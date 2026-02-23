ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Димитър БАЙРАКТАРОВ, журналист

Минавам само да кажа, че министър Иван Христанов много, ама много ми харесва. Предсказуем до болка, което ми носи успех в първия облог. Бях се обзаложил, че днес ще назначи аверчето си от Плевен Ангел Мавровски за шеф на БАБХ и това вече е факт.

Вторият облог, който спечелих е, че думичка няма да чуете за частната фирма на Ангел "Мавровски ВЕТ" ЕООД, на която според регистрите е едновременно собственик и управител. Към днешна дата няма вписани промени, което предполага, че г-н Мавровски управлява едновременно държавната БАБХ и частната си фирма, която извършва дейност, която е под регулациите на БАБХ. Това изобщо не е конфликт на интереси и изобщо никаква корупционна среда не се създава.

Г-н министъра днес при представяне на аверчето си е заявил, че те са деполитизирани, но отново е пропуснал да обяви, че в регистъра на политическите партии фигурира като председател на ПП "Единение".

Това по отношение на публичността.

Вчера се обърнах с въпрос към министър Христанов да обяви какво смята да прави по въпроса с геноцида върху семейството и фермата на Бай Рибан, но до този момент нямам отговор.

Явно публичността, която обещава министър Христанов е силно селектирана и се ограничава само до лайфчета и туристически разходки в министерството. Такива обаче не са предвидени в сградата на БАБХ, която се охранява като златен трезор.

Харесвам го този министър да знаете!

Текстът е публикуван във Фейсбук