България, където "Биг Брадър" гледа отвсякъде

Автор: Емилия Милчева

"Искам този лекар да бъде наказан, искам да понесе отговорност за унижението на детето ми, за травмата, която ще я връхлети, като ѝ кажа. Това ѝ беше първият гинекологичен преглед, притеснявах се как ще мине. Винаги съм ѝ говорила, че трябва да бъде отговорна към здравето си и да не се срамува, защото, нали, "на лекар всичко се казва."

44-годишната Д.А.* е пациентка на гинеколога д-р Венелин Иванов, в чийто кабинет в медицински център в София беше открита камера, от която са изтекли записи в порносайтове. Той беше задържан за 24 часа, а после освободен. Екипът на ДВ разговаря с нея.

Къде и защо е била монтирана камерата?

Д-р Иванов, който е един от акционерите в центъра, знаел за камерата, но твърди, че била поставена, за да следи скъпата техника - тоест ехографа. Пациентката и дъщеря ѝ, на чийто преглед тя е присъствала, тъй като момичето е непълнолетно, не са били предупредени за видеонаблюдението. В кабинета по график преглеждат още няколко гинеколози, а според лекари камерата е поставена да следи броя на прегледите и платените на специалистите суми. Нейният обхват обаче не е ограничен.

"Камерата се пада зад гърба на лекаря, който пише на компютъра, мисля, че са я крили със саксията с орхидея, поставена на плота", казва Д.А., която смята да търси правата си по съдебен път. "При моя преглед споделих и много лична информация, която само лекарите ми знаят, и това вероятно се чува на видеото", посочва тя.

Според д-р Иванов камерата била "видима" и не работeла по време на прегледи, но Д.А. не я е видяла, нито пък предупредителни знаци за наличието ѝ. В съобщение до медиите от МЦ "Люлин Мед" твърдят, че са "изумени от съобщените факти и обстоятелства" заради "извършена кибератака". Камера имало само в този от всичките им седем филиала, но от "Люлин Мед" избягват етичния въпрос защо е била монтирана такава в кабинет за медицински манипулации.

Без прецедент в ЕС

България пак “повежда” класация, тъй като проверка на ДВ показва, че няма публично известни и официално потвърдени случаи в други държави от ЕС, при които видеозаписи от медицински кабинети или козметични салони са били разпространявани в порнографски платформи. За по-малко от месец такива нарушения станаха известни в салони за епилация в Бургас, Казанлък и Ахелой, гинекологични кабинети в София, но преди това камери, свързани с кабинета на директора, бяха открити в тоалетните на 138-о училище в столицата.

БиБиСи наскоро разказа за случай на неправомерно разпространен порнографски запис на британски граждани. Но записът е от хотел в Китай.

Камери в лекарски кабинети на територията на ЕС не може да има - и не само там. Това произтича от основния закон в ЕС, който урежда защитата на личните данни. Чл. 9, параграф 1 на GDPR гласи: "Забранява се обработването на лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице."

Пред ДВ специалистът по киберсигурност Явор Колев коментира, че за тежки нарушения глобите са високи, стигат до 4% от годишния оборот на фирмите (по европейския регламент). Според него необходимо е сериозно разследване и то с международно сътрудничество, за да се проследят и разкрият лицата, получили достъп до камерите.

Другаде нарушенията на регламента се наказват строго. В Полша на медицински център със седалище в Краков бяха наложени две глоби на обща стойност 262 500 евро заради видеа в периода 1-23 юли 2023 г. от неонатологичното отделение. Те показвали както новородени, така и техните майки, "докато извършват интимни дейности като хранене на бебетата или кърмене". Нито пациентките, нито служителите са били информирани за записите. Разследването на полската Служба за защита на личните данни е установило, че картите с памет, съдържащи записите, не били криптирани и записите са изтекли, а камерите не са били конфигурирани да отговарят на изискванията.

В Гърция през 2023 г. Върховният наказателен съд потвърди условната присъда от 4 месеца лишаване от свобода за хирург, който незаконно записал видео на операция и го публикувал в ΥοuTube без разрешение. Той заснел хистеректомия (отстраняване на матката), на записа се виждат гениталиите, не и лицето на пациентката и има данни за вида на операцията и датата, възрастта на пациентката, данни за хирурга и асистентите му.

Магистратите приемат, че тази информация позволява тя да бъде идентифицирана. Според гръцкия закон, който транспонира GDPR в националното право, видеозаписите с лични данни са защитени и тяхното разпространение без правно основание е престъпление.

Докато Гърция криминализира част от нарушенията на защитата на личните данни - особено когато става дума за здраве, сексуален живот - в България санкциите по ЗЛД са административни. До затвор може да се стигне само ако прокуратурата докаже допълнителен престъпен състав.

