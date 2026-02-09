Случаят "Петрохан": Прикриват ли се неудобни истини?

Коментар на Емилия Милчева:
Когато МВР и прокуратурата мълчат за шокиращо престъпление с шест трупа, но се престарават в димните завеси и етикетиране на мъртвите, значи разследването е изключително неудобно. Означава, че засяга хора или структури, които не бива да влизат в дневния ред и/или пък се е получил институционален провал.
Поведението на МВР за случая “Петрохан” надхвърля стандартната некомпетентност - това е тактика, която за няколко дни балонизира темата с кални версии за жертвите - и измести натиска от институциите към “профила” на мъртвите. Нали никой не е против да мрат сектанти и педофили! А откъде е известно, че са такива? От струящи коментари в национални медии и социални мрежи, подкрепени с разкази, копия от сигнал и име на дете, което не само че не се постараха да скрият, но и разкриха произхода му. От внушения на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, чиято легитимност се оспорва, и които се структурират така: първо, ситуацията е като по нашумелия през 90-те хорър “Туин Пийкс”, второ, журналистите го разбират правилно, питайки за “сектантска мрежа с педофилия ли става въпрос”.
На тази канонада се противопоставят спомените за убитите и разказите какви “добри хора” са те, някои от тях - легендарни пещерняци, подводни гмуркачи и изследователи.
Версиите на разследването?
Няма ясна и подредена хронология от МВР кога са извършени престъпленията, няма резултати от съдебномедицинска експертиза, не е съобщено с какви оръжия е стреляно и дали всички са убити или има и самоубили се. Не се съобщава по какви версии работи разследването, а това е нормална практика, не са необходими детайли. На медии се подхвърлят трохи - контролирана информация от анонимни източници от МВР. Това позволява да избуят всякакви сказания, насочвани от продуцентите - самите разследващи, които не опровергават дори най-абсурдните. Средата е замърсена от догадки и конспиративни теории.
Част от хипотезите са свързани с някакви лични девиации и екзотика, тъй като се говори, че убитите са “странни хора”, “затворена група”, с “особени духовни практики”, “мистицизъм” и пр. Тези хипотези са шумни, обвиват историята в тайнственост и я превръщат в човешка драма, включвайки и допускания на психиатри за “разширено меланхолно самоубийство”.
Търкаля се и друга: познавали са се добре, имало е напрежение, контрол, зависимости, след което конфликтът ескалира до показно убийство. Има и предположения, които ги героизират - противопоставили са се на дървената мафия, пречели са на бракониерите.
Другите хипотези - за влияние, пари, (институционално) търпяна дейност като канал за трафик на дрога, цигари, нелегални мигранти, остават недоизказани и недотам озвучени. Може ли службите да имат контрол върху тези канали и за кои служби става дума? Районът е на 15 км от границата със Сърбия и като част от Северозапада е известен с прехвърлянето на мигранти.
Затова пък “педофилията” и лагерите за деца са шумно обсъждани и освен от Сарафов, подкрепени като внушение от … контраразузнаването. Председателят на ДАНС Деньо Денев заяви, че в агенцията имало “сигнал с твърдения за сексуални посегателства над малолетни и непълнолетни деца и паравоенни структури, които са се разположили на територията на въпросната хижа”.
Резултатът е, че обществото губи емпатия към жертвите още преди да са разкрити убийци.
Шестима убити за седмица
Шестима български граждани без криминално минало са мъртви. Първите трима - Ивайло Иванов (49 г.), Дечо Василев (45 г.) и Пламен Статев (51 г.), бяха открити на 2 февруари в района на бившата хижа “Петрохан”, другите - Ивайло Калушев (51 г.), Николай Златков (22 г.) и Александър Макулев (15 г.), намерени в кемпер под връх Околчица на 8 февруари. С изключение на тийнейджъра, останалите са обединени в сдружение “Национална агенция за контрол на защитените територии” (НАКЗТ), а и в Българска асоциация по екстремни спортове ООД. Почти всички с добър бизнес, заживели в един момент изолирано в планината в хижа, купена за по-малко от 50 000 евро през 2020 г. от Калушев. Той се е завърнал след дълъг престой в Мексико, където е основал школа за пещерно гмуркане, в която работил и Златков, по онова време на 13 години, също и Статев и Василев.
Хижата, която превръщат в свой дом, е масивна двуетажна сграда с капацитет от 76 спални места със собствени санитарни възли и бани, ресторант и кафе-аперитив, с още една постройка към нея и паркинг за 20 автомобила. Обитателите на имота са разполагали с високоспециализирани дронове от последно поколение, за да наблюдават район от около 700 кв. Км, и високопроходими автомобили, което е потвърдено.
Купили са и 5 декара от Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) за 4928 лева, като сделката е осъществена в последния ден на втория служебен кабинет на Стефан Янев и първия на правителството на Кирил Петков (ПП) - 13 декември 2021 година.
Притежавали са и оръжие, но не е официално съобщено колко и какво, и дали има и автоматично оръжие, което е забранено за цивилни. Дали откритата карабина и пистолети в бившата хижа край Петрохан са законно притежавани, МВР можеше да съобщи отдавна - регистрацията на оръжия е чрез тяхната служба „Контрол на общоопасните средства“ (КОС).
Последствията
България влиза в поредна фаза на предсрочни избори и трагедията край Петрохан неизбежно попада в раздела за политически атаки. Всеки слух или предположение се насочва срещу ПП-ДБ, а се използва и срещу гражданските организации. Причината е, че екоминистърът от кабинета на Кирил Петков - Борислав Сандов (“Зелено движение”), през 2022 г. подписва споразумение с НАКЗТ - скоро, след като е била създадена. То ѝ дава право за взаимно сътрудничество и “подкрепа при осигуряване на регулаторни и контролни функции за опазване на околната среда и защитените зони” в Западна Стара планина и Предбалкана, които са защитени зони и територии от НАТУРА 2000. Споразумението е прекратено през 2025 г. Сред спонсорите на неправителствената организация са настоящият кмет на София Васил Терзиев, предприемачката Саша Безуханова и други представители на кръгове около градската либерална общност.
"Туин Пийкс", но не както го разбира Сарафов
Всички те излязоха с публични изявления след като стана известно, че са подкрепяли организацията. Показаха го скрийншотове от сайта на НПО-то, въпреки че информацията е била изтрита през декември миналата година.
Появата на екипи на ДАНС и СОБТ на местопрестъпленията подхранват спекулациите, че не е обикновен криминален случай за отшелници в планината. Докато разследването е обвито в тайна, на преден план се съревновават версии и слухове. Обществото остава в сивата зона между фактите и внушенията. Там емпатията е ерозирала, а правоохранителните органи служат за прикритие на неудобни истини.
Случаят напомня на „Туин Пийкс“, но не както го разбира Сарафов, а както го е режисирал Дейвид Линч. На повърхността - мистерия и хорър, но под тях стои насилие, колективно мълчание и институционална слепота.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Жорж

