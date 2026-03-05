Новини
Руски дрон удари панамски товарен кораб в Черно море
  Тема: Украйна

Руски дрон удари панамски товарен кораб в Черно море

5 Март, 2026 10:19

  • русия-
  • украйна-
  • черно море-
  • дронове-
  • ракети

Украинският флот съобщи, че един член на екипажа е бил ранен при атаката срещу кораба BULL, който е напуснал пристанището и се е насочвал към Босфора

Руски дрон удари панамски товарен кораб в Черно море - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Руски дрон е повредил цивилен кораб, плаващ под панамски флаг и превозващ царевица, близо до украинското пристанище Черноморск в района на Одеса в Черно море. Това съобщи украинската пристанищна администрация, цитирана от "Ройтерс".

Корабът е бил ударен на излизане от пристанището. Пристанищната администрация не уточни степента на нанесените му щети.

Украинският флот съобщи, че един член на екипажа е бил ранен при атаката срещу кораба BULL, който е напуснал пристанището и се е насочвал към Босфора.

Капитанът е отказал помощ и евакуация на ранения и е продължил по определения си маршрут.

Украйна извършва около 90% от износа си през пристанищния хъб в Одеса.

През последните месеци Русия атакува морските експортни артерии на страната, включително пристанищата, които са от решаващо значение за външната търговия и оцеляването на икономиката ѝ по време на война.

Атаките срещу пристанищната инфраструктура причиняват скок в разходите за логистика и превоз на товари и навредиха на местния бизнес, принуждавайки го да намали цените си, за да остане конкурентоспособен на световния пазар.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 14 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ъхъъъ

    24 3 Отговор
    Украински сенчест флот

    10:21 05.03.2026

  • 3 Ивелин Михайлов

    24 2 Отговор
    скоро Одеса няма да види акостиращи кораби ;)

    Коментиран от #10, #13

    10:21 05.03.2026

  • 4 Исторически парк

    20 1 Отговор
    каквото почукало такова се обадило

    10:21 05.03.2026

  • 5 Иран свършил ракетите

    14 1 Отговор
    Ким Дотком, основател на платформите за споделяне на файлове Megaupload и Mega, съобщи преди това, че Ислямската република разполага с огромен оръжеен арсенал – повече от 440 000 ракети.

    Коментиран от #24

    10:22 05.03.2026

  • 6 ти да видиш

    19 0 Отговор
    Между царевицата зеленияпор изнася огромни количества оръжие, които господарите му дават!

    Коментиран от #14

    10:22 05.03.2026

  • 7 Хо Хо хо

    16 1 Отговор
    цивилен кораб с пушки

    Коментиран от #12

    10:22 05.03.2026

  • 8 Бесен - Язовец

    13 0 Отговор
    Радиоактивната царевица

    10:25 05.03.2026

  • 9 Хихихи

    0 12 Отговор
    Украйна им разби военният флот тее атакуват панамци

    Хахахаха Позор

    10:27 05.03.2026

  • 10 Лука

    0 8 Отговор

    До коментар #3 от "Ивелин Михайлов":

    Калпавите пророци олекват !

    10:28 05.03.2026

  • 11 Мим

    14 0 Отговор
    Не само кораба,а един орешник трябва да пуснат на пристанището им....

    10:30 05.03.2026

  • 12 Лука

    8 3 Отговор

    До коментар #7 от "Хо Хо хо":

    Ти му казваш царевица на излизане от одеса то си знае пушки .!

    10:30 05.03.2026

  • 13 Мимчят

    10 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ивелин Михайлов":

    Не само кораб,а трябва да изчезне и самото пристанище Одеса....

    10:32 05.03.2026

  • 14 Лука

    1 10 Отговор

    До коментар #6 от "ти да видиш":

    Ти , да видиш рашистко знаме на олимпииски игри ?

    10:32 05.03.2026

  • 15 Някой

    12 1 Отговор
    Че къде е проблема? Украинците удрят кораби не само в Черно море. Ето, вчера взривиха кораб, превозващ втечнен газ. Мълчани е по евроатлантическите медии по въпроса.
    САЩ удрят къдет сварят по цивилни и военни цели - мълчание по въпроса.
    Така че, защо руснаците да не си следват интересите?

    Коментиран от #25

    10:39 05.03.2026

  • 16 9689

    1 0 Отговор
    Пак някой сънувал.Кораб напускащ Украйна-няма смисъл.

    10:44 05.03.2026

  • 17 Хихи

    7 0 Отговор
    а "царевицата" още детонира ...

    10:46 05.03.2026

  • 18 хаха 🤣

    2 4 Отговор
    рашка е в шок и паника стреля във всички посоки 🤣

    Коментиран от #22

    10:50 05.03.2026

  • 19 Инна

    3 1 Отговор
    Телеграм каналът „Хроники на здравец“ съобщава, че е потвърден удар по чуждестранен кораб близо до пристанището Иличевск в Одеска област. Експерти смятат, че той може да е доставял военни доставки до Одеса, но веднага е бил ударен от руски дронове и се е запалил.

    Ударите в Украйна продължават. Току-що пристигна информация, че здравецът е поразил цели на украинските въоръжени сили в Харковска област. Най-малко седем военни обекта са били атакувани. „Експлозии разтърсиха Харков, Чугуев и Чугуевски район, Есхар, Новопокровск, Лозова и Мартовое“, съобщава Телеграм каналът „Хроники на здравец“.

    Зеленарите продължават да поразяват цели в Кривой Рог. Жителите споделят в социалните мрежи съобщения за мощни експлозии и пожари в индустриалната зона.

    10:51 05.03.2026

  • 20 Тя царевицата

    1 0 Отговор
    де, в бронзови гилзи ли е била опакована!???

    10:52 05.03.2026

  • 21 то дроновете не са

    1 0 Отговор
    направени за потапяне на огромни корита . панама и колумбия, еквадор са си свързани с картели . в киев с такива си живеят . какво ли е пренасял . може и да изгори . нашия потъна рибарския от силен вятър . съвсем на дъното от долу го намериха . корабите имат пожарогасители , да попръскат . да изгасят . и пак да ходи . щом киев му дава . а може да се предадат в плен . панамци нарушители в черно море .

    10:52 05.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 "Ударът по най-голямото руско пристанище

    1 2 Отговор
    Щетите по военни кораби се оказаха още по-мащабни.Пораженията по руски военни кораби след украинския удар срещу Новоросийск изглежда, са повече и много по-големи от първоначално съобщените. Става въпрос за фрегатите „Адмирал Есен“ и „Адмирал Макаров“, миночистачите „Валентин Пикул“ и „Иван Голубец“, корветите „Касимов“ и „Ейск“ и миночистач от проект 12700. Масивният удар по пристанището в Новоросийск е бил с участието на най-малко 200 дрона."

    10:54 05.03.2026

  • 24 За съжаление на русофилите

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "Иран свършил ракетите":

    Иран в момента е с 1500 ракети и без заводи за ново производство.

    10:55 05.03.2026

  • 25 Путин избухна: Това е терористична атака

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Някой":

    Москва обвини Украйна, че е потопила руски танкер в Средиземно море с помощта на морски дронове. 😃

    10:56 05.03.2026

