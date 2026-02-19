Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Войната в Украйна: как Русия използва преговорите
  Тема: Украйна

Войната в Украйна: как Русия използва преговорите

19 Февруари, 2026 15:24

Москва майсторски използва преговорите в Женева като част от военните действия и просто се придържа към отдавна формулираните си искания. Така Русия протака и продължава агресивната си война, пише АРД.

Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Без ток и отопление, животозастрашаващ студ, безспирни руски атаки и тежка ситуация на фронта: това е изтощителната реалност за милиони хора в Украйна. Дори по време на преговорите в Женева Москва продължи да нанася удари с дронове и ракети, включително по енергийни съоръжения в региона на Одеса.

Систематичното унищожаване на инфраструктурата лишава обществото съвсем съзнателно и жестоко от основните условия за живот, пише в коментара си за германската обществена медия АРД Андреа Беер. Това не започна едва през тази ледена зима, а е обявена цел на нападателите от началото на пълномащабната руска инвазия преди четири години, посочва тя.

Унищожаването на язовир "Каховка", впрочем, също е такъв пример. Разрушаването на язовирната стена причини наводнения в района наград Херсон, който и без друго бе опустошен от войната. Доказателствата, които сочат Русия като отговорна за това, изглеждат убедителни.

Русия иска отстъпки от Украйна

Целенасоченото унищожаване на енергийната инфраструктура на Украйна включва и окупацията на най-голямата атомна електроцентрала в Европа - Запорожката АЕЦ, започнала през март 2022. Преди да бъде завзета от руснаците, централата осигуряваше около 20 процента от нужната на страната електроенергия. Днес несигурното охлаждане на изведените от експлоатация реактори все още се извършва от Киев, но Москва де факто си е присвоила атомната електроцентрала. По този въпрос в Женева не беше постигнато съгласие.

Ако зависеше само от руския лидер Владимир Путин, Украйна трябва да се съгласи на някакъв компромис за тази ядрена мощност, както и по отношение на Донбас, откъдето украинците трябвало да си тръгнат доброволно и без да оказват никаква съпротива, а и освен това Украйна трябва да се съгласи на избори – независимо, че в страната е обявено военно положение.

Пропагандата дава резултати – включително при Тръмп

Както винаги, Москва майсторски използва преговорите в Женева като част от военните действия и просто се придържа към отдавна формулираните си искания – например това, че "причините за конфликта" трябвало да бъдат отстранени. Позициите на Русия са обвити в мъгла, оставя се място за интерпретации, Москва протака и изкривява нещата - и просто продължава агресивната си война.

В завоюваните територии Русия е установила брутален режим на окупация, в който изтезанията, произволът и беззаконието са на дневен ред. Същевременно Москва продължава да залива глобалното информационно пространство с дезинформация, пише още Андреа Беер.

За съжаление, пропагандата дава резултат и при американския президент Доналд Тръмп. Той оказва по-силен натиск върху Украйна, отколкото върху Русия, оплака се украинският президент Зеленски – и навярно е прав. За добро или за лошо, Украйна и европейците трябва да се справят с това и да озаптяват капризния Тръмп. Защото американците са неотменими по отношение на гаранциите за сигурност за Украйна след евентуалния край на войната.

Не е ясно какво е постигнато в това отношение на разговорите в Женева. Ако не се окаже по-голям натиск върху Русия, и следващите кръгове преговори ще бъдат преди всичко част от войната на Москва, част от руската нападателна война срещу Украйна, пише още Андреа Бер в коментара си за обществената медия АРД.

Автор: Андреа Беер (ARD)


Украйна
  • 1 кажи им

    29 1 Отговор
    дойче веле и не ги обиждай повече!

    15:26 19.02.2026

  • 2 РУСИЯ

    33 1 Отговор
    Иска да ликвидира нацисткия режим в Киев. И ще успее въпреки Урсули и Макарони и тем подобни

    Коментиран от #4

    15:27 19.02.2026

  • 3 Само питам

    31 0 Отговор
    Нали преди малко писахте че укрите напредвали .

