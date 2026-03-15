КФН: Целта на частните фондове е да увеличат двойно доходността от втората пенсия

15 Март, 2026 21:42 595 22

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

На фона на напрежението около войната в Близкия изток и скока на цените на горивата, в България почти незабелязано бяха приети важни промени в допълнителното пенсионно осигуряване. Става дума за въвеждането на т.нар. мултифондове във втория стълб на пенсионната система – реформа, за която се говори повече от десетилетие.

Какво ще означава тя за бъдещите пенсионери и защо предизвиква и надежди, и притеснения – по темата коментира заместник-председателят на Комисия за финансов надзор Диана Йорданова в предаването "Защо" по бТВ.

Според Йорданова промените действително са закъснели, но са резултат от дълъг експертен процес. „В крайна сметка скоро очаквам да се поздравим с окончателното обнародване в „Държавен вестник““, заяви тя. По думите ѝ реформата е била възможна едва след постигане на широк консенсус. „След широк експертен анализ и подкрепа сред специалистите трябваше да се постигне такава и сред обществото и политическите сили. Видяхме, че този обществен консенсус вече е факт.“

Основната идея на промените е пенсионните спестявания във втория стълб да се инвестират по-гъвкаво и така да носят по-висока доходност. „Като експерти сме направили над 500 хиляди симулации и стотици хиляди изчисления, за да използваме най-добрите практики от страните в ЕС и от държавите в ОИСР“, обясни Йорданова. В момента системата е силно консервативна и доходността е ограничена. „Заместващият доход в момента е около 12% от последната заплата“, каза тя.

След реформата обаче се очаква значително увеличение. „Нашите изчисления показват, че в края на периода целта трябва да бъде минимум 21%, и то при максимално консервативни допускания.“ С други думи – почти двойно увеличение.

Как ще изглежда това на практика - Йорданова даде конкретен пример: „Ако в края на трудовия си стаж едно лице получава 1000 евро заплата, в момента би получило около 120 евро допълваща пенсия. След промените сумата може да достигне около 210 евро“, обясни тя. И допълни: „Аз като математик се доверявам на цифрите. Целта е натрупванията по партидите на хората да бъдат значително по-високи.“

Как ще работят новите мултифондове

С реформата се въвеждат три типа подфондове с различен инвестиционен профил:

Динамичен фонд – за хора до 50 години

Балансиран фонд – за хора над 50 години

Консервативен фонд – за хора, близо до пенсия

„Колкото по-рисково се инвестират средствата, толкова по-голяма е доходността, съответно и натрупванията за пенсия“, обясни Йорданова. Въпреки това българският модел е по-предпазлив от някои европейски.

При разработването на системата са разглеждани различни международни модели, включително този на Хърватия. „Те подходиха по-малко консервативно от нас. Бяха заложили по-рисково инвестиране до 55-годишна възраст“, посочи Йорданова. По-късно обаче страната е разширила още възможностите за инвестиции. „В момента те позволяват динамичните фондове да се използват до 60-годишна възраст, като дават по-голяма свобода на осигурените лица.“

Най-честите критики към реформата са, че тя въвежда риск за парите на бъдещите пенсионери. Йорданова отхвърля подобни твърдения. „Всеки студент по икономика знае, че по-високата доходност означава поемане на по-висок риск. Важното е този риск да бъде управляван“, заяви тя. Тя подчерта, че пенсионната система е сред най-строго наблюдаваните финансови сектори. „Няма друг бизнес, който ежедневно да подава над 180 справки към Комисията за финансов надзор за всяко свое действие.“

Може ли пенсионен фонд да фалира

Един от най-честите страхове е дали хората могат да загубят спестяванията си, ако фонд фалира. Йорданова увери, че това е практически невъзможно. „На практика няма как пенсионен фонд да фалира“, каза тя. Причината е в структурата на системата. „Пенсионните фондове са отделни юридически лица от пенсионно-осигурителните дружества. Дори управляващото дружество да фалира, фондът и средствата в него остават защитени.“

Друга идея в реформата е част от пенсионните средства да могат да се инвестират в инфраструктура

„В момента около 71% от средствата се инвестират в чужбина, защото българският капиталов пазар не предлага достатъчно възможности“, посочи Йорданова.

Според нея инвестиции в инфраструктура биха имали няколко ефекта:

ще подпомогнат българската икономика

ще развият капиталовия пазар

ще увеличат доходността на пенсионните фондове

„Парите на българите трябва да работят и за българската икономика“, подчерта тя.