23:04 09.02.2026
Някой
Примерно не пишат и не обръщат внимание за новото развитие на случая:
"Колона от четири джипа е преминала в района на прохода броени часове преди тройната екзекуция в хижата. Новата следа в разследването на шесторното убийство изплува от емоционален пост на близка до една от жертвите - Ивайло Иванов"
С колкото хора сме коментирали - никой не вярва във версията със самоубийствата! Тези хора са били убити!
Но явно на разследващите им се нрави версията за самоубийствата, защото така всичко за тях приключва ОК, и си измиват ръцете...

23:05 09.02.2026
Ванга
23:05 09.02.2026
Боко праните гащи
23:07 09.02.2026
Герп боклуци
23:07 09.02.2026
Въпрос!

23:09 09.02.2026
8 ООрана държава
До коментар #7 от "Въпрос!":Скоро и нея сигурно ще я намерят убита щото явно е единствената която може да каже какво се е случило, а на някой това не му харесва да има живи свидетели на нещо
23:11 09.02.2026
Сталин
23:17 09.02.2026
Жорж

23:18 09.02.2026
Последния Софиянец

23:19 09.02.2026
12 Спецназ
ТИЯ ни правят на луди!
Имало е разсрел след задържане на 6 или 8 човека.
Всички разстреляни са били неподвижни в момента на разстрела.
ВИЕ МАЛОУМНИ ЛИ СТЕ??
Самоубийство е е единствено число.
НЕМА ка 3 - ма по трима да си теглят куршума!
Били са вързани и РАЗСТРЕЛЯНИ, ВСИЧКИТЕ.
Последвала е инсценирова за самоубийства,
след като телата са занесени отвън опожарява щтото се и
снети от тях отпечатъци по оръжията около тях.
23:21 09.02.2026
13 Обаче
Успешно пране.
23:22 09.02.2026
14 Последния Софиянец
До коментар #10 от "Жорж":Школата Роук е печелила европейски програми и е пращала деца в Брюксел на педофилите в ЕП.
23:23 09.02.2026
Дедо Мраз
23:24 09.02.2026
16 Няма да търсят нищо!
До коментар #1 от "Жорж":След Петрохан, защо се покри Борисов? Иначе е първа кипра на телевизора!Има ли нещо общо с убийствата пандизчията от Панкрац?
23:36 09.02.2026
17 ъуъуъ
Е и да тероризират могат
Нищо чудно и самите сециални части да са направили постановка и да се мъчат сега да потулят всичко все едно е самоубийство.
Помнете Явор и всички други които са били жертви на българската терористична организация наречена МВР.
Прокуратурата не я деля от МВР.
Във всеки един град има по няколко Пепи Евро, по няколко нотаруиса
23:36 09.02.2026
19 Видьо Видев
До коментар #1 от "Жорж":След Петрохан, защо се покри Борисов? Иначе е първа кипра на телевизора!Има ли нещо общо с убийствата пандизчията от Панкрац?
23:43 09.02.2026
20 Факти
До коментар #2 от "Някой":Постът на Милена Малинова с четирите джипа е от 4-ти февруари - втория ден след новината. Оттогава са минали 5 дни и тя все още не е извикана на разпит. Това е екзекуция с чадър от най-високо ниво.
23:43 09.02.2026
21 Спецназ
ФАКТ!
Страх ви е да не ви намерят и вас у некой кемпер "самоубили се"!
НАЛИ??
23:44 09.02.2026
Дърто ченге

