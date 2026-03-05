5 март 1953 г.: Умира Сталин

73 години след смъртта на Йосиф Сталин отношението към военновременния водач на Съветския съюз остава противоречиво. За част от руснаците той е съдействал за развиването на Съюза на съветските социалистически републики, а за други е диктатор с много грехове.
Лидерът, който в миналото е управлявал с желязна ръка, ръководи бързата индустриализация на страната. Освен това съумява да се оправи с нацистите. Но също така е причинил смъртта на милиони руснаци, а други е изпратил в трудови лагери.
Тъй като Русия отново е въвлечена в конфликт – този път с Украйна, спомените за Сталин оживяват. Мнозина руснаци даже намират аналогия между него и Владимир Путин, поради водената от Кремъл „екзистенциална битка за национално оцеляване “.
„Първо би трябвало да му благодарим за успеха във Втората световна война. Но за мен той е отрицателен образ, тъй като по време на неговото ръководство имаше доста смъртни случаи - екзекуции, разстрели и гонения. Изкуствата бяха забранени. Така че е невъзможно да има единна позиция за неговото наследство“, сподели 21-годишната московчанка Мадина, която е със смесени чувства относно наследството на Йосиф Сталин.
Йосиф Сталин умира на 5 март 1953 г., когато е на 74 години. Въпреки че публичните чествания остават до огромна степен табу и улиците вече не носят името му, през последните години репутацията му претърпя нещо като подем, написа агенция Ройтерс.
Проучванията през 2021 година на руския център „Левада“ например показват, че 45% от руснаците изразяват уважение към Сталин, а 48% подкрепят поставянето на негови паметници.
„Защо да имам неприятно отношение към него? “, пита московчанинът Андрей. Той е на 31 години и възхвалява Сталин като "силна и обединяваща страната личност, чиято победа във Втората световна война би трябвало да бъде възхвалявана“.
Руският президент Владимир Путин, който се представя за наследник на царете от миналото, има по-скоро умерена оценка за Сталин. През годините той на няколко пъти го е хвалил като военачалник, но е осъждал вътрешната му политика като „тоталитарна “.
От началото на войната в Украйна управляващите в Русия настояват, че „Кремъл се бори против украинските неонацисти“, като преповтаря военната мантра на Сталин, представяйки нашествието в една суверенна страна като „акция, слагаща завършек на незавършената работа от Втората световна война “.
През февруари 2023 г. Владимир Путин посети Волгоград, който за кратко беше преименуван на Сталинград, с цел да отбележи 80-ата годишнина от битката, която се дефинира като повратна точка във Втората световна война.
„За съжаление виждаме, че идеологията на нацизма в актуалната си форма още веднъж заплашва директно сигурността на страната ни“, сподели тогава Владимир Путин.
Властите в Украйна пък настояват, че Владимир Путин демонстрира същата „геноцидна бруталност “ като Йосиф Сталин. Час от руснаците са съгласни с това.
В родния град на Сталин – Гори, който се намира в Грузия, мнозина имат позитивно отношение към руския деспот, макар че грузинците са скъсали с Русия и поддържат Украйна.
„Мнозинството в Гори цени Сталин, разбира се. Като историческа фигура, като велик човек, който е управлявал със стоманен юмрук. Младото поколение е значително по-критчно към него“, сподели 48-годишният жител на града Якоб Кикриашвили.
Роден като Йосеб Джугашвили в непретенциозно семейство през 1878 година, младият Сталин прекарва детството си в Гори. След това отива в грузинската столица Тбилиси, където продължава образованието си. Днес музеят на Сталин в Гори, разположен на бул. "Сталин" е най-известната туритическа атракция там, която привлича гости от цял свят.
През 2010 година грузинското държавно ръководство нареди статуята на Сталин в града да бъде премахната, заявявайки, че „той не го заслужава“.
1 Презвитер Козма
13:59 05.03.2023
13:59 05.03.2023
2 И Путин скоро.
13:59 05.03.2023
3 Майна
Респект ...,ВЕШИК!
13:59 05.03.2023
13:59 05.03.2023
4 Майна
До коментар #3 от "Майна":Велик!