Подобни практики съществуват в много държави – от Германия и Франция до Дания и Румъния.

Защо България остава с най-ниските пенсии в ЕС

„Преди да се стигне до решения като увеличение на осигуровките, трябва да изчерпим всички възможности за изсветляване на икономиката“, заяви Йорданова. Според нея ключова роля имат и самите граждани. „Всеки трябва да проявява интерес върху каква заплата се осигурява и къде са спестяванията му за втора пенсия.“

Тя призова хората да проверяват пенсионните си партиди и да следят как се управляват средствата им. „Това са нашите пари и парите на нашите наследници. Личната активност на гражданите е от ключово значение“, заключи Йорданова.


  • 1 Те докато увеличат

    11 0 Отговор
    двойно доходността, инфлацията ще изяде парите най-малко шесторно...

    Коментиран от #14

    21:45 15.03.2026

  • 2 Пенсионер

    2 0 Отговор
    Защо са сложили бастун? На мен още онова ми е по твърдо от бастуна, и на всяка пенсия отивам на проститутка.

    21:51 15.03.2026

  • 3 Пенсионерите са русофили

    0 6 Отговор
    Затова ще издухат супата!

    Коментиран от #4

    21:57 15.03.2026

  • 4 Пенсионер

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пенсионерите са русофили":

    Аз може да духам супата, ама питай баба си какво ми духа! Само лепи с Корегата, и е на фурия...

    22:02 15.03.2026

  • 5 Наблюдател

    12 0 Отговор
    Целта на частните фондове е да ви изпързалят тарикатски.
    .... Но пък там където има заблудени уфце, там има и кръвожадни чакали.

    22:03 15.03.2026

  • 6 Жбръц

    6 0 Отговор
    Ако не е " доброзорният" втори стълб- да не удържат този процент от месечното възнаграждение,а да го спестявате всеки месец,на отделна сметка,още от първия месец на трудовия ви стаж,примерно след 40 години- минимум,засега възрастта е 65 г,но със сигурност ще стане 67 г, това са грубо 500 месеца.Да приемем,че усреднено са 20-25 евро месечно.Тоест: когато се пенсионирате ( само с пенсия от НОИ) в банката ще разполагате над 10 хиляди евро,отделно лихвите с натрупване.- грубо пресметнати -12-13 хиляди евро.Накуп! Е,разделете ги на " обещаните" огромни 210 евро горна граница месечно.Колко месеца ви гарантират,спрямо тези 12-13 хиляди накуп.Няма общо 5 календарни години.А при една обезценка/ инфлация на еврото? Узаконена ,огромна яма ,с готови милиарди- който към момента гонят над 15-17 милиарда в техните сметки.

    Коментиран от #15

    22:15 15.03.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    4 1 Отговор
    На тая бих и зашлевил шамар за глупостите, които дрънка!

    Първо на първо - последните няколко дена 5-6 трилиона бяха изтрити от пазарите - сложил си 5 лева - нямаш вече 5 лева! Едно е да си инвеститор и да имаш поносимост към риска! Друго е да си играят с пенсията ти!

    Второ на второ - тия ненормалници са едни 5 години назад и пробутват едни мантри на 50 години, консервативния фонд в момента вероятно е най-опасен, той разчита на преобладаващ дял бонове, а при тоя афиф, в който се намират обществените финансии ие по-добре да играеш на рулетка с тия пари! Нещата се обърнаха и тая "вековна" мантра за сигурните пари от държавни ценни книжа вече не важи. Днес вече се предлагат 100 годишни бонове, белким след век някой някак плати!

    Щели да ми добавят 210 евро към пенсията,,, А ВИЕ КОЛКО ЩЕ МИ ДАДЕТЕ?! Ако с 5% които отиват за втория стълб, да очаквам ли че ще ми давате 4000 евро за останалите 95%, които ми крадете от дохода!?!

    Така е като назначаваш математик да ти управлява финансиите! Кон с капаци!
    1000 тояги на голо и шут през границата!

    22:16 15.03.2026

  • 8 Госあ

    8 0 Отговор
    “ Целта на частните фондове е да увеличат двойно доходността от втората пенсия” ха ха ха ха ха ха

    22:16 15.03.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    4 1 Отговор
    "Йорданова отхвърля подобни твърдения. „Всеки студент по икономика знае, че по-високата доходност означава поемане на по-висок риск."