    Коментиран от #8, #22

    15:28 19.02.2026

  • 4 ЪХЪ

    0 15 Отговор

    До коментар #2 от "РУСИЯ":

    На 30 февруари.

    15:31 19.02.2026

  • 5 що ве немско зеле

    24 0 Отговор
    нали урк напредват врага им е почти унищожен
    сега що се жалват

    Коментиран от #13, #18

    15:31 19.02.2026

  • 6 Русия

    22 0 Отговор
    Използва ги както си иска,защото Главнокомандващият на целият свят е В.Путин,и каквото каже това става.От мнението на фашисти и евро-либерали никой не се интересува.

    Коментиран от #12

    15:32 19.02.2026

  • 7 Факти

    19 0 Отговор
    Войната в Украйна: как Русия използва преговорите ? Хем преговаря, хем млати

    15:34 19.02.2026

  • 8 Учуден

    10 14 Отговор

    До коментар #3 от "Само питам":

    Такива питащи превзехте Купянск за 27 път

    Коментиран от #19, #39

    15:34 19.02.2026

  • 9 За съжаление, пропагандата

    6 7 Отговор
    ви зелкарска не дава резултат

    даже и русуфоборчагите циции дет се стискат по евро да изпратят на бункера
    не ви вярват на измислиците

    15:34 19.02.2026

  • 10 "Паника сред руските Z-блогъри:

    7 7 Отговор
    Спират ни Телеграм, готви се сделка да отстъпим в Украйна: Z-канал алармира. Готвят тайни споразумения, за да спрат войната, без Русия да е постигнала целта си."

    Коментиран от #15

    15:35 19.02.2026

  • 11 Георги

    8 1 Отговор
    точно по същия начин преговорите се използват и от Украйна и от щатите, но от всички само щатите получават пари за продължаването на тази война.

    15:37 19.02.2026

  • 12 Леле, човеко

    2 8 Отговор

    До коментар #6 от "Русия":

    И в Сибир да ви заточат при - 40 гр., пак ще викате: Топло е, щото тук ни прати Великия Путин.
    Психарска му работа.

    Коментиран от #21

    15:37 19.02.2026

  • 13 Димяща ушанка

    4 5 Отговор

    До коментар #5 от "що ве немско зеле":

    Утре влизам в Киев!С 200!
    На 300%

    15:37 19.02.2026

  • 14 Джаф джаф джаф

    8 2 Отговор
    Аз съм немец с мека китка

    15:38 19.02.2026

  • 15 Пора

    1 10 Отговор

    До коментар #10 от ""Паника сред руските Z-блогъри:":

    Путинова русия умира.

    15:38 19.02.2026

  • 16 Щом западните чакали вият на умряло в

    14 1 Отговор
    безсилната си ярост, значи нещата се движат в правилна посока!

    15:39 19.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 спонтанен сарказъм

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "що ве немско зеле":

    напредват, как да не напредват. Даже зелю се опитал да си запази хотел в Крим, че искал да ходи там отпуската лятото, ама всичко било заето заради евровизия.

    15:39 19.02.2026

  • 19 Не бе, всички е руска пропаганда,

    8 11 Отговор

    До коментар #8 от "Учуден":

    те даже и Берлин не са превзели 1945 година, а това с Егоров и Кантария които забиват забиват знамето на победата на Райхстага също е Мосфилм.

    Коментиран от #25

    15:41 19.02.2026

  • 20 Елементарно Уотсън,

    11 6 Отговор
    Рашистите спрягат глагола "мотам"... Типично в стила на подлеците.
    Същевременно пускат стръв на Дончо за някакви абсурдни "сделки" за трилиони долари за да прецакат Украйна.