14:00 05.03.2023
14:00 05.03.2023
5 Не нормален
14:00 05.03.2023
14:00 05.03.2023
6 На Путин идола
14:01 05.03.2023
7 ПОЧИВАИ В МИР
БОГ ДА ГО ПРОСТИ
14:01 05.03.2023
14:01 05.03.2023
8 Пучо Капучо
14:02 05.03.2023
14:02 05.03.2023
10 Българка
14:03 05.03.2023
14:03 05.03.2023
11 Сталин създаде една голяма империя,
Великият Иван Павлов/русофилите да прочетат кой е той/ казва една шега:
„- Кой измисли "комунизма" - учени или комунисти?
- Разбира се, комунистите, ако са учени, те първо биха опитали с кучета ...“
14:05 05.03.2023
12 Сър Пичук
Само едни объркани и неадекватни хора, със сериозни дефицити в ценностната си система, могат да почитат сатрап, който е избил десетки милиони от собствения си народ.
14:05 05.03.2023
14 МирО
Все пак в историята остава като Великия победител над нацизма - което не е никак малко.
14:08 05.03.2023
14:08 05.03.2023
17 Есхач
14:09 05.03.2023
14:09 05.03.2023
18 Смешници
До коментар #14 от "МирО":вятъра та вее на бело конче, като останалите неуки путинофили .....
14:09 05.03.2023
19 Русороб
Затова днес Варна е руска губерния!
14:09 05.03.2023
14:10 05.03.2023
22 Урюрвкос
14:10 05.03.2023
23 Грузинеца е Велик!
Дано путин вземе примера му!
14:12 05.03.2023
14:12 05.03.2023
24 Живко
До коментар #3 от "Майна":Не е бил отровен , умира от инсулт . Но никой не отива да му помогне.
14:13 05.03.2023
26 Родопа планина
14:13 05.03.2023
27 Избити са над триста българи-комунисти
До коментар #10 от "Българка":живеещи в СССР от 1934-45 година. Докато Г. Димитров се борил смело с Хитлер на Лайпцигския процес в Москва е бил кротко пиленце. Неговите приятели от Лайпциг българските комунисти Благой Попов и Васил Танев са репресирани и убити по поръка на Сталин !
14:16 05.03.2023
28 Сталин докара американците през 30-те
14:16 05.03.2023
29 ©©©🅿
Светла му памет.
14:17 05.03.2023
30 И накрая кво?
До коментар #21 от "Сталин":Горбачов продаде ГДР за 12 милиарда дойче маркси за да купи салам СССР да не изпука от глад!
31 Леонсио
14:20 05.03.2023
33 Майна
Има документални проследяване на случилото се ..,,онази вечер,, ,когато той е съобщил и дал начало на ,изселването,, на евреите, ..там е бил и Берия / ционист/
Бил е сам, сред,,вълци,,
Поклон!
14:26 05.03.2023
14:26 05.03.2023
34 путарляка кога
14:28 05.03.2023
14:28 05.03.2023
36 Алекс
Няма прошка. Бог да те съди, както и всички твои поклонници.
14:31 05.03.2023
37 Сталин
До коментар #33 от "Майна":Сталин е отровен евреите ,личния му лекар е евреин ,а организирането операцията по отравянето е направил украинеца Хрусчов
14:31 05.03.2023
38 БАРС
14:33 05.03.2023
14:33 05.03.2023
39 Роза
14:35 05.03.2023
14:35 05.03.2023
14:38 05.03.2023
41 БАРС
Йсиф Сталин
Да той е бил са силни славяни а ние както винаги се отцепваме
14:40 05.03.2023
14:40 05.03.2023
14:41 05.03.2023
44 Костя Копейкин Рубльов
14:45 05.03.2023
45 Вюрцел
14:46 05.03.2023
14:46 05.03.2023
47 ВЪВ ВСЕКИ РУ.ФИЛ
14:50 05.03.2023
49 Таня
До коментар #41 от "БАРС":Какви славяни ,нали е грузинец . Изобщо руснаците не са славяни. Беларус и Украйна са славяни.
