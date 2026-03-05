5 март 1953 г.: Умира Сталин

73 години след смъртта на Йосиф Сталин отношението към военновременния водач на Съветския съюз остава противоречиво. За част от руснаците той е съдействал за развиването на Съюза на съветските социалистически републики, а за други е диктатор с много грехове.



Лидерът, който в миналото е управлявал с желязна ръка, ръководи бързата индустриализация на страната. Освен това съумява да се оправи с нацистите. Но също така е причинил смъртта на милиони руснаци, а други е изпратил в трудови лагери.

Тъй като Русия отново е въвлечена в конфликт – този път с Украйна, спомените за Сталин оживяват. Мнозина руснаци даже намират аналогия между него и Владимир Путин, поради водената от Кремъл „екзистенциална битка за национално оцеляване “.

„Първо би трябвало да му благодарим за успеха във Втората световна война. Но за мен той е отрицателен образ, тъй като по време на неговото ръководство имаше доста смъртни случаи - екзекуции, разстрели и гонения. Изкуствата бяха забранени. Така че е невъзможно да има единна позиция за неговото наследство“, сподели 21-годишната московчанка Мадина, която е със смесени чувства относно наследството на Йосиф Сталин.



Йосиф Сталин умира на 5 март 1953 г., когато е на 74 години. Въпреки че публичните чествания остават до огромна степен табу и улиците вече не носят името му, през последните години репутацията му претърпя нещо като подем, написа агенция Ройтерс.

Проучванията през 2021 година на руския център „Левада“ например показват, че 45% от руснаците изразяват уважение към Сталин, а 48% подкрепят поставянето на негови паметници.

„Защо да имам неприятно отношение към него? “, пита московчанинът Андрей. Той е на 31 години и възхвалява Сталин като "силна и обединяваща страната личност, чиято победа във Втората световна война би трябвало да бъде възхвалявана“.



Руският президент Владимир Путин, който се представя за наследник на царете от миналото, има по-скоро умерена оценка за Сталин. През годините той на няколко пъти го е хвалил като военачалник, но е осъждал вътрешната му политика като „тоталитарна “.



От началото на войната в Украйна управляващите в Русия настояват, че „Кремъл се бори против украинските неонацисти“, като преповтаря военната мантра на Сталин, представяйки нашествието в една суверенна страна като „акция, слагаща завършек на незавършената работа от Втората световна война “.

През февруари 2023 г. Владимир Путин посети Волгоград, който за кратко беше преименуван на Сталинград, с цел да отбележи 80-ата годишнина от битката, която се дефинира като повратна точка във Втората световна война.

„За съжаление виждаме, че идеологията на нацизма в актуалната си форма още веднъж заплашва директно сигурността на страната ни“, сподели тогава Владимир Путин.

Властите в Украйна пък настояват, че Владимир Путин демонстрира същата „геноцидна бруталност “ като Йосиф Сталин. Час от руснаците са съгласни с това.



В родния град на Сталин – Гори, който се намира в Грузия, мнозина имат позитивно отношение към руския деспот, макар че грузинците са скъсали с Русия и поддържат Украйна.

„Мнозинството в Гори цени Сталин, разбира се. Като историческа фигура, като велик човек, който е управлявал със стоманен юмрук. Младото поколение е значително по-критчно към него“, сподели 48-годишният жител на града Якоб Кикриашвили.

Роден като Йосеб Джугашвили в непретенциозно семейство през 1878 година, младият Сталин прекарва детството си в Гори. След това отива в грузинската столица Тбилиси, където продължава образованието си. Днес музеят на Сталин в Гори, разположен на бул. "Сталин" е най-известната туритическа атракция там, която привлича гости от цял свят.



През 2010 година грузинското държавно ръководство нареди статуята на Сталин в града да бъде премахната, заявявайки, че „той не го заслужава“.

