов към Русия и негодника, който се е докопал до властта в Кремъл. И са мразели всичко свързано със свободата и демокрацията, които според тях са проклятие за човечеството.

    Коментиран от #226

    18:20 06.02.2026

  • 224 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 225 Каква Русия

    0 2 Отговор

    До коментар #219 от "стоян георгиев":

    Е България бе ей Просто пед за тебе няма решение освен на 2 м.под земятаЕдногънков руски тръбар.
    .

    18:22 06.02.2026

  • 226 стоян георгиев

    4 0 Отговор

    До коментар #223 от "Лекувай се бе":

    Буахахха, леко с нервичките! Да не преклъцаш вените от истерия 😁

    18:23 06.02.2026

  • 227 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 228 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 229 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 230 Я пак

    3 0 Отговор
    М Инджев, направи си застраховка и не си отваряй много устата, като излизаш между хората, че ще ти дотрябва!В къщи плямпай каквото си щеш, но на улицата се дръж прилично!

    18:35 06.02.2026

  • 231 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 232 дърт олигофрен

    3 0 Отговор
    изкукуригало старче , на такава бясна злоба как може да се отговори нормално

    18:39 06.02.2026

  • 233 Григор

    3 0 Отговор
    Не пускайте коментари на хора,които са за освидетелствуване. Не виждате ли,че човекът не е добре на втория етаж?Доктор Гълъбова спешно трябва да прати санитарите да го приберат!

    18:39 06.02.2026

  • 234 Русофилите са Антубългари.

    0 4 Отговор
    Редовите русофили никога не са били обременени от знания, интелект или морални норми, но за сметка на това винаги са изпитвали патологична любов към Русия и негодника, който се е докопал до властта в Кремъл. И са мразели всичко свързано със свободата и демокрацията, които според тях са проклятие за човечеството.

    18:41 06.02.2026

  • 235 Ддд

    3 0 Отговор
    Каза Иво Инджев, завършил образованието си в Московския държавен университет в СССР.......Инджев засрами се!!!!!!

    18:58 06.02.2026

  • 236 az СВО Победа 80

    4 0 Отговор
    Настават тежки дни за кафявите ризи в България!

    Преди Източният фронт да ги настигне със справедливо наказание за това, че реабилитират хитлеро-фашизма и търсят ревизия на резултатите от ВСВ, обикновенните хора ще им въздадат заслуженото...

    19:00 06.02.2026

  • 237 Ако кажеш кой

    1 1 Отговор
    е този ватман русофил, ще го обсипем с целувки и прегръдки. Ние русофилите сме повече. А ти някога също беше голям приятел на Москва. Всички помним!

    19:17 06.02.2026

  • 238 юрист

    0 0 Отговор
    А ти кой си бе отроче на ДС,а всичките ревете,че и мнение даваш,като какъв.

    19:24 06.02.2026

  • 239 МГУ

    1 0 Отговор
    Може да се е пребоядисал другарят Инджев,но ЕГН -то,не прощава!

    19:27 06.02.2026

  • 240 Мнения

    1 0 Отговор
    "ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки..." И така трябва да е, НО... Факти, публикувайте наистина мнения, а не психиатрични истерии на изкукуригали дедици като доносникът Ивайло, е.къневци, н.слатинчета и т.н.

    19:32 06.02.2026