23:56 09.02.2026
23 ФБР и КГБ
До коментар #22 от "Дърто ченге":Дебили ли са българите? Не виждат ли кървавата диря от Петкохан до Околчица след наркотрафиканта Борисов? Бандитът пандизчия от Панкрац!
Кой друг има ресурса на правителството, медиите и на цялата държава да замита следите?

23:59 09.02.2026
24 Спецназ
НЯМА НЕУДОБНИ истини!
Убити са всички, даже и децата!
ТОВА трябва да се доведе докрай, но все пак сме в БГ реалност и едвали , Баце!
23:59 09.02.2026
25 Спецназ
ако некой гласува за ГЕРБ ,
нЕма сърце, Баце!
00:02 10.02.2026
26 брях,
00:02 10.02.2026
27 ФАКТ Е
До коментар #23 от "ФБР и КГБ":Рейнджърите от Петрохан са нямали никакъв шанс срещу държавата, защото тя принадлежи на мафиота Борисов!

00:03 10.02.2026
Мдаа
00:37 10.02.2026
29 Хижар
Фидосов-старши поема управлението на хижа „Петрохан“ през есента на 2006 г. след сключен договор с Българския туристически съюз (БТС) и дълго време добросъвестно стопанисва планинския имот. В един момент обаче се оказва, че хижата тихомълком е вписана като актив на частната фирма на Фидос Искренов, който по неведоми и лъхащи на корупция пътища даже се сдобива с нотариален акт за собственост.

00:54 10.02.2026
оня с коня
01:06 10.02.2026
31 Видьо Видев
До коментар #29 от "Хижар":Ало Сарафов?Камерата е записала само как се сбогуват,а не е записала как се самоубиват!Това е невъзможно!
01:08 10.02.2026
32 Предпоследният софиянец
До коментар #11 от "Последния Софиянец":Престани да досаждаш под всяко заглавие с едно и също бе тъпан!

01:20 10.02.2026
33 Хмм
До коментар #27 от "ФАКТ Е":никой няма шанс срещу държавата, ето божков говореше пред медиите че управлявал държавата, седеше крак връз крак срещу борисов в МС и пушеше пура, но когато държавата го подгони избяга в Дубай, и пеевски се подхилваше - избори няма да има, но на следващия ден правителството подаде оставка, а по случая в Петрохан не е казал дори думичка дето реагира на всичко на момента, че и иска от премиера да му се отчита, що поне малко не подкрепи МВР и Сарафов
01:39 10.02.2026
34 Последния Софиянец
До коментар #32 от "Предпоследният софиянец":1300 години безмислено съществевание

02:20 10.02.2026
35 оня с коня
и че има банани в магазина
това е важното при една демокрация , а жертвите са косвен продукт на демокрацията
02:21 10.02.2026
Хмм
02:24 10.02.2026
37 Не знам, ама
До коментар #2 от "Някой":По версиите, които се тиражират, може да се направи сериал, който ще засенчи Туин Пийкс, а за вашите (дойче Веле) статии за войната в Украйна може да се направи военен сериал, който ще бъде хит с лопатки и чипове от перални

02:41 10.02.2026
38 Не знам ама
До коментар #37 от "Не знам, ама":Американците ще го направят на 100 процента
02:43 10.02.2026
39 По интересно
До коментар #27 от "ФАКТ Е":Е че паравоенната организация е засекретена
02:48 10.02.2026
Жалка англосаксонска измет
02:51 10.02.2026
41 От тези 1300
До коментар #34 от "Последния Софиянец":Махни 750 и ще получиш по нормална цифра, 500 османско съжителство, 200 гръцко съжителство, 50 руско съжителство, а можем да прибавим и 30 европейско съжителство

02:55 10.02.2026
42 В тази връзка
До коментар #41 от "От тези 1300":Може да се говори за съществуването на българска нация, а не държава

02:57 10.02.2026
43 Да не забравяме
До коментар #42 от "В тази връзка":Че някои западни историци смятат Първата Българска Държава за Империя, когат са съществували три или четири държави в Европа, тогава Европа е била обединена
03:06 10.02.2026
Уса
04:42 10.02.2026
Уса
05:12 10.02.2026
