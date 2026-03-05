Трайчо Трайков: България има реално предимство в газовата криза

„България получава реално конкурентно предимство в газовата криза, защото около 40% от потреблението се покрива от дългосрочния договор с азербайджанския консорциум, където цената е обвързана с петролните деривати и се изчислява със забавяне от девет месеца.“
„Това означава, че страната не поема директно шоковете от спотовите пазари, където природният газ поскъпва многократно по‑рязко“, уточни той.
По думите му петролните деривати се движат по‑умерено, а забавеният ефект дава време на индустрията да планира и на държавата да реагира.
„Така цените у нас остават по‑стабилни и предвидими, което е ключово в период на енергийна несигурност“, написа Трайков.
„Изпитвам лично удовлетворение, че преди 15-ина години, като министър, предприех необходимите действия да имаме и газова връзка с Гърция, и договор за газ от Азербайджан, и акционерно участие в терминала“, написа още той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Калинки разни
10:26 05.03.2026
2 Бесен - Язовец
10:27 05.03.2026
3 Мурка
10:28 05.03.2026
4 Запознат
10:29 05.03.2026
5 шарлатане
10:30 05.03.2026
6 гейлорд кукорчу
10:31 05.03.2026
7 Бесен - Язовец
10:36 05.03.2026
8 Бесен - Язовец
10:37 05.03.2026
9 оптимист
10:40 05.03.2026
10 Абе
10:40 05.03.2026
11 Да питам само
10:44 05.03.2026
12 Да се
10:46 05.03.2026
13 България има реално предимство
10:50 05.03.2026
14 Евродебил
10:55 05.03.2026