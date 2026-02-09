Новини
Мнения »
Случаят "Петрохан": Прикриват ли се неудобни истини?

Случаят "Петрохан": Прикриват ли се неудобни истини?

9 Февруари, 2026 23:01 3 335 46

  • петрохан-
  • емилия милчева-
  • убийство-
  • мвр-
  • хижа-
  • борислав сарафов

Случаят "Петрохан" е обвит в тайна, а на преден план са оставени слухове. Обществото е в сивата зона между фактите и внушенията.

Случаят "Петрохан": Прикриват ли се неудобни истини? - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Емилия Милчева:

Когато МВР и прокуратурата мълчат за шокиращо престъпление с шест трупа, но се престарават в димните завеси и етикетиране на мъртвите, значи разследването е изключително неудобно. Означава, че засяга хора или структури, които не бива да влизат в дневния ред и/или пък се е получил институционален провал.

Поведението на МВР за случая “Петрохан” надхвърля стандартната некомпетентност - това е тактика, която за няколко дни балонизира темата с кални версии за жертвите - и измести натиска от институциите към “профила” на мъртвите. Нали никой не е против да мрат сектанти и педофили! А откъде е известно, че са такива? От струящи коментари в национални медии и социални мрежи, подкрепени с разкази, копия от сигнал и име на дете, което не само че не се постараха да скрият, но и разкриха произхода му. От внушения на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, чиято легитимност се оспорва, и които се структурират така: първо, ситуацията е като по нашумелия през 90-те хорър “Туин Пийкс”, второ, журналистите го разбират правилно, питайки за “сектантска мрежа с педофилия ли става въпрос”.

На тази канонада се противопоставят спомените за убитите и разказите какви “добри хора” са те, някои от тях - легендарни пещерняци, подводни гмуркачи и изследователи.

Версиите на разследването?

Няма ясна и подредена хронология от МВР кога са извършени престъпленията, няма резултати от съдебномедицинска експертиза, не е съобщено с какви оръжия е стреляно и дали всички са убити или има и самоубили се. Не се съобщава по какви версии работи разследването, а това е нормална практика, не са необходими детайли. На медии се подхвърлят трохи - контролирана информация от анонимни източници от МВР. Това позволява да избуят всякакви сказания, насочвани от продуцентите - самите разследващи, които не опровергават дори най-абсурдните. Средата е замърсена от догадки и конспиративни теории.

Част от хипотезите са свързани с някакви лични девиации и екзотика, тъй като се говори, че убитите са “странни хора”, “затворена група”, с “особени духовни практики”, “мистицизъм” и пр. Тези хипотези са шумни, обвиват историята в тайнственост и я превръщат в човешка драма, включвайки и допускания на психиатри за “разширено меланхолно самоубийство”.

Търкаля се и друга: познавали са се добре, имало е напрежение, контрол, зависимости, след което конфликтът ескалира до показно убийство. Има и предположения, които ги героизират - противопоставили са се на дървената мафия, пречели са на бракониерите.

Другите хипотези - за влияние, пари, (институционално) търпяна дейност като канал за трафик на дрога, цигари, нелегални мигранти, остават недоизказани и недотам озвучени. Може ли службите да имат контрол върху тези канали и за кои служби става дума? Районът е на 15 км от границата със Сърбия и като част от Северозапада е известен с прехвърлянето на мигранти.

Затова пък “педофилията” и лагерите за деца са шумно обсъждани и освен от Сарафов, подкрепени като внушение от … контраразузнаването. Председателят на ДАНС Деньо Денев заяви, че в агенцията имало “сигнал с твърдения за сексуални посегателства над малолетни и непълнолетни деца и паравоенни структури, които са се разположили на територията на въпросната хижа”.

Резултатът е, че обществото губи емпатия към жертвите още преди да са разкрити убийци.