Пею Яворов го е казал още преди Сталин. " Славянството и православието са две овчи кожи наметнати върху един хитър вълк "
14:50 05.03.2023
14:50 05.03.2023
50 БАРС
До коментар #23 от "Грузинеца е Велик!":Съгласен съм с тебе но товарищ Сталин казва -Аз съм РУСКИЙ ОТ ГРУЗИНСКИ ПРОИЗХОД.По точно той си е чист ОСИТИНЕЦ
14:55 05.03.2023
52 Не без помощта на ционистите
До коментар #39 от "Роза":Емпирично проверимо Сталин сигурно е починал от "инсулт",но друг е въпросът дали тоя инсулт не е инсцениран от ционистите. Сталин не имал никакви индикации за такива проблеми и не случайно след инсулта дълго време е жив. Жив го и намират макар и с огромно закъснение,тоест Сталит е бил жилав грузинец и 3-4дена инсултът не е могъл да го надвие. Сталин никога не е бил антисемит и не се е изказвал срещу евреите,нооо... реално сериозно е подронил тоталното господство на евреите в болшевишката партия и в СССР. Две държави по това време са били доминирани от евреите - САЩ и СССР. В СССР доминацията обаче е тотална - партия,министерства,култура,военни... всичко е под еврейска доминация. Точно евреите-болшевики са били подръжниците на перманентната революция и Сталин ги е репресирал поради тая причина,а въобще не,че са семити. Днес в Русия най-върлите либерастни джендъри в болшинството си са наследници на репресирани болшевики -троцкисти и ленинисти. И тия хора днес пак веят знамето на нещо световно и глобално - глобализма и джендъризма.
14:59 05.03.2023
53 БАРС
До коментар #49 от "Таня":СТАЛИН КАЗВА Аз съм РУСКИЙ ОТ ГРУЗИНСКИ ПРОИЗХОД.По точно той си е чист ОСИТИНЕЦ
14:59 05.03.2023
14:59 05.03.2023
54 3777
До коментар #34 от "путарляка кога":Тогава когато ти изядеш на наш Пирко папалюгата.
Пирко е магаре.
15:00 05.03.2023
15:00 05.03.2023
55 az #СВО
При двата мандата на Обама, заради американската политика бяха убити повече хора, отколкото при т.н. "сталински чистки"...
И после Обама Нобелов лауреат за мир, а Сталин кръвопиец.....
Усетихте ли колко плоска е западната пропаганда, когато се знае историята и се задават правилните въпроси???
15:03 05.03.2023
15:03 05.03.2023
56 Сталинските банкови сметки
До коментар #45 от "Вюрцел":Сталин е знаел поименно военните си от маршалите,генералите,полковниците та до командир на полк а това са над 1000 души. Когато са му проверили влоговете след смърта му се оказва,че има на влог само няколкостотин рубли,дрехиге и никакво частно жирище или кола.
15:04 05.03.2023
58 ГЕОРГИ
До коментар #55 от "az #СВО":Усетихме ,че нещо не ти е добре и бръщолевиш несвързано
15:09 05.03.2023
59 АСФЧ
15:17 05.03.2023
60 Мемфис
15:17 05.03.2023
61 Таня
До коментар #53 от "БАРС":Можеш ли да подскажеш къде и кога Сталин е казал подобно нещо ?
Той се е презирал руснаците и ги е нанавиждал. И това е документирано от негови съвременници от най близкото му обкръжение.
Изведнъж някакъв алитерат започва да ни преподава историята ,такава каквато му се ще да е била изглежда
15:18 05.03.2023
15:18 05.03.2023
62 1944
15:18 05.03.2023
63 Сталин, Чаушеску, Милошевич, Путин!
15:22 05.03.2023
15:22 05.03.2023
64 реру
Нашите последователи на Кремъл пък бяха преименували гр. Варна...
15:25 05.03.2023
65 Кавказки Азият
До коментар #8 от "Пучо Капучо":Грузинският мустак щеше да помете целият запад.
15:27 05.03.2023
15:27 05.03.2023
66 Гринго
До коментар #7 от "ПОЧИВАИ В МИР":Да се пържи в пъкъла!!! Скоро компания да му прави и късия!
15:28 05.03.2023
67 Путин
15:30 05.03.2023
68 честит пурим!
15:30 05.03.2023
69 реру
ФСБ на Русия, съвместно с МВР е задържало жителка на Москва по подозрение в държавна измяна /член 275 от Наказателния кодекс на Руската федерация/.
Причината за образуването на делото е, че тя уж е предоставила финансова помощ на ВСУ. Това съобщи ТАСС, позовавайки се на Центъра за връзки с обществеността на ФСБ на РФ.
Според изданието жената е била задържана при опит да напусне Русия. Лефортовският съд в Москва я изпрати под арест за два месеца. Наказанието по този член е лишаване от свобода за срок от 12 до 20 години. Правозащитният проект "Първо управление" подчертава, че това е първият известен случай, когато е образувано дело за държавна измяна заради предоставянето на финансова помощ на Украйна.
