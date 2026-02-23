Новини
Харесвам го този министър, да знаете!

23 Февруари, 2026 19:24, обновена 23 Февруари, 2026 19:29

Явно публичността, която обещава Христанов, е силно селектирана и се ограничава само до лайфчета и туристически разходки в министерството

Харесвам го този министър, да знаете! - 1
Димитър Байрактаров, Снимка: БГНЕС
Факти Факти
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Димитър БАЙРАКТАРОВ, журналист

Минавам само да кажа, че министър Иван Христанов много, ама много ми харесва. Предсказуем до болка, което ми носи успех в първия облог. Бях се обзаложил, че днес ще назначи аверчето си от Плевен Ангел Мавровски за шеф на БАБХ и това вече е факт.

Вторият облог, който спечелих е, че думичка няма да чуете за частната фирма на Ангел "Мавровски ВЕТ" ЕООД, на която според регистрите е едновременно собственик и управител. Към днешна дата няма вписани промени, което предполага, че г-н Мавровски управлява едновременно държавната БАБХ и частната си фирма, която извършва дейност, която е под регулациите на БАБХ. Това изобщо не е конфликт на интереси и изобщо никаква корупционна среда не се създава.

Г-н министъра днес при представяне на аверчето си е заявил, че те са деполитизирани, но отново е пропуснал да обяви, че в регистъра на политическите партии фигурира като председател на ПП "Единение".

Това по отношение на публичността.

Вчера се обърнах с въпрос към министър Христанов да обяви какво смята да прави по въпроса с геноцида върху семейството и фермата на Бай Рибан, но до този момент нямам отговор.

Явно публичността, която обещава министър Христанов е силно селектирана и се ограничава само до лайфчета и туристически разходки в министерството. Такива обаче не са предвидени в сградата на БАБХ, която се охранява като златен трезор.

Харесвам го този министър да знаете!

Текстът е публикуван във Фейсбук


България
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 46 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ник

    35 31 Отговор
    Христанов позьор и ляляджия.

    19:32 23.02.2026

  • 2 Народа

    33 32 Отговор
    Не харесвайте този журналист. Бъдете сигурни, той стои в нечий топъл скут.

    19:35 23.02.2026

  • 4 народа не спи

    14 2 Отговор
    Снощи в "Люлин 7" е бил запален лек автомобил "Мерцедес"

    Живущи в района споделят, че колата е била оставена на това място в продължение на три дни.

    Автомобилът е бил паркиран така, че да блокира излизането на две други коли на улицата пред входа, което вероятно е довело до палежа му.

    19:40 23.02.2026

  • 5 потрес пак се върнаха

    31 21 Отговор
    Какво друго може да се очаква от Пудели измамници?Те ли са борците,поредната шуробаджанащина в ущърб на всякакъв морал и ,да,напред към баницата и далаверите.Те и не се крият ,само лъжи и вреди!

    19:40 23.02.2026

  • 6 малко истински факти

    28 16 Отговор
    Поредния некадърник-лапач на умнокросивите ...

    19:48 23.02.2026

  • 7 Гост

    15 17 Отговор
    Митеее, ти на чии хора си бе?

    19:57 23.02.2026

  • 8 Накратко

    23 10 Отговор
    Изгонихме холерата, за да дойде чумата.

    20:02 23.02.2026

  • 9 До Байрактаров

    17 15 Отговор
    Недей да лъжеш, защото от писанието ти личи, че повече харесваш крепостните мужици.

    Коментиран от #14

    20:03 23.02.2026

  • 10 Ти кой беше

    17 23 Отговор
    не те помня с нищо смислено! Христанов го знаят а теб не те и познават! И да си бил някакъв обслужващ персонал бързо са те забравили! От завист хората стареят, от обиди боледуват а от зло се стопяват! Помни и записвай - ти който се правиш на държач на микрофон!

    20:04 23.02.2026

  • 12 Анонимен

    12 5 Отговор
    Нека шуробаджанащината започне сега...

    20:43 23.02.2026

  • 13 Мда

    20 7 Отговор
    Министъра е измислен герой! Цяла България го пита за стадото на бай Рибан , но получаваме пошли клипчета и обяснения, как гони Таки!

    20:46 23.02.2026

  • 14 Мда

    15 7 Отговор

    До коментар #9 от "До Байрактаров":

    Няма лъжа, министъра Вие пробит от всякъде, точно колкото другите. Отци от групата на Петрохан!
    Елвин Гури знаеш ли кое ? Питай палячото Министър

    20:48 23.02.2026

  • 19 кой му дреме

    4 7 Отговор
    аже МИСИРКО някой пита ли те ко харесваш че ни караш да те четеме ??

    21:02 23.02.2026

  • 20 Икам да видим когато го изхвърлят като

    5 1 Отговор
    Да дочака да го изметат със снимки като мръсен миризлив боклук. Албански мафиот мръсен.

    21:02 23.02.2026

  • 21 Силиций

    5 2 Отговор
    Олелеее,значи свърши се с безопасността на храните.
    Щото до сега който ял..,ял.От сега нататък храните няма да са безопасни както бяха,нъл тъй?

    21:13 23.02.2026

  • 22 Гечко

    5 1 Отговор
    Случайно съвпадение е,че пристигат три огромни кораба 200 000 тона със слънчоглед от Аржентина,който е с меко казано съмнително качество,тъй като там няма рестрикций за изпозваните пестициди и е позволено отглеждането на ГМО хибриди! БАБХ ще си затвори очите,избори идват…

    23:08 23.02.2026

  • 23 Ти да видиш

    6 1 Отговор
    Мам...ка ви ПП-растка, не знаех, че БАБХ има отношение към изборите.

    23:19 23.02.2026