    15:42 19.02.2026

  • 21 Не бе, на нас уктроловете в

    7 3 Отговор

    До коментар #12 от "Леле, човеко":

    Киев ни е топло и светло и има ток, вода и бензин и всичко е 6!

    Коментиран от #27

    15:43 19.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Механик

    10 3 Отговор
    Путин ви каза още в началото какви са условията на Русия. До сега не ги е променял, така че не се правете на изненадани и не търсете под вола теле. Няма да го намерите там. Най много да си спомните една шеговита руска песничка където се пее така:
    "Валентина Терешкова Захотела молока, Не попала под корову, А попала под быка..."

    Коментиран от #26

    15:44 19.02.2026

  • 24 Руснаците

    11 2 Отговор
    ще вземат това което са решили ! Между другото то практически си е тяхно ! Грушчов и Ленко като са "подарявали" не са мислили, чше СССР ще се разпадне. Било е от единия в другия джоб !
    Ще се дадат само много излишни жертви. Иначе резултата от мача всички го знаем и най вече украинците на чий гръб е всичко !

    15:44 19.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Мда

    3 9 Отговор

    До коментар #23 от "Механик":

    Киев за два дня и всьо.

    15:47 19.02.2026

  • 27 И ток, и всичко

    2 7 Отговор

    До коментар #21 от "Не бе, на нас уктроловете в":

    ще има. Украинския народ издържа гладомора, и през това ще мине.
    Морално в ямата остава Русия.

    15:48 19.02.2026

  • 28 нннн

    8 1 Отговор
    Ако Русия спре обстрела по време на преговорите, преговорите ще продължат поне 100 години.

    15:51 19.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Точен

    8 0 Отговор
    Дойче веле... Достатъчно!

    15:54 19.02.2026

  • 31 Важна руска новина

    3 5 Отговор
    От 1 януари президентът Путин повиши минималната РЗ в Русия с указ от 122евро на 137.22евро !

    15:55 19.02.2026

  • 32 Темата

    4 0 Отговор
    не е актуална. Меркел даде категоричен отговор на тоя въпрос.

    15:56 19.02.2026

  • 33 "Паника сред руските Z-блогъри:

    3 5 Отговор
    Спират ни Телеграм, готви се сделка да отстъпим в Украйна: Z-канал алармира. Готвят тайни споразумения, за да спрат войната, без Русия да е постигнала целта си."

    15:59 19.02.2026

  • 34 Галина Колева

    0 3 Отговор
    Натвореното от болшевиките дава последствия.Революции ,републики ,интернационализъм ,разместване и избиване на цели народи .ТОВА Е РЕЗУЛТАТА.

    16:06 19.02.2026

  • 35 Инна

    4 0 Отговор
    По-рано руското външно министерство обясни защо Европа не участва в преговорите за Украйна. Говорителят на министерството Мария Захарова подчерта, че действията на ЕС пречат на алианса да участва в преговорите за Украйна.

    По-късно руският външен министър Сергей Лавров призна, че няма представа какво трябва да направи Европа на масата за преговори за Украйна. Министърът отбеляза, че Европа ще се стреми да замрази конфликта в Украйна, за да продължи военните действия в бъдеще. Той изрази увереност, че подобни действия са насочени към поддържане на напрежението, а не към търсене на дългосрочен мир.

    16:14 19.02.2026

  • 36 Червената шапчица

    9 0 Отговор
    Бивш агент на ЦРУ: Русия печели войната на бойното поле, не се нуждае от преговори

    16:17 19.02.2026

  • 37 малък

    2 0 Отговор
    Ами тя Украйна напредва и наступва и сега трябва да поиска Урал. Путин веднага да се съгласява щото ще поискат и Сибир / и ще им го даде на някой от тях до живот /

    16:32 19.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 си пън

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Учуден":

    ама що все на преговори ги избива чудак,фламинга нептуни всичко тяхно а все на спиране на боевете спрягат,не се ли чудиш

    17:36 19.02.2026