15:33 05.03.2023
70 Жили
ТРИ бандита
Хитлер
Сталин
и
Никита.
15:35 05.03.2023
71 Иванушка🇺🇲
15:39 05.03.2023
15:39 05.03.2023
73 По делата ще го познаете
15:42 05.03.2023
74 ЛиБеРаст
15:42 05.03.2023
15:42 05.03.2023
76 БАРС
никто нам не поможет, рассчитывать можно
только на свои собственные силы.
Иосиф Сталин Колко ет бил прав За Росия самата истина.
15:44 05.03.2023
15:44 05.03.2023
77 СССР
До коментар #57 от "БАРС":Трябвало е Сталин да избие всички руснаци и сега нямаше света да има проблеми.
15:45 05.03.2023
15:45 05.03.2023
78 Казуар
15:50 05.03.2023
80 Иво
До коментар #7 от "ПОЧИВАИ В МИР":Какъв бог ще му прощава. Нали той е унищожил църквите. Руснаците са безбожници или както се наричаха войнстващи атеисти. Осакатиха цели поколения. Комунистите и до днеска не се кръстят. Те са наказани да се гърчат в ада.
15:54 05.03.2023
81 Софиянец
15:56 05.03.2023
82 Антифашист
15:57 05.03.2023
83 Путин е прероден Сталин!
15:58 05.03.2023
84 С удоволствие
До коментар #54 от "3777":ще я налапа, папалюгата, ама няма да му помогне да му се сбъдне пожеланието
15:58 05.03.2023
85 Наблюдател
Още същата вечер специална делегация отпътува с влак за София, за да занесе приетите документи в ЦК на БКП. На следващия ден ги приема лично секретарят на ЦК Вълко Червенков.
Обявяването на новото име на Варна става на 20 декември с грандиозен митинг на площад „Независимост”, в който участват повече от 40 000 възторжени варненци. Градът се нарича Сталин близо 7 години, след което си връща старото име, което носи от векове. Това е и единственото преименуване на пристанищния град, откакто той носи името Варна.
16:00 05.03.2023
86 И у нас Копейкин цвили...
16:01 05.03.2023
87 Казуар
16:01 05.03.2023
88 Намаев Курган
До коментар #65 от "Кавказки Азият":Щеше друг път. Но поне имаше достатъчно акъл да си прецени правилно силите и за това имаше Елба.
А Путин няма акъл . Ще яде голямото държале.
Държале = сап за сечиво
16:05 05.03.2023
89 не го знам
16:13 05.03.2023
90 Избил е
До коментар #71 от "Иванушка🇺🇲":Такива, като тиквата, хидроинженера, дебелия и клоаките им. Мен ако питаш ни трябва един такъв в момента.
16:17 05.03.2023
91 Аспарух
Само нашите беZродни русороби Путлер е вожд на тяхното робовладелско-русоробско-крепостно общество.
Коментиран от #98
16:22 05.03.2023
92 Урюрвкос
До коментар #39 от "Роза":Лаврентий Берия е ръководител на ядрената програма на съветите и даже не е бил в Москва.
16:22 05.03.2023
93 Трак🇩🇪🇮🇹🇮🇷🇦🇹🇺🇦🇯🇵🇧🇬
16:23 05.03.2023
16:23 05.03.2023
94 Механик
16:29 05.03.2023
95 Коко
16:35 05.03.2023
16:35 05.03.2023
96 Днес
16:41 05.03.2023
16:41 05.03.2023
97 4777
До коментар #96 от "Днес":Внимай некой нещо друго да не ти подаде що отказване нема, лапане има. И после всеки хранителен магазин с щанда с колбаси ще ти напомня това приключение.
16:50 05.03.2023
100 9191
До коментар #93 от "Трак🇩🇪🇮🇹🇮🇷🇦🇹🇺🇦🇯🇵🇧🇬":Пийваш ли още пластмасови бъклички с най-качественото според теб вино на пазара? Виж докъде се докара!
16:58 05.03.2023
105 фидо
Изобщо не искам да му гледам снимката...
17:12 05.03.2023
17:12 05.03.2023
106 Независима държава в 1л.ед.ч.