В Гърция престъпление е и незаконното събиране, записване или разпространение на лични данни с умисъл, а максималната присъда е 5 години затвор. Така че ако собственици на козметичен салон поставят камери в помещения, където пациентите са частично или напълно разголени, може да попаднат зад решетките.

"Видеонаблюдението не е нормативно регламентирано"

Българската съдебна практика и институции не дават основания за особен оптимизъм. Прокуратурата е образувала досъдебни производства по повод записите от козметичните салони. Но избраният преди осем месеца нов състав на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) изглежда има нужда да се запознае с европейския регламент, а после да подобри и остарелия закон, който се нуждае от прецизиране на санкциите и класификация на нарушенията, детайлни правила за съгласие и др.

В публикувано на сайта на Комисията съобщение се казва, че "видеокамери не следва да се разполагат в стаи за отдих, помещения за преобличане, както и в помещения, в които се извършват процедури със съблечени лица". След което обезсилва това заявление с думите, че “осъществяването на видеонаблюдение не е нормативно регламентирано, а становищата на Комисията нямат задължителен характер, те са препоръчителни".

Излиза, че когато няма изрична забрана, "всеки сам си преценява", включително дали е допустимо да бъдат записвани голи или полуголи клиенти. Така защитата на човешкото достойнство е оставено на "добрата воля". Според КЗЛД дали има "неправомерно обработване на лични данни следва да се обсъди след събиране пълния обем от доказателства по всеки отделен случай".

Изглежда, че Комисията не възприема като тежко нарушение поставянето на камерите, които козметички защитиха с аргумента "охранителни нужди", а за видеата в порносайтове ще решава дали изобщо са проблем.

За разлика от КЗЛД, ръководена от бившия полицай Борислав Божинов, в чиято официална биография пише, че е изкарал 10-дневен курс по GDPR, Асоциацията на козметиците в България недвусмислено заяви в позиция, че "видеонаблюдението е абсолютно недопустимо в зони с високо ниво на очакване за лична неприкосновеност каквито са процедурни и терапевтични кабинети; съблекални и санитарни помещения; зони, в които клиентите са частично или напълно разголени".

"Принципът "с цел сигурност" не може да бъде оправдание за навлизане в интимната сфера на клиента и дори полученото съгласие в такива ситуации често е правно невалидно поради неговата непропорционалност", казват от гилдията.

"Биг Брадър" е навсякъде

Само от партия "Да, България", част от "Демократична България", реагираха на нарушенията с камерите. Съпредседателите на партията Иво Мирчев и Божидар Божанов - и двамата с опит в ΙΤ-сектора, предупредиха, че най-малко 64 хиляди камери за видеонаблюдение само от двете най-популярни марки са достъпни през интернет в България, а общо вероятно са над 100 000.

Според тях и начинаещ хакер може да "пробие" тези камери - чрез известни уязвимости, несменени пароли по подразбиране или елементарни пароли за налучкване. Тяхната оценка е, че КЗЛД не си върши работата, а спешно трябва да се свърже с мобилните оператори, доставчиците на интернет, фирмите за видеонаблюдение и да се вземат мерки.

Всъщност проблемите с камерите растат. През 2024 г. КЗЛД е сезирана с над 1080 жалби от граждани за нарушения при обработване на личните им данни и упражняване на правата им по GDPR. Над 1/3 от тях - 345, са свързани с видеонарушения. Забелязва се увеличаване на жалбите в сравнение с 2023 г., когато броят им е бил 900, а подадените през 2022 г. - 770.. Ако гражданите бъдат по-добре образовани за GDPR, ще са и по-активни в защита на правата си.

Нерегламентираното видеонаблюдение е повсеместно, "Биг Брадър" е навсякъде. Кой разрешава поставяне на камера на входа на апартамент, отдаван под наем в известни платформи, или от домоуправител без решение на общо събрание на етажната собственост? Има достатъчно случаи на злоупотреби с лични данни, получени от такива устройства, върху които няма контрол.

За сериозни пропуски в контрола предупреждават и от Българския фонд на жените по повод случаите с изтеклите записи в платени сайтове за възрастни. Според БФЖ се очертава тревожен модел на системно сексуално и онлайн насилие над жени в България.

Онлайн насилието има дълготраен и натрупващ се ефект, казва организацията в позиция и дава пример с видео на жена, гледано над 50 000 пъти - "мащаб, който ясно показва интензитета на преживяното насилие и публичното унижение".

Д.А. също се съмнява, че може да бъде изцяло спряно разпространението на видеата от лекарския кабинет. "След като е тръгнало един път, ще е трудно!" И макар за институциите, заети да пазят властта, достойнството на гражданите очевидно да не струва много, тя е решена да защити своето - заради дъщеря си и нечии други дъщери.