Случаят "Петрохан": Прикриват ли се неудобни истини?

Коментар на Емилия Милчева:

Когато МВР и прокуратурата мълчат за шокиращо престъпление с шест трупа, но се престарават в димните завеси и етикетиране на мъртвите, значи разследването е изключително неудобно. Означава, че засяга хора или структури, които не бива да влизат в дневния ред и/или пък се е получил институционален провал.

Поведението на МВР за случая “Петрохан” надхвърля стандартната некомпетентност - това е тактика, която за няколко дни балонизира темата с кални версии за жертвите - и измести натиска от институциите към “профила” на мъртвите. Нали никой не е против да мрат сектанти и педофили! А откъде е известно, че са такива? От струящи коментари в национални медии и социални мрежи, подкрепени с разкази, копия от сигнал и име на дете, което не само че не се постараха да скрият, но и разкриха произхода му. От внушения на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, чиято легитимност се оспорва, и които се структурират така: първо, ситуацията е като по нашумелия през 90-те хорър “Туин Пийкс”, второ, журналистите го разбират правилно, питайки за “сектантска мрежа с педофилия ли става въпрос”.

На тази канонада се противопоставят спомените за убитите и разказите какви “добри хора” са те, някои от тях - легендарни пещерняци, подводни гмуркачи и изследователи.

Версиите на разследването?

Няма ясна и подредена хронология от МВР кога са извършени престъпленията, няма резултати от съдебномедицинска експертиза, не е съобщено с какви оръжия е стреляно и дали всички са убити или има и самоубили се. Не се съобщава по какви версии работи разследването, а това е нормална практика, не са необходими детайли. На медии се подхвърлят трохи - контролирана информация от анонимни източници от МВР. Това позволява да избуят всякакви сказания, насочвани от продуцентите - самите разследващи, които не опровергават дори най-абсурдните. Средата е замърсена от догадки и конспиративни теории.

Част от хипотезите са свързани с някакви лични девиации и екзотика, тъй като се говори, че убитите са “странни хора”, “затворена група”, с “особени духовни практики”, “мистицизъм” и пр. Тези хипотези са шумни, обвиват историята в тайнственост и я превръщат в човешка драма, включвайки и допускания на психиатри за “разширено меланхолно самоубийство”.

Търкаля се и друга: познавали са се добре, имало е напрежение, контрол, зависимости, след което конфликтът ескалира до показно убийство. Има и предположения, които ги героизират - противопоставили са се на дървената мафия, пречели са на бракониерите.

Другите хипотези - за влияние, пари, (институционално) търпяна дейност като канал за трафик на дрога, цигари, нелегални мигранти, остават недоизказани и недотам озвучени. Може ли службите да имат контрол върху тези канали и за кои служби става дума? Районът е на 15 км от границата със Сърбия и като част от Северозапада е известен с прехвърлянето на мигранти.

Затова пък “педофилията” и лагерите за деца са шумно обсъждани и освен от Сарафов, подкрепени като внушение от … контраразузнаването. Председателят на ДАНС Деньо Денев заяви, че в агенцията имало “сигнал с твърдения за сексуални посегателства над малолетни и непълнолетни деца и паравоенни структури, които са се разположили на територията на въпросната хижа”.

Резултатът е, че обществото губи емпатия към жертвите още преди да са разкрити убийци.

Шестима убити за седмица

Шестима български граждани без криминално минало са мъртви. Първите трима - Ивайло Иванов (49 г.), Дечо Василев (45 г.) и Пламен Статев (51 г.), бяха открити на 2 февруари в района на бившата хижа “Петрохан”, другите - Ивайло Калушев (51 г.), Николай Златков (22 г.) и Александър Макулев (15 г.), намерени в кемпер под връх Околчица на 8 февруари. С изключение на тийнейджъра, останалите са обединени в сдружение “Национална агенция за контрол на защитените територии” (НАКЗТ), а и в Българска асоциация по екстремни спортове ООД. Почти всички с добър бизнес, заживели в един момент изолирано в планината в хижа, купена за по-малко от 50 000 евро през 2020 г. от Калушев. Той се е завърнал след дълъг престой в Мексико, където е основал школа за пещерно гмуркане, в която работил и Златков, по онова време на 13 години, също и Статев и Василев.

Хижата, която превръщат в свой дом, е масивна двуетажна сграда с капацитет от 76 спални места със собствени санитарни възли и бани, ресторант и кафе-аперитив, с още една постройка към нея и паркинг за 20 автомобила. Обитателите на имота са разполагали с високоспециализирани дронове от последно поколение, за да наблюдават район от около 700 кв. Км, и високопроходими автомобили, което е потвърдено.

Купили са и 5 декара от Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) за 4928 лева, като сделката е осъществена в последния ден на втория служебен кабинет на Стефан Янев и първия на правителството на Кирил Петков (ПП) - 13 декември 2021 година.

Притежавали са и оръжие, но не е официално съобщено колко и какво, и дали има и автоматично оръжие, което е забранено за цивилни. Дали откритата карабина и пистолети в бившата хижа край Петрохан са законно притежавани, МВР можеше да съобщи отдавна - регистрацията на оръжия е чрез тяхната служба „Контрол на общоопасните средства“ (КОС).

Последствията

България влиза в поредна фаза на предсрочни избори и трагедията край Петрохан неизбежно попада в раздела за политически атаки. Всеки слух или предположение се насочва срещу ПП-ДБ, а се използва и срещу гражданските организации. Причината е, че екоминистърът от кабинета на Кирил Петков - Борислав Сандов (“Зелено движение”), през 2022 г. подписва споразумение с НАКЗТ - скоро, след като е била създадена. То ѝ дава право за взаимно сътрудничество и “подкрепа при осигуряване на регулаторни и контролни функции за опазване на околната среда и защитените зони” в Западна Стара планина и Предбалкана, които са защитени зони и територии от НАТУРА 2000. Споразумението е прекратено през 2025 г. Сред спонсорите на неправителствената организация са настоящият кмет на София Васил Терзиев, предприемачката Саша Безуханова и други представители на кръгове около градската либерална общност.

"Туин Пийкс", но не както го разбира Сарафов

Всички те излязоха с публични изявления след като стана известно, че са подкрепяли организацията. Показаха го скрийншотове от сайта на НПО-то, въпреки че информацията е била изтрита през декември миналата година.

Появата на екипи на ДАНС и СОБТ на местопрестъпленията подхранват спекулациите, че не е обикновен криминален случай за отшелници в планината. Докато разследването е обвито в тайна, на преден план се съревновават версии и слухове. Обществото остава в сивата зона между фактите и внушенията. Там емпатията е ерозирала, а правоохранителните органи служат за прикритие на неудобни истини.

Случаят напомня на „Туин Пийкс“, но не както го разбира Сарафов, а както го е режисирал Дейвид Линч. На повърхността - мистерия и хорър, но под тях стои насилие, колективно мълчание и институционална слепота.