Шестима убити за седмица

Шестима български граждани без криминално минало са мъртви. Първите трима - Ивайло Иванов (49 г.), Дечо Василев (45 г.) и Пламен Статев (51 г.), бяха открити на 2 февруари в района на бившата хижа “Петрохан”, другите - Ивайло Калушев (51 г.), Николай Златков (22 г.) и Александър Макулев (15 г.), намерени в кемпер под връх Околчица на 8 февруари. С изключение на тийнейджъра, останалите са обединени в сдружение “Национална агенция за контрол на защитените територии” (НАКЗТ), а и в Българска асоциация по екстремни спортове ООД. Почти всички с добър бизнес, заживели в един момент изолирано в планината в хижа, купена за по-малко от 50 000 евро през 2020 г. от Калушев. Той се е завърнал след дълъг престой в Мексико, където е основал школа за пещерно гмуркане, в която работил и Златков, по онова време на 13 години, също и Статев и Василев.

Хижата, която превръщат в свой дом, е масивна двуетажна сграда с капацитет от 76 спални места със собствени санитарни възли и бани, ресторант и кафе-аперитив, с още една постройка към нея и паркинг за 20 автомобила. Обитателите на имота са разполагали с високоспециализирани дронове от последно поколение, за да наблюдават район от около 700 кв. Км, и високопроходими автомобили, което е потвърдено.

Купили са и 5 декара от Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) за 4928 лева, като сделката е осъществена в последния ден на втория служебен кабинет на Стефан Янев и първия на правителството на Кирил Петков (ПП) - 13 декември 2021 година.

Притежавали са и оръжие, но не е официално съобщено колко и какво, и дали има и автоматично оръжие, което е забранено за цивилни. Дали откритата карабина и пистолети в бившата хижа край Петрохан са законно притежавани, МВР можеше да съобщи отдавна - регистрацията на оръжия е чрез тяхната служба „Контрол на общоопасните средства“ (КОС).

Последствията

България влиза в поредна фаза на предсрочни избори и трагедията край Петрохан неизбежно попада в раздела за политически атаки. Всеки слух или предположение се насочва срещу ПП-ДБ, а се използва и срещу гражданските организации. Причината е, че екоминистърът от кабинета на Кирил Петков - Борислав Сандов (“Зелено движение”), през 2022 г. подписва споразумение с НАКЗТ - скоро, след като е била създадена. То ѝ дава право за взаимно сътрудничество и “подкрепа при осигуряване на регулаторни и контролни функции за опазване на околната среда и защитените зони” в Западна Стара планина и Предбалкана, които са защитени зони и територии от НАТУРА 2000. Споразумението е прекратено през 2025 г. Сред спонсорите на неправителствената организация са настоящият кмет на София Васил Терзиев, предприемачката Саша Безуханова и други представители на кръгове около градската либерална общност.

"Туин Пийкс", но не както го разбира Сарафов

Всички те излязоха с публични изявления след като стана известно, че са подкрепяли организацията. Показаха го скрийншотове от сайта на НПО-то, въпреки че информацията е била изтрита през декември миналата година.

Появата на екипи на ДАНС и СОБТ на местопрестъпленията подхранват спекулациите, че не е обикновен криминален случай за отшелници в планината. Докато разследването е обвито в тайна, на преден план се съревновават версии и слухове. Обществото остава в сивата зона между фактите и внушенията. Там емпатията е ерозирала, а правоохранителните органи служат за прикритие на неудобни истини.

Случаят напомня на „Туин Пийкс“, но не както го разбира Сарафов, а както го е режисирал Дейвид Линч. На повърхността - мистерия и хорър, но под тях стои насилие, колективно мълчание и институционална слепота.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 36 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жорж

    51 9 Отговор
    Търсете черни джипове и лицата свързани с тях. Вероятно са спрели камера по сред балкана и са избили и втората група хора.

    Коментиран от #6, #16, #19

    23:04 09.02.2026

  • 2 Някой

    58 6 Отговор
    Рабира се, че се прикриват и се тиражират всякакви идиотщини!

