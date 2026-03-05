Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Виетнамците извадиха кросоувър и седан с дизайн в стил Rolls-Royce

Виетнамците извадиха кросоувър и седан с дизайн в стил Rolls-Royce

5 Март, 2026 10:23 561 2

  • vinfast-
  • rolls-royce-
  • луксозни автомобили

VinFast представи премиум автомобилната марка Lac Hong с два флагмански модела.

Виетнамците извадиха кросоувър и седан с дизайн в стил Rolls-Royce - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Виетнамският автомобилен производител VinFast иска да се намеси сред истинския премиум при традиционните луксозни марки, представяйки новия си луксозен бранд Lac Hong. Дебютът на двата флагмански модела – кросоувърът 800S и лимузината 900S, се състоя на 3 март и веднага прикова погледите с дизайн, който недвусмислено препраща към естетиката на Rolls-Royce. Макар пазарната премиера да е насрочена чак за 2027 година и първоначално да е ограничена само за родния виетнамски пазар, заявката за луксозно и свръхтехнологично превозно средство е на лице.

Виетнамците извадиха кросоувър и седан с дизайн в стил Rolls-Royce

Външният вид на новите модели е умела симбиоза между европейска строгост и дълбока национална символика. Масивната радиаторна решетка с вертикални елементи е вдъхновена от структурата на виетнамския бамбук, а върху предния капак гордо стои фигурка на митичната птица Лак – символ на древната история на страната. Тази комбинация придава на автомобилите монументално излъчване, което трудно може да бъде сбъркано на пътя, напомняйки за най-добрите образци в ултралуксозния сегмент.

Под лъскавата обвивка се крие впечатляваща електрическа архитектура. Lac Hong залага на конфигурация с три електромотора, които генерират системна мощност от внушителните 625 к.с. Макар от компанията все още да пазят в тайна капацитета на батериите и пробега с едно зареждане, стана ясно, че акцентът ще бъде върху комфорта на возене, подкрепен от активно въздушно окачване и иновативни седалки с технология за „нулева гравитация“.

Виетнамците извадиха кросоувър и седан с дизайн в стил Rolls-Royce

Интериорът на виетнамските флагмани залага на класическия разкош пред евтините дигитални ефекти. Дизайнерите са избрали естествено дърво и фино позлатяване, като съзнателно са пропуснали масовите напоследък допълнителни екрани за предния пътник. В списъка с екстри влизат напълно автоматизирани врати, а при седана 900S луксът достига своя апогей с електрохромна преграда между предната и задната част на купето и елегантни сгъваеми масички, превръщащи задната седалка в мобилен офис.


Оценка 2.3 от 3 гласа.
Оценка 2.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    3 4 Отговор
    Хахаха....... ама дребосъците въобще не са комплексари! И въобще не си мислят, че голямото ще ги направи големи!

    10:31 05.03.2026

  • 2 Китайските стоки и продукти са вредни за

    1 0 Отговор
    здравето и живота!

    10:54 05.03.2026