17:12 05.03.2023
17:12 05.03.2023
107 ¹19008е
17:15 05.03.2023
108 Наблюдател
17:22 05.03.2023
109 Сталин спаси Света
Този Човек след време ще стане най-големият спасител в историята на човечеството...
Намерете и прочетете
Сталин. Книга 1-2
от Стивън Коткин
17:25 05.03.2023
110 Независима държава в 1л.ед.ч.
До коментар #105 от "фидо":И аз мислех така преди да си проуча лично въпроса. Апаратът на болшевишката партия е избивал доста хора. Сталин, част от този апарат, става водач по-късно, но той е победител и във вътрешни работи на държавата си, и във външните. Този човек се е борел за оцеляването на държавата си такава каквато по-старите от нас я познават. Зад Сталин крият други имена, забъркани в политическите убийства. Хората, които са готови да умрат за защитата на отечеството си, те са ценните. В интернет има сведения за темповете на създаването на нови населени места, нови заводи, развитието на науката преди втората световна война, когато вече Сталин е начело в СССР. Поинтересувайте се войските на Вермахта колко съветски населени места и заводи унищожават.
Всичко значимо се защитава с кръв, а не с мирни митинги и манифестации, българи.
17:30 05.03.2023
111 СТАЛИН АКО БЕШЕ ЖИВ ДОСЕГА ДА Е ОПАТКАЛ
17:35 05.03.2023
112 Некой си
17:43 05.03.2023
17:43 05.03.2023
113 Опълченец
До коментар #76 от "БАРС":Човече, пиши си на майчиния език, че ме натоварваш да ти чета небиналиците
17:50 05.03.2023
114 Опълченец
До коментар #95 от "Коко":Появяват се често, но от Карлуково не ги пускат. Били опасни.
17:55 05.03.2023
115 гуталин
17:55 05.03.2023
116 шмарсц
До коментар #76 от "БАРС":от Бахмутли пишеш?
17:58 05.03.2023
117 Обективен
До коментар #112 от "Некой си":Сталин не е грузинец ,само майка му и баща му са грузинци .
Ама той хоп -става осетинец.
Роден в Гори -Грузия
Майка му е с моминско име Галадзе. Умира в Тбилиси Грузия.
Баща му Висарион Джугашвили Бесо . Роден в Дидо Лило Грузия. Умира в Тбилиси Грузия . Баща му е Вано Джугашвили -също грузинец.
18:25 05.03.2023
118 Варненец
До коментар #74 от "ЛиБеРаст":То затова блатниците, са си още крепостни блатници, щото можели всичко сами като кимчо, дето ядрена сила се бара, а народа му гладува. Това комунягите и рушоробите не сте добре с главите. По време на сталинчо става желязната завеса и изведнъж,ти да видиш, под предлог, че лошия запад изкал да нахлува през нашите граници, всички започват да пазят границите да не избягаме. Имайте предвид, че държава, която пази границите си повече от вътре навън, не е държава, а диктатура и то много лоша диктатура.
18:47 05.03.2023
119 Име
Какво пречи да се храним поне, мъничко храна да ни дават.
Да ни дават да си взимаме.
Не да ни дават милостиня.
18:50 05.03.2023
120 Слава на великия Сталин!
18:55 05.03.2023
18:55 05.03.2023
121 $р@ла на вЯликия $рален
До коментар #120 от "Слава на великия Сталин!":покнал в пекнята и ла.ната си 😬
19:19 05.03.2023
122 Балевски
До коментар #106 от "Независима държава в 1л.ед.ч.":Той не е ликвидирал няколко десетки хиляди, а няколко десетки милиона. Включително обикновени работници, обикновени селяни,даже деца.
А тия които са оцелели дали са му били благодарни ? Като са били превърнати с полухора ,в скотове.
19:21 05.03.2023
123 Гост
До коментар #4 от "Майна":Прочети за Катинското клане и Винишката трагедия, преди да му се възхищаваш.
19:34 05.03.2023
19:34 05.03.2023
124 Комунизма създава само масови убийци
До коментар #95 от "Коко":Днес Светът няма нужда от масовите комунистически убийци Сталин И Жуков, както и от самозабравилия се мега-масов убиец и престъпник от 20-тия век с поддържания от МОСКВА комунистически режим на "Червените кхмери" начело с правоверния комунист Пол Пот , прочул се както Сталин с нечовешките си жестокости и с масовите убийства с построяването на гигантски пирамиди от човешки черепи и кости , че трябваше САЩ да се намесват , за да го свали и премахне от диктаторската власт..!!!
