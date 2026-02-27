Иво Инджев: Статуквото изгори ценни червени колаборационисти за следващия парламент

Бързата реакция на новия лидер на БСП Крум Зарков, който извади от листите на партията гласувалите другари в тиквено-прасешкия отбор за налагане на техните правила в изборните секции в чужбина стана днес първия важен акт на практическа промяна в поведението на тази политическата старица.
Не самият акт на изваждането от листите е толкова важен за широката публика по отношение на теснопартийните въпроси, колкото изваждането на явното доказателство за колаборацията на въпросните другари с др. Борисов и неговия началник Пеевски.
Самите другари отричаха, а партийното ръководство-старото и новото-предпочитаха да не коментират тази тема. Увъртаха, че имало сътрудничество с др. Борисов и с неговия началник Пеевски от единия патриотизъм, щото така налагали интересите на България и нейната стабилност.
Никой не вярва(ше) в тази лъжа, но е друго тя да бъде изобличена по яркия начин, по който лъсна днес.
Очертават се две очаквани сигурни линии на поведение на новото командване в партията. Едната се вижда като все така заседнала в гърлото на старицата геополитическа кост на продължаваща проруска нагласа. Не беше толкова сигурно, че другата- противопоставянето на досегашния управленски тандем -ще получи своето практическо потвърждение.
Поне второто се случи вече.
Главното е, че и по двете писти явно има пълно съвпадение, ако не и съгласуване с вятъра, който вее в платната на летящия нагоре в рейтингите Румен Радев. Това навява на мисълта, която вече съм изразявал, че става дума за две крила от един самолет. Ще има нужда от тях за търсене на парламентарно мнозинство.
След дългото свободно (про)падане на БСП тази задача изглежда трудно изпълнима, но Зарков показва старание.
Не очаквайте да си признаят. Намират се в невъзможната ситуация Радев да иска да вкара генетично близък съюзник в парламента, но да не може да го оповести като свое намерение, тъй като това би намалило притока на избиратели със същия профил към собствения му проект.
Така че, хич да не ги питат журналистите. Ще се спотайват до последно.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Ето само това, което знаем за ПП и ДБ, и което всеки от вас може да провери! Първо убиха основният им спонсор - Кърпа ! В интервю от ЮАР той ги нарече глуповати момчета, но вършещи работа! После убиха идеолога и бос в сянка - Алексей Петров! Това ознаменува края на влиянието на семейството на Киро, и той вече е аут! После удавиха адвоката на ПП в собственият му кладенец! Накрая в Петрохан избиха цялата ударна група на ПП !!! Междувременно лъснаха педофилските изцепки на директора на ПП, педофилските изцепки на активистите на ПП - доктора и актьора които упояваха момчета и ги изнасилваха! Накрая лъсна и педофилската секта на ударната им група! Дали може да се мисли за сатанинска секта, като при Епщайн?! И дали са свързани нещата ?!
Коментиран от #2, #25
13:06 27.02.2026
2 Пич
До коментар #1 от "Пич":Кърпа - Къро
13:07 27.02.2026
3 Ганя Путинофила
Коментиран от #10
13:07 27.02.2026
4 Статуквото изгори смешни злобари
13:07 27.02.2026
5 120 000 "нулеви" фирми
Кои руски еничари допуснаха тази система?
Коментиран от #11
13:09 27.02.2026
6 АБВ
13:10 27.02.2026
7 Русодебил
Коментиран от #13
13:10 27.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Град Симитли
То и ти си физически дъртак,ама не спираш да бълваш отрова!
13:14 27.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Атина Палада
До коментар #5 от "120 000 "нулеви" фирми":Е как кои бре:)) ами "големите началници":) каза ви го местният дерибей:))) а ти пак питаш..
13:17 27.02.2026
12 Нито глас за oкраинците от ППДБ!
13:17 27.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Либераст
13:22 27.02.2026
18 хазароnomak
13:25 27.02.2026
19 седесарко
13:29 27.02.2026
20 Е не
13:34 27.02.2026
21 БЪЛГ
13:46 27.02.2026
22 Хмм
13:54 27.02.2026
23 Софианец
14:00 27.02.2026
24 Мин джев,
14:01 27.02.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Марио
Да са се спаружили като бабишкер ..
И да са забравили кои са!
14:10 27.02.2026
27 Никой
14:10 27.02.2026
28 Мда
14:18 27.02.2026