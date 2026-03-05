Новини
Трайчо Трайков: България има реално предимство в газовата криза

5 Март, 2026 10:24 619 14

  • трайчо трайков-
  • газова крива-
  • азербайджан

Причината е азерският газ

Трайчо Трайков: България има реално предимство в газовата криза - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„България получава реално конкурентно предимство в газовата криза, защото около 40% от потреблението се покрива от дългосрочния договор с азербайджанския консорциум, където цената е обвързана с петролните деривати и се изчислява със забавяне от девет месеца.“

„Това означава, че страната не поема директно шоковете от спотовите пазари, където природният газ поскъпва многократно по‑рязко“, уточни той.

По думите му петролните деривати се движат по‑умерено, а забавеният ефект дава време на индустрията да планира и на държавата да реагира.

„Така цените у нас остават по‑стабилни и предвидими, което е ключово в период на енергийна несигурност“, написа Трайков.

„Изпитвам лично удовлетворение, че преди 15-ина години, като министър, предприех необходимите действия да имаме и газова връзка с Гърция, и договор за газ от Азербайджан, и акционерно участие в терминала“, написа още той.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Калинки разни

    13 2 Отговор
    Бръщолевят колко си оправдаят заплатите

    10:26 05.03.2026

  • 2 Бесен - Язовец

    9 2 Отговор
    Тоя разногледия соросоид дето бутна паметника на Антифашистите студенти от РМС

    10:27 05.03.2026

  • 3 Мурка

    8 1 Отговор
    МНОГО ГИ РАЗБИРА -ПЛАЖУВАЩИЯ В ДУБАИ свети ЕКСПЕРТ

    10:28 05.03.2026

  • 4 Запознат

    10 1 Отговор
    Азерския газ е от Газпром и руснаците определят цената

    10:29 05.03.2026

  • 5 шарлатане

    7 1 Отговор
    ще имаш ли присъда скоро ?

    10:30 05.03.2026

  • 6 гейлорд кукорчу

    5 1 Отговор
    добре, че е мойто специ да подреди и нефтохима

    10:31 05.03.2026

  • 7 Бесен - Язовец

    5 0 Отговор
    Тоя Трайчо е абс с0домия като цялата сороска шайка в Бг. Не е нужно да си психолог а да разбереш, че на файлове и е изписано нямат връзка с цебтралния мозък примитиви НПО

    10:36 05.03.2026

  • 8 Бесен - Язовец

    4 0 Отговор
    Тоя Трайчо е абс с0домия като цялата сороска шайка в Бг. Не е нужно да си психолог а да разбереш, че на фейсовете им е изписано нямат връзка с централния мозък примитиви НПО

    10:37 05.03.2026

  • 9 оптимист

    4 0 Отговор
    Трайчо я кажи за Боташ . Сега изгоден ли стана или още е на минус ?

    10:40 05.03.2026

  • 10 Абе

    5 0 Отговор
    Тоа помните ли коги миналия път беше министър как бега през оградата да се крие в американската легация.

    10:40 05.03.2026

  • 11 Да питам само

    5 0 Отговор
    Тоя енергиен крадец защо е пак министър, а не е в пандиза?!

    10:44 05.03.2026

  • 12 Да се

    3 0 Отговор
    продадат резервите, веданага.

    10:46 05.03.2026

  • 13 България има реално предимство

    2 0 Отговор
    когато очилати натрапчиви бръмбари разтягащи празни локуми изчезнат от манежа завинаги

    10:50 05.03.2026

  • 14 Евродебил

    0 0 Отговор
    Няма страшно,откакто Луканов ни пусна по пързалката и драгалевския сиган ни ликвидира с масовата разграбация сме приключени като нация и държава.Това че разни чакали като мадридския мошеник,хамстера,БУДА с ГРОБ,Пеевски,"няма толкоз прозд народ",продължаваме педофилията и и скоро месията боташко крадлев глозгат кокала и трупат несметни дългове е само малка подробност.

    10:55 05.03.2026