    Примерно не пишат и не обръщат внимание за новото развитие на случая:

    "Колона от четири джипа е преминала в района на прохода броени часове преди тройната екзекуция в хижата. Новата следа в разследването на шесторното убийство изплува от емоционален пост на близка до една от жертвите - Ивайло Иванов"

    С колкото хора сме коментирали - никой не вярва във версията със самоубийствата! Тези хора са били убити!

    Но явно на разследващите им се нрави версията за самоубийствата, защото така всичко за тях приключва ОК, и си измиват ръцете...

    Коментиран от #20, #37

    23:05 09.02.2026

  • 3 Ванга

    10 0 Отговор
    След 30 години от ка ке умрем, министри от чужбина дойдели, ке лежат затворени! А некои само ке лежат...

    23:05 09.02.2026

  • 4 Боко праните гащи

    41 3 Отговор
    Закривай МВР-то

    23:07 09.02.2026

  • 5 Герп боклуци

    56 5 Отговор
    Самоубииства при будисти, нещо не се връзва

    23:07 09.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Въпрос!

    54 3 Отговор
    Разбрахме уж, някакви неща. 22 годишното момче и 15 годишното са с огнестрелно рани в главите от упор. Ами Ивайло Калушев? Той как е намерен? С рана къде? А натривки по ръцете? Ами момичето, което се вижда на кадъра! Дано да са го скрили добре, че... А защо в началото казаха, че с бус са тръгнали към морето? Будист не е равно на убиец или самоубиец!

    Коментиран от #8

    23:09 09.02.2026

  • 8 ООрана държава

    32 2 Отговор

    До коментар #7 от "Въпрос!":

    Скоро и нея сигурно ще я намерят убита щото явно е единствената която може да каже какво се е случило, а на някой това не му харесва да има живи свидетели на нещо

    23:11 09.02.2026

  • 9 Сталин

    58 5 Отговор
    Едно е ясно,всичко което казват от МВР е лъжа,това е поръчково убийство

    23:17 09.02.2026

  • 10 Жорж

    5 40 Отговор
    Щом и дойче зеле се намеси, работата е дебела. Евро-травеститите крякат неистово… защото едни сектанти се изпотрепали

    Коментиран от #14

    23:18 09.02.2026

  • 11 Последния Софиянец

    11 12 Отговор
    Школата Роук работи от 1992 г при всички правителства.Значи е свързана с чужди служби.Пускат деца на политици и ги изнудват

    Коментиран от #32

    23:19 09.02.2026

  • 12 Спецназ

    50 3 Отговор
    НИКОЙ самоубиец не ляга до друг да се самоубива!

    ТИЯ ни правят на луди!

    Имало е разсрел след задържане на 6 или 8 човека.

    Всички разстреляни са били неподвижни в момента на разстрела.


    ВИЕ МАЛОУМНИ ЛИ СТЕ??

    Самоубийство е е единствено число.

    НЕМА ка 3 - ма по трима да си теглят куршума!


    Били са вързани и РАЗСТРЕЛЯНИ, ВСИЧКИТЕ.
    Последвала е инсценирова за самоубийства,

    след като телата са занесени отвън опожарява щтото се и

    снети от тях отпечатъци по оръжията около тях.

    23:21 09.02.2026

  • 13 Обаче

    22 22 Отговор
    Много сапун ще трябва, за да се изпере връзката на Националната Агенция с лидерите в ПП.
    Успешно пране.

    23:22 09.02.2026

  • 14 Последния Софиянец

    14 20 Отговор

    До коментар #10 от "Жорж":

    Школата Роук е печелила европейски програми и е пращала деца в Брюксел на педофилите в ЕП.

    23:23 09.02.2026

  • 15 Дедо Мраз

    31 0 Отговор
    На вчерашният брифинг от връх Околчица, ми направи впечатление, че вече не търсят никого от групата защо всички са мъртви, но по изявлението разбрах, че търсят свидетели. Надявам се в добрият смисъл.

    23:24 09.02.2026

  • 16 Няма да търсят нищо!