    Не шамар!!! Искам лично да и наброя 1000та тояги!!! БЕСЕН СЪМ!!!
    Всеки студент е толкова тъп, колкото е тъп тъпия му преподавател!

    ВСЕКИ ИНВЕСТИТОР ЗНАЕ, ЧЕ ГОЛЕМИТЕ ПАРИ НЕ СА В РИСКОВОТО ИНВЕСТИРАНЕ, А ВЪВ ВРЕМЕТО И МАГИЯТА НА СЛОЖНАТА ЛИХВА!!!

    аман от нагли некадърници като тая!!!!

    22:23 15.03.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    7 0 Отговор
    С тая пенсионна система просто минавам на сиво! Безумно е да наливам пари на едни крадци!!!
    Отивам да ме осигуряват на минимума, даже на 4 часа и си прибирам парите в плик и се грижа сам щото тая реформа е за крадене на пара!!!!

    Ще ви изливат парите в бетон и асфалт и ще ви обясняват как е станала грешка!

    22:26 15.03.2026

  • 11 Перо

    5 0 Отговор
    Частните фондове са поредната пирамида за втора пенсия!

    22:28 15.03.2026

  • 12 приказки за наивници.

    2 0 Отговор
    това са лъжи и измами.Съпругата ми бе длъжна да плаща за втора пенсия и като се пенсионира всъщност и изплащат определено време парите които тя прави като вноски за някакъв период от време.няма никаква лихва ,а те работиха с тези пари ежемесечно увеличаващи се над 20г.супер играч в най добър период постигнах дивидент 12,4% за година ,което е вероятно световен рекорд.Който ви каже ,че на хазарт и борса се печели в пъти ,просто ви лъже.Важно е както казваше синът ни ,когато станеш от масата да има в джоба ти стотинка повече от преди да си седнал на игралната маса!Това е хазарт, а както казваше накрая.Хазарта е глупост защото хабиш енергия и сън за адреналин и пари ,които не изплащат енергията и изгубените мигове от краткия живот!

    22:28 15.03.2026

  • 13 Не Замазвайте Очите !

    5 0 Отговор
    Не Замазвайте Очите !

    На Хората !?

    Къде пЕ ?

    Сребърния Фонд ?

    22:28 15.03.2026

  • 14 Ами!--- иии и !

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Те докато увеличат":

    Ами!--- иии и ! И

    Нали трябва да се Види !


    Резултата !

    от Труда !

    На Правителството !

    И Народното !

    Събрание !

    Коментиран от #20

    22:34 15.03.2026

  • 15 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Жбръц":

    Сметката е друга колега:
    При средна заплата от 1200 евро ти удържат около 130 за пенсия
    ако тия 130 всеки месец ги инвестираш в частен фонд при 7% възвръщаемост (а средното е 9%) след 40 години ще имаш 400 000 евро

    в същото време средната пенсия е около 500 евро - при продължителност на живота от 74 години 9 години ще получаваш пенсия -т,е, те ще ти дадат 50 000 евро!!!

    Пенсионната им система ти яде 350 000, едни 3000 ЕВРО! по-малко на месец само и само да се хранят тия цветните и да се дава на мързеливите...

    22:34 15.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Анджо

    5 0 Отговор
    Пълна измама, нали и аз съм на втора пенсия , е и , едно голямо нищо. После ще ни кажат инфлацията ги изяща. Да , шефа на банката ще има голяма пенсия.

    22:35 15.03.2026

  • 18 ибанкостоф циганина

    5 0 Отговор
    бою циганина ще открадне всичко, познавам си добре бритчеда

    22:35 15.03.2026

  • 19 нннн

    5 0 Отговор
    Частните пенсионни фондове се нуждаят само от една - единствена промяна. Да се премахне думата ,,ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН".

    22:37 15.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Тая кака говори

    1 0 Отговор
    За нея и Сие не за вас 👋😂

    22:43 15.03.2026

  • 22 аааа

    0 0 Отговор
    Като е толкова "печеливш" защо не го направят доброволен втория стълб и тогава ще видим колко ще се осигуряват там. Нещо "доброволно - задължително" няма как да е печелившо, защото просто нямаш алтернатива. Ти плащаш те "управляват" разбирай харчат както намерят за добре за тях. Фонда "печели" 11%, а има разходи за управление 10%!!! Така и аз мога да управлявам!!!

    22:46 15.03.2026

