Чолаков: Радев ще опита да навлезе в ловните полета на БСП

Всичко зависи от действията и от съмишлениците на Румен Радев. От гледна точка на посланията му и това, което чуваме до момента, мисля, че ще се опита “да навлезе в ловните полета” на социалистическата партия, защото самото заглавие на тази политическа сила е “Прогресивна България”. Това каза в интервю за БНР политологът доцент Петър Чолаков, според когото новата формация на Радев ще привлече симпатизанти БСП.
„Посланията: “Свобода, справедливост и солидарност”, които се чуват, това са трите "С” на социалдемократите, така че очевидно се навлиза в това поле. От друга страна, като генерал, той няма как да не въплъщава най-малкото в общественото съзнание, един консервативен дух, най-малкото.
В някакъв смисъл ще видим в негово лице продължение на левия консерватизъм, който правеше Корнелия Нинова навремето. Дано този път да е по-успешно, защото в случая с Нинова начело на БСП, електорално нещата не се развиха добре за тях.
Предполагам, че това е, което той ще заложи в програмата си и това е, което ще се опита да прави и на практика. Предстои да видим дали ще се увенчае с успех”.
“Прогресивна България" ще бъде основен конкурент на БСП и вече, оттам нататък, в 52-рия парламент, ако влезе и БСП, биха могли да си партнират. За избирателите на БСП води битка и “Продължаваме промяната”. Това също е лява формация, ляво-либерална, обаче пласирана вляво от политическия център. Така че битката за избирателите на БСП е голяма и в тази битка се включва и Асен Василев”.
Служебното правителство е сменило двама министри в първите седмици на управлението си, припомни политологът.
"Не можем да кажем, че беше летящ старт, нали така? По-скоро се попрепънаха още на старта”.
Общо 15 партии и 12 коалиции са регистрирани в ЦИК за изборите на 19 април. Очакванията на експерта са "по-скоро някой от сегашните играчи да изпадне", но той не изключва и появата на други нови формации в НС.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Радев е Фалшив месия
И следващите ше е като Атака Зомбиран Русофил и вън от играта
Коментиран от #8
10:25 05.03.2026
4 Дориана
10:26 05.03.2026
5 Ахааа
До коментар #1 от "кой му дреме":Колко страх, колко злоба и пясък и пяна има във вас феновете на Пеевски! Всеки нормално мислещ човек знае, че всъщност представлява България има само и единствено два варианта- или начело с генерал Радев или начело с Пеевски ( както досега)
Коментиран от #12
10:29 05.03.2026
6 Фърчилото
10:30 05.03.2026
7 Румен е политически
10:30 05.03.2026
8 Даа
До коментар #3 от "Радев е Фалшив месия":Напротив, Напротив, на следващите избори, Радев ще вземе още по висок процент, защото вече ще е по разпознаваем с новата партия... И най- вече, защото ще има представители в изборните комисии и в ЦИК, а сега там няма да има нито един представител на Прогресивна България!!!
10:32 05.03.2026
9 Дориана
До коментар #1 от "кой му дреме":Пеевски се обгражда точно с такива като тебе малограмотни и с нисък интелект за да ги използва.. Вече времето ви на кражби , корупция и мафия свърши . Лекувайте си нервите..
10:32 05.03.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Георги
10:38 05.03.2026
12 Георги
До коментар #5 от "Ахааа":това са доста кофти варианти
10:45 05.03.2026
13 АГАТ а Кристи
10:47 05.03.2026
14 кой му дреме
за мене винаги ще си е руски, като крим
🇷🇺👍
10:51 05.03.2026
15 кой му дреме
за мене винаги ще си е руски, като крим
🇷🇺👍
10:51 05.03.2026