    30 4 Отговор

    До коментар #1 от "Жорж":

    След Петрохан, защо се покри Борисов? Иначе е първа кипра на телевизора!Има ли нещо общо с убийствата пандизчията от Панкрац?

    23:36 09.02.2026

  • 17 ъуъуъ

    34 3 Отговор
    МВР освен да пребият някой за друго уви не стават.
    Е и да тероризират могат

    Нищо чудно и самите сециални части да са направили постановка и да се мъчат сега да потулят всичко все едно е самоубийство.

    Помнете Явор и всички други които са били жертви на българската терористична организация наречена МВР.
    Прокуратурата не я деля от МВР.
    Във всеки един град има по няколко Пепи Евро, по няколко нотаруиса

    23:36 09.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Видьо Видев

    19 3 Отговор

    До коментар #1 от "Жорж":

    След Петрохан, защо се покри Борисов? Иначе е първа кипра на телевизора!Има ли нещо общо с убийствата пандизчията от Панкрац?

    23:43 09.02.2026

  • 20 Факти

    37 3 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    Постът на Милена Малинова с четирите джипа е от 4-ти февруари - втория ден след новината. Оттогава са минали 5 дни и тя все още не е извикана на разпит. Това е екзекуция с чадър от най-високо ниво.

    23:43 09.02.2026

  • 21 Спецназ

    35 1 Отговор
    Журналистите знаете, но ви е СТРАХ от Боко!

    ФАКТ!

    Страх ви е да не ви намерят и вас у некой кемпер "самоубили се"!

    НАЛИ??

    23:44 09.02.2026

  • 22 Дърто ченге

    35 0 Отговор
    Правило номер 1 в криминалистиката: Следвай парите. Проследяването на паричните потоци, приходите и разходите решават 90% от случаите. А тук са играли големи пари, особено за подкупи на министри и шефове на контролни органи. Колкото и "нестандартни" да изглеждат жертвите, от ясно по-ясно е, че паралелно е действала мафиотска организация с чадър от държавата. В един момент момчетата са станали свидетели на нещо неудобно за властта и са ги ликвидирали

    Коментиран от #23

    23:56 09.02.2026

  • 23 ФБР и КГБ

    22 1 Отговор

    До коментар #22 от "Дърто ченге":

    Дебили ли са българите? Не виждат ли кървавата диря от Петкохан до Околчица след наркотрафиканта Борисов? Бандитът пандизчия от Панкрац!
    Кой друг има ресурса на правителството, медиите и на цялата държава да замита следите?

    Коментиран от #27

    23:59 09.02.2026

  • 24 Спецназ

    24 1 Отговор
    ИМА разследване.
    НЯМА НЕУДОБНИ истини!

    Убити са всички, даже и децата!
    ТОВА трябва да се доведе докрай, но все пак сме в БГ реалност и едвали , Баце!

    23:59 09.02.2026

  • 25 Спецназ

    17 1 Отговор
    След тия...

    ако некой гласува за ГЕРБ ,

    нЕма сърце, Баце!

    00:02 10.02.2026

  • 26 брях,

    4 5 Отговор
    тука гледам сичкото кеч криминалист станал!

    00:02 10.02.2026

  • 27 ФАКТ Е

    25 1 Отговор

    До коментар #23 от "ФБР и КГБ":

    Рейнджърите от Петрохан са нямали никакъв шанс срещу държавата, защото тя принадлежи на мафиота Борисов!

    Коментиран от #33, #39

    00:03 10.02.2026

  • 28 Мдаа

    7 1 Отговор
    Много добре казано, браво !

    00:37 10.02.2026

  • 29 Хижар

    19 0 Отговор
    Придобилата зловеща популярност заради тримата застреляни горски рейнджъри хижа „Петрохан“ в западното било на Стара планина е била стопанисвана повече от 14 години от Фидос Искренов, бащата на бившата депутатка от ГЕРБ Искра Фидосова.


