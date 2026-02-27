Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Иво Инджев: Статуквото изгори ценни червени колаборационисти за следващия парламент

27 Февруари, 2026 13:03 1 479 28

Очертават се две очаквани сигурни линии на поведение на новото командване в партията

Иво Инджев: Статуквото изгори ценни червени колаборационисти за следващия парламент - 1
Снимка: Нова телевизия
Иво Инджев Иво Инджев Журналист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Бързата реакция на новия лидер на БСП Крум Зарков, който извади от листите на партията гласувалите другари в тиквено-прасешкия отбор за налагане на техните правила в изборните секции в чужбина стана днес първия важен акт на практическа промяна в поведението на тази политическата старица.

Не самият акт на изваждането от листите е толкова важен за широката публика по отношение на теснопартийните въпроси, колкото изваждането на явното доказателство за колаборацията на въпросните другари с др. Борисов и неговия началник Пеевски.

Самите другари отричаха, а партийното ръководство-старото и новото-предпочитаха да не коментират тази тема. Увъртаха, че имало сътрудничество с др. Борисов и с неговия началник Пеевски от единия патриотизъм, щото така налагали интересите на България и нейната стабилност.

Никой не вярва(ше) в тази лъжа, но е друго тя да бъде изобличена по яркия начин, по който лъсна днес.

Очертават се две очаквани сигурни линии на поведение на новото командване в партията. Едната се вижда като все така заседнала в гърлото на старицата геополитическа кост на продължаваща проруска нагласа. Не беше толкова сигурно, че другата- противопоставянето на досегашния управленски тандем -ще получи своето практическо потвърждение.

Поне второто се случи вече.

Главното е, че и по двете писти явно има пълно съвпадение, ако не и съгласуване с вятъра, който вее в платната на летящия нагоре в рейтингите Румен Радев. Това навява на мисълта, която вече съм изразявал, че става дума за две крила от един самолет. Ще има нужда от тях за търсене на парламентарно мнозинство.

След дългото свободно (про)падане на БСП тази задача изглежда трудно изпълнима, но Зарков показва старание.

Не очаквайте да си признаят. Намират се в невъзможната ситуация Радев да иска да вкара генетично близък съюзник в парламента, но да не може да го оповести като свое намерение, тъй като това би намалило притока на избиратели със същия профил към собствения му проект.

Така че, хич да не ги питат журналистите. Ще се спотайват до последно.


София / България
  • 1 Пич

    25 4 Отговор
    Инджев !!! Ето ги вашите :
    Ето само това, което знаем за ПП и ДБ, и което всеки от вас може да провери! Първо убиха основният им спонсор - Кърпа ! В интервю от ЮАР той ги нарече глуповати момчета, но вършещи работа! После убиха идеолога и бос в сянка - Алексей Петров! Това ознаменува края на влиянието на семейството на Киро, и той вече е аут! После удавиха адвоката на ПП в собственият му кладенец! Накрая в Петрохан избиха цялата ударна група на ПП !!! Междувременно лъснаха педофилските изцепки на директора на ПП, педофилските изцепки на активистите на ПП - доктора и актьора които упояваха момчета и ги изнасилваха! Накрая лъсна и педофилската секта на ударната им група! Дали може да се мисли за сатанинска секта, като при Епщайн?! И дали са свързани нещата ?!

    Коментиран от #2, #25

    13:06 27.02.2026

  • 2 Пич

    12 3 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Кърпа - Къро

    13:07 27.02.2026

  • 3 Ганя Путинофила

    4 20 Отговор
    Имаме 8 путинофилски партии в парламента!

    Коментиран от #10

    13:07 27.02.2026

  • 4 Статуквото изгори смешни злобари

    11 2 Отговор
    като ги показват рядко от епопеята на забравените бърборковци

    13:07 27.02.2026

  • 5 120 000 "нулеви" фирми

    4 14 Отговор
    на руските шпиони в България, които не развиват никаква дейност!
    Кои руски еничари допуснаха тази система?

    Коментиран от #11

    13:09 27.02.2026

  • 6 АБВ

    24 3 Отговор
    Само Факти ли паднаха толкова ниско, давайки място за изява на този агент на ДС, учил в СССР и заемал синекурната длъжност шеф на БТА ?

    13:10 27.02.2026

  • 7 Русодебил

    2 12 Отговор
    Плюенето на русодебилите да започне сега!

    Коментиран от #13

    13:10 27.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Град Симитли

    16 1 Отговор
    "...тази политическата старица./БСП/.."
    То и ти си физически дъртак,ама не спираш да бълваш отрова!

    13:14 27.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Атина Палада

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "120 000 "нулеви" фирми":

    Е как кои бре:)) ами "големите началници":) каза ви го местният дерибей:))) а ти пак питаш..

    13:17 27.02.2026

  • 12 Нито глас за oкраинците от ППДБ!

    10 1 Отговор
    Пиян боклук!

    13:17 27.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Либераст

    10 1 Отговор
    Тоя maзен 4фут пак разтяга локуми.

    13:22 27.02.2026

  • 18 хазароnomak

    8 3 Отговор
    Никой не ти иска мнението, платен алкохолизиран отпадък.

    13:25 27.02.2026

  • 19 седесарко

    8 1 Отговор
    тоя не е ли псо....вис...ал веке, та да отвори работа на поп Ставря...

    13:29 27.02.2026

  • 20 Е не

    9 1 Отговор
    Ама как е възможно постоянно да давате трибуна на този болен мозък ? Вместо да му помогнете с лечение в специализирано лечебно заведение .

    13:34 27.02.2026

  • 21 БЪЛГ

    6 0 Отговор
    Мръсен ционист

    13:46 27.02.2026

  • 22 Хмм

    2 0 Отговор
    доносник

    13:54 27.02.2026

  • 23 Софианец

    3 0 Отговор
    Ако не служим на Русия, тя ще ни унищожи, както сега унищожава укро-фашистите!

    14:00 27.02.2026

  • 24 Мин джев,

    1 1 Отговор
    да не забравиш да си измиеш краката и да си лягаш.Преди това хап4етата,моля.

    14:01 27.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Марио

    0 0 Отговор
    Обичам таткови разузнавачета от близки времена да говорят за " червени"!
    Да са се спаружили като бабишкер ..
    И да са забравили кои са!

    14:10 27.02.2026

  • 27 Никой

    0 0 Отговор
    ИТН реализирали идеята да вземем едни пари от Министерството на културата ( Мариян Бачев ) в оставка . Община Раковски - с. Белозем ще вземе 250 000 лв . за фестивал на БЕЛИЯ ЩЪРКЕЛ ( по голямо финансиране от фестивала Киномания ) . Пак Мин . на културата отпуска 170 000 лв. за фестивала на бозата в Радомир . още финансови средства за пехливанки борби в Белица , златни сватби в Кресна , все културни прояви . Всичко за хората нали така ?

    14:10 27.02.2026

  • 28 Мда

    0 0 Отговор
    Докога ще се дава трибуна на агент Ивайло и кога агента ще си скъса Рашизззката диплома?

    14:18 27.02.2026