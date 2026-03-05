Виетнамците извадиха кросоувър и седан с дизайн в стил Rolls-Royce

Виетнамският автомобилен производител VinFast иска да се намеси сред истинския премиум при традиционните луксозни марки, представяйки новия си луксозен бранд Lac Hong. Дебютът на двата флагмански модела – кросоувърът 800S и лимузината 900S, се състоя на 3 март и веднага прикова погледите с дизайн, който недвусмислено препраща към естетиката на Rolls-Royce. Макар пазарната премиера да е насрочена чак за 2027 година и първоначално да е ограничена само за родния виетнамски пазар, заявката за луксозно и свръхтехнологично превозно средство е на лице.

Външният вид на новите модели е умела симбиоза между европейска строгост и дълбока национална символика. Масивната радиаторна решетка с вертикални елементи е вдъхновена от структурата на виетнамския бамбук, а върху предния капак гордо стои фигурка на митичната птица Лак – символ на древната история на страната. Тази комбинация придава на автомобилите монументално излъчване, което трудно може да бъде сбъркано на пътя, напомняйки за най-добрите образци в ултралуксозния сегмент.

Под лъскавата обвивка се крие впечатляваща електрическа архитектура. Lac Hong залага на конфигурация с три електромотора, които генерират системна мощност от внушителните 625 к.с. Макар от компанията все още да пазят в тайна капацитета на батериите и пробега с едно зареждане, стана ясно, че акцентът ще бъде върху комфорта на возене, подкрепен от активно въздушно окачване и иновативни седалки с технология за „нулева гравитация“.

Интериорът на виетнамските флагмани залага на класическия разкош пред евтините дигитални ефекти. Дизайнерите са избрали естествено дърво и фино позлатяване, като съзнателно са пропуснали масовите напоследък допълнителни екрани за предния пътник. В списъка с екстри влизат напълно автоматизирани врати, а при седана 900S луксът достига своя апогей с електрохромна преграда между предната и задната част на купето и елегантни сгъваеми масички, превръщащи задната седалка в мобилен офис.