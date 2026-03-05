Руски дрон удари панамски товарен кораб в Черно море

Руски дрон е повредил цивилен кораб, плаващ под панамски флаг и превозващ царевица, близо до украинското пристанище Черноморск в района на Одеса в Черно море. Това съобщи украинската пристанищна администрация, цитирана от "Ройтерс".
Корабът е бил ударен на излизане от пристанището. Пристанищната администрация не уточни степента на нанесените му щети.
Украинският флот съобщи, че един член на екипажа е бил ранен при атаката срещу кораба BULL, който е напуснал пристанището и се е насочвал към Босфора.
Капитанът е отказал помощ и евакуация на ранения и е продължил по определения си маршрут.
Украйна извършва около 90% от износа си през пристанищния хъб в Одеса.
През последните месеци Русия атакува морските експортни артерии на страната, включително пристанищата, които са от решаващо значение за външната търговия и оцеляването на икономиката ѝ по време на война.
Атаките срещу пристанищната инфраструктура причиняват скок в разходите за логистика и превоз на товари и навредиха на местния бизнес, принуждавайки го да намали цените си, за да остане конкурентоспособен на световния пазар.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
