Чолаков: Радев ще опита да навлезе в ловните полета на БСП

5 Март, 2026 10:21 514 15

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Всичко зависи от действията и от съмишлениците на Румен Радев. От гледна точка на посланията му и това, което чуваме до момента, мисля, че ще се опита “да навлезе в ловните полета” на социалистическата партия, защото самото заглавие на тази политическа сила е “Прогресивна България”. Това каза в интервю за БНР политологът доцент Петър Чолаков, според когото новата формация на Радев ще привлече симпатизанти БСП.

„Посланията: “Свобода, справедливост и солидарност”, които се чуват, това са трите "С” на социалдемократите, така че очевидно се навлиза в това поле. От друга страна, като генерал, той няма как да не въплъщава най-малкото в общественото съзнание, един консервативен дух, най-малкото.

В някакъв смисъл ще видим в негово лице продължение на левия консерватизъм, който правеше Корнелия Нинова навремето. Дано този път да е по-успешно, защото в случая с Нинова начело на БСП, електорално нещата не се развиха добре за тях.

Предполагам, че това е, което той ще заложи в програмата си и това е, което ще се опита да прави и на практика. Предстои да видим дали ще се увенчае с успех”.

“Прогресивна България" ще бъде основен конкурент на БСП и вече, оттам нататък, в 52-рия парламент, ако влезе и БСП, биха могли да си партнират. За избирателите на БСП води битка и “Продължаваме промяната”. Това също е лява формация, ляво-либерална, обаче пласирана вляво от политическия център. Така че битката за избирателите на БСП е голяма и в тази битка се включва и Асен Василев”.

Служебното правителство е сменило двама министри в първите седмици на управлението си, припомни политологът.

"Не можем да кажем, че беше летящ старт, нали така? По-скоро се попрепънаха още на старта”.

Общо 15 партии и 12 коалиции са регистрирани в ЦИК за изборите на 19 април. Очакванията на експерта са "по-скоро някой от сегашните играчи да изпадне", но той не изключва и появата на други нови формации в НС.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Радев е Фалшив месия

    7 2 Отговор
    Сега ще влезне Другите избори ще е 3 пъти по малко
    И следващите ше е като Атака Зомбиран Русофил и вън от играта

    Коментиран от #8

    10:25 05.03.2026

  • 4 Дориана

    1 5 Отговор
    Разбира се, БСП ОЛ се доказаха като предателска корумпирана партия съюзявайки се с Борисов и Пеевски превърнали се в защитници и съюзници на корупцията , мафията и олигархията. БСП ОЛ вече нямат място в парламента , отпадат .

    10:26 05.03.2026

  • 5 Ахааа

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "кой му дреме":

    Колко страх, колко злоба и пясък и пяна има във вас феновете на Пеевски! Всеки нормално мислещ човек знае, че всъщност представлява България има само и единствено два варианта- или начело с генерал Радев или начело с Пеевски ( както досега)

    Коментиран от #12

    10:29 05.03.2026

  • 6 Фърчилото

    4 2 Отговор
    се подигра с най-престижната институция за да влизало в "ловни полета"

    10:30 05.03.2026

  • 7 Румен е политически

    6 2 Отговор
    Труп!!

    10:30 05.03.2026

  • 8 Даа

    2 6 Отговор

    До коментар #3 от "Радев е Фалшив месия":

    Напротив, Напротив, на следващите избори, Радев ще вземе още по висок процент, защото вече ще е по разпознаваем с новата партия... И най- вече, защото ще има представители в изборните комисии и в ЦИК, а сега там няма да има нито един представител на Прогресивна България!!!

    10:32 05.03.2026

  • 9 Дориана

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "кой му дреме":

    Пеевски се обгражда точно с такива като тебе малограмотни и с нисък интелект за да ги използва.. Вече времето ви на кражби , корупция и мафия свърши . Лекувайте си нервите..

    10:32 05.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Георги

    2 1 Отговор
    чичо румен в момента стреля на посоки и пронва да лови каквото дойде. Няма никакви претенции. Едно конкретно нещо не е казъл за да не изтърве евентуален елвкторат.

    10:38 05.03.2026

  • 12 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ахааа":

    това са доста кофти варианти

    10:45 05.03.2026

  • 13 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор
    Канибализма излиза на преден план

    10:47 05.03.2026

  • 14 кой му дреме

    1 0 Отговор
    не зная отде му дойде на копейко рублев прякора че е натовски генерал.
    за мене винаги ще си е руски, като крим
    🇷🇺👍

    10:51 05.03.2026

  • 15 кой му дреме

    1 0 Отговор
    не зная отде му дойде на копейко рублев прякора че е натовски генерал.
    за мене винаги ще си е руски, като крим
    🇷🇺👍

    10:51 05.03.2026