19:40 05.03.2023
19:40 05.03.2023
125 Вижда се че мозъкът ти
До коментар #124 от "Комунизма създава само масови убийци":е минал на щатско химическо чистене. Малко щатско папагалче. От такива безмозъчни същества има нужда чичо Сам.
20:08 05.03.2023
126 Възмездие
До коментар #123 от "Гост":Разстрелите в Катин са възмездие. Възмездие за избити между 100 и 150 хиляди пенници от войната с Полша през 1919-1921г. ,както и за десетките хиляди избити и прогонени от Полша евреи пак по това време. На полските бежанци е предложено да участват във формирането на полски военни части за борба с Германия.Най-отявлените шовинисти и русофоби са отказали. Болшинството са приели и в Средна Азия е формирана армията на ген. Андерс,която по-късно е изтеглена през Иран при англичаните. Отделно в СССР се формират 1-ва и 2-ра полски армии,които се бият заедно със Съветската армия срещу нацистите. В Катин са очистени подбудителите и колячите на съветските военнопленници - полската кавалерия се е тренилала в сеч върху военнопленниците.
20:11 05.03.2023
127 666
20:11 05.03.2023
128 КПСС
22:48 05.03.2023
130 Тиберий
До коментар #3 от "Майна":Вярно е, най великия изрод на всички времена , понякога сондьорите дупчейки земята чуват стоновете му от преизподнята.
01:12 06.03.2023
131 Тиберий
До коментар #55 от "az #СВО":Трудно е да се разере какво точно искаш да кажеш, ясно е че не си в час.
02:26 06.03.2023
132 Историк
10:53 06.03.2023
133 гого
До коментар #77 от "СССР":Ако познаваше нрава та господарите си, щеше да разбереш, че ако нямаше руснаци, шяха да измислят друг враг. Ако нямаше индивиди с твоя акъл, тези дето са те зомбирали, щяха да карат вечна почивка в Ада.
13:07 15.06.2025
135 на същата дата
Казвам ти дъще, сещай се снахо...
10:31 05.03.2026
138 Комуняга
10:34 05.03.2026
139 Даа
10:34 05.03.2026
140 Сталин е убил
И е кумир на Путин.
10:35 05.03.2026
10:35 05.03.2026
141 Сталин превзе Берлин.
Май!
10:36 05.03.2026
142 С отравянето на Сталин
10:37 05.03.2026
143 Софийски
10:37 05.03.2026
144 Идва Нов Световен Ред
10:38 05.03.2026
10:38 05.03.2026
145 Така са те подковали
До коментар #1 от "Презвитер Козма":убийците на Сталин и ти им верваш!?
10:38 05.03.2026
146 До ком 1
10:41 05.03.2026
147 Ленин и Троцки по ни
До коментар #61 от "Таня":Лени , Троцки и еврейската болшевишка гмеж ненавижда руснаците. За тях руснаците са разходен материал на Световната революция. Сталин е геополитик и руски патриот. Неведнъж е казвал, че най-голям принос за победата над Германия имат руснаците. Наследи дървено рало , а остави държава с атомна бомба и разработени ракети. От
10:48 05.03.2026
148 Много сте зомбирани и нещастни
До коментар #140 от "Сталин е убил":Сталин на два пъти спаси света.
Първия път от юдео-троцкистите, които по нищо не са се различавали от хитлеристите.
За втори път Сталин спасява света от Хитлер и неговите германски нацисти, за които другите народи са били тор за германския народ (но е бил любезен с англосаксонците, които е приемал за братовчеди на "чистите германски арийци".
Колко са били чисти германските "арийци" говори фактът, че Съветската армия е взела в плен 10173 германски евреи (обрязани на осмия ден), служили на германския фюрер. Общо около 50000 евреи са служили в германския абвер.
Самият юдео-сатанист и юдео-болшевик Троцки - убиецът на руския цар Николай II, заедно с жена му и с децата му, е искал в Русия да останат само тези руснаци, които са покорни на юдео-сатанинската революция.
Същото е искал и Хитлер - да останат живи само онези руснаци, които са покорни на германските нацисти.
10:50 05.03.2026
149 Новият ред на Антихриста
До коментар #144 от "Идва Нов Световен Ред":Този нов ред ли чакаш?
10:57 05.03.2026