    Фидосов-старши поема управлението на хижа „Петрохан“ през есента на 2006 г. след сключен договор с Българския туристически съюз (БТС) и дълго време добросъвестно стопанисва планинския имот. В един момент обаче се оказва, че хижата тихомълком е вписана като актив на частната фирма на Фидос Искренов, който по неведоми и лъхащи на корупция пътища даже се сдобива с нотариален акт за собственост.

    Коментиран от #31

    00:54 10.02.2026

  • 30 оня с коня

    6 4 Отговор
    време е вече да гръмне тоя АЕЦ че да затрие тоя продажен български ген

    01:06 10.02.2026

  • 31 Видьо Видев

    27 0 Отговор

    До коментар #29 от "Хижар":

    Ало Сарафов?Камерата е записала само как се сбогуват,а не е записала как се самоубиват!Това е невъзможно!

    01:08 10.02.2026

  • 32 Предпоследният софиянец

    0 7 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    Престани да досаждаш под всяко заглавие с едно и също бе тъпан!

    Коментиран от #34

    01:20 10.02.2026

  • 33 Хмм

    14 2 Отговор

    До коментар #27 от "ФАКТ Е":

    никой няма шанс срещу държавата, ето божков говореше пред медиите че управлявал държавата, седеше крак връз крак срещу борисов в МС и пушеше пура, но когато държавата го подгони избяга в Дубай, и пеевски се подхилваше - избори няма да има, но на следващия ден правителството подаде оставка, а по случая в Петрохан не е казал дори думичка дето реагира на всичко на момента, че и иска от премиера да му се отчита, що поне малко не подкрепи МВР и Сарафов

    01:39 10.02.2026

  • 34 Последния Софиянец

    3 5 Отговор

    До коментар #32 от "Предпоследният софиянец":

    1300 години безмислено съществевание

    Коментиран от #41

    02:20 10.02.2026

  • 35 оня с коня

    9 6 Отговор
    важното е че съборихме МОЧА

    и че има банани в магазина

    това е важното при една демокрация , а жертвите са косвен продукт на демокрацията

    02:21 10.02.2026

  • 36 Хмм

    3 2 Отговор
    може ли без дойче велле, не може

    02:24 10.02.2026

  • 37 Не знам, ама

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    По версиите, които се тиражират, може да се направи сериал, който ще засенчи Туин Пийкс, а за вашите (дойче Веле) статии за войната в Украйна може да се направи военен сериал, който ще бъде хит с лопатки и чипове от перални

    Коментиран от #38

    02:41 10.02.2026

  • 38 Не знам ама

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "Не знам, ама":

    Американците ще го направят на 100 процента

    02:43 10.02.2026

  • 39 По интересно

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "ФАКТ Е":

    Е че паравоенната организация е засекретена

    02:48 10.02.2026

  • 40 Жалка англосаксонска измет

    4 0 Отговор
    Пакистанците ша ва оправят

    02:51 10.02.2026

  • 41 От тези 1300

    4 1 Отговор

    До коментар #34 от "Последния Софиянец":

    Махни 750 и ще получиш по нормална цифра, 500 османско съжителство, 200 гръцко съжителство, 50 руско съжителство, а можем да прибавим и 30 европейско съжителство

    Коментиран от #42

    02:55 10.02.2026

  • 42 В тази връзка

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "От тези 1300":

    Може да се говори за съществуването на българска нация, а не държава

    Коментиран от #43

    02:57 10.02.2026

  • 43 Да не забравяме

    3 0 Отговор

    До коментар #42 от "В тази връзка":

    Че някои западни историци смятат Първата Българска Държава за Империя, когат са съществували три или четири държави в Европа, тогава Европа е била обединена

    03:06 10.02.2026

  • 44 Уса

    3 2 Отговор
    Васко десето знае всичко

    04:42 10.02.2026

  • 45 Уса

    2 0 Отговор
    Поставете се на мястото на убитите и ще стигнете до истината

    05:12 10.02.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.