Важните новини във ФАКТИ на 10.03.2026 г.

10 Март, 2026 23:30 439 2

По въпроса за цените на горивата премиерът посочи, че се обсъждат различни мерки, насочени към защита на най-уязвимите групи и устойчиво управление на ресурсите

Важните новини във ФАКТИ на 10.03.2026 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Гюров: Ще удвоим капацитета на ядрената енергия в България до 2035–2037 г.

„България повече от половин век използва ядрената енергия по сигурен начин и планираме да удвоим капацитета ѝ в следващите 15 години – до 2035–2037 г.“, заяви премиерът Андрей Гюров пред журналисти в Париж след Втората среща на върха по ядрената енергия.

Производители алармират за цените на млечните продукти в магазините

Драстично разминаване между изкупните цени на млякото и цените на млечните продукти в търговските мрежи разкрива доклад на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Регулаторът започва детайлна проверка в търговските вериги, за да установи как се формират надценките и отстъпките, съобщава бТВ.

Отново протест пред Съдебната палата срещу Борислав Сарафов

Организира се протест пред Съдебната палата с искане за смяна на изпълняващия функциите главен прокурор. Демонстрацията е организирана от инициативата „Правосъдие за всеки“ и обединението „Студенти против мафията“.

Христанов: Необходими са спешни решения за стабилизиране на горския сектор

„За съжаление, се намираме в много турбулентни времена за горския сектор. Преди години се радвахме на високите цени на дървесината, а днес държавните горски предприятия не са в добро финансово състояние и целият сектор е изключително чувствителен“. Това заяви министърът на земеделието и храните Иван Христанов при откриването на заседанието на Националния съвет по горите, което се проведе днес в Министерството на земеделието и храните.

Проф. Копрев: Минните ресурси и човешкият капитал могат да ни превърнат в регионален център на стратегическите суровини

В условията на геополитическа нестабилност, енергийни сътресения и нарастваща конкуренция за стратегически ресурси, темата за природните богатства отново се връща в центъра на глобалния дневен ред. Покачването на цените на енергоносителите, напрежението в Близкия изток и дебатите около Зелената сделка поставят въпроса за ресурсната независимост на държавите с нова сила.

Гюров и гръцкият му колега Кириакос Мицотакис обсъдиха сигурността и мерките срещу поскъпването на горивата

Премиерът Андрей Гюров проведе разговор с министър-председателя на Гърция Кириакос Мицотакис в Париж. Двамата обсъдиха теми, свързани със сигурността и мерките срещу поскъпването на горивата във връзка със ситуацията в Близкия изток. Акцент в разговора бяха и предизвикателствата във връзка с евентуално влошаване на обстановката в региона. Двамата се обединиха около разбирането, че по-нататъшното задълбочаване на отличното двустранно и регионално сътрудничество е от ключово значение, за да могат двете държави да посрещнат подобни предизвикателства възможно най-подготвени.

Гюров: Енергийната инфраструктура е от стратегическо значение за конкурентоспособността и сигурността на ЕС

Енергийната инфраструктура е от стратегическо значение за Европейския съюз и нейното модернизиране и интегриране се нарежда сред водещите европейски приоритети. Електроенергийните мрежи - тяхното ефективно развитие и оперативна съвместимост в рамките на Съюза са важни както за повишаване на конкурентоспособността на ЕС, така и за гарантиране дългосрочната енергийна сигурност. Тази позиция изрази министър-председателят Андрей Гюров в Париж, където по покана на френския президент Еманюел Макрон участва в среща на лидерите относно европейския подход към ядрената енергия и електропреносната мрежа.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Где

    1 0 Отговор
    Нетаняху?

    Коментиран от #2

    23:35 10.03.2026

  • 2 НАСА

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Где":

    Сензация! Две НЛО с формата на гигантски уши обикалят около международната космическа станция!

    23:36 10.03.2026

