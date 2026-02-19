Войната в Украйна: как Русия използва преговорите

Без ток и отопление, животозастрашаващ студ, безспирни руски атаки и тежка ситуация на фронта: това е изтощителната реалност за милиони хора в Украйна. Дори по време на преговорите в Женева Москва продължи да нанася удари с дронове и ракети, включително по енергийни съоръжения в региона на Одеса.
Систематичното унищожаване на инфраструктурата лишава обществото съвсем съзнателно и жестоко от основните условия за живот, пише в коментара си за германската обществена медия АРД Андреа Беер. Това не започна едва през тази ледена зима, а е обявена цел на нападателите от началото на пълномащабната руска инвазия преди четири години, посочва тя.
Унищожаването на язовир "Каховка", впрочем, също е такъв пример. Разрушаването на язовирната стена причини наводнения в района наград Херсон, който и без друго бе опустошен от войната. Доказателствата, които сочат Русия като отговорна за това, изглеждат убедителни.
Русия иска отстъпки от Украйна
Целенасоченото унищожаване на енергийната инфраструктура на Украйна включва и окупацията на най-голямата атомна електроцентрала в Европа - Запорожката АЕЦ, започнала през март 2022. Преди да бъде завзета от руснаците, централата осигуряваше около 20 процента от нужната на страната електроенергия. Днес несигурното охлаждане на изведените от експлоатация реактори все още се извършва от Киев, но Москва де факто си е присвоила атомната електроцентрала. По този въпрос в Женева не беше постигнато съгласие.
Ако зависеше само от руския лидер Владимир Путин, Украйна трябва да се съгласи на някакъв компромис за тази ядрена мощност, както и по отношение на Донбас, откъдето украинците трябвало да си тръгнат доброволно и без да оказват никаква съпротива, а и освен това Украйна трябва да се съгласи на избори – независимо, че в страната е обявено военно положение.
Пропагандата дава резултати – включително при Тръмп
Както винаги, Москва майсторски използва преговорите в Женева като част от военните действия и просто се придържа към отдавна формулираните си искания – например това, че "причините за конфликта" трябвало да бъдат отстранени. Позициите на Русия са обвити в мъгла, оставя се място за интерпретации, Москва протака и изкривява нещата - и просто продължава агресивната си война.
В завоюваните територии Русия е установила брутален режим на окупация, в който изтезанията, произволът и беззаконието са на дневен ред. Същевременно Москва продължава да залива глобалното информационно пространство с дезинформация, пише още Андреа Беер.
За съжаление, пропагандата дава резултат и при американския президент Доналд Тръмп. Той оказва по-силен натиск върху Украйна, отколкото върху Русия, оплака се украинският президент Зеленски – и навярно е прав. За добро или за лошо, Украйна и европейците трябва да се справят с това и да озаптяват капризния Тръмп. Защото американците са неотменими по отношение на гаранциите за сигурност за Украйна след евентуалния край на войната.
Не е ясно какво е постигнато в това отношение на разговорите в Женева. Ако не се окаже по-голям натиск върху Русия, и следващите кръгове преговори ще бъдат преди всичко част от войната на Москва, част от руската нападателна война срещу Украйна, пише още Андреа Бер в коментара си за обществената медия АРД.
Автор: Андреа Беер (ARD)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кажи им
15:26 19.02.2026
2 РУСИЯ
Коментиран от #4
15:27 19.02.2026
3 Само питам
Коментиран от #8, #22
15:28 19.02.2026
4 ЪХЪ
До коментар #2 от "РУСИЯ":На 30 февруари.
15:31 19.02.2026
5 що ве немско зеле
сега що се жалват
Коментиран от #13, #18
15:31 19.02.2026
6 Русия
Коментиран от #12
15:32 19.02.2026
7 Факти
15:34 19.02.2026
8 Учуден
До коментар #3 от "Само питам":Такива питащи превзехте Купянск за 27 път
Коментиран от #19, #39
15:34 19.02.2026
9 За съжаление, пропагандата
даже и русуфоборчагите циции дет се стискат по евро да изпратят на бункера
не ви вярват на измислиците
15:34 19.02.2026
10 "Паника сред руските Z-блогъри:
Коментиран от #15
15:35 19.02.2026
11 Георги
15:37 19.02.2026
12 Леле, човеко
До коментар #6 от "Русия":И в Сибир да ви заточат при - 40 гр., пак ще викате: Топло е, щото тук ни прати Великия Путин.
Психарска му работа.
Коментиран от #21
15:37 19.02.2026
13 Димяща ушанка
До коментар #5 от "що ве немско зеле":Утре влизам в Киев!С 200!
На 300%
15:37 19.02.2026
14 Джаф джаф джаф
15:38 19.02.2026
15 Пора
До коментар #10 от ""Паника сред руските Z-блогъри:":Путинова русия умира.
15:38 19.02.2026
16 Щом западните чакали вият на умряло в
15:39 19.02.2026
18 спонтанен сарказъм
До коментар #5 от "що ве немско зеле":напредват, как да не напредват. Даже зелю се опитал да си запази хотел в Крим, че искал да ходи там отпуската лятото, ама всичко било заето заради евровизия.
15:39 19.02.2026
19 Не бе, всички е руска пропаганда,
До коментар #8 от "Учуден":те даже и Берлин не са превзели 1945 година, а това с Егоров и Кантария които забиват забиват знамето на победата на Райхстага също е Мосфилм.
Коментиран от #25
15:41 19.02.2026
20 Елементарно Уотсън,
Същевременно пускат стръв на Дончо за някакви абсурдни "сделки" за трилиони долари за да прецакат Украйна.
15:42 19.02.2026
21 Не бе, на нас уктроловете в
До коментар #12 от "Леле, човеко":Киев ни е топло и светло и има ток, вода и бензин и всичко е 6!
Коментиран от #27
15:43 19.02.2026
23 Механик
"Валентина Терешкова Захотела молока, Не попала под корову, А попала под быка..."
Коментиран от #26
15:44 19.02.2026
24 Руснаците
Ще се дадат само много излишни жертви. Иначе резултата от мача всички го знаем и най вече украинците на чий гръб е всичко !
15:44 19.02.2026
26 Мда
До коментар #23 от "Механик":Киев за два дня и всьо.
15:47 19.02.2026
27 И ток, и всичко
До коментар #21 от "Не бе, на нас уктроловете в":ще има. Украинския народ издържа гладомора, и през това ще мине.
Морално в ямата остава Русия.
15:48 19.02.2026
28 нннн
15:51 19.02.2026
30 Точен
15:54 19.02.2026
31 Важна руска новина
15:55 19.02.2026
32 Темата
15:56 19.02.2026
33 "Паника сред руските Z-блогъри:
15:59 19.02.2026
34 Галина Колева
16:06 19.02.2026
35 Инна
По-късно руският външен министър Сергей Лавров призна, че няма представа какво трябва да направи Европа на масата за преговори за Украйна. Министърът отбеляза, че Европа ще се стреми да замрази конфликта в Украйна, за да продължи военните действия в бъдеще. Той изрази увереност, че подобни действия са насочени към поддържане на напрежението, а не към търсене на дългосрочен мир.
16:14 19.02.2026
36 Червената шапчица
16:17 19.02.2026
37 малък
16:32 19.02.2026
39 си пън
До коментар #8 от "Учуден":ама що все на преговори ги избива чудак,фламинга нептуни всичко тяхно а все на спиране на боевете спрягат,не се ли чудиш
17:36 19.02.2026